Résultat des municipales 2026 à Versailles : les infos essentielles

Voir aussi :
Sommaire

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François De Mazières François De Mazières (45 élus) Liste d'union pour versailles 13 048 63,11%
Fabien Bouglé Fabien Bouglé (3 élus) En avant versailles 2 184 10,56%
Renaud Anzieu Renaud Anzieu (2 élus) Vivre versailles - écologie citoyenne 1 616 7,81%
Anne-France Simon Anne-France Simon (1 élu) Ensemble vivons versailles 1 362 6,58%
Anne Jacqmin Anne Jacqmin (1 élu) Rassemblement pour versailles 1 241 6,00%
Marc Dias Gama Marc Dias Gama (1 élu) Le réveil démocratique et solidaire 1 224 5,92%
Participation au scrutin Versailles
Taux de participation 36,74%
Taux d'abstention 63,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 21 012

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François De Mazieres François De Mazieres (43 élus) Liste d'union pour versailles 17 045 55,03%
Isabelle This Saint-Jean Isabelle This Saint-Jean (4 élus) Le progres pour versailles 4 615 14,90%
François Simeoni François Simeoni (2 élus) Versailles bleu marine 3 138 10,13%
Benoît De Saint Sernin Benoît De Saint Sernin (2 élus) Versailles, 90 000 voisins 3 123 10,08%
Fabien Bougle Fabien Bougle (2 élus) Versailles familles avenir 2 418 7,80%
Thibaut Mathieu Thibaut Mathieu Versailles nous rassemble 633 2,04%
Participation au scrutin Versailles
Taux de participation 54,88%
Taux d'abstention 45,12%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Nombre de votants 31 604
Autour des élections à Versailles
En savoir plus sur Versailles