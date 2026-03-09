Résultat municipale 2026 à Drancy : candidats et dernières infos de l'élection jusqu'aux résultats
Résultat de l'élection municipale 2026 à Drancy [EN DIRECT]
A Drancy, le résultat de l'élection municipale 2026 est publié ce dimanche 15 mars 2026. Suivez toute l'actu jusqu'aux résultats de ces municipales 2026...
L'actu des élections municipales 2026 à Drancy
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Drancy ?
Qui est candidat à Drancy pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Drancy sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Hacène Chibane
Liste d'union à gauche
Avec Hacène Chibane
|
|
Gokhan Unver
Liste de La France insoumise
gagnez pour Drancy
|
|
Hamid Chabani
Liste divers droite
DRANCY AVEC VOUS
|
|
Jean-Christophe Lagarde
Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
DRANCY TOUS ENSEMBLE
|
|
Mohamed Bacha
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Aude Lagarde (42 élus) Continuons drancy ensemble
|6 990
|65,09%
|
|Carine Niles (5 élus) Ensemble, drancy, pour toutes et tous
|2 390
|22,25%
|
|Hacène Chibane (2 élus) Drancy autrement
|1 140
|10,61%
|
|Didier Craffe Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|218
|2,03%
|Participation au scrutin
|Drancy
|Taux de participation
|31,81%
|Taux d'abstention
|68,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 326
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Christophe Lagarde (45 élus) Continuons à faire progresser drancy
|12 595
|75,06%
|
|Nathalie Vasseur (2 élus) A gauche pour drancy,solidaires ensemble
|1 874
|11,16%
|
|Hacène Chibane (2 élus) Drancy autrement
|1 856
|11,06%
|
|Estelle Jaquet Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|454
|2,70%
|Participation au scrutin
|Drancy
|Taux de participation
|49,47%
|Taux d'abstention
|50,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,78%
|Nombre de votants
|17 622
