Résultat municipale 2026 à Villeurbanne : dernières infos sur l'élection
Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeurbanne [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Villeurbanne ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Villeurbanne
17:41 - Sophie Cruz critique le bilan sécuritaire du maire sortant
À Villeurbanne, à trois jours du premier tour des élections municipales de 2026, Sophie Cruz, candidate Coeur Villeurbannais, critique le bilan de Cédric Van Styvendael concernant la sécurité. Elle propose un renforcement des effectifs policiers et une approche globale pour lutter contre la violence et le narcotrafic. Son programme ambitieux vise à séduire les électeurs face à une campagne marquée par des tensions sécuritaires récentes. Lire sur lyoncapitale.fr
12:51 - Cédirc Van Styvendael veut accentuer la lutte contre le narcotrafic
Cédric Van Styvendael, maire sortant de Villeurbanne, présente son bilan et ses engagements anti-narcotrafic à l'approche des élections municipales. Accompagné d'Amine Kessaci, il souhaite rejoindre une association dédiée à cette lutte, tout en proposant des mesures de sécurité renforcées avec l'ajout de policiers municipaux et d'infrastructures spécifiques. Lire sur lyoncapitale.fr
11:51 - Les attentes des habitants de Villeurbanne se concentrent sur le stationnement et la sécurité
À Villeurbanne, les élections municipales de 2026 révèlent des préoccupations majeures parmi les électeurs, principalement concernant la sécurité et le stationnement. Après plusieurs incidents violents récents, les habitants expriment une forte inquiétude face à l'incivilité croissante dans leur quartier. La nécessité de solutions efficaces s'impose comme une priorité avant le scrutin à venir. Lire sur leprogres.fr
11/03/26 - 13:56 - Municipales : Cédric Van Styvendael veut agir à Villeurbanne
À Villeurbanne, le maire sortant Cédric Van Styvendael présente un programme axé sur la lutte contre les discriminations en vue des élections municipales de 2026. Sa liste 'Engagés pour Villeurbanne' prévoit des mesures pour renforcer l’égalité et améliorer l’accessibilité. Parmi les nouvelles initiatives, on trouve un plan d’aménagement urbain inclusif et la création d’une 'Maison de l’égalité'. Lire sur lyoncapitale.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villeurbanne
|Tête de listeListe
|
Nadia Bouhami
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Jean-Paul Bret
Liste divers gauche
AVEC JEAN-PAUL BRET POUR VILLEURBANNE
|
|
Sophie Cruz
Liste divers droite
COEUR VILLEURBANNE
|
|
Cédric Van Styvendael
Liste d'union à gauche
ENGAGE.E.S POUR VILLEURBANNE- LA GAUCHE SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE RASSEMBLEE
|
|
Gérald Canon
Liste du Rassemblement National
RENDEZ-NOUS VILLEURBANNE
|
|
Mathieu Garabedian
Liste de La France insoumise
Villeurbanne Insoumise
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cédric Van Styvendael (47 élus) Pour villeurbanne en commun
|14 115
|70,37%
|
|Prosper Kabalo (8 élus) Villeurbanne c'est vous !
|5 941
|29,62%
|
|Participation au scrutin
|Villeurbanne
|Taux de participation
|24,89%
|Taux d'abstention
|75,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|20 927
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cédric Van Styvendael Villeurbanne en commun
|8 244
|33,29%
|Béatrice Vessiller Béatrice vessiller pour villeurbanne
|6 804
|27,48%
|Prosper Kabalo Villeurbanne c'est vous !
|3 691
|14,90%
|Thibaut Garnier Rassemblement pour villeurbanne
|1 889
|7,62%
|Emmanuelle Haziza Villeurbanne au coeur
|1 802
|7,27%
|Clément Charlieu Un nouvel élan pour villeurbanne
|1 154
|4,66%
|Philippe Vieira Villeurbanne 2020 - pourquoi pas?
|812
|3,27%
|Nadia Bouhami Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|363
|1,46%
|Participation au scrutin
|Villeurbanne
|Taux de participation
|30,48%
|Taux d'abstention
|69,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|25 599
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Bret (41 élus) Villeurbanne, l'audace ensemble
|16 662
|45,46%
|
|Jean-Wilfried Martin (7 élus) Villeurbanne ville d'avenir
|9 157
|24,98%
|
|Stéphane Poncet (4 élus) Villeurbanne bleu marine
|5 823
|15,88%
|
|Béatrice Vessiller (3 élus) Le rassemblement citoyen pour villeurbanne
|5 004
|13,65%
|
|Participation au scrutin
|Villeurbanne
|Taux de participation
|46,83%
|Taux d'abstention
|53,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,43%
|Nombre de votants
|37 559
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Bret Villeurbanne, l'audace ensemble
|14 872
|41,50%
|Jean-Wilfried Martin Villeurbanne ville d'avenir
|8 079
|22,54%
|Stéphane Poncet Villeurbanne bleu marine
|6 287
|17,54%
|Béatrice Vessiller Le rassemblement citoyen pour villeurbanne
|5 667
|15,81%
|Philippe Bruneau Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|929
|2,59%
|Participation au scrutin
|Villeurbanne
|Taux de participation
|45,87%
|Taux d'abstention
|54,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,60%
|Nombre de votants
|36 792
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