Résultat municipale 2026 à Cergy : les infos à retenir avant le 1er tour de l'élection

Voir aussi :
Sommaire

Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Cergy ?

Qui est candidat à Cergy pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Cergy sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Jean-Paul Jeandon
Jean-Paul Jeandon Liste d'union à gauche
CERGY C'EST NOUS
  • Jean-Paul Jeandon
  • Malika Yebdri
  • Moctar Toure
  • Keltoum Rochdi
  • Eric Nicollet
  • Cécile Escobar
  • Gilles Coupet
  • Kinjal Damani
  • Louis L'Haridon
  • Florine Guillot
  • Karim Ziabat
  • Sophie Erard-Peyr
  • Régis Litzellmann
  • Mariam Majid
  • Pepito Caccia
  • Claire Dulu
  • Florian Couasnon
  • Marie-Françoise Arouay
  • Ibrahima Diallo
  • Narjes Sdiri
  • Clément Ortega-Pelletier
  • Maud Chassandre
  • Moustapha Diouf
  • Thiane Kamara
  • Maxime Kayadjanian
  • Marieme Ndiaye
  • Benjamin Hebding
  • My Ling Banh
  • Joel Mesmin
  • Sandrine Beniac
  • Philippe Velasques
  • Laurence Bernard
  • Pape Diop
  • Maty Nzalankoumbou
  • Ali Grairi
  • Indra Diarra Mendes
  • Brice Michaud
  • Chaïma Labidi
  • Dominique Couturat
  • Monique Radou
  • Farid Djedai
  • Salamatou Maiguizo
  • Paul Valentin
  • Isabelle Petit
  • Carlos Ramos
  • Sokhna Gaye
  • Bernard Le Sueur
  • Claire Beugnot
  • Kishalan Kumarathas
Armand Payet
Armand Payet Liste divers droite
CERGY UNIE
  • Armand Payet
  • Edwige Ahilé
  • Alexandre Pueyo
  • Sonia Krimi
  • Mohamed-Lamine Traore
  • Laurence Holliger
  • Mickaël Declerck
  • Emmanuelle Gueguen
  • Didier Areias
  • Gaëlle Duigou
  • Rida Boultame
  • Valérie Moreau
  • Dominique Sepulcre
  • Edith Héveline
  • Achille Morin
  • Anne-Marie Wolff
  • Patrick Deschasaux
  • Pascale Etchebarne
  • Georges Daoud
  • Pavitha Thavarajah
  • Florian Léchaudé
  • Claire Guilcher
  • Mathieu Bouda
  • Fatima Aabouda
  • Brice Mono
  • Mathilde Favel
  • Adrien Graton
  • Chantal Do
  • Benito d'Almeida
  • Christelle Cherubin
  • Christian Dandrimont
  • Jade Marcussy
  • Pierre-Antoine Goujon
  • Christine Millot
  • Stéphane Mareau
  • Marine Plumerez
  • Beugré Landry Mambé
  • Marie-Annick Pau
  • Jean-Christophe Corain
  • Amal Tebibel
  • Charly Zulmea
  • Sofia Lambert
  • Nestor Odjoumani
  • Meena Vohra
  • Kevin Djidotor
  • Nadera Derriche
  • Francis Pautrat
  • Francine Léchaudé
  • Mohamadou Barry
  • Yolande Clapie
  • Jean-Claude Marnef
Éric Cassan
Éric Cassan Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Éric Cassan
  • Aurélie Mahoudeau
  • Abdourahamani Mze Mogne
  • Emma Commin
  • Sébastien Faisy
  • Matengo Diluvuidi
  • Moussa Ndiaye
  • Gladys Gassama
  • Marc François
  • Sandrine Bisson
  • Jean Arthur Bamono Nzoumba
  • Fabienne Akkus
  • Boris Larrouy
  • Lalla Elmabrouk-El-Alaoui
  • Michel Bigaud
  • Céline Cheslet
  • Kevin Peerbocus
  • Aniko Györi
  • Cyr Mbouala Mouanga
  • Flore Bossadi
  • Alexandre Arguc
  • Valerie Husson
  • Zacharie Etoundi Ndoman
  • Laurence Le Guen
  • Quentin Gerbaud
  • Aline Fradin
  • Yves Gaillard
  • Lydia Rakotoarimanana
  • Stéphane Moussard
  • Franceline Gbery
  • Ildebert Porlon
  • Séverine Lours
  • Didier Agelas
  • Mbang Ella-Menye
  • Magic Györi
  • Yannick Fouesneau
  • Jean-Pierre Vedel
  • Epiphanie Meye Bitegue
  • Stéphane Leprieur
  • Olivia Loop
  • Reda Azzaoui
  • Céline Trieste
  • Lamine Sané
  • Yanna Constable
  • Antoine Morassin
  • Fatou Ndiaye
  • Alain de la Torre
  • Danielle Goumain
  • Francis Lesprit
François Lefebvre Des Noëttes
François Lefebvre Des Noëttes Liste d'extrême-gauche
100 % PUBLIC SOUTENUE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS
  • François Lefebvre Des Noëttes
  • Martine Quenton
  • Ousmane Maiga
  • Stacy Pedalino
  • Mourad Rharabti
  • Pauline Dargent
  • Michel Binet
  • Katy Detappe
  • Daniel Courrèges
  • Oumou Samaké
  • Laurent Dargent
  • Suzette Guyot
  • Christian Belair
  • Oumou Drame
  • Slimane Borgi
  • Fatiha Semmache
  • Marc Clerfayts
  • Lélya Benelkebir
  • Pascal Maquignon
  • Rokia Sambake
  • Mohamed Rahhou
  • Corisa Mou
  • Bernard Boulier
  • Christine Semiramoth
  • Lahcene Koukeb
  • Zina Ghalleb
  • Jean-Claude Mater
  • Andrée Joseph
  • Benjamin Lefebvre Des Noëttes
  • Flore Mufi
  • Mohamed Hidar
  • Josiane Bandeira
  • Christian Dupoux
  • Florence Felmé
  • Mohamed Mebarki
  • Françoise Clair
  • Philippe Mendy
  • Chérifa Mebtoul
  • Kévin Dos Santos Miranda
  • Adama Diallo
  • Farid Brahmi
  • Maïmouna Sambaké
  • Jalel Oueslati
  • Anaïs Adelson
  • Sabri Benelkebir
  • Tarmata Dramé
  • Naji Saadaoui
  • Evelyne Tijou
  • Zinedine Mouadane
Daisy Yaïch
Daisy Yaïch Liste de La France insoumise
CERGY EN COMMUN
  • Daisy Yaïch
  • Maximo Zamorano
  • Inès Ben Yacoub
  • Rachid Bouhouch
  • Muriel Judeaux
  • Paali Camara
  • Fabienne Zerbouhi-Isambert
  • Frédéric Coupaye
  • Sylvie Demaret
  • Malek Trabelsi
  • Chantal Gaitan
  • Yousouf Doucoure
  • Aygül Türk
  • Moustapha Seck
  • Nathalie Dos Santos
  • Tahar Azzag
  • Sana Diallo
  • Eray Akan
  • Kimberley Kemtchuaing-Dupressoir
  • Claude Favreau
  • Sabrina Bergiz
  • Tchèque Djoumoi
  • Paola Sambar
  • Abdellah Hassani
  • Selin Atas
  • Younes Moussaoui
  • Pascale Barrez
  • Jean Jude Dorante
  • Lucie Bodin
  • Shamseddine Monayajo
  • Steffie Nicolic
  • Diego Delvig
  • Sarah Ntonga
  • Sankoung Minte
  • Carine Beguerie
  • Nathan Sana
  • Aïcha Chetouani
  • Raphaël Gadioux
  • Angelique Sedjaï
  • Romain Bowe
  • Latifa Morad
  • Alain Derivière
  • Hortense Leoué
  • Jean-Louis Odinot
  • Talia Merad
  • Chérif Kerkar
  • Déborah Bourdé
  • Daniel Chausson
  • Dalila Belghari

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Jeandon
Jean-Paul Jeandon (36 élus) Ensemble pour cergy 		4 156 46,28%
  • Jean-Paul Jeandon
  • Roxane Remvikos
  • Moussa Diarra
  • Malika Yebdri
  • Abdoulaye Sangare
  • Keltoum Rochdi
  • Marc Denis
  • Claire Beugnot
  • Eric Nicollet
  • Daisy Yaïch
  • Rachid Bouhouch
  • Hawa Fofana
  • Régis Litzellmann
  • Elina Corvin
  • Gilles Coupet
  • Narjés Sdiri
  • Karim Ziabat
  • Alexandra Wisniewski
  • Maxime Kayadjanian
  • Marie-Françoise Arouay
  • Adrien Jaquot
  • Céline Ben Abdelkader
  • Florian Couasnon
  • Françoise Courtin
  • Moustapha Diouf
  • Sophie Erard
  • Louis L'haridon
  • Josiane Carpentier
  • Patrick Barros
  • Rania Kissi
  • Harona Dia
  • Agnès Coffin
  • Denis Fevrier
  • Cindy Saint-Ville-Leple Cheniere
  • David Agrech
  • Virginie Gonzales
Armand Payet
Armand Payet (10 élus) Unis pour que cergy protege, respire, eleve 		3 741 41,66%
  • Armand Payet
  • Edwige Ahile
  • Alexandre Pueyo
  • Emmanuelle Gueguen
  • Mohamed-Lamine Traore
  • Laurence Holliger
  • Mohammed Berhil
  • Gaëlle Duigou
  • Didier Areias
  • Abla Roumi
Cécile Escobar
Cécile Escobar (3 élus) Cergy avec vous ! liste de gauche, citoyenne et ecologiste 		1 082 12,05%
  • Cécile Escobar
  • Dominique Lefebvre
  • Line Tocny
Participation au scrutin Cergy
Taux de participation 29,00%
Taux d'abstention 71,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 216

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Jeandon
Jean-Paul Jeandon Ensemble pour cergy 		3 399 33,78%
Armand Payet
Armand Payet Pour que cergy protege, respire, eleve 		1 967 19,55%
Alexandre Pueyo
Alexandre Pueyo Unis pour cergy 		1 170 11,63%
Cécile Escobar
Cécile Escobar Cergy avec vous ! liste de gauche, citoyenne et ecologiste 		1 101 10,94%
Gwenola Ferran-Rocchi
Gwenola Ferran-Rocchi Decidons cergy 		681 6,76%
Sanaa Saitouli
Sanaa Saitouli Cergy demain 		579 5,75%
Bley Mokono
Bley Mokono Cergy la relève 		483 4,80%
Mathieu Bouda
Mathieu Bouda Le choix de l'avenir 		456 4,53%
Eric Cassan
Eric Cassan Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		119 1,18%
François Lefebvre Des Noettes
François Lefebvre Des Noettes 100% public 		105 1,04%
Participation au scrutin Cergy
Taux de participation 32,54%
Taux d'abstention 67,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 303

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Jeandon
Jean-Paul Jeandon (34 élus) Cergy rassemblée 		7 689 51,28%
  • Jean-Paul Jeandon
  • Malika Yebdri
  • Dominique Lefebvre
  • Elina Corvin
  • Moussa Diarra
  • Françoise Courtin
  • Regis Litzellmann
  • Alexandra Wisniewski
  • Marc Denis
  • Hawa Fofana
  • Thierry Thibault
  • Cécile Escobar
  • Joël Motyl
  • Ketty Raulin
  • Herve Chabert
  • Sanaa Saitouli
  • Eric Nicollet
  • Béatrice Marcussy
  • Rachid Bouhouch
  • Josiane Carpentier
  • Abdoulaye Sangare
  • Keltoum Rochdi
  • Nadir Gagui
  • Marie-Françoise Arouay
  • Jean-Luc Roques
  • Claire Beugnot
  • Bruno Stary
  • Nadia Hathroubi-Safsaf
  • Michel Mazars
  • Dominique Le Coq
  • Harona Dia
  • Radia Leroul
  • Maxime Kayadjanian
  • Anne Levaillant
Thierry Sibieude
Thierry Sibieude (11 élus) Pour cergy, c'est le moment 		7 305 48,71%
  • Thierry Sibieude
  • Tatiana Priez
  • Mohamed-Lamine Traore
  • Rebiha Mili
  • Armand Payet
  • Sandra Marta
  • Jacques Vasseur
  • Marie-Annick Pau
  • Mohammed Berhil
  • Marie Isabelle Pomader
  • Jean Mauclerc
Participation au scrutin Cergy
Taux de participation 49,44%
Taux d'abstention 50,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,44%
Nombre de votants 15 528

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Jeandon
Jean-Paul Jeandon Cergy rassemblee 		5 815 43,24%
Thierry Sibieude
Thierry Sibieude Pour cergy, c'est le moment 		5 643 41,96%
Françoise Courtin
Françoise Courtin Ensemble réinventons cergy 		1 025 7,62%
Laurent Carius
Laurent Carius A cergy avec vous et pour vous 		503 3,74%
Eric Cassan
Eric Cassan Lutte ouvriere faire entendre le camps des travailleurs 		283 2,10%
Martine Quenton
Martine Quenton Liste d'unite et de resistance soutenue par le parti ouvrier independant 		177 1,31%
Participation au scrutin Cergy
Taux de participation 44,65%
Taux d'abstention 55,35%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,13%
Nombre de votants 14 025

Villes voisines de Cergy

En savoir plus sur Cergy