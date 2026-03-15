Résultat municipale 2026 au Mans : le jour de vote en direct jusqu'aux résultats
Résultat de l'élection municipale 2026 au Mans [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées au Mans ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 au Mans
11:08 - Sept candidats pour les élections municipales au Mans
Les élections municipales au Mans se dérouleront le 15 mars 2026, avec sept candidats en lice. Le maire sortant Stéphane Le Foll propose un programme axé sur le logement, la santé et l'éducation. Ses adversaires incluent Victoria de Vigneral du Rassemblement national et Marietta Karamanli de l'Union de la gauche, chacun avec des priorités distinctes. Lire sur actu.fr
09:49 - Karamanli chouchoute l'école Kergomar au Mans
À la veille des élections municipales de 2026, Marietta Karamanli, candidate au Mans, a évoqué son attachement à l'école maternelle Kergomar où elle a emmené ses enfants. Elle souligne l'importance de ce lieu pour la sociabilisation et l'éducation. Karamanli plaide également pour améliorer l'accessibilité et les services aux personnes à mobilité réduite dans la ville. Lire sur actu.fr
08:47 - Attention aux machines à voter au Mans pour les municipales ce dimanche
Les élections municipales de 2026 au Mans se préparent avec un vote électronique prévu pour le 15 mars. Stéphane le Foll, maire sortant, et d'autres candidats ont vu leurs numéros de vote différer entre affichage et machines à voter, créant de la confusion. Les Manceaux doivent donc faire attention à ces détails pour leur choix. Lire sur ouest-france.fr
13/03/26 - 11:57 - Sécurité, mobilité, logement : les candidats débattent une dernière fois avant le premier tour
Le débat du premier tour des élections municipales 2026 au Mans a réuni sept candidats, qui ont exposé leurs visions pour la ville sur des enjeux comme la mobilité, la sécurité et le logement. Des propositions de gratuité des transports en commun ont été au cœur des échanges, suscitant des réactions variées parmi les participants. Avec le scrutin imminent, les idées avancées promettent de façonner l'avenir du Mans pour les six prochaines années. Lire sur ouest-france.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Mans
|Tête de listeListe
|
Maël Brillant
Liste de La France insoumise
LE MANS, VILLE HUMAINE
|
|
Stéphane Le Foll
Liste du Parti socialiste
LE MANS NOUS RASSEMBLE
|
|
Marietta Karamanli
Liste divers gauche
uplm
|
|
Arnaud Rabette
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le Camp des Travailleurs
|
|
Benjamin Sainty
Liste d'extrême-gauche
Révolution Permanente - Reprendre Le Mans aux politiciens professionnels
|
|
Olivier Sasso
Liste divers droite
LE MANS NOUVEAU CAP
|
|
Victoria de Vigneral
Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Le Mans
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Le Foll (45 élus) Le mans evidemment
|14 317
|63,14%
|
|Marietta Karamanli (10 élus) Pour le mans, avec marietta karamanli
|8 357
|36,85%
|
|Participation au scrutin
|Le Mans
|Taux de participation
|27,00%
|Taux d'abstention
|73,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|24 234
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Le Foll Le mans evidemment
|13 492
|41,99%
|Marietta Karamanli Pour le mans, avec marietta karamanli
|4 256
|13,24%
|Isabelle Sévère Choisir l'ecologie pour le mans
|3 207
|9,98%
|Emmanuel Bilquez Réveiller le mans avec vous
|2 739
|8,52%
|Gilles Guerchet Le mans on y gagne avec gilles guerchet
|2 253
|7,01%
|Louis De Cacqueray-Valmenier Bâtissons le mans
|1 945
|6,05%
|Marie James Vers le mans en commun
|1 770
|5,50%
|Audrey Dolo-Canal Ensemble autr'mans
|1 559
|4,85%
|Julien Geffard Mon parti c'est le mans
|688
|2,14%
|Yves Cheère Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|217
|0,67%
|Participation au scrutin
|Le Mans
|Taux de participation
|36,44%
|Taux d'abstention
|63,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|32 716
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Boulard (40 élus) Le mans pour tous
|23 030
|45,74%
|
|Christelle Morançais (12 élus) Avec vous pour le mans
|21 504
|42,70%
|
|Louis Noguès (3 élus) Le mans bleu marine
|5 815
|11,54%
|
|Participation au scrutin
|Le Mans
|Taux de participation
|57,80%
|Taux d'abstention
|42,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,97%
|Nombre de votants
|53 547
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Boulard Le mans pour tous
|16 270
|34,73%
|Christelle Morançais Avec vous pour le mans
|9 904
|21,14%
|Louis Noguès Le mans bleu marine
|7 142
|15,24%
|Alain Pigeau Liste d'union de la droite et du centre
|5 315
|11,34%
|Ariane Henry Le mans renouveau citoyen
|4 260
|9,09%
|Michel Pezeril Alternative progressiste solidaire
|2 131
|4,54%
|Yves Cheère Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|1 131
|2,41%
|Pascal Le Port Carton rouge
|686
|1,46%
|Participation au scrutin
|Le Mans
|Taux de participation
|54,03%
|Taux d'abstention
|45,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,41%
|Nombre de votants
|50 047
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