Résultat municipale 2026 au Mans : le jour de vote en direct jusqu'aux résultats

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Mans

Tête de listeListe
Maël Brillant
Maël Brillant Liste de La France insoumise
LE MANS, VILLE HUMAINE
  • Maël Brillant
  • Elen Debost
  • Mathis Rommé
  • Leila Benamar
  • Patrice Silpa
  • Dominique Leloup
  • Louis Beaulaton
  • Elodie de Sousa
  • Vincent Blin
  • Marine Audebert
  • Bertrand Lacroix
  • Surya Fatoumatha Odette Diallo
  • Benjamin Jarry
  • Audrey Osseni
  • Ludovic Fabre
  • Noémie Marques Pereira
  • Guillaume Agnoli
  • Géraldine Charline Paulette Devaux
  • Zyad Bentahar
  • Imane Daher Farah
  • Emmanuel Allet
  • Eleonore Nesu
  • Adrien Jarry
  • Marie Christine Barrier
  • André Bonnerue
  • Valentine Petit
  • Guillhaume Chevalier
  • Ghislaine Bonnet
  • Bachir Daoud
  • Marie-Pierre Charlot-Beaulaton
  • Lucas Gabriel Chevreau
  • Emmanuelle Stéphanie Rolande Foucher
  • Warsama Hassan Areyeh
  • Lucie Marie-Pierre Camille Fournier
  • David Gaudin
  • Nathalie Archain-Haudebourg
  • Victor Plet Rol-Tanguy
  • Rachida Arouali
  • Benoît Pompeo
  • Hélène Verdon
  • Maëlle Jay Sky Jean
  • Annie Poignant Le Véo
  • Philippe Francis Pierre Bonnet
  • Irene Verbrugge
  • Pascal Archain
  • Jocelyne Raymonde Odette Torres
  • Sahli Hamidat
  • Marie-Thérèse Voisin
  • Daniel Goudal
  • Maxellende Suzanne Le Bigot
  • Gérard René Victor Decarpes
  • Eliane Ameslon
  • Miguel Quijal
  • Elise Leboucher
  • Jean-Pierre Dailly
Stéphane Le Foll
Stéphane Le Foll Liste du Parti socialiste
LE MANS NOUS RASSEMBLE
  • Stéphane Le Foll
  • Cécile Leroux
  • Christophe Counil
  • Christine Poupineau
  • Yves Calippe
  • Sophie Moisy
  • Nordine Arik
  • Fabienne Lagarde
  • Christian Lacoste
  • Lydia Hamonou-Boiroux
  • Michaël Guihard
  • Blandine Affagard
  • Quentin Portier
  • Sylvie Avril
  • Nathan Châron
  • Francine Baudon-Brulé
  • Onur Yilmaz
  • Muriel Cabaret
  • Jean-Philippe Monteil
  • Catherine Brulé-Delahaye
  • Serge Cigana
  • Yolaine Chappuis-Yard
  • Joël Pannetier
  • Ludivine Bommert-Ménard
  • Alexandre Lechat
  • Marie-Julie Loyer-Lemercier
  • Rémi Marchand
  • Renée Kaziewicz
  • Edouard Dione
  • Patricia Lautru
  • Abdelmajid El Arrasse
  • Catherine Gier
  • Daniel Péneaud
  • Magali Hubert
  • Philippe Daniel
  • Fatiha Dubois
  • Gilbert Le Corre
  • Mouride Fouéré
  • Henri Merle
  • Christine Tafforeau-Hardy
  • Mickaël Lecossier
  • Rabea-Nadia Houfi
  • Abdellatif Ammar
  • Juliette Chollet
  • Mohamed Diaby
  • Anne-Cécile Gressant
  • Lucas Darrioumerle
  • Camara Dia
  • Erwan Grégoire
  • Catherine Bouthier
  • Alexandre Legris
  • Valérie Appiano
  • Pierre Linais
  • Sylvie Michonneau
  • Pierre Hamonou
Marietta Karamanli
Marietta Karamanli Liste divers gauche
uplm
  • Marietta Karamanli
  • Samuel Guy
  • Imane Bounouh
  • Emmanuel Brasseur
  • Anne-Marie Olivo
  • Kamel Meziti
  • Hélène Laforêt-Thibault
  • Olivier Ruchaud
  • Fatiha Yadri
  • Gilles Rouby
  • Blanche Imperiali
  • Stéphane Mézière
  • Jacqueline Rousseau
  • Jean-François Devins
  • Agnès Besnard
  • Eric Chartier
  • Sandrine Vinchon
  • Stève Jouy
  • Fanny Blin
  • El Mostapha Taliouan
  • Caroline Batard
  • Jean-Pierre Cian
  • Mariama Tabibou Ali
  • Laurent Chignard
  • Delphine Botineau
  • Isaac Fahmi
  • Marie-Christine Loiseau
  • Julien Lecrivain
  • Sabrina Belmir
  • Yannick Gendron
  • Sarah Berthé
  • Rémy Batiot
  • Catherine Allet
  • Nikita Valladolid
  • Frédérique Hamdaï
  • Mathieu Lozahic
  • Sylviane Roullier
  • Maxence Busson
  • Cécile Plet--Rol-Tanguy
  • Abdelkader Lhadjahmed
  • Odile Berny
  • Cyril Ravé
  • Virginie Dousseau
  • Nicolas Pecqueux
  • Christine Renard
  • Rachid Es Soufi
  • Dominique Maignan
  • Timothé Vaudecranne
  • Lucie Guix
  • Stéphane Chevet
  • Malia Matile
  • Hoël Le Moal
  • Isoline Vincent
  • Hugues Bourgeois
  • Isabelle Sévère
Arnaud Rabette
Arnaud Rabette Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le Camp des Travailleurs
  • Arnaud Rabette
  • Karine Fouquet
  • Matthieu Thénaisie
  • Armelle Breton
  • Pascal Louvel
  • Frédérique Drouaux
  • Thierry Nouchy
  • Carine Clinchamp
  • Jérôme Leroy
  • Caroline Derec
  • Patrick Raoult
  • Mathilde Chevalier
  • Thomas Hubert
  • Stéphanie Jousseaume
  • Thomas Lelong
  • Hélène Delmotte
  • Karim Touahria
  • Agnès Deyzieux
  • Jacky Patoyt
  • Claudie Pouget
  • Olivier Lacave
  • Corinne Chachaima Vasquez
  • Gérard Montgillard
  • Viviane Pommier
  • Arnaud Gautier
  • Magaly Fortin
  • Nicolas Guyot
  • Muriel Nouchy
  • Florin Bouttier
  • Hélène Aït Azi
  • Nicolas Moron
  • Anaïs Mekhenassi
  • Gilles Nicolas
  • Valérie Hamard
  • Michel Passe
  • Eugénie Basquin Nuyts
  • Thomas Bureau
  • Caroline Regnier
  • Yvan Dragon
  • Claudie Chauvière
  • Christophe Le Breton
  • Aglaé Nuyts
  • Patrick Locret
  • Éliane Sourty
  • Gilles Champion
  • Marinette Duval
  • Yohann Pouget
  • Lise Filly
  • Matthieu Boulanger
  • Jacqueline Gautier
  • Simon Jeanne
  • Guylaine Goujon
  • Simon Adriansen
  • Antoinette Hannane
  • Loïc Bourel
Benjamin Sainty
Benjamin Sainty Liste d'extrême-gauche
Révolution Permanente - Reprendre Le Mans aux politiciens professionnels
  • Benjamin Sainty
  • Tiphaine Ginesty
  • Maxence Werner
  • Tasnim Hadji
  • Wahid Kita
  • Charlotte Renet
  • Victor Nasser Yasin
  • Orianne May
  • Sylvain Radigue
  • Florence Mattozzi
  • David Boun
  • Pauline Baydidi
  • Corentin Bossu
  • Maryse Bernard
  • Josefa Hweillia
  • Salwa Oukacha
  • Samy Hidous
  • Faustine Caratti
  • Gaëtan Braischaux
  • Elise Picherot
  • Sebastien Langevin
  • Khadidja Chentouf
  • Bilal Younsi Dahbi
  • Lola Combot
  • Gael Carré
  • Dany Therier
  • Cyrille Vielle
  • Marie Renaudin
  • Johan Leroux
  • Juliette Roinné
  • Anthony Le Guen
  • Armandine Guilmet
  • Jocelyn Gasnier
  • Elodie Vanille Baslé
  • Salah Hadjeb
  • Nadine Yasin
  • Mickael Paineau
  • Betty Maudet
  • Victor Tremblet
  • Vanessa Fouasnon
  • Andy Haran
  • Eden Frisé
  • Mustapha Belhadi
  • Laurane Soulignac
  • Khalil Langumier
  • Lucie Bougard
  • Cyril Soulaïmana
  • Léa Duchene
  • Emile Gravouil
  • Leïla Dugué
  • Antoine Kerinvel
  • Assia Hweillia
  • Slyman Bouzine
  • Léa Levasseur
  • Alexandre Aubert
  • Cécile Nicco
  • Jules Marty
Olivier Sasso
Olivier Sasso Liste divers droite
LE MANS NOUVEAU CAP
  • Olivier Sasso
  • Sophie Gambiez
  • Benoit Barret
  • Hortense Defrenne
  • Olivier Paquin
  • Priscille de Climens
  • Hugo Théotime
  • Mathilde Roux
  • Philippe Voisinne
  • Diane Chaussade
  • Bruno Corcy
  • Laurence Tremoureux
  • Jean-Pierre Fabre
  • Émeline Falempin
  • Éric de Hercé
  • Magali Chaignon
  • Jean Padilla
  • Anne-Charlotte Lesourd
  • Daniel Lemercier
  • Élisabeth Marti
  • Emmanuel Lepinette
  • Marion Hennequin
  • Sébastien Delarue
  • Élisabeth Joyeau
  • Julien Rondet
  • Anaïs Jagline
  • Mohammed Serbouti
  • Annick Roger
  • Nicolas Evrard
  • Léa Letourneux
  • Franck Blin
  • Laurence Lecomte
  • Nicolas Baudry
  • Yamina Duparquet
  • Nolan Rousseau-Laurençon
  • Marie-Christine Sautron
  • Jean-Dominique Rabault
  • Patricia Polisset
  • Mickaël Delerue
  • Catherine Lhermitte
  • Éric Chauchis
  • Wafae Hauvuy
  • Nathan Daunay
  • Alice Delafoy
  • Ismaël Lassoued
  • Marguerite Dubois
  • Nicolas Petit
  • Emy Gousset Beaudoux
  • Frédéric Chausson
  • Émilie Albert
  • Michel Jarry
  • Katel Intes
  • Thibaut Martin
  • Claudine Héron
  • Jean-Claude Rousseau
  • Mélanie Beaudoux
  • Olivier Verbauwen
Victoria de Vigneral
Victoria de Vigneral Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Le Mans
  • Victoria de Vigneral
  • Marc Giudice
  • Muriel Desnoues
  • Gérard Loubier
  • Lorvemeida Felixon
  • Jean-Philippe Rousseau
  • Corinne Neiss
  • Michaël Champion
  • Laeticia Chanteau
  • Fabien Carton
  • Roseline Koronkiewicz
  • Jean-Luc Gaudemer
  • Montaine Désile
  • Frédy Cosnuau
  • Christelle Thureau
  • Hugo Leriche
  • Cécile Bonvoisin
  • Didier Mallet
  • Gwenaëlle Guimier
  • Steven Plumail
  • Jenny Ritoit
  • Jean-Philippe Role
  • Michèle Vigneron
  • Badara Dia
  • Annick Guilbert
  • William Tang
  • Nathalie Pellier
  • Kylian Le Moal
  • Jacqueline Yvon
  • Frédéric Dodin
  • Liliane Froger
  • Julien Lhermenier
  • Nadine Patier
  • Patrice Rapicault
  • Sandrine Toussart
  • Michel Allard
  • Marie-Louise Fourmy
  • Patrick Lemonnier
  • Jacqueline Basle
  • Cyrille Renou
  • Suzanne Fresneau
  • Michel Bastian
  • Gisèle Nopre
  • Jean-Marc Poutoire
  • Eliane Avice
  • Michel Bouquet
  • Pascale Cosme
  • Olivier Bartolini
  • Jannick Montreuil
  • Claude Ratti
  • Lucienne Maleyrat
  • Gérard Lefort
  • Claudia Bouquet
  • Christophe Gaulupeau
  • Marie-Caroline Le Pen

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Le Foll
Stéphane Le Foll (45 élus) Le mans evidemment 		14 317 63,14%
  • Stéphane Le Foll
  • Christine Poupineau
  • Christophe Counil
  • Isabelle Sévère
  • Jacques Gouffé
  • Sophie Moisy
  • Yves Calippe
  • Fabienne Lagarde
  • Rémy Batiot
  • Lydia Hamonou-Boiroux
  • Claude Petit-Lassay
  • Patricia Charton
  • Nordine Arik
  • Cécile Leroux
  • Serge Cigana
  • Catherine Brulé-Delahaye
  • Christian Lacoste
  • Anne-Marie Choisne
  • Pascal Mariette
  • Florence Pain
  • Abdelmajid El Arrasse
  • Patricia Lautru
  • Michaël Guihard
  • Agnès Besnard
  • Quentin Portier
  • Renée Kaziewicz
  • Thierry Touche
  • Nathalie Buchot
  • François Edom
  • Ludivine Bommert-Ménard
  • Ludovic Bu
  • Annie Larson
  • Edouard Dione
  • Blandine Affagard
  • Gilbert Le Corre
  • Francine Baudon-Brulé
  • Nathan Châron
  • Magali Hubert
  • Alexandre Lechat
  • Muriel Cabaret
  • Abdellatif Ammar
  • Marie-Aline Rousseau
  • Mickaël Lecossier
  • Fengyou Rambure
  • Claude Jean
Marietta Karamanli
Marietta Karamanli (10 élus) Pour le mans, avec marietta karamanli 		8 357 36,85%
  • Marietta Karamanli
  • Hugues Bourgeois
  • Kaba Fofana
  • Olivier Ruchaud
  • Jacqueline Rousseau
  • Olivier Biencourt
  • Hélène Laforêt-Thibault
  • Samuel Lopes
  • Odile Berny
  • Cyril Ravé
Participation au scrutin Le Mans
Taux de participation 27,00%
Taux d'abstention 73,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 24 234

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Le Foll
Stéphane Le Foll Le mans evidemment 		13 492 41,99%
Marietta Karamanli
Marietta Karamanli Pour le mans, avec marietta karamanli 		4 256 13,24%
Isabelle Sévère
Isabelle Sévère Choisir l'ecologie pour le mans 		3 207 9,98%
Emmanuel Bilquez
Emmanuel Bilquez Réveiller le mans avec vous 		2 739 8,52%
Gilles Guerchet
Gilles Guerchet Le mans on y gagne avec gilles guerchet 		2 253 7,01%
Louis De Cacqueray-Valmenier
Louis De Cacqueray-Valmenier Bâtissons le mans 		1 945 6,05%
Marie James
Marie James Vers le mans en commun 		1 770 5,50%
Audrey Dolo-Canal
Audrey Dolo-Canal Ensemble autr'mans 		1 559 4,85%
Julien Geffard
Julien Geffard Mon parti c'est le mans 		688 2,14%
Yves Cheère
Yves Cheère Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		217 0,67%
Participation au scrutin Le Mans
Taux de participation 36,44%
Taux d'abstention 63,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 32 716

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Boulard
Jean-Claude Boulard (40 élus) Le mans pour tous 		23 030 45,74%
  • Jean-Claude Boulard
  • Isabelle Sévère
  • Christophe Counil
  • Catherine Brulé-Delahaye
  • Rémy Batiot
  • Marietta Karamanli
  • Stéphane Le Foll
  • Agnès Besnard
  • Yves Calippe
  • Françoise Dubois
  • Olivier Biencourt
  • Florence Pain
  • Nicolas Landy
  • Marlène Schiappa
  • Samuel Guy
  • Sophie Moisy
  • Patrick Delpech
  • Renée Kaziewicz
  • Claude Jean
  • Catherine Gouhier
  • Jean-François Soulard
  • Marie-Christine Poupineau
  • Thierry Touche
  • Jacqueline Pedoya
  • François Edom
  • Patricia Charton
  • Samuel Lopes
  • Elen Debost
  • Thierry Samain
  • Christiane N'kaloulou
  • Jacques Gouffé
  • Fengyou Rambure
  • Quentin Portier
  • Anne-Marie Choisne
  • Abdelmajid El Arrasse
  • Annick Mathis
  • Abdellatif Ammar
  • Leslie Perez
  • Bernard Breux
  • Lydia Hamonou-Boiroux
Christelle Morançais
Christelle Morançais (12 élus) Avec vous pour le mans 		21 504 42,70%
  • Christelle Morançais
  • Dominique Le Mener
  • Véronique Rivron
  • Alain Pigeau
  • Isabelle Pivron
  • Karl Edom
  • Aurélie Perot
  • Yves Brochard
  • Françoise Cottrel
  • Jean-Michel Batailler
  • Hortense Dubreuil Defrenne
  • Philippe Bougler
Louis Noguès
Louis Noguès (3 élus) Le mans bleu marine 		5 815 11,54%
  • Louis Noguès
  • Marie Colonna
  • Emmanuel Dubois
Participation au scrutin Le Mans
Taux de participation 57,80%
Taux d'abstention 42,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,97%
Nombre de votants 53 547

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Boulard
Jean-Claude Boulard Le mans pour tous 		16 270 34,73%
Christelle Morançais
Christelle Morançais Avec vous pour le mans 		9 904 21,14%
Louis Noguès
Louis Noguès Le mans bleu marine 		7 142 15,24%
Alain Pigeau
Alain Pigeau Liste d'union de la droite et du centre 		5 315 11,34%
Ariane Henry
Ariane Henry Le mans renouveau citoyen 		4 260 9,09%
Michel Pezeril
Michel Pezeril Alternative progressiste solidaire 		2 131 4,54%
Yves Cheère
Yves Cheère Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		1 131 2,41%
Pascal Le Port
Pascal Le Port Carton rouge 		686 1,46%
Participation au scrutin Le Mans
Taux de participation 54,03%
Taux d'abstention 45,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,41%
Nombre de votants 50 047

Villes voisines du Mans

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