Résultat des municipales 2026 à Issy les Moulineaux : les dernières infos
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Issy-les-Moulineaux (92130) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats des municipales…
12:26 - Les candidats aux municipales de Poissy font face à un projet controversé
Les élections municipales à Poissy sont marquées par le projet de construction d'un stade pour le PSG sur le site de l'usine Stellantis, en péril. Les candidats expriment leurs inquiétudes quant aux conséquences pour les ouvriers locaux, avec un appel à un référendum sur ce plan. Le débat entre l'avenir économique et les besoins des habitants s'intensifie. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Santini (40 élus) Issy, ensemble !
|10 301
|60,26%
|Laurent Pieuchot (3 élus) Collectif écolo et social
|2 405
|14,06%
|Damien Baldin (3 élus) Issy s'engage
|2 212
|12,94%
|Martine Vessiere (3 élus) Vivre issy pleinement
|2 176
|12,72%
|Participation au scrutin
|Issy-les-Moulineaux
|Taux de participation
|38,74%
|Taux d'abstention
|61,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 456
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Santini (42 élus) Ensemble pour issy
|16 037
|67,03%
|Thomas Puijalon (5 élus) Issy c'est possible !
|4 866
|20,34%
|Lysiane Alezard (1 élu) Issy pour tous, une ville humaine, durable, citoyenne ssy pour tous, une ville humaine, durable, citoyenne
|1 735
|7,25%
|Anne-Laure Maleyre (1 élu) Issy bleu marine
|1 285
|5,37%
|Participation au scrutin
|Issy-les-Moulineaux
|Taux de participation
|56,43%
|Taux d'abstention
|43,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,43%
|Nombre de votants
|24 772
