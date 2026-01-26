Résultat des municipales 2026 à Tours : ce qu'il faut savoir avant le scrutin
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Tours (37000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
18:23 - Emmanuel Denis présente ses vœux avec les municipales en tête
À Tours, la cérémonie des vœux du maire Emmanuel Denis se tient en préparation des élections municipales des 15 et 22 mars 2026. Bien que ce ne soit pas officiellement une campagne, son discours aborde des thèmes clés comme le logement, la culture et les impôts locaux, cherchant à mobiliser l'électorat. La présence de divers élus souligne l'importance de cet événement dans le contexte politique local. Lire sur 37degres-mag.fr
18:04 - Une association invite les habitants à écrire directement au futur maire de Tours
À Tours, l'association Utopia 56 a lancé un "mur d'expression" le 30 décembre 2025, invitant les passants à proposer des idées pour un monde plus solidaire, en amont des élections municipales de mars 2026. Les propositions vont des demandes pratiques, comme un Zénith, à des réflexions sur la culture et la solidarité. Ces idées seront transmises au futur maire de Tours pour informer les priorités des citoyens. Lire sur francebleu.fr
18:02 - Bruno Retailleau en déplacement à Tours avant les municipales
Bruno Retailleau a visité Tours pour soutenir Christophe Bouchet aux élections municipales. L'investiture par Les Républicains de Bouchet suscite des controverses liées à des prises de position jugées clivantes. La gauche, mobilisée, critique vivement ce soutien en le qualifiant de dangereux pour l'avenir de la ville. Lire sur 37degres-mag.fr
17:51 - La mairie recherche des bénévoles pour les élections municipales
À Tours, la municipalité recherche des bénévoles pour les élections municipales prévues les 15 et 22 mars 2026. Les volontaires seront chargés d'accueillir les électeurs et d'assurer le bon déroulement du scrutin. Une formation est proposée pour ceux qui souhaitent s'engager dans ce processus démocratique. Lire sur actu.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel Denis (43 élus) Pour demain tours 2020
|14 476
|54,94%
|Christophe Bouchet (12 élus) Tours nous rassemble
|11 872
|45,05%
|Participation au scrutin
|Tours
|Taux de participation
|34,13%
|Taux d'abstention
|65,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|27 162
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel Denis Pour demain tours 2020
|8 983
|35,45%
|Christophe Bouchet Tours nous rassemble
|6 492
|25,62%
|Benoist Pierre C'est votre tours!
|3 210
|12,67%
|Gilles Godefroy Alliance et rassemblement pour tours
|1 439
|5,67%
|Claude Bourdin C'est au tour(s) du peuple 2020
|1 404
|5,54%
|Xavier Dateu Vous+nous=tours
|1 221
|4,81%
|Nicolas Gautreau Les indépendants tours 2020
|1 200
|4,73%
|Michaël Cortot Projet citoyen pour tours
|582
|2,29%
|Philippe Lacaïle Tours en mouvement
|378
|1,49%
|Thomas Jouhannaud Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|269
|1,06%
|Carole Charrier Nous ne battrons pas en retraite a tours
|157
|0,61%
|Participation au scrutin
|Tours
|Taux de participation
|32,79%
|Taux d'abstention
|67,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|26 089
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Babary (42 élus) Tou(r)s ensemble
|20 770
|49,75%
|Jean Germain (11 élus) Tours, tout simplement
|17 398
|41,67%
|Gilles Godefroy (2 élus) Tours bleu marine
|3 576
|8,56%
|Participation au scrutin
|Tours
|Taux de participation
|55,94%
|Taux d'abstention
|44,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,88%
|Nombre de votants
|43 884
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Babary Tou(r)s ensemble
|14 472
|36,42%
|Jean Germain Tours, tout simplement
|11 056
|27,82%
|Gilles Godefroy Tours bleu marine
|5 137
|12,93%
|Emmanuel Denis Un tours d'avance
|4 490
|11,30%
|Claude Bourdin C'est au tour(s) du peuple
|3 320
|8,35%
|Anne Brunet Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|666
|1,67%
|Claire Delore Unite et resistance contre la politique d'austerite du gouvernement et pour la democratie communale
|588
|1,48%
|Participation au scrutin
|Tours
|Taux de participation
|52,38%
|Taux d'abstention
|47,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,33%
|Nombre de votants
|41 096
