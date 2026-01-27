Résultat des municipales 2026 à Colombes : les actus de campagne
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Colombes (92700) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats des municipales…
19:12 - Valentin Narbonnais lance sa campagne à Colombes
À Colombes, les élections municipales de 2026 se profilent avec Valentin Narbonnais (PS) qui se présente face à son maire sortant Patrick Chaimovitch (EELV). Malgré la division de la gauche, Narbonnais prône une unité autour d'un programme axé sur la modernité et la réconciliation. Le contexte d'alternance politique crée des tensions et des incertitudes quant au maintien de la gauche dans la ville. Lire sur actu.fr
18:37 - Patrick Chaimovitch annonce le retrait de son directeur de cabinet
À Colombes, les élections municipales de 2026 s'annoncent tumultueuses. Le maire, Patrick Chaimovitch, a annoncé le retrait de son directeur de cabinet soupçonné d'entrisme islamiste après à une perquisition à la mairie. Cette situation complique la campagne, la ville étant observée pour un éventuel retour à une majorité de droite. Lire sur actu.fr
17:59 - Patrick Chaimovitch crée la surprise en se représentant
À Colombes, les élections municipales de 2026 s'annoncent tumultueuses avec le maire écologiste sortant Patrick Chaimovitch briguant un second mandat malgré sa promesse de n'en faire qu'un seul. Il fait face à des candidats de gauche et de droite aux propositions divergentes. La gratuité de la cantine scolaire est au cœur du programme socialiste. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Chaimovitch (41 élus) Pour colombes les écologistes, la gauche et les citoyens avec patrick chaimovitch
|10 403
|53,20%
|Nicole Goueta (12 élus) Notre parti c'est colombes
|9 150
|46,79%
|Participation au scrutin
|Colombes
|Taux de participation
|42,91%
|Taux d'abstention
|57,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|20 397
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicole Goueta Mon parti c'est colombes
|6 684
|34,19%
|Patrick Chaimovitch Pour colombes les écologistes, la gauche et les citoyens avec patrick chaimovitch
|5 889
|30,13%
|Sébastien Perrotel Colombes nouvel air !
|4 219
|21,58%
|Nadia Frontigny Colombes ambition
|1 740
|8,90%
|Samuel Metias Colombes connect
|674
|3,44%
|Michel Fabre Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|339
|1,73%
|Participation au scrutin
|Colombes
|Taux de participation
|42,31%
|Taux d'abstention
|57,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|20 052
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicole Goueta (41 élus) Ensemble pour la victoire
|14 282
|52,36%
|Philippe Sarre (12 élus) Colombes avance
|12 990
|47,63%
|Participation au scrutin
|Colombes
|Taux de participation
|60,07%
|Taux d'abstention
|39,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,87%
|Nombre de votants
|28 371
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Sarre Colombes avance
|8 616
|34,59%
|Nicole Goueta Tous pour colombes
|8 265
|33,18%
|Laurent Trupin La relève!
|3 829
|15,37%
|Samuel Metias Colombes v 2014
|1 726
|6,93%
|Lionnel Rainfray Union pour colombes 2014
|1 102
|4,42%
|Adda Bekkouche Une vraie gauche pour colombes
|809
|3,24%
|Philippe Goiset Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|349
|1,40%
|Ahmed Abidine "debout pour la nouvelle france"
|207
|0,83%
|Participation au scrutin
|Colombes
|Taux de participation
|54,72%
|Taux d'abstention
|45,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,63%
|Nombre de votants
|25 842
