Résultat municipale 2026 à Versailles : les résultats du 1er tour publiés ce dimanche, toute l'actu
Résultat de l'élection municipale 2026 à Versailles [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Versailles ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Versailles
20:33 - La candidature d'Olivier de La Faire, soutenu par le RN, divise la droite
À Versailles, la candidature d'Olivier de La Faire, soutenu par le RN, divise l'opinion publique et les membres de la droite yvelinoise. Face à François de Mazières, le maire sortant, certains électeurs estiment que cette démarche pourrait marquer un changement nécessaire dans une ville traditionnellement à droite. Les opinions sont partagées, reflétant l'évolution politique de Versailles. Lire sur leparisien.fr
17:41 - Les candidats à Versailles utilisent Instagram
À Versailles, les candidats aux élections municipales de 2026 ont adopté Instagram comme outil incontournable pour leur campagne. Face à l'importance des réseaux sociaux, ces six prétendants cherchent à maximiser leur visibilité et à interagir avec les électeurs. Une stratégie cruciale pour toucher tous les segments de la population et présenter leurs programmes. Lire sur leparisien.fr
17:36 - La gauche en difficulté à Versailles
À Versailles, les élections municipales de 2026 s'annoncent difficiles pour la gauche, traditionnellement en perte de vitesse dans cette ville fortement ancrée à droite. Tess Rendina-Mancuso, jeune cheffe de file de la liste « La Gauche citoyenne, écologiste et populaire », se lance malgré tout, motivée par le soutien des habitants. Les précédentes élections ont montré un faible score pour la gauche, mais cela n'entame pas son enthousiasme. Lire sur leparisien.fr
17:31 - Le FC Versailles interpelle les candidats aux élections municipales
À Versailles, le FC Versailles appelle les candidats aux élections municipales de 2026 à agir pour un retour au stade Montbauron, où il souhaite retrouver son terrain historique. Exilé depuis 2022, le club de football lutte pour pouvoir jouer dans un stade conforme aux exigences de la future Ligue 3. Sa dynamique croissante et une solution technique pour respecter les contraintes patrimoniales renforcent sa demande. Lire sur leparisien.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Versailles
|Tête de listeListe
|
Tess Rendina-Mancuso
Liste divers gauche
la gauche citoyenne, écologiste
|
|
Carole Filleur
Liste Divers
ENSEMBLE VIVONS VERSAILLES 2026
|
|
Sabine Clement
Liste Reconquête !
A LA RECONQUETE DE VERSAILLES
|
|
François de Mazières
Liste divers droite
Liste d'Union pour VERSAILLES
|
|
Geoffrey Landrain
Liste divers gauche
VERSAILLES POUR TOUS.TES
|
|
Olivier de la Faire
Liste d'union à l'extrême-droite
UNION DES DROITES POUR VERSAILLES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François De Mazières (45 élus) Liste d'union pour versailles
|13 048
|63,11%
|
|Fabien Bouglé (3 élus) En avant versailles
|2 184
|10,56%
|
|Renaud Anzieu (2 élus) Vivre versailles - écologie citoyenne
|1 616
|7,81%
|
|Anne-France Simon (1 élu) Ensemble vivons versailles
|1 362
|6,58%
|
|Anne Jacqmin (1 élu) Rassemblement pour versailles
|1 241
|6,00%
|
|Marc Dias Gama (1 élu) Le réveil démocratique et solidaire
|1 224
|5,92%
|
|Participation au scrutin
|Versailles
|Taux de participation
|36,74%
|Taux d'abstention
|63,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|21 012
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François De Mazieres (43 élus) Liste d'union pour versailles
|17 045
|55,03%
|
|Isabelle This Saint-Jean (4 élus) Le progres pour versailles
|4 615
|14,90%
|
|François Simeoni (2 élus) Versailles bleu marine
|3 138
|10,13%
|
|Benoît De Saint Sernin (2 élus) Versailles, 90 000 voisins
|3 123
|10,08%
|
|Fabien Bougle (2 élus) Versailles familles avenir
|2 418
|7,80%
|
|Thibaut Mathieu Versailles nous rassemble
|633
|2,04%
|Participation au scrutin
|Versailles
|Taux de participation
|54,88%
|Taux d'abstention
|45,12%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,00%
|Nombre de votants
|31 604
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