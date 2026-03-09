Résultat municipale 2026 au Blanc-Mesnil : candidats et actus de l'élection
Résultat de l'élection municipale 2026 au Blanc-Mesnil [EN DIRECT]
Au Blanc-Mesnil, le résultat de l'élection municipale 2026 est publié ce dimanche 15 mars 2026. Suivez toute l'actu jusqu'aux résultats de ces municipales 2026...
L'actu des élections municipales 2026 au Blanc-Mesnil
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 au Blanc-Mesnil ?
Qui est candidat au Blanc-Mesnil pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales au Blanc-Mesnil sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Didier Mignot
Liste d'union à gauche
Ensemble le Blanc-Mesnil
|
|
Mohamed Cherif
Liste divers centre
CHERIF 2026 L'ALTERNATIVE POUR LE BLANC-MESNIL
|
|
Thierry Meignen
Liste d'union à droite
THIERRY 2026
|
|
Serge Fournet
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
|
|
Demba Traore
Liste divers gauche
BLANC MESNIL UNI
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Meignen (35 élus) J'aime mon maire, je le garde
|5 248
|52,44%
|
|Didier Mignot (10 élus) Le blanc mesnil a venir
|4 182
|41,79%
|
|Sabrina Bousekkine Emergence blanc-mesnil
|370
|3,69%
|Serge Fournet Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|207
|2,06%
|Participation au scrutin
|Le Blanc-Mesnil
|Taux de participation
|39,79%
|Taux d'abstention
|60,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 354
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Meignen (34 élus) Le parti des blanc-mesnilois
|7 011
|50,75%
|
|Didier Mignot (11 élus) Blanc-mesnil au coeur
|6 802
|49,24%
|
|Participation au scrutin
|Le Blanc-Mesnil
|Taux de participation
|56,59%
|Taux d'abstention
|43,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,32%
|Nombre de votants
|14 287
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Meignen Le parti des blanc-mesnilois
|5 481
|46,52%
|Didier Mignot Blanc-mesnil au coeur
|5 238
|44,46%
|Marc Boulanger Horizon 2020
|406
|3,44%
|Edwin Legris Le blanc-mesnil, notre ville,notre village
|390
|3,31%
|Serge Fournet Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|265
|2,24%
|Participation au scrutin
|Le Blanc-Mesnil
|Taux de participation
|48,71%
|Taux d'abstention
|51,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,21%
|Nombre de votants
|12 298
Villes voisines du Blanc-Mesnil
- Le Blanc-Mesnil (93150)
- Ecole primaire au Blanc-Mesnil
- Maternités au Blanc-Mesnil
- Crèches et garderies au Blanc-Mesnil
- Classement des collèges au Blanc-Mesnil
- Salaires au Blanc-Mesnil
- Impôts au Blanc-Mesnil
- Dette et budget du Blanc-Mesnil
- Climat et historique météo du Blanc-Mesnil
- Accidents au Blanc-Mesnil
- Délinquance au Blanc-Mesnil
- Inondations au Blanc-Mesnil
- Nombre de médecins au Blanc-Mesnil
- Pollution au Blanc-Mesnil
- Entreprises au Blanc-Mesnil
- Prix immobilier au Blanc-Mesnil