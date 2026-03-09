Résultat municipale 2026 à Courbevoie : campagne des candidats et dernières actus de l'élection

Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Courbevoie ?

Qui est candidat à Courbevoie pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Courbevoie sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Aurélie Taquillain
Aurélie Taquillain Liste divers droite
Le renouveau sûr et serein
  • Aurélie Taquillain
  • Didier Allard
  • Marion Jacob-Chaillet
  • Adile Farqane
  • Caroline de Monpezat
  • Sidney Studnia
  • Nathalie Renault
  • Alexandre Faraut
  • Charazed Djebbari
  • Alexandre Smadja
  • Isabelle Rivière
  • Jean-Philippe Elie
  • Sandrine Cohen-Solal
  • Vincent Tarazona
  • Claire Christmann
  • Mohand Hamache
  • Valérie Marchand-Joly
  • Michaël Asseraf
  • Dorothée Bitar-Beaufils
  • Bertrand Nicol
  • Sandrine Agésilias
  • Jean-Christophe Adenis
  • Sophie Morvan
  • Laurent Fitoussi
  • Anne-Karen Epee
  • Matthieu Olivier
  • Flavienne Elom
  • Sébastien Grange
  • Dominique Fratellia
  • Stéfen Bompais
  • Sandrine Locqueneux
  • Arash Derambarsh
  • Solange Rossignol-Gueguen
  • Grégory Decoster
  • Audrey Nieuwmunster
  • Jean-Michel Hu Yang
  • Anne-Sophie Delmarre
  • Guillaume Martin
  • Meriem Dahan
  • Cyprien Ronze-Spilliaert
  • Raphaëlle Meline
  • Matthieu Colombel
  • Roxana-Andreea Mitrache
  • Michel Chopinaud
  • Ornella Amsellem
  • Thierry Colas
  • Christelle Akué
  • Pascal Merle
  • Rita Khawand
  • Kévin Anidjar
  • Inès Salmi
  • Frédéric Andrinal
  • Homa Jouan
  • Quentin Tayssier
  • Nicole Petit
Vincent Julé
Vincent Julé Liste Divers
Bien vivre ensemble à Courbevoie
  • Vincent Julé
  • Stéphanie de Montgolfier
  • Khalid Aït Hamou
  • Aurore Legrandois
  • Grégory Saccol
  • Sandra Guillemin
  • Ahmed Timsit
  • Agnès Craipeau
  • Georges Chasseuil
  • Djamila Guia
  • Philippe Boudoux
  • Rim Saker
  • Jean Nasr
  • Anne Aubry
  • Alexandre Dubray
  • Maria Cotora
  • Gilles Nicoulaud
  • Émilie Boutet
  • Christian Dalmayrac
  • Fatima Angatahy
  • Kefah Seyed
  • Sylvie Leneveu
  • Gaspard Salluron--Besnard
  • Florence Couvreur
  • Jean-Marie Tellier
  • Nathaniele Sebban
  • Antonin Nourrisson
  • Nathalie Conné
  • Kerem Kilic
  • Loubna Charki
  • Raphaël Falk
  • Tam Pham
  • Philippe Compagnon
  • Cécile Renault
  • Rachid Kireche
  • Renée Tari
  • Xavier Vibert
  • Valérie Boché
  • Erwan de Botmiliau
  • Laura Perrot
  • Pascal Griesmar
  • Aude Nazeyrollas
  • Francis Leneveu
  • Sylvie Combe
  • Samir Hammiche
  • Anne-Gabrielle Compagnon
  • Reynald Gil
  • Michèle Legris
  • Sébastien Karlin
  • Sylvie Maggio
  • Paul Cacciaguerra
  • Amandine Fallet
  • David Auclair
  • Mary Minzly
  • Vincent Bernaus
Alban Thomas
Alban Thomas Liste d'union à gauche
ALTERNATIVE CITOYENNE COURBEVOIE - LA GAUCHE UNIE
  • Alban Thomas
  • Mina Stahl
  • Arthur Babikian
  • Marie Doitteau
  • Romain Gallea
  • Daphné Goudet
  • Maël Salenave-Pousse
  • Evelyne Vacherie
  • Clément Jehanno Ducrocq
  • Katia Swiderek
  • Adam Omar
  • Ingrid Fasshauer
  • Karim Larnaout
  • Aline Delobel
  • Guillaume Audrain
  • Isabelle Tresson
  • Loïc Milhet
  • Auriane Mahmoud
  • Jean-Marc Liotier
  • Dominique Burre-Cassou
  • André Urban
  • Bénédicte Simonneau
  • Abdsalam Gherghout
  • Camille Marques
  • Jean-Baptiste Fournier
  • Cécile Boucherie
  • Walid Ramadan
  • Laïla Tiékoura Abdoulaye
  • Nassim Hamiane
  • Joëlle Paris
  • David Davila
  • Inès El Hachimi
  • David Neveu
  • Alliyah Sopena
  • Flavien Mombo
  • Launëlia d'Almeida
  • Georgy Yimbi
  • Claire Leplat
  • Patrick Letouzey
  • Zohra Abderrahmani
  • Didier Levieux
  • Laure Guion
  • Marc Dandurand
  • Nathalie Stel
  • Thièry Bourany
  • Hélène Nativel
  • Jean-Ollivier Serra
  • Claire Aveline
  • Jean-Michel Roux
  • Suzanne Gruyer
  • Thierry Mignard
  • Colette Faivre
  • Jean-Paul Abel Vanhoove
Jacques Kossowski
Jacques Kossowski Liste d'union à droite
L'expérience et l'avenir pour Courbevoie
  • Jacques Kossowski
  • Stéphanie Soares
  • Khalid Ait Omar
  • Béatrice Germain
  • Hervé de Compiègne
  • Sandrine Peney
  • Sébastien Beauval
  • Marie-Pierre Limoge
  • Jason Graindepice
  • Marie Geroudet
  • Samy Merbah
  • Pauline Heymann
  • Cédric Flavien
  • Nathaly Lederman
  • Louis Brosse
  • Aviva Leszczynski
  • Patrick Gimonet
  • Sybille Picot de Moras d'Aligny
  • Benoît Deneulin
  • Maria Garcia
  • Pascal Humruzian
  • Valérie Sy Cholet
  • Olivier Marmagne
  • Catherine Morelle
  • Alexandre Paepageay
  • Anne-Julie Pont-Buisson
  • François Lattouf
  • Victoria Dognin
  • Hugues Latourrette
  • Fatimé Kolingar
  • Christophe Bressy
  • Christelle Levilain
  • Ludovic Lascar
  • Florence Hugon
  • Ismaël Diallo
  • Christine Hennion
  • Joris Cassa
  • Evelyne Luquet
  • Jérémy Carel
  • Aline Detry
  • Arnaud Faugas
  • Emilie Mattiroli
  • Nolann Ragusa
  • Valérie Brunissen
  • Florent Savi
  • Mahro Chafaï
  • Guillaume Anteblian
  • Haoyi Duan
  • Saad Sabeg
  • Jennifer Khelil-Berbar
  • José de Sousa Moura
  • Yasmina Kerriou
  • Adrien Perreau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Kossowski
Jacques Kossowski (42 élus) Fiers d'etre courbevoisiens 		9 251 55,76%
  • Jacques Kossowski
  • Marie-Pierre Limoge
  • Régis Castel
  • Nathaly Lederman
  • Philippe Pouthé
  • Sandrine Peney
  • Cédric Flavien
  • Inès Guibert
  • Sébastien Beauval
  • Fatimé Kolingar
  • Olivier Marmagne
  • Sandrine Cohen-Solal
  • Sébastien Bilbault
  • Bénédicte Georges
  • Éric Cesari
  • Laëtitia Devillars
  • Pascal Humruzian
  • Sybille D'aligny
  • Arash Derambarsh
  • Marie Geroudet
  • Michel Georget
  • Stéphanie Soares
  • Khalid Ait Omar
  • Maria Garcia
  • Patrick Gimonet
  • Charazed Djebbari
  • Daniel Courtes
  • Valérie Sy Cholet
  • Benoît Lechevalier
  • Marion Jacob-Chaillet
  • Hervé De Compiègne
  • Catherine Morelle
  • David Brexel
  • Aline Detry
  • François Lattouf
  • Nathalie Renault
  • Hervé Chatelain
  • Marine Wintrebert
  • Christophe Bressy
  • Anne-Julie Buisson
  • Jean-Jacques Saradjian
  • Victoria Dognin
Aurélie Taquillain
Aurélie Taquillain (11 élus) Ensemble, agissons pour courbevoie 		7 339 44,23%
  • Aurélie Taquillain
  • Sidney Studnia
  • Carine Scrimenti Ayadi
  • Jean-Christophe Adenis
  • Catherine Ecran
  • Eric De Lambert
  • Christine Hennion
  • Jean-Philippe Elie
  • Isabelle Riviere
  • Yann Ruet
  • Dominique Fratellia
Participation au scrutin Courbevoie
Taux de participation 33,46%
Taux d'abstention 66,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 17 455

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Kossowski
Jacques Kossowski Fiers d'etre courbevoisiens 		8 923 45,42%
Aurélie Taquillain
Aurélie Taquillain Ensemble, agissons pour courbevoie 		6 319 32,16%
Alban Thomas
Alban Thomas Tous pour courbevoie 2020 		1 844 9,38%
Ghizlaine Guessous
Ghizlaine Guessous Alternative courbevoie 		1 825 9,28%
Floriane Deniau
Floriane Deniau Une nouvelle voie pour courbevoie 		734 3,73%
Participation au scrutin Courbevoie
Taux de participation 38,37%
Taux d'abstention 61,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 19 977

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Kossowski
Jacques Kossowski (42 élus) La defense des interets de courbevoie 		14 965 55,94%
  • Jacques Kossowski
  • Marie-Pierre Limoge
  • Eric Cesari
  • Marion Jacob-Chaillet
  • Patrick Gimonet
  • Caroline Cornu
  • Daniel Courtes
  • Aurélie Taquillain
  • Bernard Accart
  • Laëtitia Devillars
  • Jean Spiri
  • Nicole Pernot
  • Yves Jean
  • Sybille D'aligny
  • Serge Desesmaison
  • Chaarazed Djebbari
  • José Do Nascimento
  • Sandrine Locqueneux
  • Hervé De Compiegne
  • Maria Garcia
  • Pierre Laroche
  • Catherine Ecran
  • Patrick Bolli
  • Christine Francoz
  • Khalid Ait Omar
  • Christiane Radenac
  • Stéphane Fichant
  • Stéphanie Soares
  • Michel Georget
  • Nadine Renault
  • Guy Rayer
  • Martine Boragno
  • François Lattouf
  • Bouthaïna Sebbata
  • Reynald Mongin
  • Solange Rossignol
  • Hervé Chatelain
  • Blandine Pouliquen
  • Jean-Michel Hu Yang
  • Catherine Morelle
  • Arthur Saint-Gabriel
  • Diane Zeitoun
Jean-André Lasserre
Jean-André Lasserre (7 élus) Jean-andré lasserre - tous pour courbevoie 		7 011 26,21%
  • Jean-André Lasserre
  • Joëlle Paris
  • Karim Larnaout
  • Cécile Boucherie
  • Jean-Philippe Elie
  • Corinne Leroy-Burel
  • Alban Thomas
Floriane Deniau
Floriane Deniau (2 élus) Courbevoie bleu marine 		1 972 7,37%
  • Floriane Deniau
  • Richard Croche
Arach Derambarsh
Arach Derambarsh (2 élus) Courbevoie, pour une ville moderne et solidaire 		1 888 7,05%
  • Arach Derambarsh
  • Dominique Guillouard
Khalid Ait Hamou
Khalid Ait Hamou L'humain d'abord, courbevoie 2014 		912 3,40%
Participation au scrutin Courbevoie
Taux de participation 52,86%
Taux d'abstention 47,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,14%
Nombre de votants 27 902

