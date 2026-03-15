Résultat municipale 2026 à Vénissieux : suivez le 1er tour et l'annonce des résultats
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vénissieux [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Vénissieux ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Vénissieux
14:01 - Le PCF face à la candidature de La France Insoumise pour les municipales
Aux élections municipales de 2026, Vénissieux, bastion du Parti communiste, doit relever des défis avec la candidature d'Idir Boumertit de LFI. Michèle Picard, la maire sortante, vise un quatrième mandat avec un ambitieux programme axé sur la sécurité et le logement. La compétition s'annonce serrée avec plusieurs autres listes de gauche et de droite. Lire sur actu.fr
09:46 - Polémique autour des affiches à Vénissieux avant les élections municipales
À Vénissieux, la campagne pour les élections municipales de 2026 est marquée par une polémique sur un affichage anticipé. La liste d’opposition 'Vénissieux Plurielle' a signalé des affiches du candidat Quentin Taieb mises en place avant l'ouverture officielle de la campagne, soulevant des questions sur l'égalité entre candidats. Lire sur venissieuxinfos.fr
08:46 - La participation électorale sera cruciale à Vénissieux ce dimanche
À Vénissieux, les élections municipales de 2026 suscitent une préoccupation croissante face à des taux d'abstention alarmants lors des derniers scrutins. En effet, lors de l'élection présidentielle de 2022, l'abstention a atteint 41,78 %, tandis que les élections régionales de 2021 ont enregistré 83,20 %. La nécessité de voter pour renforcer la démocratie est plus que jamais soulignée. Lire sur venissieuxinfos.fr
13/03/26 - 12:16 - Symbole du contexte national, la gauche part divisée à Vénissieux
À Vénissieux, à l'approche des élections municipales de mars 2026, la gauche se divise en deux listes malgré des programmes similaires. La maire sortante Michèle Picard et le député Idir Boumertit s'affrontent, chacun prônant des valeurs sociales, écologiques et de services publics. Cette rupture est plus politique que programmatique, compliquant la compréhension pour les électeurs. Lire sur venissieuxinfos.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vénissieux
|Tête de listeListe
|
Pascal Dureau
Liste divers centre
Vénissieux Plurielle
|
|
Michèle Picard
Liste d'union à gauche
Avec Michèle Picard Unir Résister Agir Ensemble Pour Vénissieux
|
|
Idir Boumertit
Liste de La France insoumise
FAISONS MIEUX POUR VENISSIEUX
|
|
Mokrane Kessi
Liste divers gauche
Union Populaire Vénissieux
|
|
Barbara Petit
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Quentin Taieb
Liste d'union à l'extrême-droite
RETROUVER VENISSIEUX !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michèle Picard (35 élus) Les venissians rassembles pour une ville humaine, ecologique, solidaire et citoyenne
|2 945
|40,02%
|
|Yves Blein (9 élus) Nous, vénissieux
|2 617
|35,56%
|
|Christophe Girard (4 élus) La republique partout pour tous
|1 231
|16,73%
|
|Damien Monchau (1 élu) Le rassemblement venissian
|565
|7,67%
|
|Participation au scrutin
|Vénissieux
|Taux de participation
|25,59%
|Taux d'abstention
|74,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 616
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michèle Picard Les vénissians rassemblés pour une ville humaine solidaire et citoyenne
|2 330
|28,37%
|Yves Blein Nous, vénissieux !
|1 736
|21,14%
|Christophe Girard La republique partout pour tous
|1 177
|14,33%
|Sandrine Perrier Pour venissieux ecologique et solidaire
|844
|10,27%
|Damien Monchau Le rassemblement venissian
|832
|10,13%
|Pascal Dureau Vénissieux demain
|730
|8,89%
|Yalcin Ayvali Tous ensemble pour l'avenir de venissieux avec uciv
|422
|5,13%
|Marie-Christine Seemann Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|140
|1,70%
|Participation au scrutin
|Vénissieux
|Taux de participation
|28,74%
|Taux d'abstention
|71,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 507
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michèle Picard (34 élus) Avec michèle picard rassembler les vénissians tenir le cap a gauche
|4 967
|37,64%
|
|Christophe Girard (8 élus) Osons le bon sens pour venissieux
|4 012
|30,40%
|
|Lotfi Ben Khelifa (5 élus) Ensemble pour vénissieux
|2 862
|21,68%
|
|Yvan Benedetti (2 élus) Venissieux fait front
|1 355
|10,26%
|
|Participation au scrutin
|Vénissieux
|Taux de participation
|47,59%
|Taux d'abstention
|52,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,38%
|Nombre de votants
|13 658
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michèle Picard Avec michèle picard rassembler les vénissians tenir le cap a gauche
|3 763
|30,72%
|Christophe Girard Osons le bon sens pour venissieux
|2 698
|22,02%
|Lotfi Ben Khelifa Ensemble pour vénissieux
|1 934
|15,78%
|Yvan Benedetti Venissieux fait front
|1 408
|11,49%
|Maurice Iacovella Rendez-vous 2014
|738
|6,02%
|Samia Hamdiken Ledesert Venissieux, une mairie pour tous
|628
|5,12%
|Eléazar Bafounta Union des voix
|463
|3,77%
|Marie-Christine Seemann Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|327
|2,66%
|Mounir Grami Liste citoyenne venissieux
|290
|2,36%
|Participation au scrutin
|Vénissieux
|Taux de participation
|44,25%
|Taux d'abstention
|55,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,55%
|Nombre de votants
|12 700
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- Vénissieux (69200)
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