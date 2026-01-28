Résultat des municipales 2026 à Issy les Moulineaux : les dernières infos

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André Santini André Santini (40 élus) Issy, ensemble ! 10 301 60,26%
Laurent Pieuchot Laurent Pieuchot (3 élus) Collectif écolo et social 2 405 14,06%
Damien Baldin Damien Baldin (3 élus) Issy s'engage 2 212 12,94%
Martine Vessiere Martine Vessiere (3 élus) Vivre issy pleinement 2 176 12,72%
Participation au scrutin Issy-les-Moulineaux
Taux de participation 38,74%
Taux d'abstention 61,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 17 456

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André Santini André Santini (42 élus) Ensemble pour issy 16 037 67,03%
Thomas Puijalon Thomas Puijalon (5 élus) Issy c'est possible ! 4 866 20,34%
Lysiane Alezard Lysiane Alezard (1 élu) Issy pour tous, une ville humaine, durable, citoyenne ssy pour tous, une ville humaine, durable, citoyenne 1 735 7,25%
Anne-Laure Maleyre Anne-Laure Maleyre (1 élu) Issy bleu marine 1 285 5,37%
Participation au scrutin Issy-les-Moulineaux
Taux de participation 56,43%
Taux d'abstention 43,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,43%
Nombre de votants 24 772
