Résultat municipale 2026 à Vénissieux : suivez le 1er tour et l'annonce des résultats

Programme de Pascal Dureau à Vénissieux (Vénissieux Plurielle)

Vénissieux et son avenir

La ville de Vénissieux aspire à un avenir serein, marqué par la sécurité et l'attractivité. Les habitants souhaitent des services publics efficaces et un cadre de vie agréable. L'objectif est de rassembler les forces vives pour agir ensemble et sortir des logiques politiques traditionnelles.

Union et action

La liste Vénissieux Plurielle se veut un rassemblement large, allant du centre-gauche à la droite républicaine. Elle se concentre sur l'écoute des habitants et l'action concrète dans les quartiers. La méthode repose sur trois principes : réunir, écouter et agir.

Priorités de la ville

Les priorités incluent la sécurité, la santé et la solidarité, avec un accent sur l'amélioration de la qualité de vie. Il est essentiel de donner aux jeunes les moyens de réussir et de relancer l'économie locale. La culture et le sport doivent également être accessibles à tous les quartiers.

Changement et engagement

En 2026, Vénissieux a l'opportunité de changer de méthode et de remettre la mairie au service des habitants. L'engagement de Pascal DUREAU est de restaurer l'attractivité de la ville et la fierté de ses habitants. Un appel est lancé pour permettre ce changement nécessaire.