Résultat des municipales 2026 à Tours : ce qu'il faut savoir avant le scrutin

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel Denis Emmanuel Denis (43 élus) Pour demain tours 2020 14 476 54,94%
Christophe Bouchet Christophe Bouchet (12 élus) Tours nous rassemble 11 872 45,05%
Participation au scrutin Tours
Taux de participation 34,13%
Taux d'abstention 65,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 27 162

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel Denis Emmanuel Denis Pour demain tours 2020 8 983 35,45%
Christophe Bouchet Christophe Bouchet Tours nous rassemble 6 492 25,62%
Benoist Pierre Benoist Pierre C'est votre tours! 3 210 12,67%
Gilles Godefroy Gilles Godefroy Alliance et rassemblement pour tours 1 439 5,67%
Claude Bourdin Claude Bourdin C'est au tour(s) du peuple 2020 1 404 5,54%
Xavier Dateu Xavier Dateu Vous+nous=tours 1 221 4,81%
Nicolas Gautreau Nicolas Gautreau Les indépendants tours 2020 1 200 4,73%
Michaël Cortot Michaël Cortot Projet citoyen pour tours 582 2,29%
Philippe Lacaïle Philippe Lacaïle Tours en mouvement 378 1,49%
Thomas Jouhannaud Thomas Jouhannaud Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 269 1,06%
Carole Charrier Carole Charrier Nous ne battrons pas en retraite a tours 157 0,61%
Participation au scrutin Tours
Taux de participation 32,79%
Taux d'abstention 67,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 26 089

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge Babary Serge Babary (42 élus) Tou(r)s ensemble 20 770 49,75%
Jean Germain Jean Germain (11 élus) Tours, tout simplement 17 398 41,67%
Gilles Godefroy Gilles Godefroy (2 élus) Tours bleu marine 3 576 8,56%
Participation au scrutin Tours
Taux de participation 55,94%
Taux d'abstention 44,06%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,88%
Nombre de votants 43 884

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge Babary Serge Babary Tou(r)s ensemble 14 472 36,42%
Jean Germain Jean Germain Tours, tout simplement 11 056 27,82%
Gilles Godefroy Gilles Godefroy Tours bleu marine 5 137 12,93%
Emmanuel Denis Emmanuel Denis Un tours d'avance 4 490 11,30%
Claude Bourdin Claude Bourdin C'est au tour(s) du peuple 3 320 8,35%
Anne Brunet Anne Brunet Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 666 1,67%
Claire Delore Claire Delore Unite et resistance contre la politique d'austerite du gouvernement et pour la democratie communale 588 1,48%
Participation au scrutin Tours
Taux de participation 52,38%
Taux d'abstention 47,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,33%
Nombre de votants 41 096
