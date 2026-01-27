Résultat des municipales 2026 à Aubervilliers : les dernières actus de l'élection

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Karine Franclet Karine Franclet (39 élus) Changeons aubervilliers 4 668 44,54%
Sofienne Karroumi Sofienne Karroumi (8 élus) Aubervilliers rassemblée, à gauche! 3 289 31,38%
Mériem Derkaoui Mériem Derkaoui (6 élus) Aubervilliers est à vous ! 2 522 24,06%
Participation au scrutin Aubervilliers
Taux de participation 36,33%
Taux d'abstention 63,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 755

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Karine Franclet Karine Franclet Changeons aubervilliers 2 385 25,69%
Sofienne Karroumi Sofienne Karroumi L'alternative citoyenne 1 772 19,08%
Mériem Derkaoui Mériem Derkaoui Uni.e.s pour aubervilliers 1 640 17,66%
Zishan Butt Zishan Butt Aubervilliers en commun 1 464 15,77%
Marc Guerrien Marc Guerrien Réveiller aubervilliers 1 214 13,07%
Jean-Jacques Karman Jean-Jacques Karman Pour vivre mieux a aubervilliers 690 7,43%
Alain Noé Alain Noé Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 118 1,27%
Participation au scrutin Aubervilliers
Taux de participation 32,41%
Taux d'abstention 67,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 549

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Beaudet Pascal Beaudet (36 élus) À l'écoute , rassemblés, déterminés pour vivre mieux à aubervilliers 5 610 45,73%
Jacques Salvator Jacques Salvator (9 élus) Aubervilliers avance en confiance 4 773 38,91%
Fayçal Menia Fayçal Menia (4 élus) Agir pour aubervilliers 1 883 15,35%
Participation au scrutin Aubervilliers
Taux de participation 46,52%
Taux d'abstention 53,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,41%
Nombre de votants 12 832

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Beaudet Pascal Beaudet À l'écoute , rassemblés, déterminés pour vivre mieux à aubervilliers 3 646 32,90%
Jacques Salvator Jacques Salvator Aubervilliers avance en confiance 3 560 32,12%
Fayçal Menia Fayçal Menia Agir pour aubervilliers 1 362 12,29%
Samir Maizat Samir Maizat 100% aubervilliers 789 7,12%
Thierry Augy Thierry Augy Union du nouvel aubervilliers 761 6,86%
Stéphane Pelliccia Stéphane Pelliccia Mouvement des citoyens independants pour aubervilliers 662 5,97%
Michel Jouannin Michel Jouannin Liste lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 301 2,71%
Participation au scrutin Aubervilliers
Taux de participation 42,06%
Taux d'abstention 57,94%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,48%
Nombre de votants 11 601
