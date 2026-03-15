Résultat municipale 2026 à Villeurbanne : dernières infos sur l'élection

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villeurbanne

Tête de listeListe
Nadia Bouhami
Nadia Bouhami Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Nadia Bouhami
  • Philippe Bruneau
  • Claire Lainez
  • Jean Ciblac
  • Hélène Riviere
  • Cyril Duvinage
  • Sylvie Crozet
  • Jacques Lacaille
  • Muriel Vander Donckt
  • Félix Perdrix
  • Romane Freydiere Roumeysi
  • Francis Faucher
  • Emeline Foasso
  • Klaudiusz Pawliczek
  • Nagat Bouhami
  • William Joseph
  • Isabelle Browning
  • Pascal Renard
  • Irène Barreau
  • Ibouroi Hassane
  • Solange Volle
  • Amine Marrakchi
  • Pauline Husseini
  • Alain Tutoy
  • Solène Buillon
  • Christophe Poulet
  • Dominique Marchand
  • Georges Sabot
  • Corinne Martinez
  • Kevin San-Millan
  • Katia Cellupica
  • Vincent Kouassi
  • Elisabeth Asaitie
  • Tahar Kisrane
  • Florence Thivolle
  • Lokmane Hakmi Haouzi
  • Doriane Yassa
  • Gabin Pesenti
  • Yasmine Riahi
  • Abdallah Lamri
  • Awa Dramé
  • Fred-Éric Beral
  • Marie-Lucie Carron
  • Abdourahmane Diallo
  • Elsa Boujon
  • Nadjib Boutera
  • Nadège Kouassi
  • Johan Hernandez
  • Laurène Rodriguez
  • Emmanuel Trépat
  • Magali Tosatti
  • Antoine Callemeyn
  • Lisa Iris
  • Thierry Pialla
  • Noémie Dourdin
  • Louison Montrade
  • Christine Grimault
  • Yves Prulliere
  • Véronique Nemond
  • Matteo Charmillon
  • Delphine Barreau
Jean-Paul Bret
Jean-Paul Bret Liste divers gauche
AVEC JEAN-PAUL BRET POUR VILLEURBANNE
  • Jean-Paul Bret
  • Hanna Dif
  • Didier Vullierme
  • Valérie Bendahmane
  • Ikhlef Chikh
  • Nicole Tessier Sibeud
  • Georges Bilandjian
  • Christine Lecca
  • Prosper Kabalo
  • Solène Duverger-Very
  • Karim Balit
  • Natalie Perret
  • Patrick Matray
  • Malika Akkaoui
  • Yvon Niepceron
  • Sarah Sultan
  • Pascal Merlin
  • Stéphanie Chabroux
  • Luc Royet
  • Anaïs d'Hostingue
  • Raphaël Verchere
  • Silvianne Riccardo
  • Jean-Baptiste Wago
  • Laurine Marco
  • Thierry Lamberthod
  • Mathilde Peltier
  • Christophe Laurent
  • Houria Rosaz-Zemmit
  • Olivier Tronel-Boccara
  • Lianna Petrosyan
  • Alain Clavel
  • Dominique Itri
  • Pierre Brouchon--Tenand
  • Fatiha Senoune
  • Yann Tanguy
  • Saïda Satta
  • Patrick Issartelle
  • Martine Pedro
  • Gérard Benharbon
  • Virginie Toullier
  • Dan Ben Sadoun
  • Juliette Ankoué
  • Alain Medbou
  • Martine Lignoz
  • Jean-Claude Grand
  • Nicole Feldman
  • Michel Burguet
  • Roseline Pascal
  • Pascal Touhari
  • Bérangère Francillon
  • Jacques Perotto
  • Nathalie Prunaret-Comte
  • Philippe Durbec
  • Estelle Capron
  • Joël Guillaud
  • Marie-Lys Blain
  • Bangre Robert Sempore
  • Josiane Tournaire-Papazian
  • Paul Viscogliosi
Sophie Cruz
Sophie Cruz Liste divers droite
COEUR VILLEURBANNE
  • Sophie Cruz
  • Alexis Monteil
  • Virginie Demars
  • Maxime Caminale
  • Emmanuelle Haziza
  • Antoine Bassi
  • Sylvie Bles-Gagnaire
  • Rachid Hassani
  • Charline Drillaud
  • Moïse Amouyal
  • Elyane Meyindjou
  • Maxime Bizzarri
  • Simone Guillaume
  • Jean-François Perrin
  • Barbara Amsellem
  • Mostafa Berrahou
  • Claire Bertrand
  • Léo Pillet
  • Emmanuelle Abitbol
  • José Marco
  • Anne-Sophie Piquet
  • Lazare Edjaga Nanga
  • Vanessa Dorré-Riviere
  • Maxime Noël
  • Marie-Françoise Nunez
  • Ludovic Sathoud
  • Jennifer Meskel
  • Harris Brikh
  • Florence Pistilli
  • Jules Chaperot
  • Natacha Mercier
  • Amory Chaix
  • Sirine Mekhnache
  • Marc Keiles
  • Sonia Natali
  • Florian Moulin
  • Laurence Dray
  • Manuel Fernandes Marques
  • Nekarmbaye Djerang
  • Jérôme Manin
  • Mélanie Quignard
  • Jean-Francis Laborde
  • Nacera Merah
  • Franck Beaussier
  • Claudia Ntoto
  • Hervé Landaes
  • Micheline Montorier
  • Aurélien André
  • Valérie Hadjadj
  • Dominique Gargaillo
  • Laurence Gaulmé
  • André Rigal
  • Denise Rousset
  • Pascal Guillaume
  • Sabrina Benhaim
  • Stéphane Colson
  • Suzanne Desmoulins
  • Georges Poix
  • Martine Maurice
  • Max Tschirret
  • Edith Bonneau
Cédric Van Styvendael
Cédric Van Styvendael Liste d'union à gauche
ENGAGE.E.S POUR VILLEURBANNE- LA GAUCHE SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE RASSEMBLEE
  • Cédric Van Styvendael
  • Sonia Tron
  • Olivier Glück
  • Agnès Thouvenot
  • Jonathan Bocquet
  • Léna Arthaud
  • Alain Brissard
  • Aurélie Loire
  • Yann Crombecque
  • Melouka Hadj-Mimoune
  • Jacques Vince
  • Cristina Martineau
  • Antoine Pelcé
  • Pauline Schlosser
  • Cyril Hauland Gronneberg
  • Mireille Malecot
  • Sébastien Chataing
  • Caroline Roger-Seppi
  • Mohamed Ali Mohamed Ahamada
  • Pauline Diaz
  • Floyd Novak
  • Emilie Prost
  • Daouda Ouattara
  • Elénore Lenglet Parpaillon
  • Stéphane Frioux
  • Margot Savin
  • Eric Moglioni
  • Catherine Anavoizard
  • Frédéric Vermeulin
  • Lucie Mastrolorito
  • Pierre Beaufaron
  • Xavière Le Roy
  • Mahrez Benhadj
  • Taous Kaci
  • Michel Christian
  • Julie Bellenger
  • Reynald Giacalone
  • Anissa Slimani
  • Théo Cohen
  • Houda Maafer
  • Eliott Roig
  • Cécile Després
  • Jean-Claude Ray
  • Marwa Abdelli
  • Matthieu Guédon
  • Isabelle Routisseau
  • Thibaut Durand
  • Anaïs Dubois
  • Aurélien Mascolo
  • Francine Medjo
  • Jean-Marc Derderian
  • Martine Michel
  • Jean-Baptiste Richardet
  • Souad Belkheir
  • Adrien Martin
  • Lena Le Goff
  • Antoine Sopena
  • Béatrice Vessiller
  • Guillaume Infante
  • Laura Gandolfi
  • Fabien Morin
Gérald Canon
Gérald Canon Liste du Rassemblement National
RENDEZ-NOUS VILLEURBANNE
  • Gérald Canon
  • Elise Munoz
  • Alexandre Ruch
  • Nathalie Dinoire
  • Lionel Poudroux
  • Susanne Harant
  • Michel Rostaing
  • Evelyne Rogic
  • Noah Lagarde
  • Josette Sedfi
  • Laurent Garrel
  • Mireille Cifuentes
  • Claude Davoine
  • Stella La Polla
  • Laurent Eric Sanchez
  • Karine Coulet
  • Charles Kadouz
  • Pierrette Fernandez
  • Georges Gomy
  • Maroua Aissaoui
  • Alexandre Ouziel
  • Jeannine Abiati
  • Patrick Bayle
  • Michèle Mestas
  • Didier Luquin
  • Joëlle Rantet
  • Yanick Bonte
  • Véronique Gaignebet
  • Louis-Hugo Bourlon
  • Brigitte Pivot
  • Cyril Josia
  • Marcelle Bellemain
  • Pascal Robinet
  • Jessie Moreau
  • Kevin Bouzon
  • Marie Lespagnol
  • Bruno Papet
  • Sandrine Alves
  • Corentin Venot
  • Martine Claire Mecili
  • Eric Urberger
  • Marie Saint-Alme
  • Serge Brunand
  • Marie Jérôme
  • Jean-Michel Pinier
  • Sylvie Fraga
  • Dimitri Késy
  • Isabelle Chavot
  • Miguel Pena
  • Solange Cabrero
  • Georges Pierre Derory
  • Chantal Perret
  • Christian Jean Reinhold Von Essen
  • Alexandra Billon
  • Adamo Barbieri
  • Brigitte Ravet
  • Gaël Billon
  • Marie Caillet
  • Eric Loison
  • Huguette Genot
  • Yonathan David Betancourt
Mathieu Garabedian
Mathieu Garabedian Liste de La France insoumise
Villeurbanne Insoumise
  • Mathieu Garabedian
  • Gaëlle Fabriguet
  • Tammouz Al-Douri
  • Fannie Malaterre
  • Samir Asselot
  • Hadija Ghedeir
  • Mohamed Chamcham
  • Morgane Guillas
  • Mikaël Dalmais
  • Angélique Frindi
  • Améliah Louis
  • Hind Boukherouba
  • Pierre Nadoux
  • Agathe Fort
  • Tanguy Schubert
  • Habiba Zaouali
  • Julien Durieux
  • Alissa Jemaï
  • Charles Soumeilhan
  • Thiarra Grah
  • Michele Biasetti
  • Lydia Hassi
  • Ibrahima Sory Diallo
  • Yamina Kara-Slimane
  • Saïd Djili
  • Marie Askratni
  • Thomas Germain
  • Luna Tayebi
  • Joël Mbitom
  • Myriam Camusso
  • Axel Frelin
  • Nora Aissa
  • Lucas Giacoletto
  • Anouk Pellet
  • Hilal Saheb
  • Romane Brunet
  • Harouna Dieng
  • Nadège Chaize
  • Cédric Berthod
  • Sarah Choquet
  • Rostom Bengherbi Amaieur
  • Clara Girault
  • Matthieu Bosc
  • Catherine Hollard
  • Simon Duhamel
  • Julie Doleans
  • Andréa Malet
  • Valérie Dubillard
  • Ahmed Semlali
  • Nathalie Manin
  • Nicolas Beaudoin
  • Anne Marie Magnin
  • Pierre Desbrosse
  • Lucile Tourvieille
  • Olivier Chamarande
  • Sylvie Chazalette
  • Bastien Nesonson
  • Eveline Manna
  • Julien Ravello
  • Danielle Cheriot
  • Gabriel Amard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric Van Styvendael
Cédric Van Styvendael (47 élus) Pour villeurbanne en commun 		14 115 70,37%
  • Cédric Van Styvendael
  • Béatrice Vessiller
  • Alain Brissard
  • Agathe Fort
  • Yann Crombecque
  • Christine Goyard Gudefin
  • Floyd Novak
  • Laura Gandolfi
  • Gaëtan Constant
  • Laure-Emmanuelle Pradelle
  • Jonathan Bocquet
  • Aurélie Loire
  • Mohamed Ali Mohamed Ahamada
  • Agnès Thouvenot
  • Paul Campy
  • Aurore Gorriquer
  • Maxime Jourdan
  • Muriel Bétend
  • Antoine Colliat
  • Zemorda Khelifi
  • Ikhlef Chikh
  • Melouka Hadj-Mimoune
  • Olivier Glück
  • Caroline Roger-Seppi
  • Lotfi Debbeche
  • Pauline Schlosser
  • Cyril Hauland-Gronneberg
  • Danielle Carasco
  • Mariano Beron-Perez
  • Sonia Tron
  • Stéphane Frioux
  • Cristina Martineau
  • Mathieu Garabedian
  • Morgane Guillas
  • Jacques Vince
  • Sylvie Donati
  • Antoine Pelcé
  • Katia Buisson
  • Julien Ravello
  • Maryse Arthaud
  • Frédéric Vermeulin
  • Marwa Abdelli
  • Sébastien Chataing
  • Antoinette Butet
  • Jacques Gernet
  • Catherine Anavoizard
  • Laurent Quiquerez
Prosper Kabalo
Prosper Kabalo (8 élus) Villeurbanne c'est vous ! 		5 941 29,62%
  • Prosper Kabalo
  • Emilie Prost
  • Loïc Chabrier
  • Virginie Demars
  • Mahrez Benhadj
  • Sarah Sultan
  • Alain Garcia
  • Sabrina Benhaim
Participation au scrutin Villeurbanne
Taux de participation 24,89%
Taux d'abstention 75,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 20 927

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric Van Styvendael
Cédric Van Styvendael Villeurbanne en commun 		8 244 33,29%
Béatrice Vessiller
Béatrice Vessiller Béatrice vessiller pour villeurbanne 		6 804 27,48%
Prosper Kabalo
Prosper Kabalo Villeurbanne c'est vous ! 		3 691 14,90%
Thibaut Garnier
Thibaut Garnier Rassemblement pour villeurbanne 		1 889 7,62%
Emmanuelle Haziza
Emmanuelle Haziza Villeurbanne au coeur 		1 802 7,27%
Clément Charlieu
Clément Charlieu Un nouvel élan pour villeurbanne 		1 154 4,66%
Philippe Vieira
Philippe Vieira Villeurbanne 2020 - pourquoi pas? 		812 3,27%
Nadia Bouhami
Nadia Bouhami Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 		363 1,46%
Participation au scrutin Villeurbanne
Taux de participation 30,48%
Taux d'abstention 69,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 25 599

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Bret
Jean-Paul Bret (41 élus) Villeurbanne, l'audace ensemble 		16 662 45,46%
  • Jean-Paul Bret
  • Claire Le Franc
  • Prosper Kabalo
  • Samia Belaziz
  • Hector Bravo
  • Pascale Crozon
  • Didier Vullierme
  • Chafia Tifra
  • Gilbert Luc Devinaz
  • Djamila Ghemri
  • Ali Mohamed Ahamada
  • Agnès Thouvenot
  • Richard Llung
  • Sarah Sultan
  • Marc Ambrogelly
  • Laura Gandolfi
  • Ikhlef Chikh
  • Chantal Roux
  • Loïc Chabrier
  • Anne Reveyrand
  • Damien Berthilier
  • Marie-Neige Blanc
  • Jonathan Bocquet
  • Dany Montois
  • Mathieu Soares
  • Dominique Balanche
  • Pascal Merlin
  • Farida Casoli
  • Movses Nissanian
  • Antoinette Butet-Vallias
  • Frédéric Vermeulin
  • Melouka Hadj-Mimoune
  • Jacky Albrand
  • Yasmina Salhi
  • Jean-Paul Chich
  • Myriam Gros-Izopet
  • Alain Brissard
  • Christelle Gachet
  • Olivier Baud
  • Natalie Perret
  • Yann Crombecque
Jean-Wilfried Martin
Jean-Wilfried Martin (7 élus) Villeurbanne ville d'avenir 		9 157 24,98%
  • Jean-Wilfried Martin
  • Martine Maurice
  • Richard Morales
  • Emmanuelle Haziza
  • Régis Lacoste
  • Virginie Panico
  • Hervé Morel
Stéphane Poncet
Stéphane Poncet (4 élus) Villeurbanne bleu marine 		5 823 15,88%
  • Stéphane Poncet
  • Michèle Morel
  • Michel Casola
  • Béatrice Branska
Béatrice Vessiller
Béatrice Vessiller (3 élus) Le rassemblement citoyen pour villeurbanne 		5 004 13,65%
  • Béatrice Vessiller
  • Olivier Glück
  • Zemorda Khelifi
Participation au scrutin Villeurbanne
Taux de participation 46,83%
Taux d'abstention 53,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,43%
Nombre de votants 37 559

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Bret
Jean-Paul Bret Villeurbanne, l'audace ensemble 		14 872 41,50%
Jean-Wilfried Martin
Jean-Wilfried Martin Villeurbanne ville d'avenir 		8 079 22,54%
Stéphane Poncet
Stéphane Poncet Villeurbanne bleu marine 		6 287 17,54%
Béatrice Vessiller
Béatrice Vessiller Le rassemblement citoyen pour villeurbanne 		5 667 15,81%
Philippe Bruneau
Philippe Bruneau Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		929 2,59%
Participation au scrutin Villeurbanne
Taux de participation 45,87%
Taux d'abstention 54,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,60%
Nombre de votants 36 792

Villes voisines de Villeurbanne

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