Résultat municipale 2026 à Châteauroux : une élection bien lancée, ce qu'il faut savoir
Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteauroux [EN DIRECT]
A Châteauroux, le résultat de l'élection municipale 2026 est publié ce dimanche 15 mars 2026. Suivez toute l'actu jusqu'aux résultats de ces municipales 2026...
L'actu des élections municipales 2026 à Châteauroux
12:46 - Châteauroux : Felder veut du renouveau en 2026
Anthony Felder mène la liste 'Le Renouveau pour Châteauroux' aux élections municipales de 2026, visant à proposer une alternative à l'équipe actuelle axée sur la sécurité et le soutien au commerce. Il se confronte à plusieurs autres candidats, dont le maire sortant. Le scrutin déterminera la nouvelle équipe municipale. Lire sur echoduberry.fr
02:11 - Châteauroux se prépare pour les élections municipales 2026
À Châteauroux, Eric Domenge-Abeau, candidat de la liste "Châteauroux humaniste, écologique et sociale", s'engage pour les élections municipales de 2026. Son projet met l'accent sur la justice sociale, la transition écologique et la participation citoyenne. Il fait face à quatre autres candidats, dont le maire sortant Gil Avérous. Lire sur echoduberry.fr
08/03/26 - 16:18 - Les candidats à la mairie de Châteauroux dévoilent leurs plans pour la jeunesse
À l’approche des municipales de 2026, la jeunesse s'impose comme un enjeux majeurs pour les candidats à la mairie de Châteauroux. Du confort des écoliers à l'insertion des jeunes actifs, les projets divergent selon les sensibilités des candidats. Lire sur LaNouvelleRépublique.fr
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Châteauroux ?
Qui est candidat à Châteauroux pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Châteauroux sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Mylène Wunsch
Liste du Rassemblement National
L'ALTERNANCE AVEC VOUS
|
|
Eric Domenge-Abeau
Liste divers gauche
CHÂTEAUROUX HUMANISTE ECOLOGIQUE ET SOCIALE
|
|
Gil Avérous
Liste divers droite
L'AUDACE D'AGIR
|
|
Anthony Felder
Liste divers droite
LE RENOUVEAU POUR CHÂTEAUROUX
|
|
Véronique Gélinaud
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gil Avérous (39 élus) Châteauroux toujours
|7 995
|70,06%
|
|Maxime Gourru (2 élus) Châteauroux demain écologique, sociale, citoyenne, solidaire
|1 165
|10,20%
|
|Delphine Chambonneau (1 élu) Châteauroux écologique et sociale
|619
|5,42%
|
|Mylène Wunsch (1 élu) Rassemblement pour châteauroux
|580
|5,08%
|
|Antoine Bonneville Châteauroux c'est vous
|526
|4,60%
|Antoine Léaument Châteauroux citoyen - commune du peuple
|410
|3,59%
|Véronique Gelinaud Lutte ouvrière : faire entendre le camp des travailleurs
|116
|1,01%
|Participation au scrutin
|Châteauroux
|Taux de participation
|39,12%
|Taux d'abstention
|60,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 761
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gil Averous (33 élus) Une nouvelle ambition pour chateauroux
|8 636
|48,97%
|
|Mark Bottemine (5 élus) Rassemblement pour servir chateauroux
|4 645
|26,34%
|
|Eric Bellet (3 élus) Chateauroux autrement l'humain d'abord
|2 363
|13,40%
|
|Matthieu Colombier (2 élus) Rassemblement bleu marine pour chateauroux
|1 989
|11,27%
|
|Participation au scrutin
|Châteauroux
|Taux de participation
|59,75%
|Taux d'abstention
|40,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,86%
|Nombre de votants
|18 533
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gil Averous Une nouvelle ambition pour chateauroux
|5 989
|33,91%
|Mark Bottemine Chateauroux une ville qui vous rassemble
|3 067
|17,36%
|Régis Tellier Vivre chateauroux
|3 051
|17,27%
|Matthieu Colombier Rassemblement bleu marine pour chateauroux
|2 055
|11,63%
|Eric Bellet Chateauroux autrement l'humain d'abord
|1 916
|10,84%
|Arnaud Clement Chateauroux ensemble
|1 291
|7,31%
|Elisabeth Milon Lutte ouvriere : faire entendre le camp des travailleurs
|291
|1,64%
|Participation au scrutin
|Châteauroux
|Taux de participation
|58,90%
|Taux d'abstention
|41,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,32%
|Nombre de votants
|18 267
