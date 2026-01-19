Résultat des municipales 2026 à Saint-Brieuc : suivez la campagne jusqu'au premier tour
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Brieuc (22000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
10:01 - Pas d''union du centre et de la droite à Saint-Brieuc
À Saint-Brieuc, l'union du centre et de la droite a échoué à quelques mois des élections municipales de 2026. Les discussions entre les têtes de liste Victor Bonnot et Joannic Martin se sont bloquées sur des désaccords politiques, laissant chaque camp se présenter séparément. Ce contexte pourrait mener à une division des voix similaires à celles de 2020. Lire sur letelegramme.fr
19/01/26 - 19:56 - Le maire de Saint-Brieuc se représente en 2026
Hervé Guihard, le maire sortant de Saint-Brieuc, annonce sa candidature pour un second mandat lors des élections municipales de 2026. Avec sa liste 'Vivre Saint-Brieuc', il se concentre sur la transformation de la ville et l'écoute des besoins des habitants, souhaitant un renouvellement dans son équipe. Guihard prône une approche axée sur le consensus et l'agilité face aux crises permanentes. Lire sur letelegramme.fr
19/01/26 - 17:55 - Six listes pour les municipales 2026
Les élections municipales de 2026 à Saint-Brieuc s'annoncent animées avec six listes en lice. Le maire sortant, Hervé Guihard, n’a pas encore annoncé sa candidature, tandis que plusieurs candidats des divers partis se positionnent pour la mairie. Parmi eux, Henri Alloy, Morgane Le Bars et Victor Bonnot, représentant des mouvances de gauche et de centre-droit. Lire sur actu.fr
19/01/26 - 17:53 - LFI inaugure son local de campagne à Saint-Brieuc
À Saint-Brieuc, la liste insoumise « Saint-Brieuc en commun » a inauguré son local de campagne pour les élections municipales de 2026. Henri Alloy, tête de liste, a évoqué le climat politique actuel et sa volonté d'engager les citoyens autour de thèmes de justice sociale et fiscale. La campagne s'appuie sur dix ans de militantisme pour obtenir une victoire en mars prochain. Lire sur letelegramme.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé Guihard (35 élus) Reinventons l'espoir saint-brieuc 2020
|5 908
|59,89%
|Richard Rouxel (8 élus) Saint-brieuc ensemble
|3 956
|40,10%
|Participation au scrutin
|Saint-Brieuc
|Taux de participation
|35,62%
|Taux d'abstention
|64,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 277
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé Guihard Reinventons l'espoir saint-brieuc 2020
|3 298
|31,80%
|Richard Rouxel Saint-brieuc, la volonté d' avenir
|2 206
|21,27%
|Corentin Poilbout En mouvement pour saint-brieuc
|2 049
|19,75%
|Noël Pierre Saint-brieuc ecologique, sociale et solidaire
|925
|8,91%
|Cécile Guillaume L'assemblee populaire
|832
|8,02%
|Pierre-Yves Lopin Saint-brieuc bleu marine
|783
|7,55%
|Alain Le Fol Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|201
|1,93%
|Pierre Lo Monaco Pour la reconquete de la democratie communale
|76
|0,73%
|Participation au scrutin
|Saint-Brieuc
|Taux de participation
|37,34%
|Taux d'abstention
|62,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 758
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Joncour (34 élus) Saint-brieuc la dimension humaine force d avenir
|9 048
|54,97%
|Didier Le Buhan (7 élus) Pour saint-brieuc, engagés et solidaires
|5 431
|32,99%
|Pierre-Yves Lopin (2 élus) Saint brieuc bleu marine
|1 980
|12,02%
|Participation au scrutin
|Saint-Brieuc
|Taux de participation
|54,86%
|Taux d'abstention
|45,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,08%
|Nombre de votants
|16 982
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Joncour Saint-brieuc la dimension humaine force d avenir
|8 037
|49,40%
|Didier Le Buhan Pour saint-brieuc, engagés et solidaires
|4 329
|26,61%
|Pierre-Yves Lopin Saint brieuc bleu marine
|1 836
|11,28%
|Marion Gorgiard A gauche vraiment 2014
|1 504
|9,24%
|Alain Le Fol Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|390
|2,39%
|Pierre Lo Monaco Rassemblement pour la rupture avec les mesures d'austerite du gouvernement
|172
|1,05%
|Participation au scrutin
|Saint-Brieuc
|Taux de participation
|54,22%
|Taux d'abstention
|45,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,06%
|Nombre de votants
|16 781
