Résultat municipale 2026 à Villeneuve-d'Ascq : la journée électorale en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-d'Ascq [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Villeneuve-d'Ascq ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Villeneuve-d'Ascq
10:41 - La numéro 2 de la liste LFI porte plainte contre un ancien candidat du RN
Meriem Dahmani, candidate LFI à Villeneuve-d’Ascq, a porté plainte pour usurpation d’identité contre Frédéric Cerdobbel, leader du RN lors des municipales de 2020. Elle souhaite clarifier sa position après la découverte de son nom sur une liste de ce parti. Cette plainte survient dans un contexte électoral tendu à l’approche des municipales de 2026. Lire sur lavoixdunord.fr
09/03/26 - 16:51 - Villeneuve-d’Ascq fait face à une polémique politique
Meriem Dahmani, numéro 2 de la liste LFI pour les municipales à Villeneuve-d’Ascq, a été en 2020 sur la liste RN. Ugo Bernalicis, tête de liste, affirme qu'elle a été victime d'une usurpation d'identité et critique la majorité sortante pour leur inaction. Cette situation soulève des tensions dans la campagne électorale actuelle. Lire sur lavoixdunord.fr
08/03/26 - 15:41 - Sept candidats en lice pour succéder à Gérard Caudron à Villeneuve-d'Ascq
À Villeneuve-d'Ascq, les élections municipales de 2026 s'annoncent avec sept prétendants pour succéder à Gérard Caudron, maire emblématique depuis 1977. Sa décision de ne pas se représenter laisse place à une nouvelle génération, majoritairement de gauche. Cette transition électorale marque un tournant pour la ville, diversifiant les options politiques. Lire sur lavoixdunord.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villeneuve-d'Ascq
|Tête de listeListe
|
Pascale Rougée
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Victor Burette
Liste du Parti socialiste
Vivre Villeneuve d'Ascq
|
|
Farid Oukaïd
Liste Divers
EN AVANT VILLENEUVE D'ASCQ
|
|
Sylvain Estager
Liste divers gauche
EPVA 2026
|
|
Pauline Ségard
Liste d'union à gauche
LE PRINTEMPS VILLENEUVOIS
|
|
Ugo Bernalicis
Liste de La France insoumise
FAISONS MIEUX POUR VILLENEUVE D'ASCQ
|
|
Vincent Baledent
Liste divers droite
AVEC VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Caudron (38 élus) Ensemble pour villeneuve d'ascq 2020
|5 517
|51,09%
|
|Pauline Ségard (7 élus) Villeneuve d'ascq citoyenne ecolo solidaire
|3 201
|29,64%
|
|Florence Bariseau (4 élus) Naturellement villeneuve d'ascq
|2 080
|19,26%
|
|Participation au scrutin
|Villeneuve-d'Ascq
|Taux de participation
|28,01%
|Taux d'abstention
|71,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 019
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Caudron Ensemble pour villeneuve d'ascq 2020
|5 738
|46,60%
|Pauline Ségard Villeneuve d'ascq citoyenne ecolo solidaire ...
|2 366
|19,21%
|Florence Bariseau Naturellement villeneuve d'ascq
|2 359
|19,16%
|Gabriel Amard Decidez vous memes pour villeneuve d'ascq, la liste participative
|1 008
|8,18%
|Frédéric Cerdobbel Villeneuve d'ascq, plus sûre, plus propre !
|698
|5,66%
|Pascale Rougée Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|143
|1,16%
|Participation au scrutin
|Villeneuve-d'Ascq
|Taux de participation
|32,43%
|Taux d'abstention
|67,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 712
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Caudron (40 élus) Ensemble pour villeneuve d'ascq 2014
|11 905
|58,43%
|
|Florence Bariseau (6 élus) Villeneuvois avant tout
|5 469
|26,84%
|
|Véronique Descamps (3 élus) Villeneuve d'ascq bleu marine
|2 998
|14,71%
|
|Participation au scrutin
|Villeneuve-d'Ascq
|Taux de participation
|54,05%
|Taux d'abstention
|45,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,27%
|Nombre de votants
|21 506
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Caudron Ensemble pour villeneuve d'ascq 2014
|9 480
|45,54%
|Florence Bariseau Villeneuvois avant tout
|4 566
|21,93%
|Véronique Descamps Villeneuve d'ascq bleu marine
|3 013
|14,47%
|Sandrine Rousseau L'écologie, la ville en mieux
|2 070
|9,94%
|Martine Berthouloux A villeneuve d'ascq, l'humain d'abord !
|1 300
|6,24%
|Pascale Rougée Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|386
|1,85%
|Participation au scrutin
|Villeneuve-d'Ascq
|Taux de participation
|53,68%
|Taux d'abstention
|46,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,52%
|Nombre de votants
|21 354
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