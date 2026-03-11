Résultat municipale à La Selle-en-Luitré : l'actu en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Selle-en-Luitré [EN DIRECT]
Le résultat de l'élection municipale 2026 à la Selle-en-Luitré sera dévoilé 15 et 22 mars 2026. Découvrez les résultats des municipales à la Selle-en-Luitré dès publication par le ministère de l'Intérieur.
L'actu des élections municipales 2026 à la Selle-en-Luitré
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à la Selle-en-Luitré ?
Qui est candidat à la Selle-en-Luitré pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à la Selle-en-Luitré sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Denis Chopin
Divers
ENSEMBLE AGISSONS POUR DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Candidat
|Voix
|% des voix
|David Gilbert
|214
|92,64%
|Florence Géloin
|211
|91,34%
|Delphine Martin
|207
|89,61%
|Nathalie Brillard
|207
|89,61%
|Guillaume Laloe
|207
|89,61%
|Maelig Le Du
|205
|88,74%
|Loïc Carré
|201
|87,01%
|Franck Bryon
|199
|86,14%
|Isabelle Jehan
|197
|85,28%
|Denis Taligot
|195
|84,41%
|Pierrick Baron
|194
|83,98%
|Christèle Hardy
|194
|83,98%
|Jean-Paul Perrier
|193
|83,54%
|Catherine Domagné
|190
|82,25%
|Denis Chopin
|169
|73,16%
|Participation au scrutin
|La Selle-en-Luitré
|Taux de participation
|57,07%
|Taux d'abstention
|42,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|234
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Candidat
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Travers
|294
|98,00%
|Jean-Paul Perrier
|291
|97,00%
|Florence Geloin
|288
|96,00%
|Delphine Martin
|287
|95,66%
|David Gilbert
|286
|95,33%
|Franck Bryon
|285
|95,00%
|Jean Pierre Deshayes
|285
|95,00%
|Guillaume Laloe
|284
|94,66%
|Denis Taligot
|283
|94,33%
|Yvan Roger
|281
|93,66%
|Loic Carre
|279
|93,00%
|Christèle Peu
|271
|90,33%
|Pierrick Baron
|269
|89,66%
|Anita Barbedette
|265
|88,33%
|Isabelle Jehan
|264
|88,00%
|Participation au scrutin
|La Selle-en-Luitré
|Taux de participation
|77,14%
|Taux d'abstention
|22,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,28%
|Nombre de votants
|307
