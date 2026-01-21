Résultat des municipales 2026 à Toulouse : candidats et résultats des sondages

Voir aussi :
Sommaire

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc Moudenc Jean-Luc Moudenc (53 élus) Aimer toulouse avec jean-luc moudenc 55 826 51,98%
Antoine Maurice Antoine Maurice (16 élus) Archipel citoyen 51 564 48,01%
Participation au scrutin Toulouse
Taux de participation 44,85%
Taux d'abstention 55,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 109 889

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc Moudenc Jean-Luc Moudenc Aimer toulouse avec jean-luc moudenc 31 940 36,18%
Antoine Maurice Antoine Maurice Archipel citoyen 24 331 27,56%
Nadia Pellefigue Nadia Pellefigue Une nouvelle énergie pour toulouse. la gauche, l'écologie, les toulousain.e.s 16 357 18,53%
Pierre Cohen Pierre Cohen Pour la cohésion! l'autre choix 5 000 5,66%
Quentin Lamotte Quentin Lamotte Rassemblement toulousain 3 801 4,30%
Franck Biasotto Franck Biasotto Toulouse belle et forte 2 594 2,93%
Pauline Salingue Pauline Salingue Toulouse anticapitaliste 1 346 1,52%
Quentin Charoy Quentin Charoy Toulouse animaliste 1 342 1,52%
Francis Manaud Francis Manaud Debout toulouse 835 0,94%
Malena Adrada Malena Adrada Lutte ouvrière- faire entendre le camp des travailleurs 407 0,46%
Julian Menendez Julian Menendez Toulouse aux travailleurs, pas aux speculateurs 193 0,21%
Peov Chankiry Duch Peov Chankiry Duch En avant toulouse 120 0,13%
Participation au scrutin Toulouse
Taux de participation 36,66%
Taux d'abstention 63,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 89 738

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc Moudenc Jean-Luc Moudenc (53 élus) Jean-luc moudenc un nouvel elan pour toulouse 73 708 52,06%
Pierre Cohen Pierre Cohen (16 élus) Rassemblee, toulouse avance ! 67 869 47,93%
Participation au scrutin Toulouse
Taux de participation 57,66%
Taux d'abstention 42,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,55%
Nombre de votants 146 783

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc Moudenc Jean-Luc Moudenc Jean-luc moudenc un nouvel elan pour toulouse 49 554 38,19%
Pierre Cohen Pierre Cohen Avec vous, toulouse avance ! 41 851 32,26%
Serge Laroze Serge Laroze Toulouse bleu marine 10 574 8,15%
Antoine Maurice Antoine Maurice Toulouse vert demain europe ecologie les verts parti pirate midi-pyrenees 9 064 6,98%
Jean-Christophe Sellin Jean-Christophe Sellin A toulouse, place au peuple - front de gauche 6 616 5,10%
Christine De Veyrac Christine De Veyrac L'alternative responsable 3 183 2,45%
Elisabeth Belaubre Elisabeth Belaubre Le rassemblement citoyen 3 141 2,42%
Jean-Pierre Plancade Jean-Pierre Plancade "aimer toulouse" 2 753 2,12%
Ahmad Chouki Ahmad Chouki Toulouse en marche ! 2 170 1,67%
Sandra Torremocha Sandra Torremocha Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 818 0,63%
Participation au scrutin Toulouse
Taux de participation 52,22%
Taux d'abstention 47,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,40%
Nombre de votants 132 909
Autour des élections à Toulouse
En savoir plus sur Toulouse