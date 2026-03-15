Résultat municipale 2026 au Mans : le jour de vote en direct jusqu'aux résultats

Maël Brillant Liste de La France insoumise

LE MANS, VILLE HUMAINE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Maël Brillant Programme de Maël Brillant à Le Mans (LE MANS, VILLE HUMAINE) Éducation et Écoles Nous mettrons en œuvre un programme ambitieux pour rattraper le retard dans les écoles et soutenir les élèves. Cela inclut des travaux de rénovation thermique et la végétalisation des cours pour lutter contre les fortes chaleurs. Chaque élève bénéficiera d'une dotation gratuite de fournitures scolaires et la cantine sera gratuite pour les foyers sous le seuil de pauvreté. Écologie et Gratuités Nous proposons des mesures écologiques qui allègeront le budget des ménages tout en favorisant la transition écologique. Parmi ces mesures, la gratuité de 18 m³ d'eau par an et par personne ainsi que celle des transports en commun pour les foyers précaires. Ces initiatives permettront d'économiser en moyenne 80 euros par mois pour les foyers mancaux. Tranquillité Publique La tranquillité publique est essentielle pour garantir un cadre de vie serein. Nous renforcerons la présence humaine dans tous les quartiers grâce à des équipes pluridisciplinaires dédiées à la prévention et à la médiation. Des campagnes de sensibilisation seront également mises en place pour lutter contre les incivilités et les violences faites aux femmes. Inclusion et Accessibilité Nous aspirons à une ville où chacun peut vivre et s'épanouir sans isolement. Pour cela, nous créerons une antenne mobile d'accès aux droits et un conseil local du handicap pour veiller à l'accessibilité. De plus, un centre d'hébergement d'urgence sera établi pour les femmes victimes de violences, et nous formerons les personnels municipaux à des thématiques essentielles comme la santé mentale.

Maël Brillant

Elen Debost

Mathis Rommé

Leila Benamar

Patrice Silpa

Dominique Leloup

Louis Beaulaton

Elodie de Sousa

Vincent Blin

Marine Audebert

Bertrand Lacroix

Surya Fatoumatha Odette Diallo

Benjamin Jarry

Audrey Osseni

Ludovic Fabre

Noémie Marques Pereira

Guillaume Agnoli

Géraldine Charline Paulette Devaux

Zyad Bentahar

Imane Daher Farah

Emmanuel Allet

Eleonore Nesu

Adrien Jarry

Marie Christine Barrier

André Bonnerue

Valentine Petit

Guillhaume Chevalier

Ghislaine Bonnet

Bachir Daoud

Marie-Pierre Charlot-Beaulaton

Lucas Gabriel Chevreau

Emmanuelle Stéphanie Rolande Foucher

Warsama Hassan Areyeh

Lucie Marie-Pierre Camille Fournier

David Gaudin

Nathalie Archain-Haudebourg

Victor Plet Rol-Tanguy

Rachida Arouali

Benoît Pompeo

Hélène Verdon

Maëlle Jay Sky Jean

Annie Poignant Le Véo

Philippe Francis Pierre Bonnet

Irene Verbrugge

Pascal Archain

Jocelyne Raymonde Odette Torres

Sahli Hamidat

Marie-Thérèse Voisin

Daniel Goudal

Maxellende Suzanne Le Bigot

Gérard René Victor Decarpes

Eliane Ameslon

Miguel Quijal

Elise Leboucher

Jean-Pierre Dailly

Stéphane Le Foll Liste du Parti socialiste

LE MANS NOUS RASSEMBLE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Stéphane Le Foll Programme de Stéphane Le Foll à Le Mans (LE MANS NOUS RASSEMBLE) Engagement politique Stéphane LE FOLL souligne l'importance de la confiance des citoyens dans le cadre de son engagement politique. Il met en avant une approche transparente et responsable, loin des discours violents et des manipulations. Son objectif est de répondre aux défis futurs tout en tenant compte des besoins quotidiens des habitants. Investissements pour l'avenir La municipalité a investi dans des projets de mobilités décarbonées et d'énergies renouvelables pour préparer la ville aux enjeux environnementaux. Des efforts ont également été faits pour améliorer l'habitat, le logement et la sécurité publique. Ces investissements visent à créer un cadre de vie durable et agréable pour tous les Manceaux. Solidarité et inclusion Le projet politique de Le Mans nous rassemble met l'accent sur la solidarité et l'inclusion sociale. La municipalité a choisi de maintenir les subventions aux associations qui œuvrent dans les domaines du sport, de la culture et de la lutte contre la précarité. Cette approche vise à garantir que chaque citoyen ait accès aux mêmes droits et opportunités. Vision pour l'avenir Stéphane LE FOLL propose une vision ambitieuse pour l'avenir de Le Mans, centrée sur trois priorités : l'éducation, la santé et le logement. Il appelle à une mobilisation collective pour contrer les extrêmes et construire une ville où il fait bon vivre. Son projet se veut inclusif, visant à rassembler tous les habitants autour d'un avenir commun.

Stéphane Le Foll

Cécile Leroux

Christophe Counil

Christine Poupineau

Yves Calippe

Sophie Moisy

Nordine Arik

Fabienne Lagarde

Christian Lacoste

Lydia Hamonou-Boiroux

Michaël Guihard

Blandine Affagard

Quentin Portier

Sylvie Avril

Nathan Châron

Francine Baudon-Brulé

Onur Yilmaz

Muriel Cabaret

Jean-Philippe Monteil

Catherine Brulé-Delahaye

Serge Cigana

Yolaine Chappuis-Yard

Joël Pannetier

Ludivine Bommert-Ménard

Alexandre Lechat

Marie-Julie Loyer-Lemercier

Rémi Marchand

Renée Kaziewicz

Edouard Dione

Patricia Lautru

Abdelmajid El Arrasse

Catherine Gier

Daniel Péneaud

Magali Hubert

Philippe Daniel

Fatiha Dubois

Gilbert Le Corre

Mouride Fouéré

Henri Merle

Christine Tafforeau-Hardy

Mickaël Lecossier

Rabea-Nadia Houfi

Abdellatif Ammar

Juliette Chollet

Mohamed Diaby

Anne-Cécile Gressant

Lucas Darrioumerle

Camara Dia

Erwan Grégoire

Catherine Bouthier

Alexandre Legris

Valérie Appiano

Pierre Linais

Sylvie Michonneau

Pierre Hamonou

Marietta Karamanli Liste divers gauche

uplm Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Marietta Karamanli Programme de Marietta Karamanli à Le Mans (Union pour Le Mans) Élection municipale Le 15 mars 2026, les habitants du Mans choisiront leur maire et l'équipe municipale pour les six prochaines années. Ce scrutin est crucial pour l'avenir de la ville et l'amélioration du quotidien des Manceaux et Mancelles. La liste Union pour Le Mans, conduite par Marietta Karamnli, se présente avec un projet commun élaboré en concertation avec les citoyens. Ville humaine et solidaire Le projet vise à offrir à chaque jeune des activités sportives et culturelles encadrées, tout en soutenant la construction de logements abordables. Il inclut également l'ouverture de centres de santé et le renforcement des services d'aide à domicile pour les personnes âgées. Une attention particulière sera portée à l'alimentation, avec un objectif de 75 % de produits locaux dans les cantines. Économie et emploi La création d'une agence de développement économique est prévue pour faciliter les formalités et soutenir les jeunes entrepreneurs. Le projet met également l'accent sur l'enseignement supérieur public et l'installation de nouvelles formations pour dynamiser l'économie locale. L'objectif est de rendre l'économie plus lisible et accessible à tous les acteurs concernés. Transition écologique Un grand plan d'isolation et de rénovation énergétique des écoles sera lancé pour améliorer le confort et réduire les coûts. La végétalisation des espaces publics est également envisagée pour lutter contre les îlots de chaleur. Ces initiatives visent à préparer la ville aux défis du changement climatique et à promouvoir un cadre de vie plus agréable pour tous.

Marietta Karamanli

Samuel Guy

Imane Bounouh

Emmanuel Brasseur

Anne-Marie Olivo

Kamel Meziti

Hélène Laforêt-Thibault

Olivier Ruchaud

Fatiha Yadri

Gilles Rouby

Blanche Imperiali

Stéphane Mézière

Jacqueline Rousseau

Jean-François Devins

Agnès Besnard

Eric Chartier

Sandrine Vinchon

Stève Jouy

Fanny Blin

El Mostapha Taliouan

Caroline Batard

Jean-Pierre Cian

Mariama Tabibou Ali

Laurent Chignard

Delphine Botineau

Isaac Fahmi

Marie-Christine Loiseau

Julien Lecrivain

Sabrina Belmir

Yannick Gendron

Sarah Berthé

Rémy Batiot

Catherine Allet

Nikita Valladolid

Frédérique Hamdaï

Mathieu Lozahic

Sylviane Roullier

Maxence Busson

Cécile Plet--Rol-Tanguy

Abdelkader Lhadjahmed

Odile Berny

Cyril Ravé

Virginie Dousseau

Nicolas Pecqueux

Christine Renard

Rachid Es Soufi

Dominique Maignan

Timothé Vaudecranne

Lucie Guix

Stéphane Chevet

Malia Matile

Hoël Le Moal

Isoline Vincent

Hugues Bourgeois

Isabelle Sévère

Arnaud Rabette Liste d'extrême-gauche

Lutte Ouvrière - Le Camp des Travailleurs Voir la liste des candidats

Arnaud Rabette

Karine Fouquet

Matthieu Thénaisie

Armelle Breton

Pascal Louvel

Frédérique Drouaux

Thierry Nouchy

Carine Clinchamp

Jérôme Leroy

Caroline Derec

Patrick Raoult

Mathilde Chevalier

Thomas Hubert

Stéphanie Jousseaume

Thomas Lelong

Hélène Delmotte

Karim Touahria

Agnès Deyzieux

Jacky Patoyt

Claudie Pouget

Olivier Lacave

Corinne Chachaima Vasquez

Gérard Montgillard

Viviane Pommier

Arnaud Gautier

Magaly Fortin

Nicolas Guyot

Muriel Nouchy

Florin Bouttier

Hélène Aït Azi

Nicolas Moron

Anaïs Mekhenassi

Gilles Nicolas

Valérie Hamard

Michel Passe

Eugénie Basquin Nuyts

Thomas Bureau

Caroline Regnier

Yvan Dragon

Claudie Chauvière

Christophe Le Breton

Aglaé Nuyts

Patrick Locret

Éliane Sourty

Gilles Champion

Marinette Duval

Yohann Pouget

Lise Filly

Matthieu Boulanger

Jacqueline Gautier

Simon Jeanne

Guylaine Goujon

Simon Adriansen

Antoinette Hannane

Loïc Bourel

Benjamin Sainty Liste d'extrême-gauche

Révolution Permanente - Reprendre Le Mans aux politiciens professionnels Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Benjamin Sainty Programme de Benjamin Sainty à Le Mans (Révolution Permanente - Reprendre Le Mans aux politiciens professionnels) Accès aux soins au Mans Le texte souligne la nécessité d'ouvrir des centres de santé dans chaque quartier pour garantir un accès aux soins pour tous, sans distinction de revenus ou de nationalité. Il propose également la réquisition des cliniques privées afin de les mettre sous le contrôle des soignants et des usagers. Enfin, l'ouverture d'une faculté de médecine gratuite et accessible à tous est mise en avant comme une solution pour améliorer la situation sanitaire. Logement pour tous La question du logement est cruciale, avec une proposition de réquisition des logements vides pour les destiner aux populations précaires, y compris les étudiants et les sans-abris. Le texte appelle également à la rénovation et à l'assainissement des logements sociaux pour garantir des conditions de vie dignes. De plus, il est suggéré de réduire et de bloquer les loyers pour les rendre accessibles à tous. Éducation et conditions scolaires Le texte insiste sur l'importance de garantir des conditions d'éducation décentes pour les enfants, en proposant la gratuité des cantines et des fournitures scolaires. Il appelle à un plan de rénovation des écoles pour améliorer leur isolation et leur confort. Enfin, il plaide pour des classes moins chargées, avec un maximum de 15 élèves par classe, afin d'assurer un meilleur apprentissage. Services publics et démocratie Le texte appelle à des investissements massifs dans les services publics, qui devraient être sous le contrôle des travailleurs et des usagers. Il propose également la titularisation de tous les travailleurs municipaux et l'indexation de leurs salaires sur l'inflation. Enfin, il évoque la nécessité d'une démocratie plus directe, avec des élus révocables et un droit de vote élargi.

Benjamin Sainty

Tiphaine Ginesty

Maxence Werner

Tasnim Hadji

Wahid Kita

Charlotte Renet

Victor Nasser Yasin

Orianne May

Sylvain Radigue

Florence Mattozzi

David Boun

Pauline Baydidi

Corentin Bossu

Maryse Bernard

Josefa Hweillia

Salwa Oukacha

Samy Hidous

Faustine Caratti

Gaëtan Braischaux

Elise Picherot

Sebastien Langevin

Khadidja Chentouf

Bilal Younsi Dahbi

Lola Combot

Gael Carré

Dany Therier

Cyrille Vielle

Marie Renaudin

Johan Leroux

Juliette Roinné

Anthony Le Guen

Armandine Guilmet

Jocelyn Gasnier

Elodie Vanille Baslé

Salah Hadjeb

Nadine Yasin

Mickael Paineau

Betty Maudet

Victor Tremblet

Vanessa Fouasnon

Andy Haran

Eden Frisé

Mustapha Belhadi

Laurane Soulignac

Khalil Langumier

Lucie Bougard

Cyril Soulaïmana

Léa Duchene

Emile Gravouil

Leïla Dugué

Antoine Kerinvel

Assia Hweillia

Slyman Bouzine

Léa Levasseur

Alexandre Aubert

Cécile Nicco

Jules Marty

Olivier Sasso Liste divers droite

LE MANS NOUVEAU CAP Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Olivier Sasso Programme de Olivier Sasso à Le Mans (LE MANS NOUVEAU CAP) Changement de Direction Le candidat Olivier Sasso appelle à un changement profond pour Le Mans, soulignant que la ville mérite un nouveau cap. Il critique la gestion actuelle, affirmant que la ville s'essouffle et perd son attractivité. Selon lui, un leadership clair est nécessaire pour exploiter les atouts de la ville. Sécurité et Ordre La sécurité est présentée comme la première responsabilité du maire, avec un engagement à rétablir l'autorité municipale. Le programme prévoit un renforcement de la présence sur le terrain et une tolérance zéro face aux incivilités. Cela vise à créer un environnement où les habitants peuvent se sentir en sécurité. Relance Économique Le Mans doit redevenir une ville attractive pour les entreprises et les emplois. Le candidat propose de soutenir le commerce et de simplifier la vie des entreprises pour stimuler l'économie locale. L'objectif est de créer un environnement propice à l'entrepreneuriat et à l'emploi. Amélioration du Cadre de Vie Le programme inclut des mesures pour améliorer le cadre de vie des Manceaux, telles que la végétalisation et l'entretien des espaces publics. Un meilleur accès à la santé et un soutien aux familles sont également prévus. Ces initiatives visent à rendre Le Mans plus agréable et attentif aux besoins de ses habitants.

Olivier Sasso

Sophie Gambiez

Benoit Barret

Hortense Defrenne

Olivier Paquin

Priscille de Climens

Hugo Théotime

Mathilde Roux

Philippe Voisinne

Diane Chaussade

Bruno Corcy

Laurence Tremoureux

Jean-Pierre Fabre

Émeline Falempin

Éric de Hercé

Magali Chaignon

Jean Padilla

Anne-Charlotte Lesourd

Daniel Lemercier

Élisabeth Marti

Emmanuel Lepinette

Marion Hennequin

Sébastien Delarue

Élisabeth Joyeau

Julien Rondet

Anaïs Jagline

Mohammed Serbouti

Annick Roger

Nicolas Evrard

Léa Letourneux

Franck Blin

Laurence Lecomte

Nicolas Baudry

Yamina Duparquet

Nolan Rousseau-Laurençon

Marie-Christine Sautron

Jean-Dominique Rabault

Patricia Polisset

Mickaël Delerue

Catherine Lhermitte

Éric Chauchis

Wafae Hauvuy

Nathan Daunay

Alice Delafoy

Ismaël Lassoued

Marguerite Dubois

Nicolas Petit

Emy Gousset Beaudoux

Frédéric Chausson

Émilie Albert

Michel Jarry

Katel Intes

Thibaut Martin

Claudine Héron

Jean-Claude Rousseau

Mélanie Beaudoux

Olivier Verbauwen

Victoria de Vigneral Liste du Rassemblement National

Rassemblement pour Le Mans Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Victoria de Vigneral Programme de Victoria de Vigneral à Le Mans (Rassemblement pour Le Mans) Élections municipales Les élections municipales au Le Mans se tiendront les 15 et 22 mars 2026. Ce scrutin est crucial pour l'avenir de la ville et pour les choix politiques qui seront faits. La candidate Victoria de VIGNAL se présente avec le soutien de figures politiques comme Marine LE PEN et Jordan BARDELLA. Problèmes de circulation La circulation et le stationnement au Le Mans sont devenus des enjeux majeurs pour les habitants. La candidate souligne que des décisions récentes, comme celles concernant Chronolignes, ont eu des impacts négatifs sur le commerce local. Il est essentiel de repenser le plan de circulation en concertation avec les habitants et les commerçants. Insécurité et immigration La question de l'insécurité est omniprésente dans le débat public au Le Mans, exacerbée par une augmentation de l'immigration au cours des 15 dernières années. Victoria de VIGNAL propose d'augmenter les effectifs de la Police Municipale et d'appliquer une politique de tolérance zéro contre les incivilités. La sécurité des Manceaux est une priorité pour restaurer la confiance dans leur ville. Embellissement et avenir Pour Victoria de VIGNAL, l'embellissement de la ville est essentiel pour améliorer la qualité de vie des habitants. Elle met l'accent sur l'adaptation au changement climatique et l'animation des quartiers comme des priorités. L'objectif est de faire du Le Mans une commune tournée vers l'avenir, où chacun peut s'épanouir.