Résultat des municipales à Troyes : avant les résultats, suivez la campagne du 1er tour

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Baroin François Baroin (42 élus) Ensemble pour troyes 5 903 66,78%
Anna Zajac Anna Zajac (3 élus) Troyes en commun pour une ville ecologique citoyenne solidaire 1 243 14,06%
Jordan Guitton Jordan Guitton (3 élus) Rassemblement national pour troyes 995 11,25%
Loëtitia Carougeat Loëtitia Carougeat (1 élu) Troyes en marche 484 5,47%
Lionel Paillard Lionel Paillard Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 214 2,42%
Participation au scrutin Troyes
Taux de participation 30,64%
Taux d'abstention 69,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 040

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Baroin François Baroin (41 élus) Ensemble pour troyes 9 545 62,56%
Dimitri Sydor Dimitri Sydor (4 élus) Troyen(s) avant tout 2 741 17,96%
Bruno Subtil Bruno Subtil (4 élus) Troyes front national 2 416 15,83%
Pierre Bissey Pierre Bissey Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 554 3,63%
Participation au scrutin Troyes
Taux de participation 52,46%
Taux d'abstention 47,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Nombre de votants 15 594
