Résultat municipale 2026 à Pantin : dernières actus de l'élection, les listes de candidats au départ
Résultat de l'élection municipale 2026 à Pantin [EN DIRECT]
A Pantin, le résultat de l'élection municipale 2026 est publié ce dimanche 15 mars 2026. Suivez toute l'actu jusqu'aux résultats de ces municipales 2026...
L'actu des élections municipales 2026 à Pantin
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Pantin ?
Qui est candidat à Pantin pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Pantin sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Bertrand Kern
Liste divers gauche
PANTIN AU COEUR
|
|
Thomas Bardoux
Liste de La France insoumise
Faire mieux pour Pantin
|
|
Geoffrey Carvalhinho
Liste divers droite
PANTIN EN CONFIANCE
|
|
Nathalie Arthaud
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
|
|
Mathieu Monot
Liste d'union à gauche
OSEZ PANTIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bertrand Kern (37 élus) La gauche et l'ecologie pour pantin
|5 110
|57,60%
|
|Nadège Abomangoli (4 élus) Pantin en commun : ecologie - solidarite - democratie
|1 669
|18,81%
|
|Geoffrey Carvalhinho (3 élus) En avant pantin !
|1 322
|14,90%
|
|Olivier Enjalbert (1 élu) Nous sommes pantin
|499
|5,62%
|
|Nathalie Arthaud Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|271
|3,05%
|Participation au scrutin
|Pantin
|Taux de participation
|35,95%
|Taux d'abstention
|64,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 200
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bertrand Kern (35 élus) Tous pour pantin-pantin pour tous
|5 462
|50,53%
|
|Geoffrey Carvalhinho (4 élus) Ensemble vivons mieux à pantin
|2 254
|20,85%
|
|Jean-Pierre Henry (3 élus) Pantin à gauche, l'humain d'abord!
|1 419
|13,12%
|
|Nadia Azoug (3 élus) Un pantin d'avance: l'écologie, la solution
|1 354
|12,52%
|
|Armonia Bordes Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|319
|2,95%
|Participation au scrutin
|Pantin
|Taux de participation
|46,29%
|Taux d'abstention
|53,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,18%
|Nombre de votants
|11 279
Villes voisines de Pantin
- Pantin (93500)
- Ecole primaire à Pantin
- Maternités à Pantin
- Crèches et garderies à Pantin
- Classement des collèges à Pantin
- Salaires à Pantin
- Impôts à Pantin
- Dette et budget de Pantin
- Climat et historique météo de Pantin
- Accidents à Pantin
- Délinquance à Pantin
- Inondations à Pantin
- Nombre de médecins à Pantin
- Pollution à Pantin
- Entreprises à Pantin
- Prix immobilier à Pantin