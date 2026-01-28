Résultat des municipales 2026 à Saint-Nazaire : les infos du scrutin

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
David Samzun David Samzun (39 élus) Pour saint nazaire 8 678 57,15%
Pascale Hameau Pascale Hameau (10 élus) Ensemble, solidaires et ecologistes 6 506 42,84%
Participation au scrutin Saint-Nazaire
Taux de participation 31,38%
Taux d'abstention 68,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 757

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David Samzun David Samzun Pour saint nazaire 6 646 39,25%
Pascale Hameau Pascale Hameau Saint-nazaire, solidaire et ecologiste 2 992 17,67%
Gaëlle Benize-Thual Gaëlle Benize-Thual Saint nazaire ensemble 2 291 13,53%
Gauthier Bouchet Gauthier Bouchet Rassemblement national-union nazairienne 1 193 7,04%
Stéphane Gaschignard Stéphane Gaschignard Fiers de saintnazaire 1 038 6,13%
Jean-Michel Texier Jean-Michel Texier Saint nazaire avec vous! 939 5,54%
Julien Goussot Julien Goussot Jemsaintnazaire 854 5,04%
Denis Lambert Denis Lambert Saint nazaire sur mer 604 3,56%
Eddy Le Beller Eddy Le Beller Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 372 2,19%
Participation au scrutin Saint-Nazaire
Taux de participation 34,82%
Taux d'abstention 65,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 17 467

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
David Samzun David Samzun (38 élus) Fraternelle et inventive 13 746 53,44%
Ludovic Le Merrer Ludovic Le Merrer (8 élus) Desirs de ville dynamique et solidaire 8 496 33,03%
Jean-Claude Blanchard Jean-Claude Blanchard (3 élus) Saint-nazaire bleu marine 3 479 13,52%
Participation au scrutin Saint-Nazaire
Taux de participation 56,34%
Taux d'abstention 43,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,95%
Nombre de votants 26 780

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David Samzun David Samzun Fraternelle et inventive 10 514 41,36%
Ludovic Le Merrer Ludovic Le Merrer Desirs de ville dynamique et solidaire 6 381 25,10%
Jean-Claude Blanchard Jean-Claude Blanchard Saint-nazaire bleu marine 3 191 12,55%
Gilles Denigot Gilles Denigot Changeons la ville 1 655 6,51%
Patrick Rougé Patrick Rougé Saint nazaire vraiment à gauche 1 586 6,24%
Martine Dardillac Martine Dardillac " notre parti, c'est vous " 1 353 5,32%
Eddy Le Beller Eddy Le Beller Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 736 2,89%
Participation au scrutin Saint-Nazaire
Taux de participation 55,18%
Taux d'abstention 44,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,11%
Nombre de votants 26 231
