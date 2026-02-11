Résultat municipale 2026 à Villeneuve-d'Ascq : l'annonce des résultats avec le détail des scores

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villeneuve-d'Ascq

Tête de listeListe
Pascale Rougée
Pascale Rougée Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Pascale Rougée
  • Jean-Christophe Leroy
  • Karine Jasiak
  • François Gaceus
  • Marie-José Lassure
  • David Desjardins
  • Marie-Claude Gilquin
  • Nicolas Schuurman
  • Anita Busson
  • André Korb
  • Gilberte Duforest
  • Kévin Genevriez
  • Émilie Barthélemy
  • Corentin Petit
  • Audrey Schuurman
  • Hervé Longuépée
  • Yvane Malaquin
  • Maxence Debliqui
  • Valérie Salengros
  • Thierry Beugnet
  • Arlette Barthélemy
  • Pascal Chappuis
  • Juhra Bounoua
  • Mohamed Saou
  • Saadia Sendid
  • André Leroy
  • Rose Bourgeois
  • Pierre Rodriguez
  • Safia Bounab
  • Serge Perrin
  • Alix François
  • Mohamed-Saadoune Boulfoul
  • Séverine Pilarski
  • Lucas Leroy
  • Tiphanie Andrianarivelo
  • Patrice Panier
  • Justine Opigez
  • Hocine Boulfoul
  • Hélène Gaultier
  • Sofiane Zegaa
  • Ophélie Da Silva
  • Colin Roussel
  • Linda Wala
  • Mohamed Bouchareb
  • Léa Van Neste
  • Karim Ferhati
  • Laure Maze
  • Liam Roussel
  • Monique Debliqui
Victor Burette
Victor Burette Liste du Parti socialiste
Vivre Villeneuve d'Ascq
  • Victor Burette
  • Emmanuelle Chevalier
  • Didier Manier
  • Olivia Neuray
  • Christian Michel-Dansac
  • Clairanne Dufour
  • Mathieu Rauch
  • Alisson Leneutre
  • Eric Lesur
  • Houda Rochdi-Ghandour
  • Julien Lauwers
  • Leila Uyttebroeck
  • Thierry Van Acker
  • Brigitte Le Stum
  • Benoit Cart
  • Virginie Hladky
  • Pierre Grzesiak
  • Lola Delcour
  • Guillaume Pecheur
  • Louise Mazouz
  • Sébastien Lavaine
  • Allison Zoltek
  • Sebastian Hackbarth
  • Clarisse Astier
  • Nicolas Raoult
  • Martine Langlet
  • Joël Lhermitte
  • Amina Grini
  • Sébastien Thuillier
  • Christine Windels-Ternois
  • Romain Carnevale
  • Anne-Lise Koslowsky
  • Lucien Gomis
  • Isabelle Lefebvre
  • Morgan Kestelyn
  • Valérie Levin
  • Timothé Maurice
  • Carine Guilbert
  • Maximilien Desruelle
  • Françoise Guiheneuf
  • Sylvain Lainé
  • Fouzia Zarouri
  • Achille Milon
  • Claire Hitier
  • Bruno Inion
  • Marie-José Gradel
  • Pierre Milli
  • Amélie Sander
  • Guy Grard
Farid Oukaïd
Farid Oukaïd Liste Divers
EN AVANT VILLENEUVE D'ASCQ
  • Farid Oukaïd
  • Soline Verbeeck
  • Alain Perelstein
  • Fabienne Morali
  • Mathieu Sand
  • Isabelle Lefebvre
  • Pascal Isambert
  • Monia Ait-Ali-Oufatmi
  • Ludovic Guillou
  • Sonia Kibache
  • Julien Latour
  • Cindy Hequet
  • Kossoun Ohoussou
  • Laure Vindevogel
  • Laurent Boulogne
  • Sylvie Gregeois
  • Jean-Bernard Naour
  • Manuella Di Stefano
  • Djamal Haddouche
  • Cathy Boulamoi
  • Serge Havet
  • Samira Khoualed
  • Rayane Aabid
  • Leila Labani
  • Mamadou Bah
  • Olivia Rizzi
  • François Ampe
  • Chloé Delbar
  • Noah Van Sassenbrouck
  • Anne-Sophie Petit
  • Quentin Claye
  • Cindy Ponthieu
  • Nicolas Krawczyk
  • Delphine Cay
  • Nassim Roudane
  • Véronique Bouvart
  • Philippe Drissi
  • Aurore Allart
  • Mohamed Zamoum
  • Isabelle Grampone
  • Adam Choukri Bouziani
  • Annette Blanchard
  • Mohamed Akhloufi
  • Anaïs Kayebergh
  • Antony Pudlicki
  • Sandrine Nison
  • Didier Marechaux
  • Valérie Dochy
  • Charles Allain
Sylvain Estager
Sylvain Estager Liste divers gauche
EPVA 2026
  • Sylvain Estager
  • Valérie Quesne-Caudron
  • Sébastien Costeur
  • Maryvonne Girard
  • Gérard Caudron
  • Françoise Martin
  • Lionel Baptiste
  • Lahanissa Madi
  • Yohan Tison
  • Violette Salanon
  • Alexis Vlandas
  • Saliha Khatir
  • Jean Perlein
  • Nathalie Fauquet
  • François Meresse
  • Dominique Furne
  • Monir El Mounaoui
  • Claire Mairie
  • Christian Vandevelde
  • Nelly Boyaval
  • Arnaud Rousseaux
  • Christine Janicki
  • Didier Marques
  • Carine Capone
  • Alexandre Fauquette
  • Delphine Herent
  • Karim Messaoudi
  • Stéphanie Leblanc
  • Pierre Crespi
  • Lisa Lasselin
  • Jean Luc Deleforge
  • Giséle Lefebvre
  • Benoit Tshisanga
  • Marianne Pladys
  • Say Sisouvannalath
  • Jennifer Lovato
  • Mohamed Amine El Karimi
  • Maryse Godart
  • Julien Labranche
  • Emeline Legardez
  • Patrice Carlier
  • Véronique Walczak-Salanon
  • Patrick Schraen
  • Nadège Henry
  • Jules Messager
  • Corinne Auber
  • Philippe Sert
  • Florence Colin
  • Jean-Michel Molle
Pauline Ségard
Pauline Ségard Liste d'union à gauche
LE PRINTEMPS VILLENEUVOIS
  • Pauline Ségard
  • Montoli Bokoto
  • Elina Thibeau-Sutre
  • Fabien Delecroix
  • Jeanne Mingant
  • Didier Costenoble
  • Ihsene Znati
  • Thomas Drucké
  • Véronique Sehier
  • Martin Besnier
  • Claudine Regulski
  • Benoit Deboffle
  • Anne Priem
  • Nicolas Gourlet
  • Manon Debrabander
  • Vincent Loiseau
  • Hélène Hardy
  • Pierre Chainais
  • Marie-Dominique Simplot
  • Gérard Léval
  • Dominique Guerandel
  • Casimir Spriet
  • Anne Betting
  • Mohammed Benabbou
  • Véronique Lecomte-Foiche
  • Michael Soignet-Ekomo
  • Caroline Lejeune
  • Bernard Hennion
  • Gaëlle Cokelaer
  • Marc Perillat-Bottonet
  • Sidonie Mohand Kaci
  • Edouard Tardy
  • Françoise Laurent
  • Olivier Verschilde
  • Louise Willems
  • Olivier Dumortier
  • Virginie de Block
  • Malik Ifri
  • Lydie Thouvenot
  • Jean-Pierre Casta
  • Michèle Leroy
  • Gérard Guilbert
  • Christine Le Coënt
  • Christian Bertaux
  • Michèle L'Homme
  • Jean-Claude Savener
  • Céline Cuvelier
  • Marc Delgrange
  • Mireille Havez
Ugo Bernalicis
Ugo Bernalicis Liste de La France insoumise
FAISONS MIEUX POUR VILLENEUVE D'ASCQ
  • Ugo Bernalicis
  • Meriem Dahmani
  • Antoine Marszalek
  • Garance Guilleret
  • Mohamed Ait Kassi
  • Fatiha Assadini-El Ouaggadi
  • Olivier Treneul
  • Catherine Marie-Yvonne Boutte
  • Halim Elbourachdi
  • Julia Istria
  • François Delafosse
  • Leena Abd El Rahman
  • Ali El Alaoui Talibi
  • Inès Meunier
  • Ilyas Koukouh
  • Marina Madrau
  • Dino El Hani
  • Tiziana Bailleul
  • Mohammed El Mokhtari
  • Shana Abdelli
  • Yassine Namar
  • Pauline Saïdi
  • Abdlkhadre Sylla
  • Marie-Pierre Cauwet
  • Hamou Kehila
  • Alice Duflos
  • Saindou Maoulida
  • Vladlena Neverova
  • Montassar Helali
  • Koghé Mondjo
  • Moussa Bounjoua
  • Nacera Guezar
  • Younès Saïdi
  • Martine Gremez
  • Paul Lecompte
  • Bernadette Lhuillier
  • Ali Elghazlani
  • Clotilde Treneul
  • Checho Galleguillos
  • Julie Vandendaele
  • Romaric Jubault
  • Sylvie Pot
  • Mohamed Ak-Ouchi
  • Vanessa Maurice
  • Rachid Zenoud
  • Justine Duda
  • Moussa Nait Abdelaziz
  • Nadia Brahmi
  • Cossi Faustin Aïssi
  • Mélanie Givers
  • Olivier Jacquet
Vincent Baledent
Vincent Baledent Liste divers droite
AVEC VOUS
  • Vincent Baledent
  • Florence Bariseau
  • Innocent Zongo
  • Graziella Moeneclaey
  • Christian Carnois
  • Kelly Verkindere
  • Vianney de Witte
  • Gwenaëlle Otando Ndjana
  • Christophe Bonnard
  • Sophie Grouard
  • Mamadou Coulibaly
  • Mathilde Nollet
  • Cyril Cadix
  • Almaza Mrad
  • Cyprien Riffe
  • Mondolais Bokoto
  • Jean-Louis Martin
  • Léna Van Nieuwenhuyse
  • François Hans
  • Laurence Brunet
  • Casimo Prete
  • Caroline Boisard
  • Benoit Galy
  • Adélaïde Vandeputte
  • Laurent Hubert
  • Cathy Vanhoorde
  • Eric Valette Akpla
  • Naomie Fouda Sima
  • Etienne Torres
  • Alice Guibert
  • Sébastien Jakubowski
  • Mado Makombo Mwanza
  • Nicolas Bouthors
  • Liliane Otimi
  • Adrien Noppe
  • Laurence Dubois
  • Yoni Duvivier
  • Béatrice Lefebvre
  • Gennaro Ascone
  • Justine Decloquement
  • Lin Tanke Guimeja
  • Annick Deturck
  • Simon Weens
  • Anne Levasseur
  • Vincent Pantigny
  • Bénédicte Darcas
  • Frédéric Lontjens
  • Catherine Meliet
  • Jean-Claude Pesant

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Caudron
Gérard Caudron (38 élus) Ensemble pour villeneuve d'ascq 2020 		5 517 51,09%
  • Gérard Caudron
  • Maryvonne Girard
  • Sylvain Estager
  • Françoise Martin
  • Didier Manier
  • Valérie Quesne
  • Farid Oukaid
  • Dominique Furne
  • Sébastien Costeur
  • Saliha Khatir
  • Christian Carnois
  • Lahanissah Madi
  • Jean Perlein
  • Chantal Flinois
  • André Laurent
  • Claire Mairie
  • Lionel Baptiste
  • Mariam Dedeken
  • Vincent Baledent
  • Alizée Nolf
  • Charles Anssens
  • Nelly Boyaval
  • Jean-Michel Molle
  • Annick Vanneste
  • Victor Burette
  • Florence Colin
  • Patrice Carlier
  • Stéphanie Leblanc
  • David Diarra
  • Delphine Herent
  • Alexis Vlandas
  • Nathalie Fauquet
  • Philippe Dourcy
  • Graziella Moeneclaey
  • Yohan Tison
  • Nathalie Picquot
  • Benoît Tshisanga
  • Charlène Martin
Pauline Ségard
Pauline Ségard (7 élus) Villeneuve d'ascq citoyenne ecolo solidaire 		3 201 29,64%
  • Pauline Ségard
  • Romain Leclercq
  • Eva Kovacova
  • Fabien Delecroix
  • Catherine Boutté
  • Antoine Marszalek
  • Claudine Regulski
Florence Bariseau
Florence Bariseau (4 élus) Naturellement villeneuve d'ascq 		2 080 19,26%
  • Florence Bariseau
  • Dominique Guerin
  • Violette Salanon
  • Innocent Zongo
Participation au scrutin Villeneuve-d'Ascq
Taux de participation 28,01%
Taux d'abstention 71,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 019

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Caudron
Gérard Caudron Ensemble pour villeneuve d'ascq 2020 		5 738 46,60%
Pauline Ségard
Pauline Ségard Villeneuve d'ascq citoyenne ecolo solidaire ... 		2 366 19,21%
Florence Bariseau
Florence Bariseau Naturellement villeneuve d'ascq 		2 359 19,16%
Gabriel Amard
Gabriel Amard Decidez vous memes pour villeneuve d'ascq, la liste participative 		1 008 8,18%
Frédéric Cerdobbel
Frédéric Cerdobbel Villeneuve d'ascq, plus sûre, plus propre ! 		698 5,66%
Pascale Rougée
Pascale Rougée Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		143 1,16%
Participation au scrutin Villeneuve-d'Ascq
Taux de participation 32,43%
Taux d'abstention 67,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 712

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Caudron
Gérard Caudron (40 élus) Ensemble pour villeneuve d'ascq 2014 		11 905 58,43%
  • Gérard Caudron
  • Maryvonne Girard
  • Didier Manier
  • Dominique Furne
  • Sylvain Estager
  • Claudine Sartiaux
  • Sébastien Costeur
  • Valérie Quesne
  • Pascal Moyson
  • Chantal Flinois
  • Christian Carnois
  • Françoise Martin
  • Farid Oukaid
  • Monique Lempereur
  • Jean-Michel Molle
  • Martine Carette
  • Jean Perlein
  • Olfa Laforce-Ben-Abdennebi
  • André Laurent
  • Roselyne Cinus
  • Patrice Carlier
  • Stéphanie Leblanc
  • Jean-Pierre Fournier
  • Nathalie Fauquet
  • Victor Burette
  • Florence Colin
  • Jean-Antoine Rossit
  • Laurence Dubois
  • Daniel Thuillier
  • Fadila Bilem
  • Lionel Baptiste
  • Claire Mairie
  • Vincent Verbeeck
  • Yveline Van Caeneghem
  • Grégory Paris
  • Lahanissah Madi
  • Daniel Dubois
  • Saliha Khatir
  • David Diarra
  • Yvonne Willem
Florence Bariseau
Florence Bariseau (6 élus) Villeneuvois avant tout 		5 469 26,84%
  • Florence Bariseau
  • Vincent Baledent
  • Céline Wastyn
  • Jean-François Hilaire
  • Sophie Lefebvre
  • Christophe Bonnard
Véronique Descamps
Véronique Descamps (3 élus) Villeneuve d'ascq bleu marine 		2 998 14,71%
  • Véronique Descamps
  • Nicolas Bandov
  • Julie Simoens
Participation au scrutin Villeneuve-d'Ascq
Taux de participation 54,05%
Taux d'abstention 45,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,27%
Nombre de votants 21 506

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Caudron
Gérard Caudron Ensemble pour villeneuve d'ascq 2014 		9 480 45,54%
Florence Bariseau
Florence Bariseau Villeneuvois avant tout 		4 566 21,93%
Véronique Descamps
Véronique Descamps Villeneuve d'ascq bleu marine 		3 013 14,47%
Sandrine Rousseau
Sandrine Rousseau L'écologie, la ville en mieux 		2 070 9,94%
Martine Berthouloux
Martine Berthouloux A villeneuve d'ascq, l'humain d'abord ! 		1 300 6,24%
Pascale Rougée
Pascale Rougée Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		386 1,85%
Participation au scrutin Villeneuve-d'Ascq
Taux de participation 53,68%
Taux d'abstention 46,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,52%
Nombre de votants 21 354

Villes voisines de Villeneuve-d'Ascq

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