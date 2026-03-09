Résultat municipale 2026 à Drancy : candidats et dernières infos de l'élection jusqu'aux résultats

Voir aussi :
Sommaire

Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Drancy ?

Qui est candidat à Drancy pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Drancy sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Hacène Chibane
Hacène Chibane Liste d'union à gauche
Avec Hacène Chibane
  • Hacène Chibane
  • Elisa Carcillo
  • Pedro Alves Fernandes
  • Nathalie Scagni
  • Lotfi Ben Yedder
  • Hakima Aït Malek
  • Laurent Violleau
  • Kim Vuong
  • L'Hacène Namane
  • Stéphanie Lecornec
  • Jean-Luc Birhus
  • Malika Maalem
  • Christian Dubo
  • Anne-Marie Martins
  • Christophe Jacquet
  • Natacha Toch
  • Livio Di Mascio
  • Rebiha Amichi
  • Arezki Houacine
  • Janine Ferreira
  • Julien Lagaye
  • Ihssane Bari
  • Roger Monot
  • Hayat Moustarzik
  • Lias Keloua
  • Gioia Di Mascio
  • Jean-Luc Baty
  • Agilla Zaouch
  • Bernard Nebout
  • Natacha Blaha
  • Carmindo de Almeida Silva
  • Lydia Hadouchi
  • Karim Hammaoui
  • Samia Ben-Hariz
  • Jean-Pierre Boucher
  • Ynes Haddadi
  • Hemimid Bouchareb
  • Djamila Yahmi
  • Serge Verrecchia
  • Isabelle Réale
  • Adil Rmili
  • Karine Fichou
  • Idris Lamri
  • Francette Amélineau
  • Alain Obertelli
  • Michèle Bourreau
  • Garip Arpaci
  • Daniela Mitic
  • Sandragassen Soobben
Gokhan Unver
Gokhan Unver Liste de La France insoumise
gagnez pour Drancy
  • Gokhan Unver
  • Carine Niles
  • Ilias El Haddaj
  • Chloé Jaouen
  • Moussa Konate
  • Rachida Boubakri
  • Jean-Luc Civolani
  • Celine Laporte
  • Mehdi Mezouani
  • Asma Seghouane
  • Rafad Abid
  • Yousra Boujnah
  • El-Mostafa Sabil
  • Rahat Ahmed
  • Stéphane Charlet
  • Catherine Clement
  • Bilal Belmokhtar
  • Klara Reisdorf
  • Karnpreet Singh
  • Noëlla Denoual
  • Sofiane Chafai
  • Cindy Lopez
  • Franck Bodin
  • Manema Ben Salah
  • Sophiane Rechachi
  • Lisette Joseph
  • Moustafa Baby
  • Shanuga Prabaharan
  • François Cubizol
  • Hasret Kilic
  • Firat Sikyurek
  • Emmanuelle Favé
  • Rayane Abdelkader
  • Laïla Siari
  • Michael Macarty
  • Cécile Gallix
  • Yamadou Baby
  • Mélaine Bergerot-Doucet
  • Henri Tamar
  • Clara Diampimpa
  • Abdelkader Haniche
  • Evelyne Van Damme
  • Deniz Alici
  • Léa Jaouen
  • Marc Patin
  • Danielle Amate
  • Rabindranath Staline
  • Alice Pradeloux
  • Michel Debailly
  • Corinne Verchere
  • Gérard Muller
Hamid Chabani
Hamid Chabani Liste divers droite
DRANCY AVEC VOUS
  • Hamid Chabani
  • Marie-Anne Vassilev
  • Tom Zemiti
  • Georges-Marie Yerro
  • Noredine Tine
  • Lydia Ouelhadj
  • Jérémy Virion
  • Michèle Lavallé
  • Anthony Mauricio
  • N'Della Yatera
  • Jean François Camus
  • Tasnime Taroube Aït Benaim
  • Azedine Dahmani
  • Khoukha Zenati
  • Georges Manuel Certal
  • Marina Muriel Clèmer
  • Quentin Nezzar
  • Celine Bachir Bey
  • François Gardavaud
  • Raluca Simona Bocsa
  • Akem Ayad
  • Subajini Nallaiah
  • Satinder Singh
  • Soizic Lozachmeur
  • Nicolas Rouillard
  • Nelly Minville
  • Cyril Bertout
  • Sabrina Mazari
  • Marc Uzan
  • Nathalie Loutski
  • Fabrice Moris
  • Léa Ferreira
  • Iyad Kamel
  • Jasleen Kaur
  • Michaël Perrin
  • Josiane Chatony
  • Rodolphe Chablis
  • Moufida Ben Yedder
  • Marc Caner çalhan
  • Shyna Ouffoue
  • Théo Berrebi
  • Monique Elbaz Teixeira
  • Srikanth Sridhar
  • Titem Archerfouche
  • Samba Cissokho
  • Safia Guellili
  • Luis Gouveia Da Silva
  • Emilie Sampaio
  • Bachir Bentaous
Jean-Christophe Lagarde
Jean-Christophe Lagarde Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
DRANCY TOUS ENSEMBLE
  • Jean-Christophe Lagarde
  • Arhella Elsody
  • Anthony Mangin
  • Rabeha Soltani
  • Idriss Niang
  • Aude Lagarde
  • Henri Michel
  • Gemmila Meghraoui
  • Azad Baburoglu Bapir
  • Nawel Aatif
  • Gregory Chavaroc
  • Sabrina Nemouchi
  • Ladji Gassama
  • Muriel Lagneau
  • Denis Le Meur
  • Nora Daoudi
  • Smail Belkhedra
  • Marina Nikodijevic
  • Mohamed Khemliche
  • Aïssatta N Dongo
  • Gilles Sauliere
  • Tiphaine Nagou
  • Mario Khemais Ben Khalifa
  • Gurprit Singh
  • Jean-Jacques Benitah
  • Danielle Belance Priam
  • Joharaly Fatealy
  • Denise Perrin
  • Lionel Pain
  • Samia Hammani
  • Michel Lastapis
  • Thanuga Thilipkumar
  • Melvin Barry
  • Mariana Da Silva de Macedo
  • Muhammad Naeem
  • Patricia Almanza
  • Abdellah Jaber
  • Jessica Zeggagh
  • Domenico Bartuccio
  • Anaïs Baziz
  • Surjit Singh
  • Dijle Gumusboga
  • Mathieu Khider
  • Zohra Redjeb
  • Fehd Bekhache
  • Mirela Marioara Finta
  • Yannis Belkacemi
  • Luisa Pilmann
  • Phirasone Phomsavanh
  • Sighane Diop
  • Michel Forier
Mohamed Bacha
Mohamed Bacha Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
  • Mohamed Bacha
  • Isabelle Couffin-Guérin
  • Didier Craffe
  • Martine Benoist
  • Karim Roca
  • Maria-Segunda Soares Da Costa
  • Kanagasabai Karutharathevar
  • Daria Jezierska
  • Nélio Niscanvik
  • Gethou Mangala
  • Ahmed Khannoussi
  • Fatima Boucif
  • Alpha Diallo
  • Maria José Borges Duarte
  • Olivier Promeneur
  • Sabrina Serradj
  • Smahèle Kebbiche
  • Meredith Hulliger
  • François Ewane Tocko
  • Carole Nyebela Sabeng
  • Joël Bosch
  • Sandra Massicot
  • Michel Monnin
  • Danièle Gabriele Bentouati
  • Ali Aïd
  • Chantal Eguienta
  • Thierry Paris
  • Armande Gnahoua
  • Stéphane Jaouen
  • Houria Bacha
  • Pascal Fabrice
  • Fatma Haouch
  • Lamine Traore
  • Monia Jebali
  • Eric Blanchard
  • Chantale Monnin
  • Roberto Bertomeu
  • Karine Toto
  • Marc Sergeant
  • Elisabeth de Almeida
  • Saïd Zedgui
  • Souad Chahiba
  • Daniel Navia Rosenmann
  • Maria Lopez Melchor
  • Patrick Le Liboux
  • Raphaëlle Pires
  • Bernard Camacho
  • Fiona Maâti
  • Idilio Valdenebro

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Aude Lagarde
Aude Lagarde (42 élus) Continuons drancy ensemble 		6 990 65,09%
  • Aude Lagarde
  • Jean-Christophe Lagarde
  • Georges-Marie Yerro
  • Anthony Mangin
  • Arhella Elsody
  • Jean-Luc Millard
  • Muriel Lagneau
  • Yacine Mahmoudi
  • Odette Mendes
  • François Zangrilli
  • Rabéha Soltani
  • Domenico Bartuccio
  • Martine Bouvelot
  • Michel Lastapis
  • Marjova Cocozza
  • Hamid Chabani
  • Clémentine Makangila-Lebo
  • Mohamed Khemliche
  • Luisa Benzimra
  • Gilles Sauliere
  • Hanane Faouzi
  • Romain Dachiville
  • Jacqueline Bouthors
  • Henri Michel
  • Paule Beaujour
  • Alain Anandane
  • Jessica Zeggagh
  • Jean-Jacques Benitah
  • Marina Nikodijevic
  • Grégory Chavaroc
  • Luisa Pilmann
  • Tom Zemiti
  • Myriam Mabire-Loison
  • Max Camus
  • Denise Perrin
  • Hassan Rahoui
  • Sabrina Gokalp
  • Joharaly Fatealy
  • Véra Guerreiro
  • Jacques Schaller
  • Gemmila Meghraoui
  • Michel Sebag
Carine Niles
Carine Niles (5 élus) Ensemble, drancy, pour toutes et tous 		2 390 22,25%
  • Carine Niles
  • Lotfi Ben Yedder
  • Berivan Cipil
  • Rachid Belouchat
  • Alexia Brocq
Hacène Chibane
Hacène Chibane (2 élus) Drancy autrement 		1 140 10,61%
  • Hacène Chibane
  • Noëlla Denoual
Didier Craffe
Didier Craffe Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		218 2,03%
Participation au scrutin Drancy
Taux de participation 31,81%
Taux d'abstention 68,19%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 326

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Christophe Lagarde
Jean-Christophe Lagarde (45 élus) Continuons à faire progresser drancy 		12 595 75,06%
  • Jean-Christophe Lagarde
  • Georges-Marie Yerro
  • Stéphane Salini
  • Aude Lagarde
  • Anthony Mangin
  • Bernadette Vandenabelle
  • Jean-Luc Millard
  • Arhella Elsody
  • Farid Amari
  • Muriel Lagneau
  • Yacine Mahmoudi
  • Fernande Godier
  • Auguste Dachiville
  • Elisa Carcillo
  • François Zangrilli
  • Martine Bouvelot
  • Domenico Bartuccio
  • Merzouba Cocozza
  • Hamid Chabani
  • Paule Beaujour
  • Michel Lastapis
  • Sylviane Micault
  • Michel Sebag
  • Jacqueline Bouthors
  • Jean-Louis Roger
  • Gloria Da Silva
  • Grégory Chavaroc
  • Luisa Pilmann
  • Jean-Jacques Benitah
  • Sonia Zerizer
  • Mohamed Khemliche
  • Martine Moreau
  • Raoul Rosa
  • Nadège Dégboé
  • Xavier Bourgeois
  • Marlène Di Manno
  • Jacques Schaller
  • Clémentine Makangila
  • Tom Zemiti
  • Kathryn Soler
  • Jean-François Merly
  • Jacqueline Tordjman
  • Max Camus
  • Marina Nikodijevic
  • Alain Anandane
Nathalie Vasseur
Nathalie Vasseur (2 élus) A gauche pour drancy,solidaires ensemble 		1 874 11,16%
  • Nathalie Vasseur
  • Olivier Valentin
Hacène Chibane
Hacène Chibane (2 élus) Drancy autrement 		1 856 11,06%
  • Hacène Chibane
  • Nathalie Laroche
Estelle Jaquet
Estelle Jaquet Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		454 2,70%
Participation au scrutin Drancy
Taux de participation 49,47%
Taux d'abstention 50,53%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,78%
Nombre de votants 17 622

Villes voisines de Drancy

En savoir plus sur Drancy