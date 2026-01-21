Résultat des municipales 2026 à Toulouse : candidats et résultats des sondages

Les résultats des municipales à Toulouse, les 15 et 22 mars, opposeront entre autres le maire sortant Jean-Luc Moudenc et une liste d'union de la gauche conduite par François Briançon. Le candidats de LFI pourrait également avoir son mot à dire...

L'Essentiel Les élections municipales 2026 à Toulouse pourraient provoquer un nouveau changement de majorité en mars. À ce stade de la campagne une chose est sûre : la bataille s'annonce rude pour le maire sortant, Jean-Luc Moudenc, face à l'union prévue à gauche dans l'espoir de le priver d'un troisième mandat à la tête de la Ville rose.

Dans les résultats des premières enquêtes sur ces municipales 2026 à Toulouse, trois listes se détachent : celle de Jean-Luc Moudenc, celle de François Briançon, ex-bras droit de l'ancien maire de Toulouse Pierre Cohen, qui regroupe Les Ecologistes, le Parti socialiste, Archipel Citoyen, Génération.s, Place Publique, le Parti communiste, le Parti radical de gauche, Nouvelle Donne, le Mouvement républicain et citoyen et Debout! et enfin, la liste LFI menée par François Piquemal.

Les Ecologistes, le Parti socialiste, Archipel Citoyen, Génération.s, Place Publique, le Parti communiste, le Parti radical de gauche, Nouvelle Donne, le Mouvement républicain et citoyen et Debout! et enfin, la liste LFI menée par François Piquemal. Le résultat des municipales à Toulouse sera donc très scruté. En cas de victoire au Capitole, François Briançon laissera la présidence de Toulouse Métropole (37 communes) à l'écologiste Régis Godec.

Dernières mises à jour

10:57 - La majorité sortante loue son bilan sur le périscolaire à Toulouse D'après une étude publiée par ICI, avec l'institut Odoxa, sept Français sur dix jugent que le niveau des établissements scolaires de leur commune est bon. Un taux qui monte à 73% en Haute-Garonne. Quid du périscolaire dans la Ville rose ? À Toulouse, 28 000 enfants (sur 35.000 scolarisés) sont inscrits au périscolaire. Avec 2 300 adultes, quelle que soit la classe, le taux d'encadrement est satisfaisant selon Marion Lalane-de Laubadère, l'adjointe au maire de Toulouse en charge des affaires scolaires. "Nous respectons strictement la législation" avec un adulte pour douze élèves, explique-t-elle dans les colonnes de ICI Occitanie, ce mercredi 21 janvier. 20/01/26 - 16:36 - Moudenc devant dans les sondages, le RN en embuscade Dans un sondage Cluster17 commandé par le PS et publié au début du mois de novembre 2025, Jean-Luc Moudenc, qui est soutenu par Renaissance et Horizons, arrive en tête des intentions de vote avec 33% des suffrages, suivi par le chef de file du PS François Briançon (30,3%), la liste LFI menée par François Piquemal (23,1%) et le RN de Julien Leonardelli (9,8 %) qui pourrait se hisser au second tour dans le cadre d'une quadrangulaire, reste en embuscade. Derrière ces candidats qui peuvent tous espérer se hisser au second tour, deux autres listes sont largement distancées dans la course à la mairie de Toulouse. La liste soutenue par Reconquête! - le parti d'Eric Zemmour - et menée par Arthur Cottrel (2,9%) et celle de Lutte ouvrière conduite par Malena Adrada. Aucun autre sondage n'a encore été publié concernant les élections municipales 2026 à Toulouse. 20/01/26 - 12:28 - Moudenc favorable à l'interdiction de manifester ? L'opposition grince des dents À Toulouse, Jean-Luc Moudenc est en pleine campagne. Candidat à sa réélection, il envisage d'interdire la tenue de certaines manifestations en entre-ville s'il venait à être réélu. Par voie de communiqué, la liste "Demain Toulouse" conduite par l'insoumis François Piquemal dénonce dénonce une mesure qu'elle juge "liberticide" et contraire aux principes démocratiques. "Une démocratie ne se protège pas en interdisant par avance ce qui dérange", dit-il. "Interdire préventivement de manifester, c'est renverser la logique démocratique", peut-on également lire. Contactée par L'Opinion indépendante, l'équipe de Jean-Luc Moudenc assume sa proposition. "Il ne s'agit en aucun cas d'une remise en cause de l'Etat de droit", répond Pierre Esplugas-Labatut, porte-parole de la campagne. Selon lui, certains épisodes comme les manifestations des Gilets Jaunes et contre la réforme des retraites auraient "entraîné une baisse de 30 à 40 % du chiffre d'affaires de certains commerces, ainsi qu'une facture de plusieurs millions d'euros pour la collectivité en raison des dégradations", dit le site d'informations. 19/01/26 - 12:33 - François Briançon veut faire de Toulouse une "ville jardin" Lancé dans la campagne, François Briançon (candidat d'union de la gauche hors LFI) veut faire de Toulouse une "ville jardin", comme indiqué lors de sa dernière conférence de presse, le 16 janvier 2026. "À Toulouse et dans sa métropole, le dérèglement climatique n’est plus une abstraction, c’est une réalité quotidienne", dit-il, des propos relayés par La Dépêche du Midi. "La ville trop bétonnée aggrave ces phénomènes et creuse les inégalités de santé et de cadre de vie", poursuit le candidat. La liste s’appuie sur le principe dit "3-30-300" : permettre à chaque habitant de voir au moins trois arbres depuis son domicile, garantir 30 % de couverture végétale dans chaque quartier et assurer l’accès à un espace vert à moins de 300 mètres. François Briançon souhaite aussi accélérer sur la rénovation des écoles, avec la généralisation des cours d’écoles végétalisées. Les établissements pourraient servir de "refuges climatiques" hors temps scolaire. LIRE PLUS

Tous les candidats aux municipales à Toulouse

Révolution permanente (ex-courant du NPA) : Vanessa Pedinotti

Lutte ouvrière : Malena Adrada

LFI : François Piquemal

Liste soutenue par le PS, Archipel citoyen, Génération.s, les Écologistes, Le Mouvement républicain et citoyen, le Parti communiste français, le Parti radical de gauche, Place publique, Nouvelle donne et Debout! : François Briançon

Liste soutenue par Renaissance et Horizons : Jean-Luc Moudenc

RN : Julien Leonardelli

Reconquête! : Arthur Cottrel

Que disent les résultats des sondages sur les municipales 2026 à Toulouse ?

Dans un sondage Cluster17 - dont les données du graphique ci-dessous sont issues - commandé par le PS et publié début novembre - il s'agit du dernier en date à Toulouse - Jean-Luc Moudenc, qui est soutenu par Renaissance et Horizons, arrive en tête des intentions de vote avec 33% des suffrages, suivi par le chef de file du PS (30%), la liste LFI menée par François Piquemal (23%) et le RN de Julien Leonardelli (10%) qui pourrait se hisser au second tour dans le cadre d'une quadrangulaire.

Résultat du sondage Cluster17 du 14 novembre

Le sondage met également en évidence une donnée importante : si toute la gauche venait à s'unir au second tour (liste PS + LFI), elle l'emporterait face à Jean-Luc Moudenc avec 53% des intentions de vote pour l'instant, contre 47% pour la liste du maire sortant (DVD). Si François Piquemal (LFI) se maintenait, Jean-Luc Moudenc disposerait de la voie royale pour enchaîner sur un troisième mandat dans la ville rose.

Ce sondage a été réalisé auprès d'un échantillon de 765 personnes inscrites sur les listes électorales de Toulouse issu d'un échantillon de 861 personnes représentatives de la population toulousaine.

"Le RN peut donner les clés de la ville aux Mélenchonistes"

"Je suis ravi de ce sondage, qui m'enlève le sparadrap qu'on collait sur mon front depuis quelques semaines : celui de favori", réagit Jean-Luc Moudenc, dans les colonnes d'Actu Toulouse. Cela a également "le mérite de montrer que le risque du fort score du Rassemblement national viendrait compliquer notre tâche et servir nos adversaires", explique-t-il. En effet, avec 10 % des intentions de vote au premier tour selon le dernier sondage Cluster17, le RN pourrait jouer un rôle majeur dans l'élection toulousaine.

En cas de maintien du parti d'extrême droite, Jean-Luc Moudenc pourrait se voir privé d'un certain nombre d'électeurs qui maintiendraient leur vote pour la liste RN. "Je ne sous-estime pas le RN, il n'a aucune chance de gagner la ville mais il peut donner les clés de la ville aux Mélenchonistes, si il y a une triangulaire au second tour, ce sont des voix qui sont bloquées mais qui permettraient aux Mélenchonistes et leurs amis de prendre le contrôle du Capitole", déclarait le maire de Toulouse auprès d'Ici Occitanie. D'autres listes sont également testées, mais arrivent loin derrière les principaux candidats à Toulouse. On note notamment une liste soutenue par Lutte Ouvrière, conduite par Malena Adrada (1,5 % des intentions de vote au maximum, peu importe l'hypothèse).