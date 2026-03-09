Résultat municipale 2026 à Pessac : dernières actus de l'élection

Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Pessac ?

Qui est candidat à Pessac pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Pessac sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Hervé Dossat
Hervé Dossat Liste du Rassemblement National
L'ALTERNANCE POUR PESSAC
  • Hervé Dossat
  • Giulya Yvrard
  • Clément Laidet
  • Marie Marandat
  • Calvin Stern
  • Alexandra Forcolin
  • Jules Berger
  • Bénédicte Mathivet
  • Bruno Biscarrat
  • Marie Monteil
  • Maxence Castaignede
  • Béatrice Torliguian
  • Thierry Berneron
  • Coralie Dambra
  • Julien Moinet
  • Marie-Claude Maurice
  • Joël Carriere
  • Patricia Debrie
  • Sébastien Yvrard
  • Noëlle Oudin
  • Christian Jaud
  • Odile Barbet
  • Alexandre Orts
  • Galina Tsapovitch
  • Christophe George
  • Monique Jaud
  • Jacques Varlot
  • Catherine Blanchard
  • Bernard Faucher
  • Nathalie Simon
  • Janick Debrie
  • Valérie Raphalen
  • Philippe Dupart
  • Geneviève Jost
  • Ruslan Pichuzhkin
  • Maryse Gouvernet
  • Jean-Pierre Sabatté
  • Nathalie Perier
  • Yvan Leonard
  • Sylvie Dupart-Galan
  • Pierre de Amorim
  • Christelle Thebault
  • Brice Mareschal
  • Audrey Durcudoy
  • Vincent Mareschal
  • Patricia Durdos
  • Jérôme Jaud
  • Julie Gavinet
  • Cédric de Saint-Quentin
Sébastien Saint-Pasteur
Sébastien Saint-Pasteur Liste d'union à gauche
PESSAC ENSEMBLE
  • Sébastien Saint-Pasteur
  • Laure Curvale
  • Philippe Monterat
  • Najat Azmy
  • Alain Pariente
  • Sylvie Bridier
  • Jean-François Grèzes
  • Maud Mathieu-Chaigneau
  • Michaël Ristic
  • Florence Bougault
  • Thierry Hofer
  • Julie Vignaud
  • Pierre Castaignos
  • Emmanuelle Daviaud
  • Jean Claude Juzan
  • Élodie Cazaux
  • Christophe Berthelot
  • Christel Chaineaud
  • Bernard Danthez
  • Catherine Dalm
  • Jerome Moncoucut
  • Juliette Sachot
  • Jean-Paul Messé
  • Clémence Nicolas
  • Philippe Cernier
  • Anne Wimez
  • Germinal Climent
  • Anne-Céline Lebeau
  • Hakim Berkane
  • Murielle Courtaud
  • Jonathan Dupire
  • Karelle Perry-Emery
  • Tidiane Gaye
  • Sarah Basset
  • Arnaud Palu
  • Yasmina Chillaoui
  • Alhadji Bouba Nouhou
  • Véronique Garguil
  • Wahid Chakib
  • Claudine Poloni
  • Franck Jacques
  • Sylvie Ferrari
  • Hilaire Zeferino
  • Marine Boyer
  • Johan Brizet
  • Maryse Lacampagne
  • Nathan Mousutéguy
  • Françoise Vernier
  • Guillaume Sala
  • Dominique Dumont
  • Florian Porta Bonete
Bérangère Couillard
Bérangère Couillard Liste divers centre
Unis pour Pessac
  • Bérangère Couillard
  • Benoit Grange
  • Marie-Claude Martinez
  • Matthieu Richez
  • Kenette Bourienne
  • Kevin Pellé
  • Valérie Wastiaux Giudicelli
  • Laurent Desplat
  • Camille Colin-Larrue
  • Mohamed Jamaï
  • Caroline Hascoët
  • Rémi Croizet
  • Célia Richard
  • Didier Broussard
  • Chloé Ruchaud-Irsaque
  • Stéphane Comme
  • Cendrine Pouvreau-Charrié
  • Jean-Claude Sallé
  • Jenny Ludlow
  • Sébastien Bardet
  • Caroline Combes
  • Khalifa Youme
  • Stéphanie Ferrer
  • Frédéric Lucas
  • Cécile Mbaye
  • Jean-Luc Bosc
  • Nathalie Le Jeune
  • Alexandre Clairacq
  • Emilie Curtil
  • Vincent Fontenay
  • Imane Uyttersprot
  • Raphël Martin
  • Kheira Gouignard-Khellas
  • Stanislas Ramiarinarivo
  • Romane Fargeon
  • Bakary Kante
  • Fabienne Thiercelin
  • Maxime Marrot
  • Samira Zaki
  • Nicolas Mertzweiller
  • Solange Kieffer
  • Jean-Michel Diague
  • Hélène Guillemet
  • Pierre Germain
  • Nicole Boenisch-Guimberteau
  • Francis Lacombe
  • Barbara Weisler-Appert
  • Régis Bisleau
  • Nathalie Brunet
  • Charles Zaiter
  • Sylvie Camacho
Franck Raynal
Franck Raynal Liste divers droite
AVEC FRANCK RAYNAL, FIERS D'ÊTRE PESSACAIS
  • Franck Raynal
  • Pascale Pavone
  • Stéphane Mari
  • Fatiha Bozdag
  • Emmanuel Magès
  • Delphine Sabatey
  • Benoît Rautureau
  • Zeineb Lounici
  • Naji Yahmdi
  • Sylvie Vieu
  • Fabien Leroy
  • Margot Décory
  • Ludovic Bideau
  • Véronique Carlotti
  • Jérémie Landreau
  • Fatima Bizine
  • Marc Gatti
  • Edith Dumartin
  • Philippe Robak
  • Nolwenn Lecame
  • Philippe Lagouarde
  • Isabelle Rigaud
  • Cem Oruc
  • Marion Albany
  • Lucas Lacarriere
  • Valérie Bernede
  • Romuald Labat
  • Marina Carlotti
  • Bruno Marchessou
  • Céline Nikitine
  • Christian Chareyre
  • Gladys Thiebault
  • Didier Boulot
  • Hadiza Garba
  • Jean-Philippe Laville
  • Nathalie Lozach
  • Dominique Moussours-Eyrolles
  • Sabine Jacob Neuville
  • Nathan Rossard
  • Maïmiti Gelly
  • Sebastien Brassat
  • Alexia Vincent-Steiner
  • Baptiste Testard
  • Elise Ben Rayana
  • Grégory Vincens
  • Annie Ladiray
  • Jean-Pierre Berthomieux
  • Christine Charmet
  • Franck Marcenat
  • Isabelle Dulaurens
  • Francois Sztark
Isabelle Ufferte
Isabelle Ufferte Liste d'extrême-gauche
ANTICAPITALISTES ET REVOLUTIONNAIRES
  • Isabelle Ufferte
  • Franck Olliver
  • Lea Soupou Sidambarom
  • Julien Colas
  • Cecile Caumieres-Lecouvé
  • Daniel Minvielle
  • Leïla Sabrina Brureau
  • Etienne Saliege
  • Evelyne Durquety
  • Luca Buselli
  • Hélène Giraud
  • David Schuldiener
  • Ilona Lamirand
  • Christophe Leclercq
  • Sylvie Bourgoin
  • Christophe Caville
  • Annick Ducasse-Suisse
  • Julien Pearson
  • Audrey Syre
  • Abdelkrime Chekerker
  • Annette Trouillet
  • Thierry Bidonde
  • Marie-France Villefosse
  • Romain Daniel Caze
  • Marie-Josée Margalejo
  • Clément Duchamps
  • Daniele Lalisou-Pourbaix
  • Johan Lamarque
  • Sandie Murielle Pichereau
  • Francois Doumens
  • Francoise Rulleau
  • Lucas Soupou Sidambarom
  • Chrystelle Bozza
  • Cedric Avril
  • Martine Dequaire
  • Patrick Pourbaix
  • Marina Quesada
  • Lucas Schuldiener
  • Ghislaine Andrieu
  • Daniel Trouillet
  • Dominique Périchon
  • Emilien Gay-Fontaine
  • Ghislaine Teich
  • Laurent Memin
  • Jeanne Pelissier
  • Dominique Maurin
  • Nathalie Ferran
  • Marcellus Soupou Sidambarom
  • Gilberte Pages
Philippe Jaouen
Philippe Jaouen Liste de La France insoumise
PESSAC INSOUMISE
  • Philippe Jaouen
  • Muriel Alloyer
  • Roger Lévy
  • Géraldine El Aroussi
  • Rachid Abqari
  • Sabine Dorronsoro
  • Vincent Boirie
  • Monique Lévy
  • Stéphane Ferron
  • Anne-Frédérique Dubois
  • Jérémy Couloumy
  • Martine Dallava
  • Hacène Aìssaoui
  • Isabel Garcia
  • Philippe Laval
  • Gaëlle Toulotte
  • Alexandre Berne
  • Nora Bouzid
  • Gilbert Dzassabi
  • Marie-José Fernandes
  • Patrick Dubroca
  • Marie-Anne Mazeau
  • Guillaume Balzarini
  • Johanne Sebaux
  • Noé Claverie
  • Dominique Pluvinage
  • Jean-Luc Gouthon
  • Hélène Allain
  • Jean-Pierre Fourquin
  • Ninoska Espinola
  • Saliou Diouf
  • Yvonne Fourquin
  • Félix Lacoste
  • Clarissa Jaouen-Zimmermann
  • Xavier Ficat
  • Danièle Lévy
  • Cédric Toulotte
  • Sophie Lacas
  • Stéphane Masper
  • Natacha Poittevin
  • Hicham Bellah
  • Nicole Salvat
  • Didier Bahougne
  • Sandra Glanger
  • Gabriel Sebaux
  • Salim Zouaoui
  • Stéphane Bouquey
  • Gisèle Auditeau
  • Jacques Reygrobellet
  • Amalia Fernandez Garcia
  • Jean-Claude Bats

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck Raynal
Franck Raynal (37 élus) Naturellement pessac 		7 682 50,57%
  • Franck Raynal
  • Isabelle Dulaurens
  • Stéphane Mari
  • Zeineb Lounici
  • Benoît Rautureau
  • Eva Millier
  • Emmanuel Magès
  • Caroline Benard-Dende
  • Naji Yahmdi
  • Pascale Pavone
  • Benoît Grange
  • Patricia Gau
  • Jérémie Landreau
  • Marie-Céline Lafarie
  • François Sztark
  • Fatiha Bozdag
  • Patrick Chavarot
  • Stéphanie Grondin
  • Marc Gatti
  • Sylvie Vieu
  • Pierrick Lagarrigue
  • Valérie Wastiaux Giudicelli
  • Ludovic Bideau
  • Nathalie Brunet
  • Dominique Moussours-Eyrolles
  • Catherine Dauny
  • Maxime Marrot
  • Sabine Jacob-Neuville
  • Cem Oruc
  • Annie Ladiray
  • Laurent Desplat
  • Marie-Claire Karst
  • Stéphane Comme
  • Fatima Bizine
  • Christian Chareyre
  • Cendrine Pouvereau-Charrié
  • Jean-Pierre Berthomieux
Sébastien Saint-Pasteur
Sébastien Saint-Pasteur (12 élus) Réinventons pessac ensemble : écologie et solidarité 		7 508 49,42%
  • Sébastien Saint-Pasteur
  • Laure Curvale
  • Jean-Paul Messé
  • Sylvie Bridier
  • Michaël Ristic
  • Christel Chaineaud
  • Philippe Cernier
  • Marie-Laure Cardinal
  • Alhadji Nouhou
  • Anne-Marie Tournepiche
  • Cédric Terret
  • Élodie Cazaux
Participation au scrutin Pessac
Taux de participation 36,61%
Taux d'abstention 63,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 509

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck Raynal
Franck Raynal Naturellement pessac 		6 600 45,41%
Sébastien Saint-Pasteur
Sébastien Saint-Pasteur Reinventons pessac ensemble 		3 824 26,31%
Laure Curvale
Laure Curvale L'écologie pour pessac 		3 106 21,37%
David Rybak
David Rybak Pessac avant tout 		546 3,75%
Isabelle Ufferte
Isabelle Ufferte Anticapitalistes ! pour les travailleurs et les classes populaires. 		458 3,15%
Participation au scrutin Pessac
Taux de participation 35,20%
Taux d'abstention 64,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 14 879

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck Raynal
Franck Raynal (34 élus) Pessac avenir 		11 556 51,89%
  • Franck Raynal
  • Sylvie Trautmann
  • Éric Martin
  • Dominique Poustynnikoff
  • Benoît Rautureau
  • Irène Monlun
  • Stéphane Mari
  • Aurélie Di Camillo
  • Benoît Grange
  • Gladys Thiebault
  • Emmanuel Mages
  • Fatiha Bouakkaoui
  • François Sztark
  • Patricia Gau
  • Jérémie Landreau
  • Zeineb Lounici
  • Guy Beneytou
  • Pascale Pavone
  • Gilles Capot
  • Marie-Céline Lafarie
  • Naji Yahmdi
  • Sylvie Camacho
  • Jean-Luc Bosc
  • Caroline Vion
  • Didier Broussard
  • Isabelle Dulaurens
  • Jean-Pierre Berthomieux
  • Nathalie Magnier
  • Jean-François Bolzec
  • Laurence Menezo
  • Laurent Desplat
  • Karine Pérès
  • Pierrick Lagarrigue
  • Délila Nakib
Jean-Jacques Benoit
Jean-Jacques Benoit (11 élus) Liste de progrès, d'ouverture et citoyenne "bien vivre à pessac" 		10 713 48,10%
  • Jean-Jacques Benoit
  • Anne-Marie Tournepiche
  • Gérard Dubos
  • Dany Debaulieu
  • Charles Zaiter
  • Laure Curvale
  • Didier Sarrat
  • Samira El Khadir
  • Jean-Louis Haurie
  • Dominique Dumont
  • Philippe Despujols
Participation au scrutin Pessac
Taux de participation 58,19%
Taux d'abstention 41,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,49%
Nombre de votants 23 315

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques Benoit
Jean-Jacques Benoit Liste de progrès et d'ouverture "bien vivre à pessac" 		8 592 39,36%
Franck Raynal
Franck Raynal Pessac avenir 		8 138 37,28%
Gérard Aupetit
Gérard Aupetit Pessac bleu marine 		1 971 9,03%
Charles Zaiter
Charles Zaiter Citoyens pessacais 		1 907 8,73%
Isabelle Ufferte
Isabelle Ufferte Pessac alternative anticapitaliste 		1 217 5,57%
Participation au scrutin Pessac
Taux de participation 56,18%
Taux d'abstention 43,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,04%
Nombre de votants 22 509

