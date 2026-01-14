Résultat des municipales 2026 à Bourg en Bresse : les dernières infos

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François Debat Jean-François Debat (36 élus) Bourg change 4 892 60,98%
Aurane Reihanian Aurane Reihanian (4 élus) Un nouveau souffle pour bourg-en-bresse 1 654 20,61%
Jérôme Buisson Jérôme Buisson (2 élus) Bourg réveille-toi ! 701 8,73%
Michaël Ruiz Michaël Ruiz (1 élu) Vision bourg-en-bresse 594 7,40%
Sylvain Cousson Sylvain Cousson Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 181 2,25%
Participation au scrutin Bourg-en-Bresse
Taux de participation 35,89%
Taux d'abstention 64,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 198

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean François Debat Jean François Debat (30 élus) Bourg avance avec jean françois debat 6 515 50,64%
Xavier Breton Xavier Breton (7 élus) "avec vous" - xavier breton 2014 4 297 33,40%
Clément Perrin Clément Perrin (2 élus) Bourg-en-bresse bleu marine 1 407 10,93%
Rémi Froschard Rémi Froschard A gauche vraiment 465 3,61%
Maude Lépagnot Maude Lépagnot Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 181 1,40%
Participation au scrutin Bourg-en-Bresse
Taux de participation 56,55%
Taux d'abstention 43,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,88%
Nombre de votants 13 112

