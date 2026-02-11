Résultat municipale 2026 à Villeneuve-d'Ascq : l'annonce des résultats avec le détail des scores
Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-d'Ascq [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Villeneuve-d'Ascq sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Villeneuve-d'Ascq
18:59 - Analyse socio-économique de Villeneuve-d'Ascq : perspectives électorales
Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Villeneuve-d'Ascq mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur le résultat des élections municipales. Avec une densité de population de 2270 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,55%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 26,96%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 11,27% et d'une population immigrée de 15,34% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 14,11% à Villeneuve-d'Ascq, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.
17:57 - Quelle percée du RN à Villeneuve-d'Ascq aux municipales ?
Le mouvement nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors du scrutin municipal à Villeneuve-d'Ascq il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen récoltait 14,35% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 27,10% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 11,73% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, à Villeneuve-d'Ascq comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 17,80% aux élections européennes. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier tour, un résultat de 20,62% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 22,29% le dimanche suivant.
17:40 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département du Nord avec 44,44% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 34,85%, contre 56,34% en 2014.
16:58 - Les électeurs de Villeneuve-d'Ascq vont-ils se mobiliser aux municipales ?
En ce jour d'élections municipales 2026 à Villeneuve-d'Ascq, l'absence ou non de votants sera particulièrement scrutée. La fuite des électeurs se montait à 67,57 % pour le premier tour des élections de 2020, une abstention plutôt forte alors que l'épidémie de coronavirus avait fait fuir de nombreux électeurs. S'agissant d'élire leur maire, les élections municipales demeurent pourtant de longue date, avec la présidentielle, des rendez-vous où les Français se déplacent en nombre. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'établir à 28,02 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 53,13 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 34,55 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 47,64 % d'abstention. Zoomer sur cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet d'identifier Villeneuve-d'Ascq comme une localité frappée par un fort abstentionnisme au regard des moyennes nationales.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villeneuve-d'Ascq
|Tête de listeListe
|
Pascale Rougée
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Victor Burette
Liste du Parti socialiste
Vivre Villeneuve d'Ascq
|
|
Farid Oukaïd
Liste Divers
EN AVANT VILLENEUVE D'ASCQ
|
|
Sylvain Estager
Liste divers gauche
EPVA 2026
|
|
Pauline Ségard
Liste d'union à gauche
LE PRINTEMPS VILLENEUVOIS
|
|
Ugo Bernalicis
Liste de La France insoumise
FAISONS MIEUX POUR VILLENEUVE D'ASCQ
|
|
Vincent Baledent
Liste divers droite
AVEC VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Caudron (38 élus) Ensemble pour villeneuve d'ascq 2020
|5 517
|51,09%
|
|Pauline Ségard (7 élus) Villeneuve d'ascq citoyenne ecolo solidaire
|3 201
|29,64%
|
|Florence Bariseau (4 élus) Naturellement villeneuve d'ascq
|2 080
|19,26%
|
|Participation au scrutin
|Villeneuve-d'Ascq
|Taux de participation
|28,01%
|Taux d'abstention
|71,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 019
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Caudron Ensemble pour villeneuve d'ascq 2020
|5 738
|46,60%
|Pauline Ségard Villeneuve d'ascq citoyenne ecolo solidaire ...
|2 366
|19,21%
|Florence Bariseau Naturellement villeneuve d'ascq
|2 359
|19,16%
|Gabriel Amard Decidez vous memes pour villeneuve d'ascq, la liste participative
|1 008
|8,18%
|Frédéric Cerdobbel Villeneuve d'ascq, plus sûre, plus propre !
|698
|5,66%
|Pascale Rougée Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|143
|1,16%
|Participation au scrutin
|Villeneuve-d'Ascq
|Taux de participation
|32,43%
|Taux d'abstention
|67,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 712
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Caudron (40 élus) Ensemble pour villeneuve d'ascq 2014
|11 905
|58,43%
|
|Florence Bariseau (6 élus) Villeneuvois avant tout
|5 469
|26,84%
|
|Véronique Descamps (3 élus) Villeneuve d'ascq bleu marine
|2 998
|14,71%
|
|Participation au scrutin
|Villeneuve-d'Ascq
|Taux de participation
|54,05%
|Taux d'abstention
|45,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,27%
|Nombre de votants
|21 506
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Caudron Ensemble pour villeneuve d'ascq 2014
|9 480
|45,54%
|Florence Bariseau Villeneuvois avant tout
|4 566
|21,93%
|Véronique Descamps Villeneuve d'ascq bleu marine
|3 013
|14,47%
|Sandrine Rousseau L'écologie, la ville en mieux
|2 070
|9,94%
|Martine Berthouloux A villeneuve d'ascq, l'humain d'abord !
|1 300
|6,24%
|Pascale Rougée Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|386
|1,85%
|Participation au scrutin
|Villeneuve-d'Ascq
|Taux de participation
|53,68%
|Taux d'abstention
|46,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,52%
|Nombre de votants
|21 354
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