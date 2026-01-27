Résultat des municipales 2026 à Béziers : les dernières actus de l'élection

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Robert Ménard Robert Ménard (44 élus) Choisir béziers 13 419 68,74%
Pascal Resplandy Pascal Resplandy (3 élus) De l'audace pour notre ville 2 252 11,53%
Nicolas Cossange Nicolas Cossange (1 élu) A gauche beziers 1 193 6,11%
Thierry Antoine Thierry Antoine (1 élu) Béziers en commun : l'écologie solidaire en actions 1 047 5,36%
Antoine About Antoine About Béziers l'avenir 810 4,14%
Claire Dotto Claire Dotto Beziers citoyen 800 4,09%
Participation au scrutin Béziers
Taux de participation 43,98%
Taux d'abstention 56,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 20 006

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Robert Menard Robert Menard (37 élus) Choisir beziers 14 867 46,98%
Elie Aboud Elie Aboud (8 élus) Pour la renaissance de beziers 10 957 34,62%
Jean-Michel Du Plaa Jean-Michel Du Plaa (4 élus) Beziers resistante, solidaire 5 817 18,38%
Participation au scrutin Béziers
Taux de participation 68,51%
Taux d'abstention 31,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,57%
Nombre de votants 32 476

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Robert Menard Robert Menard Choisir beziers 13 068 44,88%
Elie Aboud Elie Aboud Pour la renaissance de beziers 8 783 30,16%
Jean-Michel Du Plaa Jean-Michel Du Plaa Une autre idée de béziers 5 431 18,65%
Aimé Couquet Aimé Couquet Alternative populaire biterroise 1 834 6,29%
Participation au scrutin Béziers
Taux de participation 63,26%
Taux d'abstention 36,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,90%
Nombre de votants 29 985
