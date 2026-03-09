Résultat municipale 2026 au Blanc-Mesnil : candidats et actus de l'élection

Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 au Blanc-Mesnil ?

Qui est candidat au Blanc-Mesnil pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales au Blanc-Mesnil sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Didier Mignot
Didier Mignot Liste d'union à gauche
Ensemble le Blanc-Mesnil
  • Didier Mignot
  • Nora Belbachir
  • Fabien Gay
  • Marie-Pierre Ramos
  • Santiago Serrano
  • Katia Gomez
  • Mustapha Chrifi
  • Djamila Belharizi
  • Diven Lecuir
  • Sylvie Magnen
  • Badr Khecha
  • Tatiana Benkaba
  • Jonathan Beautin
  • Victorine Emene Selle
  • Abdelmalek Messaï
  • Marie-Georges Buffet
  • Sophien Harabi
  • Filiz Lecuir
  • Thierry Olivier
  • Nina-Farah Bouziane
  • Mahdi Charif
  • Tatiana Jacquinot
  • David Thuillier
  • Stéphanie Dupont
  • Lyès Belouchat
  • Muniza Kanwer
  • Moussa Rezki
  • Najette Meghriche
  • Marc Fréville
  • Séverine Olivier
  • Philippe Piguet
  • Julie Elorri
  • Gandé Coulibaly
  • Fatna Belbachir
  • Francis Miette
  • Marianne Dussaud
  • Bruno Danet
  • Mélanie Benzimera
  • Claude Raux
  • Claire Cornec
  • Iaasa Ahbib
  • Zahia Ichou
  • Rémi Lacordelle
  • Nadia Guinta
  • Grabiel Sadin-Tovar Estrada
  • Véronique Tonello
  • Thibaud Mignot
  • Nadia Afroune-Leymarie
  • Aurélien Amsellem
  • Eliane Assassi
  • Dominique Cosson
Mohamed Cherif
Mohamed Cherif Liste divers centre
CHERIF 2026 L'ALTERNATIVE POUR LE BLANC-MESNIL
  • Mohamed Cherif
  • Laetitia Payet
  • Elie-Pierre Renard
  • Diariyatou Diakite
  • Daniel Lamy
  • Jennifer Louis
  • Achour Benabdelmoumene
  • Patricia Boutet
  • Joseph Dan
  • Dounia Derraz
  • Alain N'Ze Nkala
  • Naïma Chorfa
  • Tawfik Ouanas
  • Fatma Boudraf
  • Mohammed Berrabah
  • Astride Masaki
  • Diyar Mutlu
  • Rim Djebbi
  • Fouzi Haddou Ou Ali
  • Nadia Karabag
  • Patrick Rodrigues
  • Amaria Derraz
  • Rajivan Rajalingam
  • Inès Derraz
  • Jamel Cherif
  • Mona Benabdelmoumene
  • Samir Mehdi Chaouch
  • Asmaa El Khouly
  • Faheem Mahmood
  • Fatoumata Diakité
  • Jad Louhibi
  • Karima Cherif
  • Mohamed Zaid
  • Malika Fergoug
  • Diren Mutlu
  • Assia Derraz
  • Abdouladim Lazreg
  • Nabela Remini
  • Yacine Seddiki
  • Salima Talbi
  • Abderrazak Benni
  • Dorsaf Chaïma Essaadi
  • Brahim Makani
  • Camilla Khouira
  • Mehdi Ezka
  • Sabrina Fergoug
  • Yacine Amari
  • Ammara Chibane
  • Mostefa Cherif
Thierry Meignen
Thierry Meignen Liste d'union à droite
THIERRY 2026
  • Thierry Meignen
  • Christine Cerrigone
  • Jean-Philippe Ranquet
  • Karine Meyer
  • Karim Boumedjane
  • Brigitte Lemarchand
  • Gnananayagam Kingstan
  • Sukran Tosun
  • Alain Cimendar
  • Olivia Kodjia
  • Micael Vaz
  • Caterina Gallelli
  • Mickaël Garcia
  • Benedicte Lefevre
  • Michel Goiron
  • Therese Cornuau
  • Antoine Inglot
  • Amina Caid
  • Jean-Pierre Longin
  • Laurence Goursonnet
  • Julien Carre
  • Carmen Hernandez
  • Jacky Viltart
  • Cemile Kurnaz
  • Laurent Todisco
  • Lucette Bouillon
  • Bo Han
  • Ghislaine Charlier
  • Grigore Mois
  • Elodie Tesson
  • Vijay Monany
  • Nathalie Furacas Alves
  • Antonio Di Ciacco
  • Claude Delmotte
  • Michel Collignon
  • Valerie Le Men
  • Raffaele Saia
  • Murielle Reynaud
  • Daniel Savarin
  • Francine Robin
  • Ivan Jovanovic
  • Dominique Trinquet
  • Maurice Assayag
  • Anamaria Marinescu
  • Adam Allybaccus
  • Jocelyne Bailleul
  • Youssouf Bathily
  • Isabelle Calvo
  • Morghen Pyaneeandee
Serge Fournet
Serge Fournet Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
  • Serge Fournet
  • Xieyu Na
  • Clément Barrès
  • Christine Berlemont
  • Djiby Kanté
  • Jeannette Boizo
  • Mohamed Zaoui
  • Véronique Niambault
  • Mamadou Sall
  • Keltouma Zandague
  • Brahim Lachgar
  • Delphine Guémou
  • Omar Hammati
  • Nidia Ouinas
  • Hocine Tacine
  • Suliana Philippe
  • Saint-Jean Delphin
  • Miryam Essadik
  • Youssouf Sylla
  • Marthe Ngo Bissay
  • Jean-Pierre Bolinois
  • Margalie Volcy
  • Ibrahim Diakho
  • Stéphanie Veillard
  • Pedro Tota
  • Amélie Chetritt
  • Jimy Hernandez
  • Sonia William
  • Hasan Ezen
  • Margaret Courset
  • Yahya Sefioune
  • Loubna Negri
  • Lucas Talpin
  • Anne-Marie Mondjuluku Kalanga
  • Djilali Hamidi
  • Nour El Yakine Hemdat
  • Valentin Guei
  • Yvonne Alsaint
  • Hubert Duboyer
  • Halima Danfakha
  • Mohamed Soilihi
  • Geneviève Aussenac
  • Mhoma Hamadi
  • Brigitte Vijay
  • Sadio Cisse
  • Eugénie Mukendi
  • El Hassan Miman
  • Eleana Mampasi
  • Andy Kinsala
Demba Traore
Demba Traore Liste divers gauche
BLANC MESNIL UNI
  • Demba Traore
  • Léa Norynberg
  • Rachid M'Barki
  • Bilé Sylla
  • Dumitru Doda
  • Wissem Mahdjoubi
  • Demba Tall
  • Isabelle Gelas
  • Issa Sylla
  • Anissa Hachem
  • Gregory Kovaltchouk
  • Catherine Kervégan
  • Moussa Kebe
  • Alexandra Hivernaud
  • Woundé Diarra
  • Maria Ravas
  • Mohamed Chikhaoui
  • Hawa Diarra
  • Adam Benabdelouahed
  • Fadila Tine
  • Christophe Foglia
  • Aaliyah Moussaoui Rosemain
  • Abdoul Goulam
  • Keysha Patenon
  • Samy Meziane
  • Ana-Marioara Doda
  • Boumedienne Bahraoui
  • Sonia Haddak
  • Daniel Dos Anjos
  • Ameni Abdeljelil
  • Dhafrallah Benaissa
  • Isabelle Puddori
  • Mohamed Fofana
  • Souhade Dellaa
  • Nguyen-Hue-Duc Girard
  • Alyssia de Almeida
  • Alexandre Vallez
  • Nikita Bamba
  • Joël Ferreira
  • Nolene Pliya
  • Samir Derrar
  • Charlène Roselmac
  • Rodrigue Birba
  • Chahd Marrouch
  • Emilien Muselet
  • Rachelle Ndiaye
  • Vasile Doda
  • Vanessa Da Costa Ferreira
  • Laurent Gaffe
  • Amelle Hamza

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry Meignen
Thierry Meignen (35 élus) J'aime mon maire, je le garde 		5 248 52,44%
  • Thierry Meignen
  • Angela Segura
  • Jean-Philippe Ranquet
  • Christine Cerrigone
  • Julien Carré
  • Brigitte Lemarchand
  • Micaël Vaz
  • Karine Meyer
  • Gnananayagam Kingstan
  • Sylvie Violet
  • Jean-Marie Musquet
  • Emily-Johana Pantic
  • Karim Boumedjane
  • Patricia Bour
  • Grigore Mois
  • Bénédicte Lefevre
  • Abibou Kamaté
  • Carmen Hernandez-Hersemeule
  • Bo Han
  • Rahnia Hama
  • Gabriel Galiotto
  • Laurence Goursonnet
  • Emile, Jean-Claude Rubio
  • Amina Khali
  • Antonio Di Ciacco
  • Catherine Roussiere
  • Raffaele Saia
  • Ginette Muller
  • Daniel Savarin
  • Alexandra Bertrand
  • Jacky Viltart
  • Mauricette Bros
  • Pierre André Thevenot
  • Claude Delmotte
  • Michel Collignon
Didier Mignot
Didier Mignot (10 élus) Le blanc mesnil a venir 		4 182 41,79%
  • Didier Mignot
  • Karima Khatim
  • Fabien Gay
  • Tatiana Benkaba
  • Demba Tall
  • Sabah Milot
  • Frank Lanclume
  • Sandrine Hedel
  • Santiago Serrano
  • Katia Gomez
Sabrina Bousekkine
Sabrina Bousekkine Emergence blanc-mesnil 		370 3,69%
Serge Fournet
Serge Fournet Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		207 2,06%
Participation au scrutin Le Blanc-Mesnil
Taux de participation 39,79%
Taux d'abstention 60,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 354

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry Meignen
Thierry Meignen (34 élus) Le parti des blanc-mesnilois 		7 011 50,75%
  • Thierry Meignen
  • Christine Comayras
  • Jean-Philippe Ranquet
  • Christine Cerrigone
  • Karim Boumedjane
  • Stéphanie Surendiran
  • Amar Amrane
  • Brigitte Lemarchand
  • Micaël Vaz
  • Corinne Ciniello Épouse Pepe
  • Jean-Marie Musquet
  • Sylvie Violet Née Melard
  • Julien Carré
  • Hayette Hamidi
  • Haikal Drine
  • Patricia Bour
  • Abibou Kamaté
  • Carmen Hernandez-Hersemeule
  • James Julie
  • Rahnia Hama
  • Gabriel Galiotto
  • Angela Segura
  • Emile Rubio
  • Amina Caid Épouse Khali
  • Antonio Di Ciacco
  • Laurence Goursonnet
  • Raffaele Saia
  • Ayse Can
  • Gérard-François Perrier
  • Claudia Gonçalo Épouse Gonçalves
  • Jacky Viltart
  • Catherine Roussiere
  • Abdelsalem Hitache
  • Claude Delmotte
Didier Mignot
Didier Mignot (11 élus) Blanc-mesnil au coeur 		6 802 49,24%
  • Didier Mignot
  • Marie-George Buffet
  • Alain Barres
  • Anne-Marie Delmas
  • Alain Ramos
  • Gobina Mohanandan
  • Hervé Bramy
  • Phetmany Tanseri
  • Fabien Gay
  • Kahina Mekdem
  • Jean-Yves Souben
Participation au scrutin Le Blanc-Mesnil
Taux de participation 56,59%
Taux d'abstention 43,41%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,32%
Nombre de votants 14 287

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry Meignen
Thierry Meignen Le parti des blanc-mesnilois 		5 481 46,52%
Didier Mignot
Didier Mignot Blanc-mesnil au coeur 		5 238 44,46%
Marc Boulanger
Marc Boulanger Horizon 2020 		406 3,44%
Edwin Legris
Edwin Legris Le blanc-mesnil, notre ville,notre village 		390 3,31%
Serge Fournet
Serge Fournet Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		265 2,24%
Participation au scrutin Le Blanc-Mesnil
Taux de participation 48,71%
Taux d'abstention 51,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,21%
Nombre de votants 12 298

