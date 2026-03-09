Résultat municipale 2026 à Courbevoie : campagne des candidats et dernières actus de l'élection
Résultat de l'élection municipale 2026 à Courbevoie [EN DIRECT]
A Courbevoie, le résultat de l'élection municipale 2026 est publié ce dimanche 15 mars 2026. Suivez toute l'actu jusqu'aux résultats de ces municipales 2026...
L'actu des élections municipales 2026 à Courbevoie
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Courbevoie ?
Qui est candidat à Courbevoie pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Courbevoie sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Aurélie Taquillain
Liste divers droite
Le renouveau sûr et serein
|
|
Vincent Julé
Liste Divers
Bien vivre ensemble à Courbevoie
|
|
Alban Thomas
Liste d'union à gauche
ALTERNATIVE CITOYENNE COURBEVOIE - LA GAUCHE UNIE
|
|
Jacques Kossowski
Liste d'union à droite
L'expérience et l'avenir pour Courbevoie
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Kossowski (42 élus) Fiers d'etre courbevoisiens
|9 251
|55,76%
|
|Aurélie Taquillain (11 élus) Ensemble, agissons pour courbevoie
|7 339
|44,23%
|
|Participation au scrutin
|Courbevoie
|Taux de participation
|33,46%
|Taux d'abstention
|66,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 455
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Kossowski Fiers d'etre courbevoisiens
|8 923
|45,42%
|Aurélie Taquillain Ensemble, agissons pour courbevoie
|6 319
|32,16%
|Alban Thomas Tous pour courbevoie 2020
|1 844
|9,38%
|Ghizlaine Guessous Alternative courbevoie
|1 825
|9,28%
|Floriane Deniau Une nouvelle voie pour courbevoie
|734
|3,73%
|Participation au scrutin
|Courbevoie
|Taux de participation
|38,37%
|Taux d'abstention
|61,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|19 977
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Kossowski (42 élus) La defense des interets de courbevoie
|14 965
|55,94%
|
|Jean-André Lasserre (7 élus) Jean-andré lasserre - tous pour courbevoie
|7 011
|26,21%
|
|Floriane Deniau (2 élus) Courbevoie bleu marine
|1 972
|7,37%
|
|Arach Derambarsh (2 élus) Courbevoie, pour une ville moderne et solidaire
|1 888
|7,05%
|
|Khalid Ait Hamou L'humain d'abord, courbevoie 2014
|912
|3,40%
|Participation au scrutin
|Courbevoie
|Taux de participation
|52,86%
|Taux d'abstention
|47,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,14%
|Nombre de votants
|27 902
