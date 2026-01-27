Résultat des municipales 2026 à Colombes : les actus de campagne

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Chaimovitch Patrick Chaimovitch (41 élus) Pour colombes les écologistes, la gauche et les citoyens avec patrick chaimovitch 10 403 53,20%
Nicole Goueta Nicole Goueta (12 élus) Notre parti c'est colombes 9 150 46,79%
Participation au scrutin Colombes
Taux de participation 42,91%
Taux d'abstention 57,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 20 397

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicole Goueta Nicole Goueta Mon parti c'est colombes 6 684 34,19%
Patrick Chaimovitch Patrick Chaimovitch Pour colombes les écologistes, la gauche et les citoyens avec patrick chaimovitch 5 889 30,13%
Sébastien Perrotel Sébastien Perrotel Colombes nouvel air ! 4 219 21,58%
Nadia Frontigny Nadia Frontigny Colombes ambition 1 740 8,90%
Samuel Metias Samuel Metias Colombes connect 674 3,44%
Michel Fabre Michel Fabre Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 339 1,73%
Participation au scrutin Colombes
Taux de participation 42,31%
Taux d'abstention 57,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 20 052

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicole Goueta Nicole Goueta (41 élus) Ensemble pour la victoire 14 282 52,36%
Philippe Sarre Philippe Sarre (12 élus) Colombes avance 12 990 47,63%
Participation au scrutin Colombes
Taux de participation 60,07%
Taux d'abstention 39,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,87%
Nombre de votants 28 371

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Sarre Philippe Sarre Colombes avance 8 616 34,59%
Nicole Goueta Nicole Goueta Tous pour colombes 8 265 33,18%
Laurent Trupin Laurent Trupin La relève! 3 829 15,37%
Samuel Metias Samuel Metias Colombes v 2014 1 726 6,93%
Lionnel Rainfray Lionnel Rainfray Union pour colombes 2014 1 102 4,42%
Adda Bekkouche Adda Bekkouche Une vraie gauche pour colombes 809 3,24%
Philippe Goiset Philippe Goiset Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 349 1,40%
Ahmed Abidine Ahmed Abidine "debout pour la nouvelle france" 207 0,83%
Participation au scrutin Colombes
Taux de participation 54,72%
Taux d'abstention 45,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,63%
Nombre de votants 25 842
