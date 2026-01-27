Résultat des municipales 2026 à Rouen : les dernières actus de l'élection
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Rouen (76000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
14:31 - Marine Caron part en campagne à Rouen
Marine Caron, candidate de la droite et du centre pour les municipales de 2026 à Rouen, a lancé sa campagne en promettant un changement après 18 ans de gestion socialiste. Elle critiquera les mesures de l'actuel maire, Nicolas Mayer-Rossignol, et propose de rallumer l'éclairage public nocturne, pointant le besoin de 'respiration démocratique'. Son projet se veut inclusif, visant à rassembler élus et habitants autour de la qualité de vie à Rouen. Lire sur francebleu.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Mayer-Rossignol (46 élus) Fiers de rouen
|10 889
|67,12%
|Jean-François Bures (9 élus) Au coeur de rouen
|5 333
|32,87%
|Participation au scrutin
|Rouen
|Taux de participation
|29,67%
|Taux d'abstention
|70,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 796
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Mayer-Rossignol Fiers de rouen
|6 144
|29,51%
|Jean-Michel Bérégovoy Réenchantons rouen - l'écologie en actes
|4 820
|23,15%
|Jean-Louis Louvel Rouen autrement
|3 494
|16,78%
|Jean-François Bures Au coeur de rouen
|2 115
|10,16%
|Guillaume Pennelle Rassemblement national pour rouen
|1 411
|6,77%
|Marine Caron Ensemble pour rouen
|1 279
|6,14%
|Lionel Descamps Rouen, notre commune
|735
|3,53%
|Pierre-Alexandre Guesdon Rouen animaliste
|452
|2,17%
|Marc Fouilloux Nos vies pas leurs profits - rouen en lutte
|221
|1,06%
|Frédéric Podguszer Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|143
|0,68%
|Participation au scrutin
|Rouen
|Taux de participation
|37,99%
|Taux d'abstention
|62,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|21 489
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yvon Robert (41 élus) Notre force c'est rouen
|13 928
|46,80%
|Jean-François Bures (11 élus) Rouen, c'est vous!
|12 343
|41,48%
|Guillaume Pennelle (3 élus) Rouen bleu marine
|3 485
|11,71%
|Participation au scrutin
|Rouen
|Taux de participation
|54,67%
|Taux d'abstention
|45,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,04%
|Nombre de votants
|31 009
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yvon Robert Notre force c'est rouen
|8 766
|30,23%
|Jean-François Bures Rouen c'est vous !
|6 781
|23,39%
|Patrick Chabert Avec tous ceux qui aiment rouen
|3 948
|13,61%
|Guillaume Pennelle Rouen bleu marine
|3 878
|13,37%
|Jean-Michel Beregovoy Decidons rouen
|3 215
|11,09%
|Raphaëlle Brangier Alternative à gauche. place au peuple !
|1 544
|5,32%
|Clément Lefevre Rouen a gauche vraiment
|559
|1,92%
|Frederic Podguszer Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|299
|1,03%
|Participation au scrutin
|Rouen
|Taux de participation
|52,73%
|Taux d'abstention
|47,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,08%
|Nombre de votants
|29 911
