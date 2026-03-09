Résultat municipale 2026 à Pantin : dernières actus de l'élection, les listes de candidats au départ

Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Pantin ?

Qui est candidat à Pantin pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Pantin sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Bertrand Kern
Bertrand Kern Liste divers gauche
PANTIN AU COEUR
  • Bertrand Kern
  • Nadia Azoug
  • Salim Didane
  • Charline Nicolas
  • Patrick Badard
  • Nadine Castillou
  • Nacime Amimar
  • Myriam Kabachene
  • Mohamed Kafouf
  • Mirjam Rudin
  • Rui Wang
  • Emma Gonzalez-Suarez
  • Quentin Martel
  • Françoise Kern
  • Scandar Ghdas
  • Binta Doucouré
  • Abel Badji
  • Sonia Ghazouani
  • Armand Blondeau
  • Julie Rosenczweig
  • Olivier Monlouis
  • Nathalie Berlu
  • Yann Kukucka
  • Aïssatou Keita
  • Pierre Pausicles
  • Stephanie Antoine
  • Philippe Lebeau
  • Cécile Dap
  • Demba Drame
  • Leïla Zlassi
  • Geoffrey Bertrand
  • Camélia Zeghache
  • Ibra Ndaw
  • Marie Lambrecht
  • Axel Ouidir
  • Naima Touil-Lloyd
  • Yassin Mokhtari Lopez
  • Sandrine Vuidel
  • Rommel Armas Morales
  • Séverine Fillon
  • Al Housseni Djiré
  • Magnaga Diawara
  • Samuel Boissaye
  • Mélissa Zill
  • Hakim Chaouate
  • Sabrina Aloui
  • Antoine Ory
  • Justine Cattacin
  • Makensie Asso
  • Samia Kecili
  • François Birbès
Thomas Bardoux
Thomas Bardoux Liste de La France insoumise
Faire mieux pour Pantin
  • Thomas Bardoux
  • Murielle Kouchkar
  • Badis Benmaghsoula
  • Annoessou Seha
  • Martin Mendiharat
  • Marjorie Keters
  • Sébastien Mely
  • Juliette Bayle
  • David Gallo
  • Alia Ben Amor
  • Abd El Kader Kouhli
  • Benoit Marielle Uri Castry
  • Stéphane Jeuneux
  • Noémie Gagnaire
  • Damien Rakotonoera
  • Mariam-Anita Diatta
  • Etienne Jeannot
  • Adèle Garault
  • Alexandre Galatioto
  • Oasis Yabu Biduaya
  • Aymeric Deloule
  • Anne Torqueo
  • Rudy Poupon
  • Marie-Prudence Henri Njoh Njoh
  • Joachim Blazy
  • Leïla Dimou
  • Shabani Gadegbeku
  • Fanny Durand
  • Basile Copin
  • Anne Oudard
  • Reda Bachnou
  • Prisca Claude
  • Jean-Sébastien Bonnin
  • Emmanuelle Avocegamou
  • François Moitier
  • Auriane Blotin
  • Juba Ouarem
  • Clara Povoas
  • Iqubal Ramzid
  • Alice Aubel
  • Samuel Ardouin-Fumat
  • Anne Cantineau
  • Antoine Cupial
  • Daniela Castillo Briceno
  • Ian Smith
  • Chantal Pigeau
  • Hubert Gillan
  • Annick Tamet
  • Dany Lang
  • Marie-Pierre Bourlet
  • Gaspard Clozel
Geoffrey Carvalhinho
Geoffrey Carvalhinho Liste divers droite
PANTIN EN CONFIANCE
  • Geoffrey Carvalhinho
  • Fabienne Jolles
  • Jean-Luc François
  • Linda Tadount
  • Jean-Jacques Brient
  • Véronique Bellet
  • Stive Berdah
  • Catrina Tavares
  • Fernand-Paul Berthenet
  • Diane Goli
  • Philippe Deshayes
  • Véronique Beaumont
  • Soufian Carcaillet
  • Angélique Fath
  • Franck Benamozig
  • Nadia Laforêt
  • Bruno Bauduin
  • Iymen Mani
  • Morgan Hayoun
  • Muriel Guyot
  • Michel Wolf
  • Houria Bayou
  • Dominique Collette
  • Marie-Laure Dibobé
  • Rachid Bouali
  • Amélie Gillet
  • Ali Ben Saad
  • Isabel Lopez
  • David Brillaud
  • Maïmouna Timéra
  • Bernard Baudon
  • Catherine Zubar
  • Pascal Zerini
  • Théodule Kouhi
  • Karl Cadet-Petit
  • Annick Pintena
  • Franck Aznal
  • Mailka Abokoy
  • Rehman Haujée
  • Sandrine Dupont
  • Sébastien Ribeiro
  • Joëlle Sarfati
  • Mohamed Barry
  • Carlyne Tavares
  • Jérémy Chanez
  • Nicole Maurice
  • Rémy Oliel
  • Vélyane Padoly
  • Mamun Quazi
  • Dolly Chemouny
  • Jean d'Arthur
Nathalie Arthaud
Nathalie Arthaud Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
  • Nathalie Arthaud
  • Patrice Zahn
  • Laurence Hesse
  • Denis Billard
  • Agnès Risbec
  • Thierry Fronty
  • Élodie Broch
  • Daniel Lioubowny
  • Laurence Geneste
  • Jean-Claude Smaga
  • Maryvonne Tate
  • Fabrice Bensimon
  • Françoise Villemaine
  • Nicolas de Santis
  • Danielle Viallevieille
  • Denis Houssin
  • Cindy Djerradine
  • Christian Amalir
  • Charlotte Séchet
  • Emmanuel Codja
  • Aurélia Petit
  • Kodjovi Sodji
  • Esther Lisiki
  • Gilles Zeyen
  • Olympe Crocq
  • Alain Delquigny
  • Cécile Prévot
  • Maël Bailly
  • Martine Boaretto
  • Jean-Pierre Deffeyes
  • Isabelle Le Cor
  • Nicolas Truong - - Hilaire
  • Joséphine Fournet
  • Marc Ravelle-Chapuis
  • Malika Ayadi
  • Romain Savita
  • Roxane Rouliere
  • Claude Aubry
  • Josyane Masurier
  • Alain Clair
  • Lila Gaillat
  • Babou Resty
  • Brigitte Petricca
  • Maxime Royez
  • Émilie Le Calvez
  • Haïder Amrani
  • Danielle Thoreaud
  • Baptiste Calmes
  • Armonie Bordes
Mathieu Monot
Mathieu Monot Liste d'union à gauche
OSEZ PANTIN
  • Mathieu Monot
  • Leïla Slimane
  • Bruno Carrere
  • Hawa Toure
  • Samir Amziane
  • Elsa Foucraut
  • Ahmad Zeidan
  • Sanda Rabbaa
  • Marc Langlade
  • Sylvie Pitkevicht
  • Alain Pichon
  • Zora Zemma
  • Antoine Deklerck
  • Marie Gouriou
  • Thomas Turner
  • Sandra Duquenoy-Palmetti
  • Pierre Menegaldo
  • Géraldine Guillot
  • Amine Lechheb
  • Anaïs Vallat
  • Simon Rumel-Sixdenier
  • Saïda Mondal
  • Siegfried Gautier
  • Fatima Djeddaoui
  • Hassane Sylla
  • Marie-Ange Picot
  • Etienne Traisnel
  • Dounïa Sandi
  • Vincent Loiseau
  • Nadia Salhi
  • Yannick Mertens
  • Florence Moreau
  • Jonas Subtil
  • Véronique Lalubie
  • Antoine Bargas
  • Leïla Bedja
  • Franck Tikry
  • Marie-Clemire Alexandre-Alexis
  • Sébastien Baguerey
  • Rosemarie Voisine
  • Daniel Bouy
  • Luna Richard-Rollier
  • Enzo Bouzit
  • Danielle Dossikian
  • Abdou Nsangou
  • Anne-Kristen Lucbert
  • Didier Guillaume
  • Siham Hakkou
  • Jean-Luc Buffet
  • Léa Letellier
  • Benjamin Pasquier Degiovani

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bertrand Kern
Bertrand Kern (37 élus) La gauche et l'ecologie pour pantin 		5 110 57,60%
  • Bertrand Kern
  • Nadia Azoug
  • Mathieu Monot
  • Leïla Slimane
  • Salim Didane
  • Nadine Castillou
  • Hervé Zantman
  • Hawa Toure
  • Vincent Loiseau
  • Mirjam Rudin
  • Rida Bennedjima
  • Nathalie Berlu
  • Serge Ferretti
  • Emma Gonzalez Suarez
  • François Birbes
  • Mélina Pelé
  • Marc Langlade
  • Françoise Kern
  • Rui Wang
  • Charline Nicolas
  • Nacime Amimar
  • Sonia Ghazouani-Ettih
  • Abel Badji
  • Alice Nicollet
  • Franck Tikry
  • Elodie Salmon
  • Pierric Amella
  • Zora Zemma
  • Philippe Lebeau
  • Julie Rosenczweig
  • Bruno Carrere
  • Delphine Cammal
  • Pierre Pausiclès
  • Jocelyne Chatron
  • David Amsterdamer
  • Christine Lehembre
  • Augustin Ignacio-Pinto
Nadège Abomangoli
Nadège Abomangoli (4 élus) Pantin en commun : ecologie - solidarite - democratie 		1 669 18,81%
  • Nadège Abomangoli
  • Samir Amziane
  • Hông Mach
  • Enzo Poultreniez
Geoffrey Carvalhinho
Geoffrey Carvalhinho (3 élus) En avant pantin ! 		1 322 14,90%
  • Geoffrey Carvalhinho
  • Fabienne Jolles
  • Jean-Luc François
Olivier Enjalbert
Olivier Enjalbert (1 élu) Nous sommes pantin 		499 5,62%
  • Olivier Enjalbert
Nathalie Arthaud
Nathalie Arthaud Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		271 3,05%
Participation au scrutin Pantin
Taux de participation 35,95%
Taux d'abstention 64,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 200

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bertrand Kern
Bertrand Kern (35 élus) Tous pour pantin-pantin pour tous 		5 462 50,53%
  • Bertrand Kern
  • Nathalie Berlu
  • Alain Peries
  • Sanda Rabbaa
  • Jean-Jacques Brient
  • Brigitte Plisson
  • Mathieu Monot
  • Kawthar Ben Khelil
  • Hervé Zantman
  • Françoise Kern
  • Rida Bennedjima
  • Leïla Slimane
  • Bruno Clerembeau
  • Julie Rosenczweig
  • François Birbes
  • Charline Nicolas
  • Jean Chrétien
  • Nadine Castillou
  • David Amsterdamer
  • Elodie Salmon
  • Abel Badji
  • Sonia Ghazouani-Ettih
  • Vincent Loiseau
  • Laïla Ben-Nasr
  • Grégory Darbadie
  • Emma Gonzalez Suarez
  • Didier Segal-Saurel
  • Zora Zemma
  • Miessan Assohoun
  • Raoudha Faouel
  • Yannick Mertens
  • Louise-Alice Ngosso
  • Richard Perrussot
  • Ophélie Ragueneau-Greneau
  • Pierre Dominique Pausicles
Geoffrey Carvalhinho
Geoffrey Carvalhinho (4 élus) Ensemble vivons mieux à pantin 		2 254 20,85%
  • Geoffrey Carvalhinho
  • Ilona Zsoter
  • Michel Wolf
  • Fabienne Jolles
Jean-Pierre Henry
Jean-Pierre Henry (3 élus) Pantin à gauche, l'humain d'abord! 		1 419 13,12%
  • Jean-Pierre Henry
  • Clara Pinault
  • Samir Amziane
Nadia Azoug
Nadia Azoug (3 élus) Un pantin d'avance: l'écologie, la solution 		1 354 12,52%
  • Nadia Azoug
  • Philippe Lebeau
  • Madeleine Delaperriere
Armonia Bordes
Armonia Bordes Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		319 2,95%
Participation au scrutin Pantin
Taux de participation 46,29%
Taux d'abstention 53,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,18%
Nombre de votants 11 279

