Résultats des municipales à Montpellier (2e tour) : les chiffres en direct

12:17 - Suivez le 2e tour des élections municipales à Montpellier

Bonjour et bienvenue dans cette page où nous allons tenter de vous faire suivre le 2e tour des municipales à Montpellier jusqu'à la publication des résultats par le ministère de l'Intérieur. L'avenir est plus qu'incertain pour le maire sortant Philippe SAUREL (Divers gauche) qui est opposé ce dimanche à Mohed ALTRAD (Divers), et Michaël DELAFOSSE (Union de la gauche).