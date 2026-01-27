Résultat des municipales 2026 à Argenteuil : les dernières actus de l'élection
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Argenteuil (95100) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
06:18 - Philippe Doucet finalement candidat dissident
Philippe Doucet, ancien maire d'Argenteuil, annonce son retrait de l'investiture du Parti socialiste pour les élections municipales de mars 2026, mais poursuit sa campagne en dissident. La direction du PS a été critiquée pour son manque de respect envers le vote des militants, alors que Rachid Temal pourrait être parachuté comme tête de liste. Cette situation crée des tensions au sein du parti et pose des défis pour la candidature socialiste à Argenteuil. Lire sur actu.fr
06:17 - Nicolas Bougeard investi par le PS à Argenteuil
Nicolas Bougeard, investi par le PS pour les élections municipales d'Argenteuil, espère rassembler la gauche malgré des divisions notables. Il a inauguré son local de campagne dans un environnement où les tensions entre pro-Bougeard et pro-Doucet sont palpables. Les écologistes soutiennent d'ailleurs Philippe Doucet, compliquant encore la situation. Lire sur actu.fr
06:16 - Georges Mothron se représente à Argenteuil
À Argenteuil, Georges Mothron brigue un quatrième mandat pour finaliser des projets de renouvellement urbain, malgré son âge avancé. Face au retour contesté de Philippe Doucet, il met en avant ses réalisations et sa volonté de maintenir l'emploi dans la région. La campagne s'annonce tendue avec des interrogations sur l'avenir d'anciennes friches industrielles. Lire sur actu.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges Mothron (40 élus) Vivre argenteuil
|8 096
|45,36%
|Philippe Doucet (11 élus) Argenteuil avec vous !
|7 096
|39,76%
|Omar Slaouti (4 élus) Argenteuil tous ensemble !
|2 655
|14,87%
|Participation au scrutin
|Argenteuil
|Taux de participation
|34,12%
|Taux d'abstention
|65,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|18 341
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges Mothron Vivre argenteuil
|5 842
|35,16%
|Philippe Doucet Argenteuil avec vous !
|4 949
|29,79%
|Omar Slaouti Argenteuil tous ensemble !
|1 913
|11,51%
|Olivia Fillette Les argenteuillais au coeur
|1 099
|6,61%
|Dalila Kaabeche Allons ensemble
|752
|4,52%
|Franck Debeaud Vive argenteuil !
|643
|3,87%
|Alima Boumediene-Thiery Argenteuil en commun
|627
|3,77%
|Sarah Zouhani Touche pas ma ville - tpmv
|468
|2,81%
|Dominique Mariette Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|318
|1,91%
|Participation au scrutin
|Argenteuil
|Taux de participation
|32,24%
|Taux d'abstention
|67,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 277
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges Mothron (42 élus) Une nouvelle chance pour argenteuil
|14 876
|50,31%
|Philippe Doucet (13 élus) Tous fiers d'etre argenteuillais
|14 689
|49,68%
|Participation au scrutin
|Argenteuil
|Taux de participation
|58,74%
|Taux d'abstention
|41,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,79%
|Nombre de votants
|31 051
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges Mothron Une nouvelle chance pour argenteuil
|11 846
|44,21%
|Philippe Doucet Tous fiers d'etre argenteuillais
|11 191
|41,76%
|Cécile Sellier Argenteuil pour une alternative a l'austerite
|1 774
|6,62%
|Dominique Mariette Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|837
|3,12%
|Zouber Sotbar Argenteuil solidaire
|689
|2,57%
|Salah Bellouti Nouvel argenteuil
|455
|1,69%
|Participation au scrutin
|Argenteuil
|Taux de participation
|53,35%
|Taux d'abstention
|46,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,00%
|Nombre de votants
|28 202
