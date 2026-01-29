Résultat de l'élection municipale 2026 à Tarbes : les candidats et les dernières actus

Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Tarbes ?

Qui est candidat à Tarbes pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Tarbes sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Pierre Lagonelle
Pierre Lagonelle Liste divers centre
TARBES POUR TOUS
  • Pierre Lagonelle
  • Antoinette Descamps
  • Sélim Dagdag
  • Colette Laborde
  • Richard Cassou
  • Laurence Toneatti
  • Frédéric Laval
  • Nadine Duez
  • Brahim El Batbouti
  • Jaël Reyes
  • Pierre Soulard
  • Marie-Hélène Bru
  • Daniel Lepercq
  • Laura Cassou
  • Christophe Berdos
  • Maeva Rey
  • Guillaume Charlet
  • Fabienne Pic
  • Jérôme Giner
  • Déborah Fournier
  • Roland Torres
  • Sandra Pomes
  • Olivier Ducastaing
  • Fabienne Salles
  • Thierry Beurier
  • Béatrice Castet
  • Dominique Arberet
  • Jacqueline Roumignières
  • Cèdrik Beler
  • Hélène Aubadie-Ladrix
  • Daniel Rigal
  • Joëlle Salers
  • Arnaud Saura
  • Anne-Laure Sechaud
  • Sophien Maanani
  • Nadjaria Halidi
  • Antonio Dos Santos
  • Valérie Odet
  • Alain Duclap
  • Blandine Peirolo
  • Idris Raossanaly
  • Dominique Baudrimont
  • Jean Orgambide
  • Beatrice Serres
  • Philippe Adam
Eric Peyrègne
Eric Peyrègne Liste du Rassemblement National
TARBES, LE TEMPS DU CHANGEMENT
  • Eric Peyrègne
  • Véronique Dutrey
  • Francis Lagleyze
  • Valérie Le Menach
  • Bruno Despres
  • Sandra Wolff
  • Jean-Charles Flament
  • Manon Cazajous
  • Jean-Luc Flament
  • Sylvie Leuca
  • Thierry Robert
  • Jocelyne Lafourcade
  • Lenny Espoune-Solignac
  • Sylvie Durand
  • Jean-Philippe Puissegur
  • Josiane Perez
  • Philippe Totaro
  • Anne Somprou
  • Patrick Machenaud
  • Cassandra Leroy
  • Florent Aguillon
  • Christelle Giner
  • Claude Domec
  • Chantal Perissinotto
  • Grégory Barou
  • Dominique Perez
  • Juan Sanchez
  • Nell Jalouneix
  • Dominique Lode
  • Sylvie Lormand
  • Serge Bouthors
  • Elisa Gamelon
  • Bruno Vincendeau
  • Emma Peyregne
  • Enzo Richard
  • Corine Gago
  • Spartak Gevorgyan
  • Sandrine Vacher
  • Paul-Owen Jantet
  • Justine Flament
  • Jacques Vacher
  • Florence Schaefer
  • Georges Schiele
  • Franceline Schiele
Kevin Gracia
Kevin Gracia Liste d'union à gauche
Collectif Unitaires : Rassembler Tarbes
  • Kevin Gracia
  • Alexandra Dubois
  • Nicolas Boissel
  • Martine Fages-Pouy
  • Thierry Touya
  • Michèle Moreau-Suzanne
  • Thomas Sourp
  • Michèle Pham-Baranne
  • Anthony Abadie
  • Ghislaine Chevalier
  • Pierre Courrèges
  • Béatrice Guillemin
  • Loïc Jego
  • Laetitia Carballal Perdiz
  • Michaël Bages
  • Sophie Monnereau
  • Henri Lourdou
  • Véronique Haudebourg
  • Andréa Macorigh
  • Nicole Gibaud
  • Denis Montals
  • Josette Tulet
  • Nicolas Hernandez
  • Zoé Deback
  • Bernard Grangé
  • Marie-Odile Hillenweck
  • Gérard Aupetit
  • Christiane Pascale
  • Julien Gaillard
  • Agnès Latrille
  • Matthias Pavillon
  • Elisabeth Daupagne
  • François Thuaux
  • Francine Touzaa-Castex
  • Michel Siani
  • Sylvie Celerier
  • Guy Tournerie
  • Colette Steinbach
  • Gilles Fabre
  • Karine Alvarez
  • Marcel Fages
  • Nadine Forgues
  • Julien Limery
  • Martine Ibrac
François Meunier
François Meunier Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
  • François Meunier
  • Maria Saez
  • Camel Richter
  • Elsa Lapalisse
  • Jean Travert
  • Brigitte Berthelot
  • Laurent Bortolozzo
  • Sylvie Cinq-Frais
  • Robert Dauvergne
  • Béatrice Sarcy
  • Mathias Lujan
  • Lynda Boumaza
  • Carl Vincent
  • Emilia Bumbu
  • Michel Capdessus
  • Valérie Labassa
  • Guy Bonneville
  • Cécile Govoreanu
  • Christian Fort
  • Laure Charrouin
  • Dominique Branchon
  • Violette Nicolet
  • Dorian Varichon
  • Nicole Constant
  • Jean Domenet
  • Régine Del Arco
  • Mayroan Bastardo
  • Jeannie Delord
  • Jean-Michel Cassé
  • Jocelyne Firer
  • Laurent Vibler
  • Joëlle Cardy
  • Xavier Marvillet
  • Audrey Sistac
  • Noureddine Abir
  • Irène Meunier
  • Olivier Lobry
  • Carmen Oncina
  • Vivien Mouquet
  • Léone Bruyère
  • Floréal Casanova
  • Violette Zueras
  • Yves Millet
Hervé Charles
Hervé Charles Liste d'union à gauche
TARBES CITOYENNE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
  • Hervé Charles
  • Rébecca Caley
  • Laurent Rougé
  • Héloïse Dasse
  • Gaëtan Chambrié
  • Marie-José Boëllmann
  • Naïme Taibaly
  • Charlotte Mauries
  • Christophe Galy
  • Leïla Louar
  • Bernard Monnet
  • Angélique Samaran
  • Paul Domenges
  • Marielle Bégué
  • Larbi Rhabbour
  • Catherine Gourbier
  • Maxime Maysonnade
  • Cécile Quémeras
  • Jean-Michel Boutigny
  • Catherine Perrier
  • Laurent Betous
  • Emelyn de Boisvilliers
  • Michaël Labarre
  • Michèle Sarcia
  • Francis Capdevielle
  • Lucile Malpeaux
  • Loan Heugas
  • Juliette Achigar
  • Alain Hondaa
  • Isabelle Charles
  • Lucas Maleville
  • Mary-José de la Cruz
  • Eric Seus
  • Mathilde Martinez
  • Serge Caussade
  • Michèle Hemery
  • Patrice Benyettou
  • Guilaine Fauché
  • Claude Martin
  • Joaquina Bassompierre
  • Pierre Lacaze
  • Yolande Guinle
  • Pascal Toussaint
  • Christiane Pinero
  • Gilbert Garrot
Pascal Claverie
Pascal Claverie Liste divers centre
TARBES LA FORCE D'AGIR
  • Pascal Claverie
  • Elisabeth Brunet
  • Michaël Ducrocq
  • Zouliha Chebbah
  • Marc Andres
  • Virginie Siani Wembou
  • Mickaël Genais
  • Angélique Carpentier
  • Michel Nogue
  • Siranouche Sossyan
  • Franck Aubard
  • Sandra Munoz
  • Abdellah Boudjemaa
  • Laure Bertrand
  • Christophe Marquet
  • Lucie Mauvezin
  • Florian Hourdou
  • Sabrina Houard
  • Jean-Luc Legret
  • Cathy Laüt
  • Yves Haure
  • Fayrouze Abdou
  • Philippe Chalus
  • Pierrette Broueilh
  • Pascal Soumoulou
  • Marielle Picard
  • Valentin Rouby
  • Sandrine Delon
  • Pascal Markhoff
  • Elisabeth Claverie
  • Francis Nicolaï
  • Maryse Forgues
  • Gérard Cascino
  • Carmen Bordedebat
  • Daniel Daleas
  • Elisabeth Chouraqui
  • Jérôme Soulier
  • Laëtitia Petit
  • Yves Janiszewski
  • Fabienne Domenges
  • Jean-Jacques Grosset
  • Marie Thieffine--Chave
  • Bernard Kamsu Foguem
  • Corinne Durand
  • Joël Dannenberger
Michel Garnier
Michel Garnier Liste divers droite
TARBES NATURELLEMENT
  • Michel Garnier
  • Andrée Doubrere
  • Bruno Montagnol
  • Magali Faroult
  • Jean-Paul Gerbet
  • Marianne Sentana
  • Gilles Craspay
  • Lisa Carmouze
  • Bruno Larroux
  • Marion Marin
  • Eric Druilhet
  • Anne-Marie Beltran-Dominguez
  • Jean-Marc Lacabanne
  • Caroline Delas
  • Jean-Claude Piron
  • Carole Lahens
  • Maxime Brumont
  • Rachel Claperon
  • Amaury Troussard
  • Clélia Peyret
  • Philippe Suzac
  • Jessica Latella
  • Théo Am'Saadi
  • Caroline Bouyssiere
  • Roger-Vincent Calatayud
  • Marie Borruel
  • Mickaël Louit
  • Jordane Jouanolou
  • Laurent Teixeira
  • Alexandrine Saiz
  • Loïc Alfieri
  • Nelly Thebault
  • Michel Leveneur
  • Anne Combay
  • Alain Ros
  • Cinthia Maxo
  • Frédéric Cieutat
  • Laure Tré-Hardy
  • Mickaël Sansas
  • Anne Candebat-Requet
  • Raphaël Lacau
  • Nathalie Camy
  • Gérard Idrac
  • Hanene Dhoukar
  • Antonio Jurado

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Trémège
Gérard Trémège (33 élus) Tarbes horizon 2030 		4 663 52,79%
  • Gérard Trémège
  • Lola Toulouze
  • Pascal Claverie
  • Marion Marin
  • Jean-Paul Gerbet
  • Véronique Dutrey
  • Gilles Craspay
  • Andrée Doubrere
  • David Larrazabal
  • Laurence Ancien
  • Frédéric Laval
  • Elisabeth Arheix
  • Romain Giral
  • Catherine Maraldi
  • Roger-Vincent Calatayud
  • Angélique Bernissant
  • Jean-Claude Piron
  • Nathalie Humbert
  • Philippe Lasterle
  • Elisabeth Brunet
  • Bruno Larroux
  • Anne Candebat-Requet
  • Thomas Da Costa
  • Cinthia Peyret
  • Kévin Giordan
  • Anne Marie Beltran
  • Marc Andres
  • Laure Verdier Tre-Hardy
  • Jean-Marc Lacabanne
  • Jocelyne Lafourcade
  • Amaury Troussard
  • Aurore Celerier
  • Laurent Teixeira
Myriam Mendez
Myriam Mendez (5 élus) Tarbes le renouveau 		2 134 24,15%
  • Myriam Mendez
  • Pierre Lagonelle
  • Virginie Siani Wembou
  • Sélim Dagdag
  • Céline Boisseau-Deschouarts
Hervé Charles
Hervé Charles (5 élus) Tarbes citoyenne écologique et solidaire 		2 036 23,04%
  • Hervé Charles
  • Rébecca Caley
  • Christophe Cavailles
  • Cathy Laüt
  • Laurent Rougé
Participation au scrutin Tarbes
Taux de participation 34,10%
Taux d'abstention 65,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 077

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Trémège
Gérard Trémège Tarbes horizon 2030 		3 955 41,39%
Hervé Charles
Hervé Charles Tarbes citoyenne écologique et solidaire 		1 454 15,21%
Pierre Lagonelle
Pierre Lagonelle Tarbes pour tous 		1 317 13,78%
Myriam Mendez
Myriam Mendez Tarbes le renouveau 		1 283 13,42%
Olivier Monteil
Olivier Monteil Rassemblement pour tarbes 		707 7,39%
José Navarro
José Navarro L'avenir en commun.e 		638 6,67%
Francois Meunier
Francois Meunier Lutte ouvriére faire entendre le camp des travailleurs 		116 1,21%
Brahim El Batbouti
Brahim El Batbouti Tarbes ensemble 		85 0,88%
Participation au scrutin Tarbes
Taux de participation 36,93%
Taux d'abstention 63,07%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 835

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Trémège
Gérard Trémège (34 élus) Tarbes 2014 renouveler la confiance 		7 952 52,95%
  • Gérard Trémège
  • Andrée Doubrere
  • François-Xavier Brunet
  • Anne-Marie Argounes
  • Gilles Craspay
  • Myriam Mendès
  • Francis Touya
  • Marie-Antoinette Cassagne Rodriguez
  • Jean-Claude Piron
  • Céline Roulet
  • Roger-Vincent Calatayud
  • Nathalie Suzac
  • Michel Forget
  • Anne Candebat-Requet
  • Laurent Teixera
  • Elisabeth Arheix
  • Eugène Pourchier
  • Marie-Suzanne Campagnolle
  • David Larrazabal
  • Hind Amri
  • Jean-François Calvo
  • Marie-Christine Huin
  • Albert Malfait
  • Elisabeth Brunet
  • Pierre Lauginie
  • Marie-Françoise Crancée
  • Sébastien Caujolle
  • Florence Gassan
  • Michaël Ducrocq
  • Caroline Tonon
  • Romain Giral
  • Cinthia Peyret
  • Christian Escobedo
  • Delphine Pouey-Girardeau
Michèle Pham-Baranne
Michèle Pham-Baranne (4 élus) Ambitions nouvelles pour tarbes 		2 795 18,61%
  • Michèle Pham-Baranne
  • Jean-Claude Palmade
  • Christiane Helip
  • Laurent Dubouix
Marie-Pierre Vieu
Marie-Pierre Vieu (3 élus) Tarbes citoyenne 		2 177 14,49%
  • Marie-Pierre Vieu
  • Pierre Montoya
  • Yasmina Benhassine
Pierre Lagonelle
Pierre Lagonelle (2 élus) Tarbes pour tous 		1 699 11,31%
  • Pierre Lagonelle
  • Laurence Ancien
François Meunier
François Meunier Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		393 2,61%
Participation au scrutin Tarbes
Taux de participation 55,20%
Taux d'abstention 44,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,33%
Nombre de votants 15 533

