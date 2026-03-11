Résultat municipale à La Selle-en-Luitré : l'actu en direct

Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à la Selle-en-Luitré ?

Qui est candidat à la Selle-en-Luitré pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à la Selle-en-Luitré sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Denis Chopin
Denis Chopin Divers
ENSEMBLE AGISSONS POUR DEMAIN
  • Denis Chopin
  • Sophie Cherbonnel
  • Pierrick Baron
  • Audrey Gallon
  • Franck Bryon
  • Florence Géloin
  • Loïc Carre
  • Isabelle Godefroy Masse
  • David Gilbert
  • Béatrice Maupile
  • Erwan Jehan
  • Célia Rolland
  • Guillaume Laloe
  • Sarah Salmon
  • Frédéric Riviere
  • Maelig Le Du
  • Arthur Esnault

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Candidat Voix % des voix
David Gilbert 		214 92,64%
Florence Géloin 		211 91,34%
Delphine Martin 		207 89,61%
Nathalie Brillard 		207 89,61%
Guillaume Laloe 		207 89,61%
Maelig Le Du 		205 88,74%
Loïc Carré 		201 87,01%
Franck Bryon 		199 86,14%
Isabelle Jehan 		197 85,28%
Denis Taligot 		195 84,41%
Pierrick Baron 		194 83,98%
Christèle Hardy 		194 83,98%
Jean-Paul Perrier 		193 83,54%
Catherine Domagné 		190 82,25%
Denis Chopin 		169 73,16%
Participation au scrutin La Selle-en-Luitré
Taux de participation 57,07%
Taux d'abstention 42,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 234

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Candidat Voix % des voix
Jean-Michel Travers 		294 98,00%
Jean-Paul Perrier 		291 97,00%
Florence Geloin 		288 96,00%
Delphine Martin 		287 95,66%
David Gilbert 		286 95,33%
Franck Bryon 		285 95,00%
Jean Pierre Deshayes 		285 95,00%
Guillaume Laloe 		284 94,66%
Denis Taligot 		283 94,33%
Yvan Roger 		281 93,66%
Loic Carre 		279 93,00%
Christèle Peu 		271 90,33%
Pierrick Baron 		269 89,66%
Anita Barbedette 		265 88,33%
Isabelle Jehan 		264 88,00%
Participation au scrutin La Selle-en-Luitré
Taux de participation 77,14%
Taux d'abstention 22,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,28%
Nombre de votants 307

