Résultat des municipales 2026 à Saint-Brieuc : suivez la campagne jusqu'au premier tour

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé Guihard Hervé Guihard (35 élus) Reinventons l'espoir saint-brieuc 2020 5 908 59,89%
Richard Rouxel Richard Rouxel (8 élus) Saint-brieuc ensemble 3 956 40,10%
Participation au scrutin Saint-Brieuc
Taux de participation 35,62%
Taux d'abstention 64,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 277

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé Guihard Hervé Guihard Reinventons l'espoir saint-brieuc 2020 3 298 31,80%
Richard Rouxel Richard Rouxel Saint-brieuc, la volonté d' avenir 2 206 21,27%
Corentin Poilbout Corentin Poilbout En mouvement pour saint-brieuc 2 049 19,75%
Noël Pierre Noël Pierre Saint-brieuc ecologique, sociale et solidaire 925 8,91%
Cécile Guillaume Cécile Guillaume L'assemblee populaire 832 8,02%
Pierre-Yves Lopin Pierre-Yves Lopin Saint-brieuc bleu marine 783 7,55%
Alain Le Fol Alain Le Fol Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 201 1,93%
Pierre Lo Monaco Pierre Lo Monaco Pour la reconquete de la democratie communale 76 0,73%
Participation au scrutin Saint-Brieuc
Taux de participation 37,34%
Taux d'abstention 62,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 758

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Joncour Bruno Joncour (34 élus) Saint-brieuc la dimension humaine force d avenir 9 048 54,97%
Didier Le Buhan Didier Le Buhan (7 élus) Pour saint-brieuc, engagés et solidaires 5 431 32,99%
Pierre-Yves Lopin Pierre-Yves Lopin (2 élus) Saint brieuc bleu marine 1 980 12,02%
Participation au scrutin Saint-Brieuc
Taux de participation 54,86%
Taux d'abstention 45,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,08%
Nombre de votants 16 982

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Joncour Bruno Joncour Saint-brieuc la dimension humaine force d avenir 8 037 49,40%
Didier Le Buhan Didier Le Buhan Pour saint-brieuc, engagés et solidaires 4 329 26,61%
Pierre-Yves Lopin Pierre-Yves Lopin Saint brieuc bleu marine 1 836 11,28%
Marion Gorgiard Marion Gorgiard A gauche vraiment 2014 1 504 9,24%
Alain Le Fol Alain Le Fol Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 390 2,39%
Pierre Lo Monaco Pierre Lo Monaco Rassemblement pour la rupture avec les mesures d'austerite du gouvernement 172 1,05%
Participation au scrutin Saint-Brieuc
Taux de participation 54,22%
Taux d'abstention 45,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,06%
Nombre de votants 16 781
