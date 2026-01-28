Résultat des municipales 2026 à Calais : les dernières actus de l'élection
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Calais (62100) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats des municipales…
13:47 - La municipalité de Calais consulte les habitants avant les municipales de 2026
À Calais, en préparation des élections municipales de mars 2026, une consultation intitulée « Ma commune, mon maire et moi » est lancée pour recueillir les avis des citoyens. Ces questionnaires thématiques mensuels visent à clarifier les attentes des habitants concernant leur municipalité. Cet événement s'inscrit dans une dynamique d'implication citoyenne. Lire sur francebleu.fr
12:46 - Natacha Bouchart confrontée à des militants à Calais
À Calais, la cérémonie des vœux de Natacha Bouchart a été perturbée par une vingtaine de militants soutenant les migrants, le 27 janvier 2026. Les manifestants ont dénoncé la politique migratoire de la maire en interrompant l'événement avec une action symbolique. La police municipale est intervenue pour évacuer les manifestants. Lire sur lavoixdunord.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Natacha Bouchart (39 élus) Se battre au quotidien pour chaque calaisien
|9 345
|50,24%
|Virginie Quenez (6 élus) Respirer calais 2020
|4 435
|23,84%
|Marc De Fleurian (4 élus) Calais pour vous, liste soutenue par le rassemblement national
|3 332
|17,91%
|Laurent Roussel Rassemblement des citoyens calaisiens
|874
|4,69%
|Rudy Vercucque Ensemble, libérons calais
|419
|2,25%
|Françoise Millot Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|194
|1,04%
|Participation au scrutin
|Calais
|Taux de participation
|37,74%
|Taux d'abstention
|62,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|19 278
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Natacha Bouchart (38 élus) Calais se releve
|15 760
|52,11%
|Jacky Henin (9 élus) Ensemble pour calais
|11 891
|39,32%
|Françoise Vernalde (2 élus) Calais bleu marine
|2 589
|8,56%
|Participation au scrutin
|Calais
|Taux de participation
|59,91%
|Taux d'abstention
|40,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,94%
|Nombre de votants
|31 157
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Natacha Bouchart Calais se releve
|11 050
|39,04%
|Jacky Henin Calais d'abord, encore et toujours ! liste de rassemblement a gauche
|6 397
|22,60%
|Yann Capet Ensemble pour reussir calais
|5 584
|19,72%
|Françoise Vernalde Calais bleu marine
|3 552
|12,54%
|Alexandre Van Kerkhove Calais passionnement
|1 111
|3,92%
|Françoise Millot Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|610
|2,15%
|Participation au scrutin
|Calais
|Taux de participation
|56,09%
|Taux d'abstention
|43,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,98%
|Nombre de votants
|29 172
