Résultat municipale 2026 à Versailles : la publication des résultats avec les scores de chaque liste
Résultat de l'élection municipale 2026 à Versailles [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Versailles sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Versailles
17:57 - Les chiffres clés du vote RN à Versailles
Le parti nationaliste était resté en retrait lors de l'élection municipale à Versailles il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 8,59% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 30,68% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 6,83% aux candidats RN au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions liées à la municipalité. Un score trop décevant, à Versailles comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 13,46% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 22,90% pour le mouvement lepéniste sur l'ensemble des circonscriptions de Versailles. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 31,25% le dimanche suivant.
17:17 - Taux de participation à 17h
Le taux de participation à 17h au premier tour des élections municipales est tombé dans le département des Yvelines avec 43,48% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 36,22%, contre 38,76% en 2014.
16:58 - Les électeurs de Versailles très mobilisés lors des scrutins
Pour rappel, l'abstention atteignait 63,26 % à Versailles lors des précédentes élections municipales, une abstention plutôt forte, beaucoup d'électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause de la pandémie du coronavirus. N'oublions pas que les élections municipales demeurent pourtant historiquement, avec la présidentielle, celles où les électeurs participent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été marquée par une abstention à 19,78 % dans la ville (la participation grimpant à 80,22 %). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 42,38 % en 2022 à seulement 26,10 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 37,43 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone globalement épargnée par l'abstention. Dans le cadre de cette élection municipale de 2026 à Versailles, cette variable jouera en conséquence un rôle déterminant sur les résultats locaux.
16:34 - Les Yvelines parmi les trois départements à avoir le moins voté aux municipales à midi
Les Yvelines figurent en deuxième place sur le podium des départements à avoir le moins voté aux élections municipales 2026 à midi selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Seulement 12,13% des électeurs avaient glissé un bulletin dans l'urne ce matin. La Seine-Saint-Denis est le seul département à faire moins bien avec un taux de participation de 10,16% à midi.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Versailles
|Tête de listeListe
|
Tess Rendina-Mancuso
Liste divers gauche
la gauche citoyenne, écologiste
|
|
Carole Filleur
Liste Divers
ENSEMBLE VIVONS VERSAILLES 2026
|
|
Sabine Clement
Liste Reconquête !
A LA RECONQUETE DE VERSAILLES
|
|
François de Mazières
Liste divers droite
Liste d'Union pour VERSAILLES
|
|
Geoffrey Landrain
Liste divers gauche
VERSAILLES POUR TOUS.TES
|
|
Olivier de la Faire
Liste d'union à l'extrême-droite
UNION DES DROITES POUR VERSAILLES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François De Mazières (45 élus) Liste d'union pour versailles
|13 048
|63,11%
|
|Fabien Bouglé (3 élus) En avant versailles
|2 184
|10,56%
|
|Renaud Anzieu (2 élus) Vivre versailles - écologie citoyenne
|1 616
|7,81%
|
|Anne-France Simon (1 élu) Ensemble vivons versailles
|1 362
|6,58%
|
|Anne Jacqmin (1 élu) Rassemblement pour versailles
|1 241
|6,00%
|
|Marc Dias Gama (1 élu) Le réveil démocratique et solidaire
|1 224
|5,92%
|
|Participation au scrutin
|Versailles
|Taux de participation
|36,74%
|Taux d'abstention
|63,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|21 012
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François De Mazieres (43 élus) Liste d'union pour versailles
|17 045
|55,03%
|
|Isabelle This Saint-Jean (4 élus) Le progres pour versailles
|4 615
|14,90%
|
|François Simeoni (2 élus) Versailles bleu marine
|3 138
|10,13%
|
|Benoît De Saint Sernin (2 élus) Versailles, 90 000 voisins
|3 123
|10,08%
|
|Fabien Bougle (2 élus) Versailles familles avenir
|2 418
|7,80%
|
|Thibaut Mathieu Versailles nous rassemble
|633
|2,04%
|Participation au scrutin
|Versailles
|Taux de participation
|54,88%
|Taux d'abstention
|45,12%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,00%
|Nombre de votants
|31 604
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