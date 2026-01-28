Résultat des municipales 2026 à Saint-Nazaire : les infos du scrutin
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Nazaire (44600) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats des municipales…
11:44 - Denis Chéreau reçoit le soutien du MoDem à Saint-Nazaire
La liste 'Unis pour Saint-Nazaire', dirigée par Denis Chéreau, a annoncé le soutien du MoDem, représenté par Jean-Michel Texier. Donatienne Chouteau rejoindra également cette liste, apportant son expérience des politiques publiques. Le projet vise à rassembler différents courants pour l'avenir de Saint-Nazaire dans les élections municipales de 2026. Lire sur saintnazairenews.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Samzun (39 élus) Pour saint nazaire
|8 678
|57,15%
|Pascale Hameau (10 élus) Ensemble, solidaires et ecologistes
|6 506
|42,84%
|Participation au scrutin
|Saint-Nazaire
|Taux de participation
|31,38%
|Taux d'abstention
|68,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 757
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Samzun Pour saint nazaire
|6 646
|39,25%
|Pascale Hameau Saint-nazaire, solidaire et ecologiste
|2 992
|17,67%
|Gaëlle Benize-Thual Saint nazaire ensemble
|2 291
|13,53%
|Gauthier Bouchet Rassemblement national-union nazairienne
|1 193
|7,04%
|Stéphane Gaschignard Fiers de saintnazaire
|1 038
|6,13%
|Jean-Michel Texier Saint nazaire avec vous!
|939
|5,54%
|Julien Goussot Jemsaintnazaire
|854
|5,04%
|Denis Lambert Saint nazaire sur mer
|604
|3,56%
|Eddy Le Beller Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|372
|2,19%
|Participation au scrutin
|Saint-Nazaire
|Taux de participation
|34,82%
|Taux d'abstention
|65,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 467
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Samzun (38 élus) Fraternelle et inventive
|13 746
|53,44%
|Ludovic Le Merrer (8 élus) Desirs de ville dynamique et solidaire
|8 496
|33,03%
|Jean-Claude Blanchard (3 élus) Saint-nazaire bleu marine
|3 479
|13,52%
|Participation au scrutin
|Saint-Nazaire
|Taux de participation
|56,34%
|Taux d'abstention
|43,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,95%
|Nombre de votants
|26 780
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Samzun Fraternelle et inventive
|10 514
|41,36%
|Ludovic Le Merrer Desirs de ville dynamique et solidaire
|6 381
|25,10%
|Jean-Claude Blanchard Saint-nazaire bleu marine
|3 191
|12,55%
|Gilles Denigot Changeons la ville
|1 655
|6,51%
|Patrick Rougé Saint nazaire vraiment à gauche
|1 586
|6,24%
|Martine Dardillac " notre parti, c'est vous "
|1 353
|5,32%
|Eddy Le Beller Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|736
|2,89%
|Participation au scrutin
|Saint-Nazaire
|Taux de participation
|55,18%
|Taux d'abstention
|44,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,11%
|Nombre de votants
|26 231
