Résultat des municipales 2026 à Boulogne-Billancourt : les infos sur le scrutin
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Boulogne-Billancourt (92100) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
16:20 - Le maire de Boulogne-Billancourt fait face à une enquête
Pierre-Christophe Baguet, maire de Boulogne-Billancourt, est sous enquête pour corruption liée à l'arrivée de Victor Wembanyama au Metropolitans 92 en 2022. Des soupçons de trafic d'influence ont émergé, inquiets sur l'utilisation des fonds publics. L'opposition appelle à plus de transparence sur les dépenses municipales. Lire sur actu.fr
15:32 - Le maire sortant démarre sa campagne
Pierre-Christophe Baguet, maire (LR) de Boulogne-Billancourt depuis 2008, a annoncé sa candidature pour les élections municipales de mars 2026, affirmant vouloir servir la ville avec la même énergie. Malgré un contexte d'enquête pour corruption, il bénéficie d'un soutien solide et d'une large popularité. Il fera face à deux listes de gauche lors de ce scrutin. Lire sur actu.fr
14:51 - A Boulogne-Billancourt les élections débutent avec une polémique
À Boulogne-Billancourt, la tension monte à l'approche des élections municipales de 2026, notamment suite à la suppression d'une tribune de l'opposition écologiste, accusée de diffamation par la mairie. Pauline Rapilly-Ferniot, candidate et élue, conteste cette décision, soutenant qu'elle avait respecté les délais d'envoi. L'affaire soulève des interrogations sur l'intégrité de la communication municipale. Lire sur actu.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-Christophe Baguet (45 élus) Boulogne-billancourt, la ville plus facile
|14 166
|56,05%
|Antoine De Jerphanion (4 élus) Avec vous, pour boulogne-billancourt
|4 023
|15,91%
|Evangelos Vatzias (2 élus) Une nouvelle energie pour boulogne-billancourt
|2 426
|9,59%
|Judith Shan (2 élus) Nous sommes boulogne
|2 035
|8,05%
|Pauline Rapilly-Ferniot (2 élus) L'écologie pour boulogne-billancourt
|1 964
|7,77%
|Isabelle Goitia Boulogne-billancourt solidaire et humaine
|659
|2,60%
|Participation au scrutin
|Boulogne-Billancourt
|Taux de participation
|36,08%
|Taux d'abstention
|63,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|25 623
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-Christophe Baguet (44 élus) Majorité rassemblée pour boulogne-billancourt ump- udi- mouvement démocrate- nouveau centre- parti radical- pcd- mpf
|20 641
|57,84%
|Pierre-Mathieu Duhamel (7 élus) Un vrai projet pour boulogne-billancourt
|9 534
|26,72%
|Pierre Gaborit (4 élus) La ville citoyenne
|5 506
|15,43%
|Participation au scrutin
|Boulogne-Billancourt
|Taux de participation
|50,78%
|Taux d'abstention
|49,22%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,91%
|Nombre de votants
|36 749
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-Christophe Baguet Majorité rassemblée pour boulogne-billancourt ump- udi- mouvement démocrate- nouveau centre- parti radical- pcd- mpf
|18 744
|48,75%
|Pierre-Mathieu Duhamel Un vrai projet pour boulogne-billancourt
|10 731
|27,91%
|Pierre Gaborit La ville citoyenne
|5 269
|13,70%
|Julien Dufour Boulogne billancourt bleu marine
|2 378
|6,18%
|Isabelle Goïtia L'humain d'abord a boulogne-billancourt
|1 321
|3,43%
|Participation au scrutin
|Boulogne-Billancourt
|Taux de participation
|54,53%
|Taux d'abstention
|45,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,59%
|Nombre de votants
|39 464
