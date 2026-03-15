Résultat municipale 2026 au Puy en Velay : suivez tous les résultats en direct

Programme de Michel Chapuis à Le Puy-en-Velay (BON CAP, ÉNERGIES NOUVELLES)

Sécurité et Tranquillité

La sécurité est une priorité pour la ville, avec des initiatives pour renforcer la police municipale. Un grand plan de vidéoprotection sera lancé pour assurer la tranquillité des habitants. Ces mesures visent à lutter contre les incivilités et à protéger les résidents.

Projets de Santé

Une nouvelle maison de santé sera construite en centre-ville pour améliorer l'accès aux soins. Ce projet inclut également une résidence senior pour mieux accompagner les aînés. L'objectif est de garantir des soins de qualité pour tous les citoyens.

Développement du Centre-Ville

Le projet prévoit la création d'un nouveau parking pour revitaliser le centre-ville. Cela vise à soutenir les commerçants et à protéger les emplois locaux. Des équipements sportifs et culturels seront également développés pour dynamiser la vie urbaine.

Gestion Financière

La liste s'engage à ne pas augmenter les impôts tout en réalisant des projets ambitieux. Des aides seront recherchées pour financer les initiatives proposées. Cette approche vise à garantir une gestion responsable des finances publiques.