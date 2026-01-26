Résultat des municipales 2026 à Brest : les dernières actus de l'élection

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Cuillandre François Cuillandre (42 élus) Brest au coeur! 12 628 49,69%
Bernadette Malgorn Bernadette Malgorn (10 élus) Bernadette malgorn, brest, c'est vous ! 9 253 36,41%
Marc Coatanea Marc Coatanea (3 élus) Marchons pour brest! 3 530 13,89%
Participation au scrutin Brest
Taux de participation 31,96%
Taux d'abstention 68,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 27 024

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Cuillandre François Cuillandre Brest au coeur! 8 146 26,53%
Bernadette Malgorn Bernadette Malgorn Bernadette malgorn, brest, c'est vous ! 5 794 18,87%
Ronan Pichon Ronan Pichon Brest ecologie solidarites 4 831 15,73%
Marc Coatanea Marc Coatanea Marchons pour brest! 3 867 12,59%
Pascal Olivard Pascal Olivard Brest, imaginons demain 2 782 9,06%
Pierre-Yves Cadalen Pierre-Yves Cadalen Brest a venir ! 2 189 7,13%
Renee Thomaïdis Renee Thomaïdis Vivre en securite a brest 2 061 6,71%
Emmanuelle Le Pors Emmanuelle Le Pors Brest la liste citoyenne 651 2,12%
Rémy Collard Rémy Collard Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 219 0,71%
Roger Calvez Roger Calvez Democratie communale et laicite 158 0,51%
Participation au scrutin Brest
Taux de participation 36,94%
Taux d'abstention 63,06%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 31 197

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Cuillandre François Cuillandre (42 élus) Ensemble pour brest tenons le cap 22 187 52,71%
Bernadette Malgorn Bernadette Malgorn (13 élus) Avec bernadette malgorn au service de tous les brestois 19 902 47,28%
Participation au scrutin Brest
Taux de participation 52,32%
Taux d'abstention 47,68%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,03%
Nombre de votants 44 790

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Cuillandre François Cuillandre Ensemble pour brest tenons le cap 17 740 42,46%
Bernadette Malgorn Bernadette Malgorn Avec bernadette malgorn au service de tous les brestois 11 550 27,64%
Laurent Prunier Laurent Prunier " vous, nous, brest ! " 4 165 9,96%
Alain Rousseau Alain Rousseau Brest bleu marine 4 093 9,79%
Quentin Marchand Quentin Marchand Colere de brest ! l'humain d'abord 3 408 8,15%
André Cherblanc André Cherblanc Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 820 1,96%
Participation au scrutin Brest
Taux de participation 51,35%
Taux d'abstention 48,65%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,98%
Nombre de votants 43 964
