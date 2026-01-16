Résultat des municipales à Carcassonne : ce qu'il faut savoir avant le 1er tour

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Larrat Gérard Larrat (32 élus) Pour carcassonne avec gerard larrat 5 843 47,20%
Tamara Rivel Tamara Rivel (8 élus) "l'energie citoyenne pour carcassonne !" 4 632 37,41%
Edgar Montagné Edgar Montagné (3 élus) Rassemblons carcassonne 1 904 15,38%
Participation au scrutin Carcassonne
Taux de participation 43,21%
Taux d'abstention 56,79%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 865

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Larrat Gérard Larrat Pour carcassonne avec gerard larrat 3 775 32,80%
Tamara Rivel Tamara Rivel Tamararivel2020 "une energie nouvelle pour carcassonne !" 2 100 18,25%
Edgar Montagné Edgar Montagné Rassemblons carcassonne 1 901 16,52%
Xavier Bigot Xavier Bigot Carcassonne citoyenne ecologique et sociale 1 375 11,95%
Jean-Noël Crouzet Jean-Noël Crouzet Priorité carcassonne 938 8,15%
Marie-Hélène Regnier Marie-Hélène Regnier Unis pour carcassonne 902 7,83%
Christine Pujol Christine Pujol Christine pujol l'autre choix 515 4,47%
Participation au scrutin Carcassonne
Taux de participation 40,46%
Taux d'abstention 59,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 032

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Larrat Gérard Larrat (31 élus) Notre parti c'est carcassonne 8 121 40,41%
Jean-Claude Perez Jean-Claude Perez (8 élus) Tous pour carcassonne 7 885 39,24%
Robert Morio Robert Morio (4 élus) Carcassonne rassemblement bleu marine 4 086 20,33%
Participation au scrutin Carcassonne
Taux de participation 69,33%
Taux d'abstention 30,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,36%
Nombre de votants 21 007

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Perez Jean-Claude Perez Tous pour carcassonne 5 245 28,17%
Robert Morio Robert Morio Carcassonne rassemblement bleu marine 4 072 21,87%
Gérard Larrat Gérard Larrat Bien vivre a carcassonne 3 518 18,89%
Isabelle Chesa Isabelle Chesa Ambition carcassonne 3 366 18,08%
Amandine Carrazoni Amandine Carrazoni Carcassonne la citoyenne 1 561 8,38%
Hervé Boissonade Hervé Boissonade Agir pour carcassonne 458 2,46%
Jean-François Daraud Jean-François Daraud Fiers d'être carcassonnais 397 2,13%
Participation au scrutin Carcassonne
Taux de participation 63,92%
Taux d'abstention 36,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,93%
Nombre de votants 19 378
