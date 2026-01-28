Résultat des municipales 2026 à Valence : ce que l'on sait déjà
- Dernières infos municipale à Valence
- Résultat municipale 2020 Valence
- Résultat municipale 2014 Valence
- Bureaux de vote Valence
- Valence (toutes les informations sur la ville)
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Valence (26000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats des municipales…
19:20 - Le maire sortant de Valence dénonce le parachutage de ses adversaires
Lors de la présentation de sa liste, Nicolas Daragon, le maire de Valence, a dénoncé ses adversaires, accusant certains d'eux de ne pas résider dans la ville. Il a ciblé particulièrement le député socialiste Paul Christophle et Philippe Dos Reis du Rassemblement national, remettant en question leur légitimité. Ces accusations interviennent dans le contexte des élections municipales de 2026. Lire sur ledauphine.com
18:16 - Les candidats s'opposent à Valence pour 2026
À Valence, la campagne pour les élections municipales de 2026 met en concurrence plusieurs candidats, dont le maire sortant Nicolas Daragon (LR) et le socialiste Paul Christophle. Les électeurs devront choisir parmi plusieurs options, y compris des représentants de LFI, du RN et des divers gauche. Les élections se tiendront les 15 et 22 mars. Lire sur ledauphine.com
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Daragon (41 élus) Si bien ensemble
|8 193
|59,45%
|Michel Quenin (4 élus) Valence en commun
|2 440
|17,70%
|Florent Mejean (2 élus) Printemps valence 2020
|1 235
|8,96%
|Alain Auger (1 élu) Ambition valence
|949
|6,88%
|Olivier Amos (1 élu) Au service des valentinois
|768
|5,57%
|Adèle Kopff Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|196
|1,42%
|Participation au scrutin
|Valence
|Taux de participation
|35,92%
|Taux d'abstention
|64,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 132
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Daragon (38 élus) Generations valence demain
|13 549
|53,54%
|Alain Maurice (10 élus) Tous ensemble pour valence !
|10 211
|40,35%
|Richard Fritz (1 élu) Oui ! valence bleu marine, avec le soutien du front national
|1 545
|6,10%
|Participation au scrutin
|Valence
|Taux de participation
|66,23%
|Taux d'abstention
|33,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,15%
|Nombre de votants
|26 127
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Daragon Generations valence demain
|10 958
|46,04%
|Alain Maurice J'aime valence
|7 557
|31,75%
|Patrick Royannez Reussir ensemble valence
|2 649
|11,13%
|Richard Fritz Oui ! valence bleu marine, avec le soutien du front national
|2 632
|11,06%
|Participation au scrutin
|Valence
|Taux de participation
|62,31%
|Taux d'abstention
|37,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,10%
|Nombre de votants
|24 557
- Valence (26000)
- Ecole primaire à Valence
- Maternités à Valence
- Crèches et garderies à Valence
- Classement des collèges à Valence
- Salaires à Valence
- Impôts à Valence
- Dette et budget de Valence
- Climat et historique météo de Valence
- Accidents à Valence
- Délinquance à Valence
- Inondations à Valence
- Nombre de médecins à Valence
- Pollution à Valence
- Entreprises à Valence
- Prix immobilier à Valence