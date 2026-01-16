Résultat des municipales à Troyes : avant les résultats, suivez la campagne du 1er tour
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Troyes (10000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats....
15:42 - Julien Chenut veut un rapprochement avec François Baroin
À Troyes, Julien Chenut, conseiller municipal d'opposition, ambitionne de s'engager politiquement en rejoignant la liste de François Baroin, le maire sortant. Il prône l'unité et veut établir un dialogue constructif pour le développement de la ville. Malgré le faible poids du Modem localement, il est déterminé à contribuer au projet municipal. Lire sur lest-eclair.fr
14:52 - A Troyes, une candidature dissidente à droite ?
Dimitri Ekoh, délégué municipal du parti Horizons, fait face à une situation floue concernant sa candidature pour les municipales à Troyes. La fédération auboise a précisé qu'il n'est pas le candidat officiel du parti, Nicolas Bideaux ayant été désigné en tant que chef de file. Malgré cela, Ekoh affirme sa volonté de représenter les jeunes Troyens. Lire sur lest-eclair.fr
14:02 - Une candidate à la mairie de Troyes cible de commentaires racistes
Sarah Fraincart, candidate à la mairie de Troyes, est déjà la cible de commentaires racistes sur les réseaux sociaux, en particulier à cause de sa double nationalité franco-marocaine. La rameuse olympique de 26 ans rappelle son choix de représenter le Maroc lors des JO de Tokyo, expliquant que c'était une opportunité. Elle reçoit également le soutien de figures de La France Insoumise qui défendent son droit à la candidature. Lire sur lest-eclair.fr
14:00 - LFI sans le PS à Troyes
À Troyes, la France Insoumise a désigné Sarah Fraincart comme candidate pour les élections municipales de mars 2026. Âgée de 26 ans, Fraincart souhaite mobiliser les électeurs tout en défendant les intérêts des quartiers. Elle exclut toute alliance avec le PS, dénonçant leur distance avec les préoccupations locales. Lire sur lest-eclair.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Baroin (42 élus) Ensemble pour troyes
|5 903
|66,78%
|Anna Zajac (3 élus) Troyes en commun pour une ville ecologique citoyenne solidaire
|1 243
|14,06%
|Jordan Guitton (3 élus) Rassemblement national pour troyes
|995
|11,25%
|Loëtitia Carougeat (1 élu) Troyes en marche
|484
|5,47%
|Lionel Paillard Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|214
|2,42%
|Participation au scrutin
|Troyes
|Taux de participation
|30,64%
|Taux d'abstention
|69,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 040
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Baroin (41 élus) Ensemble pour troyes
|9 545
|62,56%
|Dimitri Sydor (4 élus) Troyen(s) avant tout
|2 741
|17,96%
|Bruno Subtil (4 élus) Troyes front national
|2 416
|15,83%
|Pierre Bissey Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|554
|3,63%
|Participation au scrutin
|Troyes
|Taux de participation
|52,46%
|Taux d'abstention
|47,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,17%
|Nombre de votants
|15 594
