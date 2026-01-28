Résultat des municipales 2026 à Valence : ce que l'on sait déjà

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Daragon Nicolas Daragon (41 élus) Si bien ensemble 8 193 59,45%
Michel Quenin Michel Quenin (4 élus) Valence en commun 2 440 17,70%
Florent Mejean Florent Mejean (2 élus) Printemps valence 2020 1 235 8,96%
Alain Auger Alain Auger (1 élu) Ambition valence 949 6,88%
Olivier Amos Olivier Amos (1 élu) Au service des valentinois 768 5,57%
Adèle Kopff Adèle Kopff Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 196 1,42%
Participation au scrutin Valence
Taux de participation 35,92%
Taux d'abstention 64,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 14 132

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Daragon Nicolas Daragon (38 élus) Generations valence demain 13 549 53,54%
Alain Maurice Alain Maurice (10 élus) Tous ensemble pour valence ! 10 211 40,35%
Richard Fritz Richard Fritz (1 élu) Oui ! valence bleu marine, avec le soutien du front national 1 545 6,10%
Participation au scrutin Valence
Taux de participation 66,23%
Taux d'abstention 33,77%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,15%
Nombre de votants 26 127

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Daragon Nicolas Daragon Generations valence demain 10 958 46,04%
Alain Maurice Alain Maurice J'aime valence 7 557 31,75%
Patrick Royannez Patrick Royannez Reussir ensemble valence 2 649 11,13%
Richard Fritz Richard Fritz Oui ! valence bleu marine, avec le soutien du front national 2 632 11,06%
Participation au scrutin Valence
Taux de participation 62,31%
Taux d'abstention 37,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,10%
Nombre de votants 24 557
