Résultat des municipales 2026 à Saint-Denis : les dernières infos
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Denis (93200) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
18:25 - Mathieu Hanotin souligne le travail de la police municipale
Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis, a déclaré que la police municipale a réussi à réduire les vols violents de 77% et les vols sans violence de 33%, soulignant l'importance de la police de proximité lors des élections municipales des 15 et 22 mars. Il prône un ajustement de la réponse policière en fonction des réalités locales. Hanotin insiste également sur la nécessité d'équiper les policiers pour leur sécurité face à des situations potentiellement dangereuses. Lire sur francebleu.fr
16:36 - Révolution permanente s'engage pour Saint-Denis
À Saint-Denis, Elsa Marcel, candidate de Révolution permanente pour les élections municipales de 2026, souhaite entrer au conseil municipal. À 34 ans, cette avocate engagée défend des causes locales tout en affrontant le Parti socialiste et le Parti communiste lors de cette campagne. L'enjeu se situe à gauche, dans un contexte électoral compétitif. Lire sur actu.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mathieu Hanotin (44 élus) Notre saint-denis, pour une ville équilibrée
|8 604
|59,04%
|Laurent Russier (11 élus) Vivons saint-denis en grand
|5 969
|40,95%
|Participation au scrutin
|Saint-Denis
|Taux de participation
|32,52%
|Taux d'abstention
|67,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 168
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mathieu Hanotin Notre saint-denis, pour une ville équilibrée
|4 830
|35,31%
|Laurent Russier Vivons saint-denis en grand
|3 282
|24,00%
|Bally Bagayoko Saint-denis en commun
|2 468
|18,04%
|Alexandre Aïdara Changeons saint-denis !
|1 340
|9,79%
|Houari Guermat Saint denis autrement
|609
|4,45%
|Fetta Mellas Saint-denis eco citoyenne
|363
|2,65%
|Georges Sali Decidons le changement
|315
|2,30%
|Cathy Billard Saint-denis anticapitaliste
|277
|2,02%
|Philippe Julien Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|191
|1,39%
|Participation au scrutin
|Saint-Denis
|Taux de participation
|30,79%
|Taux d'abstention
|69,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 295
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Paillard (42 élus) Ensemble nous sommes saint-denis
|9 209
|50,49%
|Mathieu Hanotin (13 élus) Mathieu hanotin: l'ambition à gauche pour saint-denis
|9 028
|49,50%
|Participation au scrutin
|Saint-Denis
|Taux de participation
|44,80%
|Taux d'abstention
|55,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,77%
|Nombre de votants
|19 354
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Paillard Ensemble, nous sommes saint-denis
|6 868
|40,21%
|Mathieu Hanotin Mathieu hanotin: l'ambition à gauche pour saint-denis
|5 858
|34,30%
|Houari Guermat Soyons fiers de saint-denis
|1 500
|8,78%
|Georges Sali Un nouveau départ pour saint-denis
|1 322
|7,74%
|Stanislas Francina Réussir à saint-denis
|699
|4,09%
|Catherine Billard Saint-denis, on lâche rien!
|468
|2,74%
|Philippe Julien Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|363
|2,12%
|Participation au scrutin
|Saint-Denis
|Taux de participation
|41,84%
|Taux d'abstention
|58,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,52%
|Nombre de votants
|18 075
