Résultat municipale 2026 à Versailles : les résultats du 1er tour publiés ce dimanche, toute l'actu

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Versailles

Tête de listeListe
Tess Rendina-Mancuso
Tess Rendina-Mancuso Liste divers gauche
la gauche citoyenne, écologiste
  • Tess Rendina-Mancuso
  • Thierry Oms
  • Juliette Grenier
  • Saâd El Fadali
  • Flore Lequatre
  • Franck André Pelletier
  • Flore d'Ambrosio-Boudet
  • Carl Buhmann
  • Bernadette Desbordes
  • François Wauquier
  • Hélène Lefevre
  • Mourad Saoulajane
  • Evelyne Sfez
  • Angelo Rendina
  • Johanne Fontaine
  • Mohammed Boulkour
  • Céline Coste
  • Baptiste Hidrot
  • Emilie Bulot
  • Roberto Frande
  • Geneviève Kujawski
  • Stéphane Aymerich
  • Anne-Claire Gonnard
  • Kanthasamy Ketheeswaran
  • Vesna Canic
  • Vincent Robert
  • Patricia Bonneau
  • Alexandre Lafleur
  • Stéphanie Rohaut
  • Johnny Clatot
  • Nissrine Mahraz
  • Jean-Paul Daubard
  • Karima Boulkour
  • Hans Grigaut
  • Marianne Elleouet
  • Gilles Frande
  • Nathalie Boyer
  • Thangarajah Branavan
  • Roselyne Monot
  • Guillaume Potel
  • Claudine Cacciapalle
  • Ali Mersin
  • Cécile Frande
  • Luc Ballot
  • Dammaris Potel
  • Rémi Barrere
  • Stéphanie Belna
  • Gaël Baillon-Degaud
  • Emma Luccioni
  • Anaud Poree
  • Estelle Remolu
  • Noé Detours
  • Audrey Bangou
  • Stéphane Lemaire
Carole Filleur
Carole Filleur Liste Divers
ENSEMBLE VIVONS VERSAILLES 2026
  • Carole Filleur
  • Jean-Baptiste Lemoine
  • Emily Renié
  • Charles Hazet
  • Sophie Quiles
  • Sabri Belkhiria
  • Morgane Mangeon
  • Michel Guyot
  • Christine Puis-Nicot
  • Thierry Curiale
  • Hélène Dupuis
  • Arnaud Averty
  • Eléna Prokop-Fernandes
  • Bechir Dridi
  • Lisa Triffault
  • Alexis Noël
  • Nadia Bahaz
  • Emmanuel Mardirossian
  • Sandra Petit
  • Christophe Brolles
  • Teheni Dridi
  • Kaci Meghezi
  • Anne-Sophie Cazier
  • Gérard Duval
  • Line Moussa
  • Fabrice Dablin
  • Lalia Aissani
  • Thibaut Soulas
  • Nathalie Nagel
  • Laurent Peru
  • Isabelle Le Fournis
  • Stéphane Dalifard
  • Margaux Tardiveau
  • Alexandre Coupris
  • Marcia Magnet
  • Arthur Renié
  • Filiz Piri
  • Gabriel Filleur
  • Fabienne Philippe
  • Stéphane Puis
  • Inna Gerun
  • Yann Vastel
  • Laurence Cabrol
  • Cédric Weis
  • Clémence de Cointet
  • Christophe Williatte
  • Isabelle Da Conceicao
  • Pierre-Olivier Salin
  • Katell Crépon
  • Lucas Grouselle
  • Julie Coste
  • Philippe Keromnes
  • Mélanie Caillaud
  • Denis Laedlein
  • Claire Dupont
Sabine Clement
Sabine Clement Liste Reconquête !
A LA RECONQUETE DE VERSAILLES
  • Sabine Clement
  • Erwan Loncle
  • Emma Robert
  • Emmanuel Picot
  • Fatima Guennifa
  • Jean-Michel Churlaud
  • Aliénor Chevallier
  • Jean-Claude Lupi
  • Jeanne Quentin
  • Patrick Allard
  • Aurélie Bourlier
  • François de Batz
  • Nathalie Guerin
  • Denis Requier
  • Patricia Praron
  • Eric Hondemarck
  • Véronique de Robillard
  • Dominique Montjean
  • Christine Bois
  • Bruno Aucourt
  • Marie-France Bruneau
  • Patrick Dunand
  • Anne Edeline
  • Louis Gillet
  • Colombine Berville
  • Francis Grimal
  • Bertile Deschanel
  • Robert Durouchoux
  • Amélie Richard
  • Paul Allonneau
  • Ginette Roffignon
  • Olivier Lemoine
  • Camille Marcault
  • Yves Montjean
  • Elisabeth Du Teilhet
  • Fabien Sarles
  • Catherine Gillet
  • Gérard Brezun
  • Marthe Guillemin
  • Jeff Bompa
  • Alix Champoiseau
  • Bertrand Moussel
  • Armelle Manuel
  • Bertrand de Goiffon
  • Mathilde de Batz
  • Didier Leboeuf
  • Marie Gosset
  • Antoine Bouts
  • Irena Gasiorek
  • Corentin Marchiol
  • Marie Eynard
  • Thibaut Dubédat
  • Geneviève Hammouche
  • Jacques Bazin
François de Mazières
François de Mazières Liste divers droite
Liste d'Union pour VERSAILLES
  • François de Mazières
  • Dominique Roucher de Roux
  • Alain Nourissier
  • Emmanuelle de Crépy
  • Jean-Pierre Laroche de Roussane
  • Claire Chagnaud-Forain
  • Michel Bancal
  • Sylvie Piganeau
  • Emmanuel Lion
  • Annick Bouquet
  • Nicolas Fouquet
  • Florence Mellor
  • Gwilherm Poullennec
  • Marie-Pascale Bonnefont
  • Wenceslas Nourry
  • Marie-Agnès Amabile
  • Erik Linquier
  • Stéphanie Lescar
  • Philippe Pain
  • Muriel Vaislic
  • Eric Dupau
  • Coralie Belmer
  • Briac de Charry
  • Anne-Lys de Haut de Sigy
  • Antoine Lemarchand
  • Nadia Otmanetelba
  • Pierre Arnaud
  • Marie-Christine Claraz
  • Christophe Cluzel
  • Evelyne Huré
  • Xavier Guitton
  • Nicole Hajjar
  • Michel Lefèvre
  • Marine Lallau
  • Jean-Yves Perier
  • Christine Charmeil
  • Aymeric Angles
  • Agnès Cartier-Meheust
  • Ali Dorgaa
  • Jennifer Cassin
  • Wallerand Dubecq
  • Murielle Kerzerho
  • Baptiste Boin
  • Stéphanie de Lustrac
  • Laurent Lefèvre
  • Laetitia Hubert
  • Jean-Philippe Faber
  • Séverine Longuet
  • Alexandre Lima
  • Marine Carmier
  • Jordan Gonneau
  • Ony Guery
  • Patrick Bouy
  • Anne-Lise Chevalier
  • Thierry Voitellier
Geoffrey Landrain
Geoffrey Landrain Liste divers gauche
VERSAILLES POUR TOUS.TES
  • Geoffrey Landrain
  • Nathalie Duchêne
  • Thomas Ciano
  • Gisèle Kasongo
  • Philip Kahn
  • Danielle Rainault-Legué
  • Julien Auvray
  • Béatrice Deshayes
  • Philippe Marchal
  • Luna Dalmazzo
  • Antoine Planchot
  • Clara Lecuirot
  • Gilles Mauduit-Ciavaglini
  • Michèle Renous
  • Boris Torremocha
  • Lara Blanchy
  • Sylvain Lobbe
  • Brigitte Herbelot
  • Antoine Merieau
  • Claire Perret
  • Guillaume Baldassarri
  • Ntua Boika
  • Daniel Marcovitch
  • Christine Mesnil
  • Jean-Claude Bourgès
  • Amélie Marchal
  • Yann Puaud
  • Marie-Denise Michel
  • Pascal Lesieur
  • Myriam Rouault
  • Nazim Damerdji
  • Sandrine Beaudenaille
  • Jordan Belhadrouf
  • Marie Bouygues
  • Jean-Odé Mvokolo
  • Irène Volpilhac
  • Renaud Anglaret
  • Elise Mauduit
  • Jean-Christophe Lecuirot
  • Nathalie Chouaib
  • Michel Legué
  • Myriam Djaoud-Deshayes
  • Frédéric Belhadrouf
  • Karine Pierre
  • Denis Beau
  • Youlia Ilienko
  • Jérôme Beaufils
  • Cléa Mariotti
  • Alexandre Duwel
  • Garance Mauduit
  • Olivier Kahn
  • Agnès Bazoge
  • Paul Guttadauro
  • Fatima Chouial
  • Frédéric Ernewein
Olivier de la Faire
Olivier de la Faire Liste d'union à l'extrême-droite
UNION DES DROITES POUR VERSAILLES
  • Olivier de la Faire
  • Marie Seznec
  • Steven Lafosse-Marin
  • Alaïs Seguy-Coulon
  • Pierre Grison
  • Céline Jullié
  • Eric Fontaine
  • Aurélie Giraud
  • François Potié-Lussigny
  • Tiphaine Absil
  • Alain Fougeron
  • Joséphine Carcassonne
  • Gaëtan Brault
  • Sybille Le Tourneux de la Perraudiere
  • Tancrède Bovero
  • Valérie Mouret
  • Jean-Baptiste Coster
  • Sylvie Bodard
  • Pierre-Emmanuel Riviere
  • Maylis Grimaldi
  • Serge Faugere
  • Sophie Boucher
  • Louis-Adérald Moinard
  • Chantal Cottin
  • Stéphane Brun
  • Karine Monclerc
  • Denis Nougayrede
  • Isabelle Mauguin
  • Benoît Monin
  • Julie Pita de Andrade
  • Sunny Lejeune
  • Klervie Thibault
  • Vincent Olivier
  • Maylis de Trogoff de Boisguzennec
  • Philippe Prové
  • Brigitte Robineau
  • Nathaniel Rousseau--Laskowski
  • Marie de la Choue
  • Stanislas Bothier
  • Marguerite Cavroy
  • Cyrille Bingler
  • Béatrix de Pillot
  • Mathieu Legendre
  • Lucie Desroy
  • Stanislas d'Haussonville
  • Catarina Ralha
  • Hervé Bouniol
  • Martine Richard
  • Ambroise de Rancourt
  • Emmanuelle Hassid
  • Raphaël Attal
  • Jocelyne Lepitre
  • François Durvye
  • Pascale Daguier
  • Cyril Le Yaouanq

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François De Mazières
François De Mazières (45 élus) Liste d'union pour versailles 		13 048 63,11%
  • François De Mazières
  • Dominique Roucher
  • Alain Nourissier
  • Marie Boëlle
  • Jean Pierre Laroche De Roussane
  • Emmanuelle De Crepy
  • Michel Bancal
  • Claire Chagnaud-Forain
  • Jean-Marc Fresnel
  • Corinne Bebin
  • François-Gilles Chatelus
  • Sylvie Piganeau
  • Emmanuel Lion
  • Annick Bouquet
  • Charles Rodwell
  • Florence Mellor
  • François Darchis
  • Martine Schmit
  • Olivier De La Faire
  • Anne-Lise Josset
  • Erik Linquier
  • Béatrice Rigaud-Juré
  • Philippe Pain
  • Marie-Laure Bourgouin-Labro
  • Gwilherm Poullennec
  • Brigitte Chaudron
  • Nicolas Fouquet
  • Ony Guery
  • Eric Dupau
  • Corinne Forbice
  • Thierry Duguet
  • Anne Leherissel
  • Michel Lefevre
  • Stéphanie Lescar
  • Jean-Yves Perier
  • Muriel Vaislic
  • Bruno Thobois
  • Nadia Otmane Telba
  • Arnaud Poulain
  • Anne-Lys De Haut De Sigy
  • Christophe Cluzel
  • Nicole Hajjar
  • Wenceslas Nourry
  • Marie-Pascale Bonnefont
  • Xavier Guitton
Fabien Bouglé
Fabien Bouglé (3 élus) En avant versailles 		2 184 10,56%
  • Fabien Bouglé
  • Esther Pivet
  • Jean Sigalla
Renaud Anzieu
Renaud Anzieu (2 élus) Vivre versailles - écologie citoyenne 		1 616 7,81%
  • Renaud Anzieu
  • Marie Pourchot
Anne-France Simon
Anne-France Simon (1 élu) Ensemble vivons versailles 		1 362 6,58%
  • Anne-France Simon
Anne Jacqmin
Anne Jacqmin (1 élu) Rassemblement pour versailles 		1 241 6,00%
  • Anne Jacqmin
Marc Dias Gama
Marc Dias Gama (1 élu) Le réveil démocratique et solidaire 		1 224 5,92%
  • Marc Dias Gama
Participation au scrutin Versailles
Taux de participation 36,74%
Taux d'abstention 63,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 21 012

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François De Mazieres
François De Mazieres (43 élus) Liste d'union pour versailles 		17 045 55,03%
  • François De Mazieres
  • Marie Boelle
  • Alain Nourissier
  • Emmanuelle De Crepy
  • Thierry Voitellier
  • Corinne Bebin
  • Michel Bancal
  • Claire Chagnaud-Forain
  • Jean-Marc Fresnel
  • Magali Ordas
  • François-Xavier Bellamy
  • Sylvie Piganeau
  • Hervé Fleury
  • Annick Bouquet
  • Jean-Claude Freland
  • Florence Mellor
  • Michel Saporta
  • Martine Schmit
  • Olivier De La Faire
  • Marie-Laure Bourgouin Labro
  • Laurent Delaporte
  • Béatrice Rigaud-Jure
  • Erik Linquier
  • Annick Perillon
  • François Lambert
  • Liliane Hattry
  • François Darchis
  • Dominique Roucher
  • Martin Levrier
  • Christine De La Ferte
  • Philippe Pain
  • Caroline Wallet
  • Guillaume Lebigre
  • Anne Leherissel
  • Michel Lefevre
  • Brigitte Chaudron
  • Jean-Yves Perier
  • Anne-Lise Josset
  • Bruno Thobois
  • Marie-Caroline Schurr
  • François-Gilles Chatelus
  • Martine Anconina
  • Emmanuel Lion
Isabelle This Saint-Jean
Isabelle This Saint-Jean (4 élus) Le progres pour versailles 		4 615 14,90%
  • Isabelle This Saint-Jean
  • Didier Baichere
  • Carmise Azor
  • Serge Defrance
François Simeoni
François Simeoni (2 élus) Versailles bleu marine 		3 138 10,13%
  • François Simeoni
  • Martine Despois
Benoît De Saint Sernin
Benoît De Saint Sernin (2 élus) Versailles, 90 000 voisins 		3 123 10,08%
  • Benoît De Saint Sernin
  • Marie Seners
Fabien Bougle
Fabien Bougle (2 élus) Versailles familles avenir 		2 418 7,80%
  • Fabien Bougle
  • Valérie D'aubigny
Thibaut Mathieu
Thibaut Mathieu Versailles nous rassemble 		633 2,04%
Participation au scrutin Versailles
Taux de participation 54,88%
Taux d'abstention 45,12%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Nombre de votants 31 604

Villes voisines de Versailles

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