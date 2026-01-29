Résultat de l'élection municipale 2026 à Tarbes : les candidats et les dernières actus
Résultat de l'élection municipale 2026 à Tarbes [EN DIRECT]
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Tarbes (65000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats des municipales…
L'actu des élections municipales 2026 à Tarbes
07:16 - Tarbes : les électeurs attendent des réponses sur les mobilités
À Tarbes, une Vélorution est organisée le 11 mars pour sensibiliser sur les mobilités actives en vue des élections municipales de 2026. Cet événement vise à rappeler l'importance des choix politiques locaux pour développer des infrastructures adaptées aux cyclistes et piétons. Les candidats seront également questionnés sur leurs propositions concernant les déplacements urbains. Lire sur lasemainedespyrenees.fr
09/03/26 - 20:37 - Municipales à Tarbes :Pierre Lagonelle agit contre la fermeture d'hôpital
À Tarbes, Pierre Lagonelle s'oppose fermement au projet de transfert de l'hôpital vers Lanne, évoquant des conséquences négatives sur la ville. Il propose d'implanter le nouvel hôpital sur le site actuel de Tarbes, offrant des avantages logistiques et économiques. En plus, il présente des projets de maisons de santé pour améliorer les services de santé locaux. Lire sur ladepeche.fr
09/03/26 - 20:37 - Tarbes prépare des municipales 2026 sur l'investissement
Pascal Claverie, candidat pour les municipales de 2026 à Tarbes, a présenté son programme axé sur l'investissement pour revitaliser la ville. En s'appuyant sur les préoccupations des habitants, il propose des mesures telles qu'une baisse des impôts locaux et le renforcement de la sécurité. Son objectif est de favoriser l'emploi, le commerce et attirer les jeunes actifs. Lire sur nrpyrenees.fr
09/03/26 - 20:37 - Pascal Claverie prépare l'avenir de Tarbes
À Tarbes, Pascal Claverie, candidat aux municipales 2026, présente un programme centré sur l'investissement pour relancer emploi et commerce. Il propose une baisse des impôts locaux, le renforcement de la sécurité et le soutien à la santé pour répondre aux attentes des habitants. Son objectif est de créer une dynamique positive pour l'avenir de la ville. Lire sur ladepeche.fr
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Tarbes ?
Qui est candidat à Tarbes pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Tarbes sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Pierre Lagonelle
Liste divers centre
TARBES POUR TOUS
|
|
Eric Peyrègne
Liste du Rassemblement National
TARBES, LE TEMPS DU CHANGEMENT
|
|
Kevin Gracia
Liste d'union à gauche
Collectif Unitaires : Rassembler Tarbes
|
|
François Meunier
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Hervé Charles
Liste d'union à gauche
TARBES CITOYENNE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
|
|
Pascal Claverie
Liste divers centre
TARBES LA FORCE D'AGIR
|
|
Michel Garnier
Liste divers droite
TARBES NATURELLEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Trémège (33 élus) Tarbes horizon 2030
|4 663
|52,79%
|
|Myriam Mendez (5 élus) Tarbes le renouveau
|2 134
|24,15%
|
|Hervé Charles (5 élus) Tarbes citoyenne écologique et solidaire
|2 036
|23,04%
|
|Participation au scrutin
|Tarbes
|Taux de participation
|34,10%
|Taux d'abstention
|65,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 077
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Trémège Tarbes horizon 2030
|3 955
|41,39%
|Hervé Charles Tarbes citoyenne écologique et solidaire
|1 454
|15,21%
|Pierre Lagonelle Tarbes pour tous
|1 317
|13,78%
|Myriam Mendez Tarbes le renouveau
|1 283
|13,42%
|Olivier Monteil Rassemblement pour tarbes
|707
|7,39%
|José Navarro L'avenir en commun.e
|638
|6,67%
|Francois Meunier Lutte ouvriére faire entendre le camp des travailleurs
|116
|1,21%
|Brahim El Batbouti Tarbes ensemble
|85
|0,88%
|Participation au scrutin
|Tarbes
|Taux de participation
|36,93%
|Taux d'abstention
|63,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 835
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Trémège (34 élus) Tarbes 2014 renouveler la confiance
|7 952
|52,95%
|
|Michèle Pham-Baranne (4 élus) Ambitions nouvelles pour tarbes
|2 795
|18,61%
|
|Marie-Pierre Vieu (3 élus) Tarbes citoyenne
|2 177
|14,49%
|
|Pierre Lagonelle (2 élus) Tarbes pour tous
|1 699
|11,31%
|
|François Meunier Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|393
|2,61%
|Participation au scrutin
|Tarbes
|Taux de participation
|55,20%
|Taux d'abstention
|44,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,33%
|Nombre de votants
|15 533
Villes voisines de Tarbes
- Tarbes (65000)
- Ecole primaire à Tarbes
- Maternités à Tarbes
- Crèches et garderies à Tarbes
- Classement des collèges à Tarbes
- Salaires à Tarbes
- Impôts à Tarbes
- Dette et budget de Tarbes
- Climat et historique météo de Tarbes
- Accidents à Tarbes
- Délinquance à Tarbes
- Inondations à Tarbes
- Nombre de médecins à Tarbes
- Pollution à Tarbes
- Entreprises à Tarbes
- Prix immobilier à Tarbes