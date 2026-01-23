Résultat des municipales 2026 à Saint-Denis : les dernières infos

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathieu Hanotin Mathieu Hanotin (44 élus) Notre saint-denis, pour une ville équilibrée 8 604 59,04%
Laurent Russier Laurent Russier (11 élus) Vivons saint-denis en grand 5 969 40,95%
Participation au scrutin Saint-Denis
Taux de participation 32,52%
Taux d'abstention 67,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 168

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathieu Hanotin Mathieu Hanotin Notre saint-denis, pour une ville équilibrée 4 830 35,31%
Laurent Russier Laurent Russier Vivons saint-denis en grand 3 282 24,00%
Bally Bagayoko Bally Bagayoko Saint-denis en commun 2 468 18,04%
Alexandre Aïdara Alexandre Aïdara Changeons saint-denis ! 1 340 9,79%
Houari Guermat Houari Guermat Saint denis autrement 609 4,45%
Fetta Mellas Fetta Mellas Saint-denis eco citoyenne 363 2,65%
Georges Sali Georges Sali Decidons le changement 315 2,30%
Cathy Billard Cathy Billard Saint-denis anticapitaliste 277 2,02%
Philippe Julien Philippe Julien Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 191 1,39%
Participation au scrutin Saint-Denis
Taux de participation 30,79%
Taux d'abstention 69,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 14 295

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier Paillard Didier Paillard (42 élus) Ensemble nous sommes saint-denis 9 209 50,49%
Mathieu Hanotin Mathieu Hanotin (13 élus) Mathieu hanotin: l'ambition à gauche pour saint-denis 9 028 49,50%
Participation au scrutin Saint-Denis
Taux de participation 44,80%
Taux d'abstention 55,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,77%
Nombre de votants 19 354

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier Paillard Didier Paillard Ensemble, nous sommes saint-denis 6 868 40,21%
Mathieu Hanotin Mathieu Hanotin Mathieu hanotin: l'ambition à gauche pour saint-denis 5 858 34,30%
Houari Guermat Houari Guermat Soyons fiers de saint-denis 1 500 8,78%
Georges Sali Georges Sali Un nouveau départ pour saint-denis 1 322 7,74%
Stanislas Francina Stanislas Francina Réussir à saint-denis 699 4,09%
Catherine Billard Catherine Billard Saint-denis, on lâche rien! 468 2,74%
Philippe Julien Philippe Julien Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 363 2,12%
Participation au scrutin Saint-Denis
Taux de participation 41,84%
Taux d'abstention 58,16%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,52%
Nombre de votants 18 075
