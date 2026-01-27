Résultat des municipales 2026 à Argenteuil : les dernières actus de l'élection

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges Mothron Georges Mothron (40 élus) Vivre argenteuil 8 096 45,36%
Philippe Doucet Philippe Doucet (11 élus) Argenteuil avec vous ! 7 096 39,76%
Omar Slaouti Omar Slaouti (4 élus) Argenteuil tous ensemble ! 2 655 14,87%
Participation au scrutin Argenteuil
Taux de participation 34,12%
Taux d'abstention 65,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 18 341

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges Mothron Georges Mothron Vivre argenteuil 5 842 35,16%
Philippe Doucet Philippe Doucet Argenteuil avec vous ! 4 949 29,79%
Omar Slaouti Omar Slaouti Argenteuil tous ensemble ! 1 913 11,51%
Olivia Fillette Olivia Fillette Les argenteuillais au coeur 1 099 6,61%
Dalila Kaabeche Dalila Kaabeche Allons ensemble 752 4,52%
Franck Debeaud Franck Debeaud Vive argenteuil ! 643 3,87%
Alima Boumediene-Thiery Alima Boumediene-Thiery Argenteuil en commun 627 3,77%
Sarah Zouhani Sarah Zouhani Touche pas ma ville - tpmv 468 2,81%
Dominique Mariette Dominique Mariette Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 318 1,91%
Participation au scrutin Argenteuil
Taux de participation 32,24%
Taux d'abstention 67,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 17 277

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges Mothron Georges Mothron (42 élus) Une nouvelle chance pour argenteuil 14 876 50,31%
Philippe Doucet Philippe Doucet (13 élus) Tous fiers d'etre argenteuillais 14 689 49,68%
Participation au scrutin Argenteuil
Taux de participation 58,74%
Taux d'abstention 41,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,79%
Nombre de votants 31 051

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges Mothron Georges Mothron Une nouvelle chance pour argenteuil 11 846 44,21%
Philippe Doucet Philippe Doucet Tous fiers d'etre argenteuillais 11 191 41,76%
Cécile Sellier Cécile Sellier Argenteuil pour une alternative a l'austerite 1 774 6,62%
Dominique Mariette Dominique Mariette Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 837 3,12%
Zouber Sotbar Zouber Sotbar Argenteuil solidaire 689 2,57%
Salah Bellouti Salah Bellouti Nouvel argenteuil 455 1,69%
Participation au scrutin Argenteuil
Taux de participation 53,35%
Taux d'abstention 46,65%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,00%
Nombre de votants 28 202
