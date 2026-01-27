Résultat des municipales 2026 à Aubervilliers : les dernières actus de l'élection
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Aubervilliers (93300) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats des municipales…
14:41 - Sofienne Karroumi veut rassembler à gauche
À Aubervilliers, Sofienne Karroumi souhaite éviter les erreurs des municipales de 2020 en rassemblant la gauche en vue des élections de 2026. Il a annoncé sa candidature à la tête d'une coalition de neuf partis dont le Parti socialiste pour revitaliser l'espoir des habitants. Malgré des discussions, le PCF et la France insoumise ne sont pas encore inclus dans cette initiative. Lire sur actu.fr
14:41 - L'union LFI - PCF ne se fera pas à Aubervilliers
À Aubervilliers, le Parti communiste a rejeté l'accord d'union avec La France insoumise pour les élections municipales de 2026, critiquant une approche imposée en dépit des souhaits locaux. Malgré les tensions, la section communiste envisage un rapprochement avec d'autres listes de gauche. La gauche se présente donc divisée dans un contexte où l'ancien bastion communiste cherche un nouveau souffle. Lire sur actu.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Karine Franclet (39 élus) Changeons aubervilliers
|4 668
|44,54%
|Sofienne Karroumi (8 élus) Aubervilliers rassemblée, à gauche!
|3 289
|31,38%
|Mériem Derkaoui (6 élus) Aubervilliers est à vous !
|2 522
|24,06%
|Participation au scrutin
|Aubervilliers
|Taux de participation
|36,33%
|Taux d'abstention
|63,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 755
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Karine Franclet Changeons aubervilliers
|2 385
|25,69%
|Sofienne Karroumi L'alternative citoyenne
|1 772
|19,08%
|Mériem Derkaoui Uni.e.s pour aubervilliers
|1 640
|17,66%
|Zishan Butt Aubervilliers en commun
|1 464
|15,77%
|Marc Guerrien Réveiller aubervilliers
|1 214
|13,07%
|Jean-Jacques Karman Pour vivre mieux a aubervilliers
|690
|7,43%
|Alain Noé Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|118
|1,27%
|Participation au scrutin
|Aubervilliers
|Taux de participation
|32,41%
|Taux d'abstention
|67,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 549
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Beaudet (36 élus) À l'écoute , rassemblés, déterminés pour vivre mieux à aubervilliers
|5 610
|45,73%
|Jacques Salvator (9 élus) Aubervilliers avance en confiance
|4 773
|38,91%
|Fayçal Menia (4 élus) Agir pour aubervilliers
|1 883
|15,35%
|Participation au scrutin
|Aubervilliers
|Taux de participation
|46,52%
|Taux d'abstention
|53,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,41%
|Nombre de votants
|12 832
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Beaudet À l'écoute , rassemblés, déterminés pour vivre mieux à aubervilliers
|3 646
|32,90%
|Jacques Salvator Aubervilliers avance en confiance
|3 560
|32,12%
|Fayçal Menia Agir pour aubervilliers
|1 362
|12,29%
|Samir Maizat 100% aubervilliers
|789
|7,12%
|Thierry Augy Union du nouvel aubervilliers
|761
|6,86%
|Stéphane Pelliccia Mouvement des citoyens independants pour aubervilliers
|662
|5,97%
|Michel Jouannin Liste lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|301
|2,71%
|Participation au scrutin
|Aubervilliers
|Taux de participation
|42,06%
|Taux d'abstention
|57,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,48%
|Nombre de votants
|11 601
