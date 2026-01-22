Résultat des municipales 2026 à Bordeaux : tous les candidats et les résultats des sondages

Les résultats de l'élection municipale 2026 à Bordeaux se joueront autour d'un duel qui se dessine déjà clairement. Le maire sortant, l'écologiste Pierre Hurmic, est un candidat challengé par une liste d'union de centre-droit qui a failli ne jamais voir le jour.

L'essentiel Les élections municipales de 2026 à Bordeaux opposent le maire sortant, l'écologiste Pierre Hurmic, à deux ex-ministres macronistes. Le parti Renaissance souhaitait soutenir Thomas Cazenave et le Parti radical poussait la candidature de sa présidente, Nathalie Delattre. Après plusieurs réunions, les deux sont parvenus à s'entendre.

Le candidat de l'opposition pour ces municipales 2026 à Bordeaux sera donc Thomas Cazenave, conseiller municipal et métropolitain Renaissance, derrière une large liste d’union (Les Républicains, Renaissance, MoDem, Horizons, Parti radical, Union des démocrates et indépendants, Nouveau Centre, Alliance centriste). Nathalie Delattre présidera le comité de soutien et sa présence sur la liste n'est pas assurée.

Les résultats des municipales à Bordeaux seront connus le 15 mars 2026 au soir pour le premier tour et le 22 mars pour le second tour. Suivez la campagne avec nous dans notre direct.

21/01/26 - 12:13 - "Bordeaux est une fausse ville cycliste", regrette Philippe Dessertine "La gestion calamiteuse des dépenses publiques de l'Etat, de la ville et de l'agglomération, nous enlève toute perspective de grands projets de transport à moyen terme", explique Philippe Dessertine, l'économiste candidat à la mairie de Bordeaux et représentant la société civile. "Je m'engage donc à tout faire pour préserver les transports existants qui manquent d'entretien et sont défaillants", poursuit-il sur son site de campagne. Selon lui, "Bordeaux est une fausse ville cycliste et doit redevenir une vraie ville piétonne dans laquelle chacun se sent en sécurité sur les trottoirs. Le respect du code de la rue, par tous, sera un impératif !", lance-t-il. Il prend notamment l'exemple de Toulouse qui compte "163% de pistes cyclables protégées de plus qu'à Bordeaux". On l'a bien compris, les transports font bel et bien partie des piliers de son programme et de son action s'il venait à s'emparer de l'Hôtel de Ville. 20/01/26 - 12:50 - Découper Bordeaux en "30 quartiers de vie", lance Pierre Hurmic Comme révélé par nos confrères de Sud Ouest, Pierre Hurmic - candidat à sa réélection à Bordeaux - veut faire de la ville un "havre de confiance" et de "proximité". Ces termes font notamment référence à un point essentiel du programme de l'écologiste : le découpage de Bordeaux en trente quartiers "de vie". Dans les colonnes du quotidien local, le maire sortant martèle ce projet de "trente quartiers", des "îlots de vie" et, pour chacun, "de vrais moyens affectés et des animations", dit-il. 19/01/26 - 14:36 - Julie Rechangeux (RN) veut "armer l'intégralité de la police municipale" Actuellement conseillère municipale de Lormont et députée européenne, Julie Rechagneux est la tête de liste du Rassemblement National (RN) pour les élections municipales de 2026 à Bordeaux (Gironde). Selon elle, l'un des sujets prioritaires pour Bordeaux c'est la sécurité. "C'est la principale problématique dont nous parlent les Bordelais", dit-elle chez ICI Gironde. Pierre Hurmic "a armé seulement une petite partie de la police municipale. Nous, nous proposons d'armer l'intégralité de la police municipale, de la porter à 250 policiers municipaux en fin de mandat", poursuit-elle. 15/01/26 - 14:43 - Un scénario donne Thomas Cazenave (Renaissance) gagnant au 2nd tour Un sondage OpinionWay commandé par Renaissance et dévoilé par le journal L'Opinion donne Pierre Hurmic en tête au premier tour avec 32 % des intentions de vote à Bordeaux (Gironde), devant Thomas Cazenave (Renaissance, 26 %). Au second tour, un seul scénario sur les deux testés donne Thomas Cazenave élu avec 44 % des voix : celui d'une triangulaire avec Pierre Hurmic (36 %) et le candidat LFI Nordine Raymond (20 %). En cas de quadrangulaire avec une liste d'union centre-droit menée par Thomas Cazenave, Pierre Hurmic l'emporterait avec 35 % des suffrages contre 31 % pour Thomas Cazenave, 18 % pour LFI et 16 % pour le RN.

Tous les candidats aux municipales 2026 de Bordeaux

Révolution Permanente : Petra Bernus

Bordeaux en Luttes : Myriam Eckert

Rouge Bordeaux Anticapitaliste : Philippe Poutou (NPA)

LFI : Nordine Raymond

"Candidat du patrimoine" : Yves Simonde

Union socialiste : Medhi Saboulard

Les Ecologistes : Pierre Hurmic

Liste soutenue par (Les Républicains, Renaissance, MoDem, Horizons, Parti radical, UDI, Nouveau Centre, Alliance centriste) : Thomas Cazenave

Société civile : Philippe Dessertine

RN : Julie Rechagneux

Ce que disent les sondages pour les municipales 2026 à Bordeaux

Un sondage OpinionWay commandé par Renaissance et dévoilé par le journal L'Opinion donne Pierre Hurmic en tête au premier tour avec 32 % des intentions de vote, devant Thomas Cazenave (Renaissance, 26 %).

Au second tour, un seul scénario sur les deux testés donne Thomas Cazenave élu avec 44 % des voix : celui d'une triangulaire avec Pierre Hurmic (36 %) et le candidat LFI Nordine Raymond (20 %). En cas de quadrangulaire avec la liste d'union centre-droit menée par Thomas Cazenave, Pierre Hurmic l'emporterait avec 35 % des suffrages contre 31 % pour Thomas Cazenave, 18 % pour LFI et 16 % pour le RN de Julie Rechangeux.

Résultat du sondage OpinionWay du 13 novembre

Ce sondage a été réalisé à partir d'un échantillon de 705 personnes inscrites sur les listes électorales à Bordeaux issu d’un échantillon représentatif de la population bordelaise âgée de 18 ans et plus. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle et de zone de résidence. Les résultats des sondages ne sont qu'une traduction des tendances à un instant T et ne peuvent prédire avec certitude les résultats des élections municipales.