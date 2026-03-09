Résultat municipale 2026 à Aulnay-sous-Bois : les dernières actus des candidats

Qui est candidat à Aulnay-sous-Bois pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Aulnay-sous-Bois sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Oussouf Siby
Oussouf Siby Liste d'union à gauche
AULNAY RASSEMBLÉE
  • Oussouf Siby
  • Sarah Kassouri
  • Guy Challier
  • Carole Pourvendier
  • Mehdi Chtioui
  • Lynda Boutheon
  • Harouna N'Diaye
  • Latifa Bezzaouya
  • Christian Schaal
  • Gwenaëlle Le Sager
  • Philippe Gente
  • Fatiha Dahou
  • Martin Schuffenecker
  • Rabia Bekkar
  • Laurent Comparot
  • Julie Laurent
  • Saïd Hadji
  • Anael Michel
  • Jack Chantereau
  • Tiguidé Yaffa
  • Valentin Abela
  • Hafida Faras
  • Tahar Taouil
  • Nauria Kadi
  • Boubeka Mehdaoui
  • Amina Tounkara
  • Jammel Arahmane
  • Samia Hasnaoui
  • El Mocktar Touré
  • Arima Savary
  • Stéphane Ferdinand
  • Annie Guyot
  • Bruno Defait
  • Arwa Zarraa
  • Hassan Iguimdrane
  • Nawal Saddiki
  • Fouad Kalfaoui
  • Khemia Lanimarac
  • Abderrahman Reggad
  • Edith Darcheville
  • Sékou Diakite
  • Hajar Douhi
  • Djamel Bettayeb
  • Awa Ndiaye
  • Marwan Iguimdrane
  • Latifa Daoudi
  • David Mabanda
  • Fatma Colak
  • Christian Bausson
  • Véronique Clément
  • Vithursan Rajaratnam
  • Solange Gaffet
  • Serge Lenain
Bruno Beschizza
Bruno Beschizza Liste des Républicains
Protéger Aulnay, notre fierté
  • Bruno Beschizza
  • Séverine Maroun
  • Stéphane Fleury
  • Karine Lanchas-Vicente
  • Alain Ramadier
  • Aissa Sago
  • Denis Cahenzli
  • Fatima Belmouden
  • Paulo Marques
  • Anne-Marie Dard
  • Alain Pachoud
  • Sabrina Missour
  • Frank Cannarozzo
  • Carole Malki
  • Koloma Sissoko
  • Rajae Boudlal
  • Sébastien Morin
  • Anna Romanowski
  • Eric Pallud
  • Chantal Moreau
  • Daouda Sanogo
  • Maryvonne Montembault
  • Fouad El Kouradi
  • Celine Perez
  • Karim Chibah
  • Amel Labbas
  • Cristian Fratila
  • Mounia Mestaoui
  • Jean-Claude Doudy
  • Irena Dylag
  • Christian Malkic
  • Nadira Puisais
  • Dominique Michel
  • Brigitte Rade
  • Vasken Avedissian
  • Nassira Boughrara
  • Thomas Acciari
  • Charlotte Faucheux
  • Adel Dahache
  • Nathalie Robert
  • Tien Thanh Nguyen
  • Patricia Drode
  • Mohand Hamlaoui
  • Amel Rguibi
  • Michaël Viegas
  • Aurore Hernie
  • Pierre-Baptiste Leclerc--Chevalier
  • Moumtaze Goulamhoussen
  • Deme Delannoy
  • Abissatou Fofana
  • René Boukhobza
  • Sehriban Ulas
  • Charles Comtesse
Elena Malandra
Elena Malandra Liste de La France insoumise
la force de tout changer
  • Elena Malandra
  • Mackendie Toupuissant
  • Mimouna Dziri
  • Paul ülger
  • Brigitte Segatti
  • Ilyès Djelassi
  • Juliette Gerin
  • Jean-Marie Touzin
  • Roxane Delville-Atchekzai
  • Rafael Karoubi
  • Muriel Tadese
  • Ozan Metin
  • Clarisse Ngoyos Monney
  • Ibrahim Tas
  • Adelaïde Gandji
  • Bethuel Léandre
  • Lilia Fekhikher
  • Tanvir Singh
  • Yasmina Ranaivosoa
  • Patrice Lemoine
  • Aude Lisasi
  • Abdel Errouihi
  • Martha Gonzalez Andrealo
  • Adrien Deneux
  • Guillemette Rodolphe
  • Yanis Gaouer
  • Alice Cauchemet
  • Pierre Kunkel
  • Yamina Benamar
  • Aïssa Abada
  • Agnès Tomsic
  • Arian Atchekzai
  • Édène Abella
  • Frédéric Le Pennuisic
  • Brigitte Lemaire
  • Mohamed Tigra
  • Emma Ladjenef
  • Quentin Miel
  • Jennifer Souvais
  • Robert Lobe
  • Nacira Chabane
  • Clément To
  • Camille Pecoroni
  • Romain Loiseau
  • Claire Cazin
  • Pierre Lepetit
  • Penelope Campbell
  • Alain Bouzonie
  • Nassima Aït Ziane
  • Victor Deschamps
  • Taïbou Diallo
  • Jordan Corbineau
  • Caroline Cabot
  • Grégory Segatti
  • Rachida Aissaoui
Cheikh Nguette
Cheikh Nguette Liste d'extrême-gauche
AULNAY HUMANISTE ENSEMBLE POUR NOTRE DIGNITE
  • Cheikh Nguette
  • Donna Zaïdi
  • Tony Channy Pam
  • Maurine Zachelin
  • Adel Larbi
  • Houria Bouziani
  • Youssouf Fofana
  • Fatiha Bouras
  • Haissam Moharram
  • Sonia Dardouri
  • Mutaro Djabi
  • Maria-Batoul El Baz
  • Farid Abdelli
  • Zina Bezzaouya
  • Nicolas Plisson
  • Patricia Dupont
  • Omar N'Diaye
  • Hanane El Achaoui
  • Manuel Oliveira Ribeiro
  • Hélène Gomis
  • Soames Huet
  • Myriam Rolland de Kerdoret
  • Brahim Hatim
  • Maryem Korch
  • Kamel Bentizi
  • Nora Benhammou
  • Moussa Togola
  • Dalandra Diallo
  • Hilton Matumona
  • Valérie Kadio
  • Amar Belhadad
  • Bouchra Zaoui
  • Yahya Kouyaté
  • Widlyne Fleurimond
  • Walid Dardouri
  • Christiane Zachelin
  • Paul Rattanasamay Thavone
  • Husna Issimidar
  • Amar Fila
  • Samira Mehrazi
  • Joubert Ulysse
  • Fatoumata Magassa
  • Ibrahima Diallo
  • Louisa Kouider Aïssa
  • Otmane El Baz
  • Fatoumata Diarra
  • Guimba Dabo
  • Hanan Dardouri
  • Mohammed Fouad Houd
  • Maïmouna Nguette
  • Kevin Guehi
  • Inès Puisais
  • Lorenzo Laubouer
Bruno Beaufils
Bruno Beaufils Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Bruno Beaufils
  • Mona Cheikhi
  • Éric Marin
  • Gülbahar Kaya
  • Florian Grelier
  • Houria Yousfi
  • Yves Guillemot
  • Annick Beauregard
  • Farid Errouihi
  • Marie Gourdier
  • François Foucaud
  • Michèle Lévêque
  • Mickaël Helleboid
  • Gina Nzumba
  • Patrick Polydor
  • Nadia Nahar
  • Yury Thauby Cortes
  • Jacqueline Nofio
  • Founéké Sangare
  • Sophie Marchal
  • Franck Clement
  • Justine Palluy
  • Jacques Leidervager
  • Prisca Nsimba
  • Philippe Bellanger
  • Hafida Drici
  • Boubakar Diakite
  • Emilie Tinetti
  • Jean Marcel Diez
  • Marie-Anne Bellec
  • Sabri Ben Baklouti
  • Marianne Thauby--Nunez
  • Bruno Ouari
  • Radia Louhichi
  • Dieny Cameus
  • Zubeyde Aslanbuga
  • Maxime Billereau
  • Lucie Marchal--Beaufils
  • Bilel Trini
  • Typhanie Aubel
  • Lutfu Nur
  • Marie-José Tarrago
  • Michel Drieux
  • Keltoum Benyahia
  • Mohammed Zeghoudi
  • Edith Cortes
  • David Avisse
  • Jeanne Kianda-Petevo
  • Jean Korkmaz
  • Soraya Gouichiche
  • Jimmy Julan
  • Khady Guilavogui
  • Eddy élie
Sylvie Guy
Sylvie Guy Liste d'extrême-gauche
Pour les travailleurs et les services publics
  • Sylvie Guy
  • Michel Lefebvre
  • Danièle Bridot
  • Alberteau Sylvain
  • Isabelle Sandré
  • Cosly Badol
  • Fatna Benyoucef
  • Dominique Vidal
  • Mina Abdmeziem
  • Christophe Chalupczak
  • Letitia Bagnariol
  • Jean-Louis Guy
  • Khadija Boudi
  • Didier Pascual-Chaparro
  • Khouloud Mohra
  • Romain Telliez
  • Halima Belmiloud
  • Bhakulan Balasubramaniam
  • Virginie Bridot
  • Sylvain Loriot
  • Aline Sauvage
  • Michaël Jean Simon
  • Ophélie Charle-Angèle
  • Rachid Afeissa
  • Valérie Stetten
  • Juan Bezeda
  • Catherine Devoille
  • Didier Bridot
  • Chaima Belmiloud
  • Mohammed Hammoumi
  • Claudine Noulin
  • Patrick Charles-Angele
  • Jeannine Sylvain
  • Frédéric Lotovic
  • Yamina Ghazi-Jerniti
  • Rosemond Jean Simon
  • Meriem Bentayeb
  • Olivier Lucas-Savary
  • Fatna Sabiane
  • Christian Sarthou
  • Intyssar Ouaghlani
  • Christian Béraud
  • Marie Neptune
  • Bertrand Jasme
  • Florence Guy
  • Gilles Henry
  • Zulfuye Sezer
  • Eric Vetel
  • Josiane Erbon
  • Neptune Laguerre
  • Brigitte Lepage
  • Armando Azevedo Flor
  • Nataly Jacquens
  • Bernard Bindie
  • Jamila Fourniquet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Beschizza
Bruno Beschizza (44 élus) Vivre aulnay avec bruno beschizza 		8 384 59,33%
  • Bruno Beschizza
  • Séverine Maroun
  • Alain Ramadier
  • Annie Delmont-Koropoulis
  • Frank Cannarozzo
  • Fatima Belmouden
  • Jacques Chaussat
  • Aissa Sago
  • Stéphane Fleury
  • Amélie Pinheiro
  • Alain Pachoud
  • Claire Fouque
  • Denis Cahenzli
  • Sabrina Missour
  • Eric Pallud
  • Elisabeth Rodrigues
  • Paulo Marques
  • Karine Lanchas Vicente
  • Fouad El Kouradi
  • Maryvonne Montembault
  • Sébastien Morin
  • Chantal Moreau
  • Nasser Bouzar
  • Patricia Drode
  • Daouda Sanogo
  • Amel Labbas
  • Dominique Michel
  • Jeannine Barthélémy
  • Mathieu Tellier
  • Brigitte Rade
  • Olivier Attiori
  • Karine Gimenez
  • Gérald Dupont
  • Jocelyne Nicot
  • José Correia
  • Evelyne Lagarde
  • Jean-Claude Doudy
  • Irena Dylag
  • Gérard Lecareux
  • Mounia Mestaoui
  • Fabrice Wackenier-Silvestre
  • Aurore Hernie
  • Rémi Mozer
  • Nathalie Robert
Fleury Drieu
Fleury Drieu (5 élus) Aulnay en commun 		2 590 18,33%
  • Fleury Drieu
  • Anne-Sophie Carton
  • Alain Amédro
  • Sylvie Billard
  • Oussouf Siby
Benjamin Giami
Benjamin Giami (4 élus) Aulnay plus fiere, plus forte 		2 101 14,87%
  • Benjamin Giami
  • Anne-Marie Dard
  • Sébastien Garnaud
  • Leïla Abdellaoui
Raoul Mercier
Raoul Mercier Démocratie représentative - citoyenne intergénérationnelle 		552 3,90%
Bruno Beaufils
Bruno Beaufils Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		302 2,13%
Sylvie Guy
Sylvie Guy Aulnay 100% service public 		200 1,41%
Participation au scrutin Aulnay-sous-Bois
Taux de participation 32,92%
Taux d'abstention 67,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 14 730

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Beschizza
Bruno Beschizza (43 élus) Ensemble, aulnay respectueuse, aulnay gagnante 		14 547 60,70%
  • Bruno Beschizza
  • Séverine Maroun
  • Jacques Chaussat
  • Evelyne Lagarde
  • Mohamed Ayyadi
  • Annie Delmont-Koropoulis
  • Frank Cannarozzo
  • Claire Fouque
  • Alain Ramadier
  • Fatima Belmouden
  • Stéphane Fleury
  • Elisabeth Rodrigues
  • Benjamin Giami
  • Aïssa Sago
  • Denis Cahenzli
  • Amélie Pinheiro
  • Eric Pallud
  • Maryvonne Montembault
  • Alain Pachoud
  • Sevil Isik
  • Sébastien Morin
  • Patricia Drode
  • Abderrezzak Bezzaouya
  • Chantal Moreau
  • Fouad El Kouradi
  • Amel Labbas
  • Emmanuel Lorenzo
  • Sabrina Missour
  • Olivier Attiori
  • Karine Gimenez
  • Paulo Marques
  • Jeannine Barthelemy
  • Daouda Sanogo
  • Brigitte Rade
  • Mathieu Tellier
  • Céline Marqueton
  • Gérard Lecareux
  • Karine Lanchas Vicente
  • José Correia
  • Najwa Sadki
  • Dominique Michel
  • Jocelyne Nicot
  • Rémi Mozer
Gérard Segura
Gérard Segura (10 élus) Liste de large rassemblement à gauche, écologique,solidaire et de progrès 		9 417 39,29%
  • Gérard Segura
  • Leïla Abdellaoui
  • Daniel Goldberg
  • Marie-Jeanne Queruel
  • Ahmed Laouedj
  • Evelyne Demonceaux
  • Guy Challier
  • Latifa Bezzaouya-Cotrie
  • Miguel Hernandez
  • Karine Fougeray
Participation au scrutin Aulnay-sous-Bois
Taux de participation 56,57%
Taux d'abstention 43,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,62%
Nombre de votants 25 392

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Beschizza
Bruno Beschizza Aulnay respectueuse - aulnay gagnante 		9 150 41,29%
Gérard Segura
Gérard Segura Liste de large rassemblement à gauche, écologique,solidaire et de progrès 		5 910 26,66%
Jacques Chaussat
Jacques Chaussat Aulnay demain 		3 183 14,36%
Alain Amedro
Alain Amedro Vivre mieux, ensemble a aulnay sous bois 		2 023 9,12%
Moktar Farhat
Moktar Farhat Aulnay vers le haut 		1 203 5,42%
Marc Darsy
Marc Darsy Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		407 1,83%
Michel Lefebvre
Michel Lefebvre Unite et resistance 		284 1,28%
Participation au scrutin Aulnay-sous-Bois
Taux de participation 51,19%
Taux d'abstention 48,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,56%
Nombre de votants 22 978

