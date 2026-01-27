Résultat des municipales 2026 à Rouen : les dernières actus de l'élection

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Mayer-Rossignol Nicolas Mayer-Rossignol (46 élus) Fiers de rouen 10 889 67,12%
Jean-François Bures Jean-François Bures (9 élus) Au coeur de rouen 5 333 32,87%
Participation au scrutin Rouen
Taux de participation 29,67%
Taux d'abstention 70,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 16 796

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Mayer-Rossignol Nicolas Mayer-Rossignol Fiers de rouen 6 144 29,51%
Jean-Michel Bérégovoy Jean-Michel Bérégovoy Réenchantons rouen - l'écologie en actes 4 820 23,15%
Jean-Louis Louvel Jean-Louis Louvel Rouen autrement 3 494 16,78%
Jean-François Bures Jean-François Bures Au coeur de rouen 2 115 10,16%
Guillaume Pennelle Guillaume Pennelle Rassemblement national pour rouen 1 411 6,77%
Marine Caron Marine Caron Ensemble pour rouen 1 279 6,14%
Lionel Descamps Lionel Descamps Rouen, notre commune 735 3,53%
Pierre-Alexandre Guesdon Pierre-Alexandre Guesdon Rouen animaliste 452 2,17%
Marc Fouilloux Marc Fouilloux Nos vies pas leurs profits - rouen en lutte 221 1,06%
Frédéric Podguszer Frédéric Podguszer Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 143 0,68%
Participation au scrutin Rouen
Taux de participation 37,99%
Taux d'abstention 62,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 21 489

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Yvon Robert Yvon Robert (41 élus) Notre force c'est rouen 13 928 46,80%
Jean-François Bures Jean-François Bures (11 élus) Rouen, c'est vous! 12 343 41,48%
Guillaume Pennelle Guillaume Pennelle (3 élus) Rouen bleu marine 3 485 11,71%
Participation au scrutin Rouen
Taux de participation 54,67%
Taux d'abstention 45,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,04%
Nombre de votants 31 009

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yvon Robert Yvon Robert Notre force c'est rouen 8 766 30,23%
Jean-François Bures Jean-François Bures Rouen c'est vous ! 6 781 23,39%
Patrick Chabert Patrick Chabert Avec tous ceux qui aiment rouen 3 948 13,61%
Guillaume Pennelle Guillaume Pennelle Rouen bleu marine 3 878 13,37%
Jean-Michel Beregovoy Jean-Michel Beregovoy Decidons rouen 3 215 11,09%
Raphaëlle Brangier Raphaëlle Brangier Alternative à gauche. place au peuple ! 1 544 5,32%
Clément Lefevre Clément Lefevre Rouen a gauche vraiment 559 1,92%
Frederic Podguszer Frederic Podguszer Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 299 1,03%
Participation au scrutin Rouen
Taux de participation 52,73%
Taux d'abstention 47,27%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,08%
Nombre de votants 29 911
