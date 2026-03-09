Résultat municipale 2026 à Pessac : dernières actus de l'élection
Résultat de l'élection municipale 2026 à Pessac [EN DIRECT]
A Pessac, le résultat de l'élection municipale 2026 est publié ce dimanche 15 mars 2026. Suivez toute l'actu jusqu'aux résultats de ces municipales 2026...
L'actu des élections municipales 2026 à Pessac
10:56 - Hervé Dossat veut incarner le changement à Pessac
Hervé Dossat mène la liste Rassemblement national à Pessac pour les élections municipales de 2026. Dans son programme cet ingénieur commercial à la retraite met l'accent sur la sécurité et la réduction des embouteillages, en proposant des solutions comme le doublement des policiers municipaux. Il critique l'inaction de l'actuel maire et affiche ses ambitions pour "une ère différente". Lire sur sudouest.fr
28/02/26 - 12:31 - Six listes pour les municipales
À Pessac, les élections municipales de 2026 s'annoncent disputées avec six listes en lice. Le maire sortant Franck Raynal brigue un troisième mandat, tandis que des candidats de différents partis, dont Sébastien Saint-Pasteur et Bérangère Couillard, cherchent à s'imposer. L'élection promet d'être un tournant politique dans la ville. Lire sur sudouest.fr
28/02/26 - 11:31 - Le maire dévoile sa liste pour les municipales
À Pessac, le maire sortant Franck Raynal dévoile sa liste pour les élections municipales de 2026, regroupant des fidèles et des nouvelles figures. Des personnalités notables, comme Fabien Leroy et Isabelle Rigaud, apportent leurs expériences variées. Quelques surprenants ajouts, comme Delphine Sabatey et Margot Décory, enrichissent cette candidature. Lire sur sudouest.fr
27/02/26 - 09:36 - Annie Ufferte (NPA-R) dévoile sa liste à Pessac
À Pessac, la liste Anticapitalistes et Révolutionnaires pour les élections municipales de 2026 inclut 48 candidats aux profils variés, allant d'infirmiers à des postiers, en passant par des enseignants. Cette équipe, menée par Annie Ufferte une ancienne conseillère municipale, est composée majoritairement de militants syndicaux engagés dans leurs domaines respectifs. La diversité des âges et des professions reflète un ancrage local fort et une volonté de représenter différentes voix dans la commune. Lire sur sudouest.fr
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Pessac ?
Qui est candidat à Pessac pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Pessac sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Hervé Dossat
Liste du Rassemblement National
L'ALTERNANCE POUR PESSAC
|
|
Sébastien Saint-Pasteur
Liste d'union à gauche
PESSAC ENSEMBLE
|
|
Bérangère Couillard
Liste divers centre
Unis pour Pessac
|
|
Franck Raynal
Liste divers droite
AVEC FRANCK RAYNAL, FIERS D'ÊTRE PESSACAIS
|
|
Isabelle Ufferte
Liste d'extrême-gauche
ANTICAPITALISTES ET REVOLUTIONNAIRES
|
|
Philippe Jaouen
Liste de La France insoumise
PESSAC INSOUMISE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Raynal (37 élus) Naturellement pessac
|7 682
|50,57%
|
|Sébastien Saint-Pasteur (12 élus) Réinventons pessac ensemble : écologie et solidarité
|7 508
|49,42%
|
|Participation au scrutin
|Pessac
|Taux de participation
|36,61%
|Taux d'abstention
|63,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 509
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Raynal Naturellement pessac
|6 600
|45,41%
|Sébastien Saint-Pasteur Reinventons pessac ensemble
|3 824
|26,31%
|Laure Curvale L'écologie pour pessac
|3 106
|21,37%
|David Rybak Pessac avant tout
|546
|3,75%
|Isabelle Ufferte Anticapitalistes ! pour les travailleurs et les classes populaires.
|458
|3,15%
|Participation au scrutin
|Pessac
|Taux de participation
|35,20%
|Taux d'abstention
|64,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 879
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Raynal (34 élus) Pessac avenir
|11 556
|51,89%
|
|Jean-Jacques Benoit (11 élus) Liste de progrès, d'ouverture et citoyenne "bien vivre à pessac"
|10 713
|48,10%
|
|Participation au scrutin
|Pessac
|Taux de participation
|58,19%
|Taux d'abstention
|41,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,49%
|Nombre de votants
|23 315
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Jacques Benoit Liste de progrès et d'ouverture "bien vivre à pessac"
|8 592
|39,36%
|Franck Raynal Pessac avenir
|8 138
|37,28%
|Gérard Aupetit Pessac bleu marine
|1 971
|9,03%
|Charles Zaiter Citoyens pessacais
|1 907
|8,73%
|Isabelle Ufferte Pessac alternative anticapitaliste
|1 217
|5,57%
|Participation au scrutin
|Pessac
|Taux de participation
|56,18%
|Taux d'abstention
|43,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,04%
|Nombre de votants
|22 509
