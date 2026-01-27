Résultat des municipales 2026 à Versailles : les infos essentielles
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Versailles (78000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats des municipales…
18:25 - Sabine Clément officialise sa campagne à Versailles
Sabine Clément se lance dans la campagne des élections municipales à Versailles sous la liste 'A la reconquête de Versailles'. Membre du parti Reconquête d'Éric Zemmour, elle souhaite renforcer la sécurité, optimiser les finances et favoriser les jeunes versaillais. Son programme inclut des référendums annuels pour les questions financières importantes. Lire sur actu.fr
17:57 - Olivier de La Faire se présente à Versailles
À Versailles, Olivier de La Faire mènera une liste UDR soutenue par le Rassemblement national lors des élections municipales de 2026. Cette candidature vise à défier le maire sortant François de Mazières, suscitant un fort soutien des élus de la droite modérée et une réaction critique de Pierre Bédier. La situation pourrait diviser l'électorat de droite. Lire sur infosyvelines.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François De Mazières (45 élus) Liste d'union pour versailles
|13 048
|63,11%
|Fabien Bouglé (3 élus) En avant versailles
|2 184
|10,56%
|Renaud Anzieu (2 élus) Vivre versailles - écologie citoyenne
|1 616
|7,81%
|Anne-France Simon (1 élu) Ensemble vivons versailles
|1 362
|6,58%
|Anne Jacqmin (1 élu) Rassemblement pour versailles
|1 241
|6,00%
|Marc Dias Gama (1 élu) Le réveil démocratique et solidaire
|1 224
|5,92%
|Participation au scrutin
|Versailles
|Taux de participation
|36,74%
|Taux d'abstention
|63,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|21 012
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François De Mazieres (43 élus) Liste d'union pour versailles
|17 045
|55,03%
|Isabelle This Saint-Jean (4 élus) Le progres pour versailles
|4 615
|14,90%
|François Simeoni (2 élus) Versailles bleu marine
|3 138
|10,13%
|Benoît De Saint Sernin (2 élus) Versailles, 90 000 voisins
|3 123
|10,08%
|Fabien Bougle (2 élus) Versailles familles avenir
|2 418
|7,80%
|Thibaut Mathieu Versailles nous rassemble
|633
|2,04%
|Participation au scrutin
|Versailles
|Taux de participation
|54,88%
|Taux d'abstention
|45,12%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,00%
|Nombre de votants
|31 604
