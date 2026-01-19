Résultat des municipales 2026 à Tulle : les dernières infos sur le premier tour

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Combes Bernard Combes (27 élus) Vive ma ville 2 332 64,34%
Raphaël Chaumeil Raphaël Chaumeil (6 élus) Tulle au cœur, tulle en chœur 1 292 35,65%
Participation au scrutin Tulle
Taux de participation 42,27%
Taux d'abstention 57,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 848

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Combes Bernard Combes (28 élus) Tulle l'avenir ensemble 3 878 65,15%
Raphaël Chaumeil Raphaël Chaumeil (5 élus) Notre projet c'est vous 2 074 34,84%
Participation au scrutin Tulle
Taux de participation 66,12%
Taux d'abstention 33,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 7,98%
Nombre de votants 6 468
