Résultat municipale 2026 au Puy en Velay : suivez tous les résultats en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Puy-en-Velay [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées au Puy en Velay ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 au Puy-en-Velay
18:41 - Laurent Johanny prône l'éthique et la transparence dans sa campagne
Au Puy-en-Velay, Laurent Johanny, tête de liste de « Le Puy en commun », évoque l'importance de l'éthique et de la transparence dans sa campagne pour les élections municipales de 2026. Il critique le favoritisme et l'opacité du mandat du maire sortant. Les colistiers ressentent une résignation chez les électeurs face à des promesses politiques non tenues. Lire sur leveil.fr
17:31 - Trois listes pour la mairie du Pue-en-Velay
Les élections municipales au Puy-en-Velay voient la participation de trois listes, avec Naziha Bouachmir de LFI et Laurent Johanny représentant l'union de la gauche, tandis que le maire sortant Michel Chapuis entame une campagne rapide après une entrée tardive. Malgré des propositions variées, le débat semble peu animé, tandis que le soutien de la Région profite à l'équipe en place. Lire sur leveil.fr
11/03/26 - 12:46 - Les tensions montent à Saint-Just-Malmont avant 2026
À Saint-Just-Malmont, dans la Haute-Loire, les élections municipales de 2026 s'annoncent tendues avec deux listes en compétition. La maire sortante, Marie-Laure Mugnier, est confrontée à Claude Faucher dans un climat d'animosité croissant. Les débats au conseil municipal montrent une fracture profonde au sein de la petite communauté. Lire sur leprogres.fr
11/03/26 - 11:46 - Landos voit émerger de jeunes talents pour les municipales
À Landos, Loan Mathieu, 21 ans, se lance dans les élections municipales pour s'engager activement dans sa commune. Inspiré par sa mère, il souhaite développer les commodités et les commerces pour attirer de nouveaux habitants. Parallèlement, Gaétan Grail, 23 ans à Moudeyres, veut apporter un regard jeune à l'engagement local. Lire sur leveil.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Puy-en-Velay
|Tête de listeListe
|
Michel Chapuis
Liste divers droite
BON CAP, ÉNERGIES NOUVELLES
|
|
Naziha Bouachmir
Liste de La France insoumise
LE PUY-EN-VELAY POPULAIRE
|
|
Laurent Johanny
Liste d'union à gauche
LE PUY EN COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Chapuis (26 élus) Unis pour le puy
|2 693
|55,25%
|
|Laurent Johanny (4 élus) Le puy en commun, en vert et pour tous
|1 355
|27,80%
|
|Catherine Granier-Chevassus (3 élus) Une nouvelle respiration pour le puy
|826
|16,94%
|
|Participation au scrutin
|Le Puy-en-Velay
|Taux de participation
|41,23%
|Taux d'abstention
|58,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 026
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Wauquiez (29 élus) Ensemble gardons le bon cap
|5 121
|69,77%
|
|Laurent Johanny (4 élus) Le puy en avant
|1 856
|25,28%
|
|Michelle Chaumet L'humain d'abord
|362
|4,93%
|Participation au scrutin
|Le Puy-en-Velay
|Taux de participation
|61,30%
|Taux d'abstention
|38,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,96%
|Nombre de votants
|7 642
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