Résultat des municipales 2026 à Bordeaux : tous les candidats et les résultats des sondages

Voir aussi :
Sommaire

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Hurmic Pierre Hurmic (48 élus) Bordeaux respire ! 26 509 46,48%
Nicolas Florian Nicolas Florian (14 élus) Union pour bordeaux 25 163 44,12%
Philippe Poutou Philippe Poutou (3 élus) Bordeaux en luttes 5 357 9,39%
Participation au scrutin Bordeaux
Taux de participation 38,33%
Taux d'abstention 61,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 58 002

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Florian Nicolas Florian Majorité municipale 18 990 34,55%
Pierre Hurmic Pierre Hurmic Bordeaux respire ! 18 894 34,38%
Thomas Cazenave Thomas Cazenave Renouveau bordeaux 6 976 12,69%
Philippe Poutou Philippe Poutou Bordeaux en luttes 6 470 11,77%
Bruno Paluteau Bruno Paluteau Le réveil bordelais 1 794 3,26%
Pascal Jarty Pascal Jarty Servir bordeaux 686 1,24%
Yves Simone Yves Simone Suivez le guide 527 0,95%
Gilles Garçon Gilles Garçon Le temps des bordelais 365 0,66%
Fanny Quandalle Fanny Quandalle Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 249 0,45%
Participation au scrutin Bordeaux
Taux de participation 36,93%
Taux d'abstention 63,07%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 55 818

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Juppé Alain Juppé (52 élus) Un temps d'avance avec alain juppé 46 489 60,94%
Vincent Feltesse Vincent Feltesse (7 élus) Un grand bordeaux pour changer d'ère 17 224 22,58%
Jacques Colombier Jacques Colombier (2 élus) Bordeaux bleu marine soutenue par le front national, le rassemblement bleu marine, le siel 4 626 6,06%
Vincent Maurin Vincent Maurin Bordeaux pour tous 3 506 4,59%
Yves Simone Yves Simone Avec yves simone soyons tous guides pour bordeaux 2 128 2,78%
Philippe Poutou Philippe Poutou Bordeaux, rouge et anticapitaliste 1 914 2,50%
Fanny Quandalle Fanny Quandalle Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 391 0,51%
Participation au scrutin Bordeaux
Taux de participation 55,28%
Taux d'abstention 44,72%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Nombre de votants 77 598
Autour des élections à Bordeaux
En savoir plus sur Bordeaux