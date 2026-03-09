Résultat municipale 2026 à Cergy : les infos à retenir avant le 1er tour de l'élection
Résultat de l'élection municipale 2026 à Cergy [EN DIRECT]
A Cergy, le résultat de l'élection municipale 2026 est publié ce dimanche 15 mars 2026. Suivez toute l'actu jusqu'aux résultats de ces municipales 2026...
L'actu des élections municipales 2026 à Cergy
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Cergy ?
Qui est candidat à Cergy pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Cergy sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Jean-Paul Jeandon
Liste d'union à gauche
CERGY C'EST NOUS
|
|
Armand Payet
Liste divers droite
CERGY UNIE
|
|
Éric Cassan
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
François Lefebvre Des Noëttes
Liste d'extrême-gauche
100 % PUBLIC SOUTENUE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS
|
|
Daisy Yaïch
Liste de La France insoumise
CERGY EN COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Jeandon (36 élus) Ensemble pour cergy
|4 156
|46,28%
|
|Armand Payet (10 élus) Unis pour que cergy protege, respire, eleve
|3 741
|41,66%
|
|Cécile Escobar (3 élus) Cergy avec vous ! liste de gauche, citoyenne et ecologiste
|1 082
|12,05%
|
|Participation au scrutin
|Cergy
|Taux de participation
|29,00%
|Taux d'abstention
|71,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 216
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Jeandon Ensemble pour cergy
|3 399
|33,78%
|Armand Payet Pour que cergy protege, respire, eleve
|1 967
|19,55%
|Alexandre Pueyo Unis pour cergy
|1 170
|11,63%
|Cécile Escobar Cergy avec vous ! liste de gauche, citoyenne et ecologiste
|1 101
|10,94%
|Gwenola Ferran-Rocchi Decidons cergy
|681
|6,76%
|Sanaa Saitouli Cergy demain
|579
|5,75%
|Bley Mokono Cergy la relève
|483
|4,80%
|Mathieu Bouda Le choix de l'avenir
|456
|4,53%
|Eric Cassan Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|119
|1,18%
|François Lefebvre Des Noettes 100% public
|105
|1,04%
|Participation au scrutin
|Cergy
|Taux de participation
|32,54%
|Taux d'abstention
|67,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 303
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Jeandon (34 élus) Cergy rassemblée
|7 689
|51,28%
|
|Thierry Sibieude (11 élus) Pour cergy, c'est le moment
|7 305
|48,71%
|
|Participation au scrutin
|Cergy
|Taux de participation
|49,44%
|Taux d'abstention
|50,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,44%
|Nombre de votants
|15 528
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Jeandon Cergy rassemblee
|5 815
|43,24%
|Thierry Sibieude Pour cergy, c'est le moment
|5 643
|41,96%
|Françoise Courtin Ensemble réinventons cergy
|1 025
|7,62%
|Laurent Carius A cergy avec vous et pour vous
|503
|3,74%
|Eric Cassan Lutte ouvriere faire entendre le camps des travailleurs
|283
|2,10%
|Martine Quenton Liste d'unite et de resistance soutenue par le parti ouvrier independant
|177
|1,31%
|Participation au scrutin
|Cergy
|Taux de participation
|44,65%
|Taux d'abstention
|55,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,13%
|Nombre de votants
|14 025
Villes voisines de Cergy
- Cergy (95000)
- Ecole primaire à Cergy
- Maternités à Cergy
- Crèches et garderies à Cergy
- Classement des collèges à Cergy
- Salaires à Cergy
- Impôts à Cergy
- Dette et budget de Cergy
- Climat et historique météo de Cergy
- Accidents à Cergy
- Délinquance à Cergy
- Inondations à Cergy
- Nombre de médecins à Cergy
- Pollution à Cergy
- Entreprises à Cergy
- Prix immobilier à Cergy