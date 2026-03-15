Résultat municipale 2026 à Villeurbanne : dernières infos sur l'élection

Programme de Cédric Van Styvendael à Villeurbanne (ENGAGE.E.S POUR VILLEURBANNE- LA GAUCHE SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE RASSEMBLEE)

Engagement pour la sécurité

La sécurité des Villeurbannais est une priorité essentielle pour l'équipe municipale. Un plan sera mis en place pour réduire l'insécurité et les incivilités grâce à des actions de prévention et de proximité. L'objectif est de garantir un cadre de vie serein et agréable pour tous les habitants.

Solidarité et justice sociale

La lutte contre la précarité et les inégalités est au cœur des engagements de la municipalité. Des mesures seront prises pour assurer l'égalité des chances et permettre à chacun de s'épanouir. La gratuité des fournitures scolaires et des activités pour les familles modestes en est un exemple concret.

Développement urbain durable

La création de nouveaux espaces verts et la plantation d'arbres supplémentaires sont des initiatives pour améliorer la qualité de vie à Villeurbanne. La construction de logements sociaux et d'équipements culturels vise à répondre aux besoins croissants des habitants. Ces projets s'inscrivent dans une démarche de développement durable et respectueuse de l'environnement.

Gestion financière saine

Villeurbanne se distingue par une gestion financière rigoureuse, avec une dette inférieure à la moyenne des villes similaires. Les dépenses sont maîtrisées tout en permettant des investissements nécessaires pour le bien-être des habitants. Le programme proposé est à la fois réaliste et chiffré, garantissant une utilisation efficace des ressources publiques.