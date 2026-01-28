Résultat des municipales 2026 à Calais : les dernières actus de l'élection

Voir aussi :
Sommaire

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Natacha Bouchart Natacha Bouchart (39 élus) Se battre au quotidien pour chaque calaisien 9 345 50,24%
Virginie Quenez Virginie Quenez (6 élus) Respirer calais 2020 4 435 23,84%
Marc De Fleurian Marc De Fleurian (4 élus) Calais pour vous, liste soutenue par le rassemblement national 3 332 17,91%
Laurent Roussel Laurent Roussel Rassemblement des citoyens calaisiens 874 4,69%
Rudy Vercucque Rudy Vercucque Ensemble, libérons calais 419 2,25%
Françoise Millot Françoise Millot Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 194 1,04%
Participation au scrutin Calais
Taux de participation 37,74%
Taux d'abstention 62,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 19 278

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Natacha Bouchart Natacha Bouchart (38 élus) Calais se releve 15 760 52,11%
Jacky Henin Jacky Henin (9 élus) Ensemble pour calais 11 891 39,32%
Françoise Vernalde Françoise Vernalde (2 élus) Calais bleu marine 2 589 8,56%
Participation au scrutin Calais
Taux de participation 59,91%
Taux d'abstention 40,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,94%
Nombre de votants 31 157

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Natacha Bouchart Natacha Bouchart Calais se releve 11 050 39,04%
Jacky Henin Jacky Henin Calais d'abord, encore et toujours ! liste de rassemblement a gauche 6 397 22,60%
Yann Capet Yann Capet Ensemble pour reussir calais 5 584 19,72%
Françoise Vernalde Françoise Vernalde Calais bleu marine 3 552 12,54%
Alexandre Van Kerkhove Alexandre Van Kerkhove Calais passionnement 1 111 3,92%
Françoise Millot Françoise Millot Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 610 2,15%
Participation au scrutin Calais
Taux de participation 56,09%
Taux d'abstention 43,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,98%
Nombre de votants 29 172
Autour des élections à Calais
En savoir plus sur Calais