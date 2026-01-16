Résultat des municipales à Carcassonne : ce qu'il faut savoir avant le 1er tour
- Dernières infos municipale à Carcassonne
- Résultat municipale 2020 Carcassonne
- Résultat municipale 2014 Carcassonne
- Bureaux de vote Carcassonne
- Carcassonne (toutes les informations sur la ville)
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Carcassonne (11000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats....
13:51 - Les habitants de la Trivalle veulent des changements à Carcassonne
Les élections municipales de mars 2026 approchent à Carcassonne, et les habitants de la Trivalle expriment leurs attentes envers le futur maire. Ils souhaitent des améliorations en matière de sécurité, de régulation des locations Airbnb et une charte de vie commune pour préserver l'esprit de leur quartier. La Trivalle, avec ses 230 résidents, se préoccupe de l'impact du tourisme sur leur quotidien. Lire sur lindependant.fr
13:46 - Les habitants de Carcassonne veulent un maire réactif
À Carcassonne, les élections municipales de 2026 se concentrent sur des problèmes de sécurité et de commerce. Les habitants de la Bastide Saint-Louis expriment leurs inquiétudes et soulignent un sentiment d'insécurité, tandis que la fermeture des commerces et le manque de dynamisme sont également des préoccupations majeures. Les candidats devront répondre à ces attentes pour redynamiser la ville. Lire sur lindependant.fr
13:15 - A Carcassonne, les habitants veulent revitaliser Barbacane
À Carcassonne, les habitants du quartier Barbacane expriment leurs attentes pour les élections municipales de mars 2026. Ils souhaitent revitaliser leur quartier en favorisant le commerce local et en créant un esprit de communauté, notamment par l'installation de marchés et de nouvelles pistes cyclables. Le dialogue entre les commerçants et la ville est crucial pour redynamiser cette zone historique. Lire sur lindependant.fr
13:13 - Le PS veut renforcer la sécurité municipale
À Carcassonne, les élections municipales de 2026 sont marquées par des propositions de la liste socialiste Carcassonne Unie, dirigée par Alix Soler-Alcaraz. Celle-ci prévoit l'augmentation des effectifs de la police municipale pour renforcer la sécurité et améliorer la proximité avec les habitants. Des mesures concrètes incluent un système d'alerte pour les commerçants et une présence accrue devant les écoles. Lire sur lindependant.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Larrat (32 élus) Pour carcassonne avec gerard larrat
|5 843
|47,20%
|Tamara Rivel (8 élus) "l'energie citoyenne pour carcassonne !"
|4 632
|37,41%
|Edgar Montagné (3 élus) Rassemblons carcassonne
|1 904
|15,38%
|Participation au scrutin
|Carcassonne
|Taux de participation
|43,21%
|Taux d'abstention
|56,79%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 865
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Larrat Pour carcassonne avec gerard larrat
|3 775
|32,80%
|Tamara Rivel Tamararivel2020 "une energie nouvelle pour carcassonne !"
|2 100
|18,25%
|Edgar Montagné Rassemblons carcassonne
|1 901
|16,52%
|Xavier Bigot Carcassonne citoyenne ecologique et sociale
|1 375
|11,95%
|Jean-Noël Crouzet Priorité carcassonne
|938
|8,15%
|Marie-Hélène Regnier Unis pour carcassonne
|902
|7,83%
|Christine Pujol Christine pujol l'autre choix
|515
|4,47%
|Participation au scrutin
|Carcassonne
|Taux de participation
|40,46%
|Taux d'abstention
|59,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 032
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Larrat (31 élus) Notre parti c'est carcassonne
|8 121
|40,41%
|Jean-Claude Perez (8 élus) Tous pour carcassonne
|7 885
|39,24%
|Robert Morio (4 élus) Carcassonne rassemblement bleu marine
|4 086
|20,33%
|Participation au scrutin
|Carcassonne
|Taux de participation
|69,33%
|Taux d'abstention
|30,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,36%
|Nombre de votants
|21 007
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Perez Tous pour carcassonne
|5 245
|28,17%
|Robert Morio Carcassonne rassemblement bleu marine
|4 072
|21,87%
|Gérard Larrat Bien vivre a carcassonne
|3 518
|18,89%
|Isabelle Chesa Ambition carcassonne
|3 366
|18,08%
|Amandine Carrazoni Carcassonne la citoyenne
|1 561
|8,38%
|Hervé Boissonade Agir pour carcassonne
|458
|2,46%
|Jean-François Daraud Fiers d'être carcassonnais
|397
|2,13%
|Participation au scrutin
|Carcassonne
|Taux de participation
|63,92%
|Taux d'abstention
|36,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,93%
|Nombre de votants
|19 378
- Carcassonne (11000)
- Ecole primaire à Carcassonne
- Maternités à Carcassonne
- Crèches et garderies à Carcassonne
- Classement des collèges à Carcassonne
- Salaires à Carcassonne
- Impôts à Carcassonne
- Dette et budget de Carcassonne
- Climat et historique météo de Carcassonne
- Accidents à Carcassonne
- Délinquance à Carcassonne
- Inondations à Carcassonne
- Nombre de médecins à Carcassonne
- Pollution à Carcassonne
- Entreprises à Carcassonne
- Prix immobilier à Carcassonne