Résultat municipale 2026 à Châteauroux : une élection bien lancée, ce qu'il faut savoir

Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Châteauroux ?

Qui est candidat à Châteauroux pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Châteauroux sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Mylène Wunsch
Mylène Wunsch Liste du Rassemblement National
L'ALTERNANCE AVEC VOUS
  • Mylène Wunsch
  • Adrien Hochart
  • Coralie Chambon
  • Arthur Laporte
  • Jeanne-Marie Bressan
  • Jacky Frady
  • Naïma Dhoui
  • Fabien Thirion
  • Sophie Bara
  • Bruno Polfliet
  • Lydie Martin
  • Michel Huchet
  • Marina Cardona
  • Patrick Decool
  • Kheira Ech-Chergui
  • Nathan Gauthier
  • Martine Storni
  • Mattéo Lagautrière
  • Alzire Marcou
  • Reza Akrad Beheshti
  • Jeanne Talbot
  • Sullyman Abdoullattive
  • Michèle Breuille
  • Didier Cissé
  • Corinne Clavé
  • Laurent Petit
  • Laugane Smagghe
  • Jean-Luc Lagautriere
  • Lydia Yvernault
  • Didier Fallet
  • Marie Caumon
  • Yves Rubens
  • Marie-Josée Despres
  • Bruno Groulet
  • Marie-Louise Rafougilet
  • Stanislas Fantinet
  • Sylviane Baujean
  • Antoine Plessis
  • Fabienne Laroa
  • Jacques Péré
  • Angelique Hochart
  • Alain Chaussé
  • Elisa Fantinet
  • Jacques Commarmond
  • Nicole Moreau
Eric Domenge-Abeau
Eric Domenge-Abeau Liste divers gauche
CHÂTEAUROUX HUMANISTE ECOLOGIQUE ET SOCIALE
  • Eric Domenge-Abeau
  • Delphine Chambonneau
  • Loïc Anfray
  • Anne Perret
  • Raphaël Tillie
  • Dominique Fleurat
  • David Navarro
  • Aurore Segura-Penot
  • Dominique Boué
  • Brigitte Nicolas
  • Jean-Bernard Etiève
  • Sophie Cortes
  • Antony Lalo
  • Claudine Moreau
  • Dylan Paillet
  • Mathilde Fouilllat
  • François Claude
  • Jeanne Desbois
  • Guillaume Desdouits
  • Valérie Bertrand
  • Martin Pambour
  • Charline Laurent
  • Laurent Moulin
  • Léa Perdriau
  • Yann Camail
  • Fabienne Lambryczak
  • Antoine Rabottin
  • Florence Lebbed
  • Adrien Guittard
  • Audrey Alphonse Denis
  • Pierre Morin
  • Rosalie Boistard
  • Baptiste Picault
  • Dominique Vilain
  • Philippe François
  • Lucie Moreau
  • Marc Jourdain
  • Adeline Blanchard
  • Matthieu Prudhomme
  • Anne Nouvel
  • Alain Bouthier
  • Muriel Beffara
  • Maxime Gourru
  • Leslie Pantigny
  • Michel Martin
Gil Avérous
Gil Avérous Liste divers droite
L'AUDACE D'AGIR
  • Gil Avérous
  • Camille Roy
  • Brice Tayon
  • Stéphanie Galoppin
  • Pierre-Olivier Lombarteix
  • Imane Jbara-Sounni
  • Philippe Simonet
  • Florence Petipez
  • Boris Grabowski
  • Brigitte Dion
  • Nicolas Quatresous
  • Géraldine Rouah
  • Michel Georjon
  • Sophie Demoget
  • Denis Mérigot
  • Nolween Leroy
  • Olivier Larrouyat
  • Liliane Mauchien
  • Dominique Tourres
  • Cécile Cacciatori
  • Stéphane Zecchi
  • Catherine Dupont
  • Tony Imbert
  • Nathalie Galland
  • Philippe Lonati
  • Douchka Volaric
  • Eric Chalmain
  • Joëlle Mayaud
  • Michaël Pointière
  • Annick Mabon
  • Romain Grange
  • Christelle Bailliet
  • Richard Lindé
  • Peggy Auclerc
  • Rolland Broc
  • Sonia Roux
  • Charly Pirot
  • Odile Rousseau
  • Laurent Buthon
  • Laurence Demaumont
  • Jean-Michel Hombert
  • Isabelle Bougnoux
  • Damien Noël
  • Bénédicte Mohamed-Guillon
  • Christian Fenioux
Anthony Felder
Anthony Felder Liste divers droite
LE RENOUVEAU POUR CHÂTEAUROUX
  • Anthony Felder
  • Florence Pignol
  • Jacky Jarrigeon
  • Georgette Adjomo Ondo
  • Pierre Mouzou
  • Nathalie Cheneau
  • Thierry Blanchard
  • Tiffany Proteau
  • Sébastien Szczerbiak
  • Corinne Couteau
  • Nicolas Delbary
  • Laurie Bensaïd
  • Patrick Manguet
  • Aurore Girault
  • Mickaël Petit
  • Angélique Malassenet
  • Quentin Guillon
  • Kimberley Petit
  • Valentin Lavillonnière
  • Cathy Coclin
  • Quentin Rouzier
  • Marie Fillonneau
  • Bernard Maurice
  • Nadège Rabate
  • Djibrine Tatala
  • Sandra Munch
  • Jean-Pierre Frottier
  • Valérie Gredat
  • José Pinto Carneiro
  • Alexandra Pois
  • Christian Bégat
  • Meiggie Blanchard
  • Pascal Freslon
  • Isabelle Rouzeau
  • Mario Martin
  • Marlène Pion
  • Cédric Blanchard
  • Agnès Lhopitault
  • Dimitri Blanchard
  • Marie Grondin
  • Claude Denibeau
  • Julie Roussel
  • Jean-Jacques Blanchard
  • Michèle Doriac
Véronique Gélinaud
Véronique Gélinaud Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Véronique Gélinaud
  • André Chantôme
  • Nathalie Doiseau
  • Loïc Bieuzen
  • Pauline Chantome
  • Julien Maligot
  • Djouhra Mahiou
  • Karim Boutramt
  • Gisèle Bardieux
  • Farid Mimoun
  • Denise Brunet
  • Frédéric Katondi Sefu
  • Andréa Tranchant
  • Asil Filali
  • Charlène Gomis
  • Robert Mude
  • Jessy El Hadj
  • Philippe Desrier
  • Irina Bauloy
  • Rabah Mahiou
  • Isabelle Besnard
  • Lionel Demange
  • Angélique Bonjean
  • Jean-Luc Toureau
  • Laura Desabre
  • Laddy Bilongo Nlandu
  • Anne-Sophie Nivet
  • Mehmet Kondal
  • Françoise Bonnisseau
  • Ahamada Abed
  • Michelle Cadet
  • Laurent Dalia
  • Sandrine Bernardet
  • Jean-Claude Douty
  • Annie Stasse
  • José-Carlos Silva
  • Marie Cochard
  • Jean-Pierre Simon
  • Maxine Aguiar
  • Jean-Michel Ballereau
  • Liliane Boyé
  • Frantz Lucas
  • Élisabeth Milon

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gil Avérous
Gil Avérous (39 élus) Châteauroux toujours 		7 995 70,06%
  • Gil Avérous
  • Chantal Monjoint
  • Brice Tayon
  • Catherine Ruet
  • Jean-Yves Hugon
  • Imane Jbara-Sounni
  • Philippe Simonet
  • Brigitte Flament
  • Damien Noël
  • Christine Daguet
  • Michel Georjon
  • Florence Petipez
  • Tony Imbert
  • Alix Fruchon
  • Dominique Tourres
  • Catherine Dupont
  • Christophe Bailliet
  • Liliane Mauchien
  • Charles-Henri Balsan
  • Monique Rabier
  • Roland Vrillon
  • Stéphanie Galoppin
  • Denis Mérigot
  • Frédérique Gerbaud
  • Stéphane Zecchi
  • Nahima Khorchid
  • Eric Chalmain
  • Brigitte Dion
  • Jean-François Memin
  • Joëlle Mayaud
  • Laurent Buthon
  • Vanessa Joly
  • Michaël Pointière
  • Isabelle Bougnoux
  • Thibault Roy
  • Sonia Roux
  • Jean-Paul Bisiaux
  • Annick Mabon
  • Gilles Roussillat
Maxime Gourru
Maxime Gourru (2 élus) Châteauroux demain écologique, sociale, citoyenne, solidaire 		1 165 10,20%
  • Maxime Gourru
  • Lucie Moreau
Delphine Chambonneau
Delphine Chambonneau (1 élu) Châteauroux écologique et sociale 		619 5,42%
  • Delphine Chambonneau
Mylène Wunsch
Mylène Wunsch (1 élu) Rassemblement pour châteauroux 		580 5,08%
  • Mylène Wunsch
Antoine Bonneville
Antoine Bonneville Châteauroux c'est vous 		526 4,60%
Antoine Léaument
Antoine Léaument Châteauroux citoyen - commune du peuple 		410 3,59%
Véronique Gelinaud
Véronique Gelinaud Lutte ouvrière : faire entendre le camp des travailleurs 		116 1,01%
Participation au scrutin Châteauroux
Taux de participation 39,12%
Taux d'abstention 60,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 761

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gil Averous
Gil Averous (33 élus) Une nouvelle ambition pour chateauroux 		8 636 48,97%
  • Gil Averous
  • Frédérique Simon-Bernardet
  • Jean-Yves Hugon
  • Catherine Ruet
  • Marc Fleuret
  • Florence Petipez
  • Dominique Tourres
  • Dominique Cotillon-Dupoux
  • Michel Georjon
  • Imane Jbara-Sounni
  • Roland Vrillon
  • Chantal Monjoint
  • Philippe Simonet
  • Catherine Dupont
  • Georges Rambert
  • Frédérique Gerbaud
  • Luc-Jean-Jacques Lopez
  • Bénédicte Mohamed-Guillon
  • Christophe Bailliet
  • Brigitte Flament
  • Jean-François Memin
  • Séverine Pilorget
  • Eric Chalmain
  • Liliane Mauchien
  • Patrick Bernard
  • Joëlle Mayaud
  • Habib Yahyaoui
  • Monique Rabier
  • Denis Merigot
  • Nahima Khorchid
  • Laurent Buthon
  • Stéphanie Galoppin
  • Stéphane Zecchi
Mark Bottemine
Mark Bottemine (5 élus) Rassemblement pour servir chateauroux 		4 645 26,34%
  • Mark Bottemine
  • Sophie Monestier
  • Régis Tellier
  • Chantal Gerbaud
  • Arnaud Clement
Eric Bellet
Eric Bellet (3 élus) Chateauroux autrement l'humain d'abord 		2 363 13,40%
  • Eric Bellet
  • Chantal Delanne
  • Aymeric Compain
Matthieu Colombier
Matthieu Colombier (2 élus) Rassemblement bleu marine pour chateauroux 		1 989 11,27%
  • Matthieu Colombier
  • Sylviane Duval
Participation au scrutin Châteauroux
Taux de participation 59,75%
Taux d'abstention 40,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,86%
Nombre de votants 18 533

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gil Averous
Gil Averous Une nouvelle ambition pour chateauroux 		5 989 33,91%
Mark Bottemine
Mark Bottemine Chateauroux une ville qui vous rassemble 		3 067 17,36%
Régis Tellier
Régis Tellier Vivre chateauroux 		3 051 17,27%
Matthieu Colombier
Matthieu Colombier Rassemblement bleu marine pour chateauroux 		2 055 11,63%
Eric Bellet
Eric Bellet Chateauroux autrement l'humain d'abord 		1 916 10,84%
Arnaud Clement
Arnaud Clement Chateauroux ensemble 		1 291 7,31%
Elisabeth Milon
Elisabeth Milon Lutte ouvriere : faire entendre le camp des travailleurs 		291 1,64%
Participation au scrutin Châteauroux
Taux de participation 58,90%
Taux d'abstention 41,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,32%
Nombre de votants 18 267

