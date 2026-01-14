Résultat des municipales 2026 à Bourg en Bresse : les dernières infos
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Bourg-en-Bresse (01000) sera dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats.
12:26 - Jean-François Debat se représente
Jean-François Debat, actuel maire de Bourg-en-Bresse, annonce sa candidature pour les élections municipales de 2026. Il se positionne comme un repère de stabilité dans un contexte politique troublé et exprime son désir de continuer à servir la ville et ses habitants. Lire sur lavoixdelain.fr
12:10 - Marie-Claude Eyraud veut combattre "la montée des extrêmes" à Bourg-en-Bresse
À Bourg-en-Bresse, Marie-Claude Eyraud se présente aux élections municipales de 2026 en tant que candidate investie par Renaissance. Son objectif est de rassembler une liste centriste pour faire face à la montée des extrêmes et défendre des valeurs modérées. Eyraud, médecin psychiatre, s'engage pour la sécurité et la cohésion sociale. Lire sur lavoixdelain.fr
12:03 - Benoît de Boysson mène une liste à Bourg-en-Bresse
À Bourg-en-Bresse, Benoît de Boysson mènera une liste d'Union des droites pour les municipales de mars 2026, composée d'élus des Républicains et de Nouvelle Energie. Bien qu'il ne sollicite pas d'investiture officielle, il espère obtenir la mairie, détenue par la gauche depuis 2008, en mettant de côté les clivages politiques. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
12:00 - Le RN se prépare aux municipales de 2026
Jérôme Buisson a été désigné pour conduire la liste du Rassemblement National à Bourg-en-Bresse pour les élections municipales de 2026. Le parti a pris du temps avant de se préparer, mais annoncera bientôt ses ambitions pour la ville. Ces élections s’annoncent importantes pour la dynamique politique locale. Lire sur lavoixdelain.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François Debat (36 élus) Bourg change
|4 892
|60,98%
|Aurane Reihanian (4 élus) Un nouveau souffle pour bourg-en-bresse
|1 654
|20,61%
|Jérôme Buisson (2 élus) Bourg réveille-toi !
|701
|8,73%
|Michaël Ruiz (1 élu) Vision bourg-en-bresse
|594
|7,40%
|Sylvain Cousson Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|181
|2,25%
|Participation au scrutin
|Bourg-en-Bresse
|Taux de participation
|35,89%
|Taux d'abstention
|64,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 198
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean François Debat (30 élus) Bourg avance avec jean françois debat
|6 515
|50,64%
|Xavier Breton (7 élus) "avec vous" - xavier breton 2014
|4 297
|33,40%
|Clément Perrin (2 élus) Bourg-en-bresse bleu marine
|1 407
|10,93%
|Rémi Froschard A gauche vraiment
|465
|3,61%
|Maude Lépagnot Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|181
|1,40%
|Participation au scrutin
|Bourg-en-Bresse
|Taux de participation
|56,55%
|Taux d'abstention
|43,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,88%
|Nombre de votants
|13 112
