Résultat municipale 2026 à Aulnay-sous-Bois : les dernières actus des candidats
Résultat de l'élection municipale 2026 à Aulnay-sous-Bois [EN DIRECT]
A Aulnay-sous-Bois, le résultat de l'élection municipale 2026 est publié ce dimanche 15 mars. Suivez toute l'actu dans la commune jusqu'aux résultats de ces municipales 2026...
L'actu des élections municipales 2026 à Aulnay-sous-Bois
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Aulnay-sous-Bois ?
Qui est candidat à Aulnay-sous-Bois pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Aulnay-sous-Bois sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Oussouf Siby
Liste d'union à gauche
AULNAY RASSEMBLÉE
|
|
Bruno Beschizza
Liste des Républicains
Protéger Aulnay, notre fierté
|
|
Elena Malandra
Liste de La France insoumise
la force de tout changer
|
|
Cheikh Nguette
Liste d'extrême-gauche
AULNAY HUMANISTE ENSEMBLE POUR NOTRE DIGNITE
|
|
Bruno Beaufils
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Sylvie Guy
Liste d'extrême-gauche
Pour les travailleurs et les services publics
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Beschizza (44 élus) Vivre aulnay avec bruno beschizza
|8 384
|59,33%
|
|Fleury Drieu (5 élus) Aulnay en commun
|2 590
|18,33%
|
|Benjamin Giami (4 élus) Aulnay plus fiere, plus forte
|2 101
|14,87%
|
|Raoul Mercier Démocratie représentative - citoyenne intergénérationnelle
|552
|3,90%
|Bruno Beaufils Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|302
|2,13%
|Sylvie Guy Aulnay 100% service public
|200
|1,41%
|Participation au scrutin
|Aulnay-sous-Bois
|Taux de participation
|32,92%
|Taux d'abstention
|67,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 730
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Beschizza (43 élus) Ensemble, aulnay respectueuse, aulnay gagnante
|14 547
|60,70%
|
|Gérard Segura (10 élus) Liste de large rassemblement à gauche, écologique,solidaire et de progrès
|9 417
|39,29%
|
|Participation au scrutin
|Aulnay-sous-Bois
|Taux de participation
|56,57%
|Taux d'abstention
|43,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,62%
|Nombre de votants
|25 392
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Beschizza Aulnay respectueuse - aulnay gagnante
|9 150
|41,29%
|Gérard Segura Liste de large rassemblement à gauche, écologique,solidaire et de progrès
|5 910
|26,66%
|Jacques Chaussat Aulnay demain
|3 183
|14,36%
|Alain Amedro Vivre mieux, ensemble a aulnay sous bois
|2 023
|9,12%
|Moktar Farhat Aulnay vers le haut
|1 203
|5,42%
|Marc Darsy Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|407
|1,83%
|Michel Lefebvre Unite et resistance
|284
|1,28%
|Participation au scrutin
|Aulnay-sous-Bois
|Taux de participation
|51,19%
|Taux d'abstention
|48,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,56%
|Nombre de votants
|22 978
Villes voisines d'Aulnay-sous-Bois
- Aulnay-sous-Bois (93600)
- Ecole primaire à Aulnay-sous-Bois
- Maternités à Aulnay-sous-Bois
- Crèches et garderies à Aulnay-sous-Bois
- Classement des collèges à Aulnay-sous-Bois
- Salaires à Aulnay-sous-Bois
- Impôts à Aulnay-sous-Bois
- Dette et budget d'Aulnay-sous-Bois
- Climat et historique météo d'Aulnay-sous-Bois
- Accidents à Aulnay-sous-Bois
- Délinquance à Aulnay-sous-Bois
- Inondations à Aulnay-sous-Bois
- Nombre de médecins à Aulnay-sous-Bois
- Pollution à Aulnay-sous-Bois
- Entreprises à Aulnay-sous-Bois
- Prix immobilier à Aulnay-sous-Bois