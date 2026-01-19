Résultat des municipales 2026 à Tulle : les dernières infos sur le premier tour
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Tulle (19000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
16:46 - Laurent Melin présente son projet pour Tulle
À Tulle, Laurent Melin, tête de liste pour les élections municipales, a présenté son livre blanc qui reflète les besoins des citoyens. Il souhaite redensifier l'avenue Victor-Hugo et déplacer la Promenade dans sa vision pour l'avenir de la ville. Cette initiative s'inscrit dans un an de concertation avec les Tullistes. Lire sur lamontagne.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Combes (27 élus) Vive ma ville
|2 332
|64,34%
|Raphaël Chaumeil (6 élus) Tulle au cœur, tulle en chœur
|1 292
|35,65%
|Participation au scrutin
|Tulle
|Taux de participation
|42,27%
|Taux d'abstention
|57,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 848
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Combes (28 élus) Tulle l'avenir ensemble
|3 878
|65,15%
|Raphaël Chaumeil (5 élus) Notre projet c'est vous
|2 074
|34,84%
|Participation au scrutin
|Tulle
|Taux de participation
|66,12%
|Taux d'abstention
|33,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,98%
|Nombre de votants
|6 468
