Résultat des municipales 2026 à Brest : les dernières actus de l'élection
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Brest (29200) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
18:13 - Faire peser les citoyens sur les décisions, c'est le projet de Cécile Beaudouin
Cécile Beaudouin, seule femme tête de liste aux municipales 2026 à Brest, a dévoilé une projet de rupture visant à "redémocratiser" la ville. La liste LFI propose la consultation des citoyens sur les grands projets via un référendum local et souhaite séparer les fonctions de maire et de président de la métropole pour plus de transparence. Lire sur francebleu.fr
17:45 - La liste des Insoumis se construit à Brest
À Brest, la préparation des élections municipales de 2026 avance avec la formation de la liste des Insoumis. Ce mouvement politique s'organise pour renforcer sa présence et ses propositions en vue de la prochaine échéance électorale. La dynamique autour de cette liste promet d'influencer le paysage politique local. Lire sur brest-infos.fr
17:11 - Nazim Yenier défie François Cuillandre à Brest
À Brest, Nazim Yenier se lance dans la course aux élections municipales de 2026 avec l'ambition de renverser le maire sortant François Cuillandre. Ancien prof de maths et fondateur du collectif Les Bergers du quartier, il se positionne comme un candidat citoyen axé sur la réhabilitation du logement social et la sécurité. Yenier, opposé aux politiques socialistes, souhaite offrir un nouvel avenir aux quartiers défavorisés. Lire sur francebleu.fr
16:19 - François Cuillandre présente sa liste pour les élections municipales
François Cuillandre, maire sortant de Brest, a présenté le 14 janvier 2026 une liste d'union de la gauche pour les élections municipales, composée de 55 candidats majoritairement renouvelés et rajeunis. La liste inclut des socialistes et des écologistes en positions éligibles, affirmant la volonté de conserver la mairie acquise depuis 1977. Avec 47% de nouveaux entrants et une moyenne d'âge de 46 ans, cette équipe vise à intégrer des idées nouvelles dans la gestion de la ville. Lire sur francebleu.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Cuillandre (42 élus) Brest au coeur!
|12 628
|49,69%
|Bernadette Malgorn (10 élus) Bernadette malgorn, brest, c'est vous !
|9 253
|36,41%
|Marc Coatanea (3 élus) Marchons pour brest!
|3 530
|13,89%
|Participation au scrutin
|Brest
|Taux de participation
|31,96%
|Taux d'abstention
|68,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|27 024
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Cuillandre Brest au coeur!
|8 146
|26,53%
|Bernadette Malgorn Bernadette malgorn, brest, c'est vous !
|5 794
|18,87%
|Ronan Pichon Brest ecologie solidarites
|4 831
|15,73%
|Marc Coatanea Marchons pour brest!
|3 867
|12,59%
|Pascal Olivard Brest, imaginons demain
|2 782
|9,06%
|Pierre-Yves Cadalen Brest a venir !
|2 189
|7,13%
|Renee Thomaïdis Vivre en securite a brest
|2 061
|6,71%
|Emmanuelle Le Pors Brest la liste citoyenne
|651
|2,12%
|Rémy Collard Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|219
|0,71%
|Roger Calvez Democratie communale et laicite
|158
|0,51%
|Participation au scrutin
|Brest
|Taux de participation
|36,94%
|Taux d'abstention
|63,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|31 197
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Cuillandre (42 élus) Ensemble pour brest tenons le cap
|22 187
|52,71%
|Bernadette Malgorn (13 élus) Avec bernadette malgorn au service de tous les brestois
|19 902
|47,28%
|Participation au scrutin
|Brest
|Taux de participation
|52,32%
|Taux d'abstention
|47,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,03%
|Nombre de votants
|44 790
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Cuillandre Ensemble pour brest tenons le cap
|17 740
|42,46%
|Bernadette Malgorn Avec bernadette malgorn au service de tous les brestois
|11 550
|27,64%
|Laurent Prunier " vous, nous, brest ! "
|4 165
|9,96%
|Alain Rousseau Brest bleu marine
|4 093
|9,79%
|Quentin Marchand Colere de brest ! l'humain d'abord
|3 408
|8,15%
|André Cherblanc Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|820
|1,96%
|Participation au scrutin
|Brest
|Taux de participation
|51,35%
|Taux d'abstention
|48,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,98%
|Nombre de votants
|43 964
