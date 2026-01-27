Résultat des municipales 2026 à Boulogne-Billancourt : les infos sur le scrutin

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Christophe Baguet Pierre-Christophe Baguet (45 élus) Boulogne-billancourt, la ville plus facile 14 166 56,05%
Antoine De Jerphanion Antoine De Jerphanion (4 élus) Avec vous, pour boulogne-billancourt 4 023 15,91%
Evangelos Vatzias Evangelos Vatzias (2 élus) Une nouvelle energie pour boulogne-billancourt 2 426 9,59%
Judith Shan Judith Shan (2 élus) Nous sommes boulogne 2 035 8,05%
Pauline Rapilly-Ferniot Pauline Rapilly-Ferniot (2 élus) L'écologie pour boulogne-billancourt 1 964 7,77%
Isabelle Goitia Isabelle Goitia Boulogne-billancourt solidaire et humaine 659 2,60%
Participation au scrutin Boulogne-Billancourt
Taux de participation 36,08%
Taux d'abstention 63,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 25 623

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Christophe Baguet Pierre-Christophe Baguet (44 élus) Majorité rassemblée pour boulogne-billancourt ump- udi- mouvement démocrate- nouveau centre- parti radical- pcd- mpf 20 641 57,84%
Pierre-Mathieu Duhamel Pierre-Mathieu Duhamel (7 élus) Un vrai projet pour boulogne-billancourt 9 534 26,72%
Pierre Gaborit Pierre Gaborit (4 élus) La ville citoyenne 5 506 15,43%
Participation au scrutin Boulogne-Billancourt
Taux de participation 50,78%
Taux d'abstention 49,22%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,91%
Nombre de votants 36 749

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Christophe Baguet Pierre-Christophe Baguet Majorité rassemblée pour boulogne-billancourt ump- udi- mouvement démocrate- nouveau centre- parti radical- pcd- mpf 18 744 48,75%
Pierre-Mathieu Duhamel Pierre-Mathieu Duhamel Un vrai projet pour boulogne-billancourt 10 731 27,91%
Pierre Gaborit Pierre Gaborit La ville citoyenne 5 269 13,70%
Julien Dufour Julien Dufour Boulogne billancourt bleu marine 2 378 6,18%
Isabelle Goïtia Isabelle Goïtia L'humain d'abord a boulogne-billancourt 1 321 3,43%
Participation au scrutin Boulogne-Billancourt
Taux de participation 54,53%
Taux d'abstention 45,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,59%
Nombre de votants 39 464
