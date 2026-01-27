Résultat des municipales 2026 à Béziers : les dernières actus de l'élection
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Béziers (34500) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats des municipales…
18:52 - Julien Gabarron défie Robert Ménard à Béziers
À Béziers, les élections municipales de 2026 s'annoncent intenses, avec Julien Gabarron du Rassemblement national défiant l'actuel maire Robert Ménard. Ce duel marquera une rupture après des années de soutien mutuel entre le RN et Ménard, symbolisant des divergences croissantes sur la politique nationale. Gabarron, enraciné localement, se positionne comme le candidat de l'avenir pour la ville. Lire sur echo-des-tribunes.com
16:51 - Les gauches s'unissent pour Béziers en 2026
À Béziers, un appel à l'union des gauches se dessine pour contrer l'extrême droite en vue des élections municipales de 2026. Thierry Antoine, tête de liste du Printemps de Béziers, souligne une dynamique encourageante malgré un sondage favorable à Robert Ménard. Les concertations entre différents partis de gauche commencent pour élaborer des solutions sur des enjeux locaux tels que la sécurité et le logement social. Lire sur lamarseillaise.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Robert Ménard (44 élus) Choisir béziers
|13 419
|68,74%
|Pascal Resplandy (3 élus) De l'audace pour notre ville
|2 252
|11,53%
|Nicolas Cossange (1 élu) A gauche beziers
|1 193
|6,11%
|Thierry Antoine (1 élu) Béziers en commun : l'écologie solidaire en actions
|1 047
|5,36%
|Antoine About Béziers l'avenir
|810
|4,14%
|Claire Dotto Beziers citoyen
|800
|4,09%
|Participation au scrutin
|Béziers
|Taux de participation
|43,98%
|Taux d'abstention
|56,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|20 006
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Robert Menard (37 élus) Choisir beziers
|14 867
|46,98%
|Elie Aboud (8 élus) Pour la renaissance de beziers
|10 957
|34,62%
|Jean-Michel Du Plaa (4 élus) Beziers resistante, solidaire
|5 817
|18,38%
|Participation au scrutin
|Béziers
|Taux de participation
|68,51%
|Taux d'abstention
|31,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,57%
|Nombre de votants
|32 476
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Robert Menard Choisir beziers
|13 068
|44,88%
|Elie Aboud Pour la renaissance de beziers
|8 783
|30,16%
|Jean-Michel Du Plaa Une autre idée de béziers
|5 431
|18,65%
|Aimé Couquet Alternative populaire biterroise
|1 834
|6,29%
|Participation au scrutin
|Béziers
|Taux de participation
|63,26%
|Taux d'abstention
|36,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,90%
|Nombre de votants
|29 985
