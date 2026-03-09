Résultat municipale 2026 à Levallois Perret : une élection particulière, candidats et dernières infos

Qui est candidat à Levallois-Perret pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Levallois-Perret sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Geoffroy Rondepierre
Geoffroy Rondepierre Liste Reconquête !
A la reconquête de Levallois
  • Geoffroy Rondepierre
  • Nelly Bonneau
  • Pierre Brenier
  • Dominique Crespin
  • Philippe Coste
  • Monique Charlotte Borgart
  • Cyrille Lanternier
  • Sabine Gassama
  • Bertrand Henri Batiot
  • Brigitte Guedj
  • Wilfredo Capa Saldana
  • Christine Madeleine Lheureux
  • Christian Lacoste
  • Yingjia Yao
  • David Guenoun
  • Michèle Lebaz
  • Jean-Christophe Comet
  • Lydie Métois
  • Mathieu Vasseur
  • Elisabeth Bermejo
  • Thierry Christian Serge Ruellan
  • Rebecca Maurice
  • Lionel Sala
  • Nathalie Capron
  • Eddy Ripolles
  • Odile Cochet
  • Jérémy Nadjar
  • Aurélie Carre
  • Patrick Saint-Raymond
  • Eliane Royant
  • Philippe de Veyrac
  • Laurence Francine Sitruk
  • Elie Lebaz
  • Jacqueline Vasseur
  • Norbert Chich
  • Andrée Valadier
  • David Daniel Bitan
  • Monique Decaudin
  • Albert Sitbon
  • Hélène Gayet
  • Roger Hue
  • Catherine de Viguerie
  • Jean-Luc Andre Georges Helfer
  • Chantal Anne Madeleine Grellier
  • Tristan de Villelongue
  • Moufida Rehibi
  • Jean-Luc Zemmour
  • Régine Maugin
  • Constant Blanluet
  • Catherine Virgitti
  • Mounir Farès Assef
Lies Messatfa
Lies Messatfa Liste divers centre
Tous Levallois !
  • Lies Messatfa
  • Céline Calvez
  • Sacha Halphen
  • Nathalie Lefevre
  • Louis Jourde
  • Aurélie Trotin
  • Ahmad Chamseddine
  • Aude Marasca
  • Aymerick Andriamihaja
  • Valérie Thisse
  • Ilan Scialom
  • Sofia Ben Hamida
  • Laurent Cheynet
  • Florence Donadey
  • Samy Kayali
  • Marie Berthelot
  • Nicolas Destang
  • Rachida Gouraud
  • Jean-Michel Quenet
  • Catherine Marchetti
  • Hakim Slimani
  • Pascale Fondeur
  • Michel Collin
  • Estelle Lumbroso
  • Alexandre Hotton
  • Stéphanie Rodriguez
  • Hugo Dufils
  • Mailen Lempereur
  • Arthur Bru
  • Céline Lanoux
  • Renato Walkowiak
  • Agnès Maure
  • Arnaud Cariot
  • Muriel Barra
  • Mathys Dupuis-Ossart
  • Agnès Breteau
  • Gary Chiche
  • Patricia de Figueiredo
  • Éric Hotton
  • Monique Baudon
  • Thomas Boëdec
  • Marie-Noëlle Pouget
  • Alain Aubriot
  • Clara Miliotis
  • Guillaume Badelon
  • Élisabeth Coulon
  • Bryan Le Laing
  • Caroline Wassermann
  • Guillaume Chalamet
  • Clémence de la Morinerie
  • Franck Cymes
Baptiste Nouguier
Baptiste Nouguier Liste d'union à gauche
Levallois en Commun
  • Baptiste Nouguier
  • Danièle Zelic
  • Frédéric Gradwohl
  • Sabine Levard
  • Yanis Garcia Bouguerra
  • Audrey Villate
  • Jules Marquaille
  • Stéphanie Alves
  • Olivier Rousseau
  • Annie Mandois
  • Cyprien Philonenko
  • Pom Lorton
  • Christophe Gregorio
  • Chloé Bouanane
  • Gislain Guidoni
  • Sonia Corvi
  • Jonathan Allard
  • Claire Moreau-Shirbon
  • Charles Sabater
  • Marie-Fabienne Gauchou
  • Philippe Copello
  • Isabelle Charraix
  • Georges Duffau
  • Nicole Kazandjian
  • Brieuc Cudennec
  • Christine Quémy
  • Kipré Christian Guede
  • Patricia Lavergne-Boulic
  • Timothé Lavoisy
  • Marie Gradwohl
  • Jean-Claude Tufferi
  • Sylvie Zakrajsek
  • Théophile Poussot-Dajnak
  • Nedjima Zouaoui
  • Jean-Pierre Ventura
  • Josiane Péron
  • Louis Le Guyader
  • Valérie Dubard
  • Zaîm Alalou
  • Zoé Topic
  • Philippe Colliot
  • Danielle Wallet
  • Fabrice Chappé
  • Lola Nimeskern
  • Jean-Pierre Vidal
  • Marie-Laure Favreau
  • Bernard Bardinet
  • Dominique Deporte
  • Jacques Atlan
Alain Uzan
Alain Uzan Liste Divers
Vivre ensemble à Levallois
  • Alain Uzan
  • Muriel Heintz
  • Lotfi Belili
  • Emmanuelle Azoulay
  • Hakim Mahiddine
  • Sarah Chekroune
  • Philippe Balestra
  • Linda Touami
  • Gad Boucheninou
  • Karina Bufferne
  • Julien Levy
  • Laurence Franko
  • Philippe Griffon
  • Chrystelle Thaon
  • Medhi Aldani
  • Martine Hauser
  • Robert Chassagnon
  • Linda Havrez-Boukichou
  • Humberto Da Fonseca
  • Karine Uzan
  • Saint Just Willybiro
  • Valérie Salmon
  • Hicham Mellass
  • Miléva Zivanovic
  • Jeremy Benhamou
  • Kahina Houas
  • Steven Caffa
  • Paulette Pognon Kakpo
  • Matthieu Augusto
  • Ikram Benkassem
  • Alexandre Basse
  • Sarah Netter
  • Axel Benhamou
  • Karine Levy
  • Bryan Touitou
  • Clémence Pichon
  • Tom Da Fonseca
  • Aurélie Vermorel
  • Fahmi Elkhodja
  • Imane Rezgui
  • Oscar Jasko
  • Marie-Christine Revert
  • Mathias Lassus
  • Irène Noël
  • Fabrice Sudre
  • Olivia-Yvane Leveillé
  • Tarik Radi
  • Léa Touitou
  • Emile-Randy Simba Shomary
  • Annie Taton
  • Gilbert El Baz
Agnès Pottier-Dumas
Agnès Pottier-Dumas Liste d'union à droite
Levallois au Coeur
  • Agnès Pottier-Dumas
  • David-Xavier Weiss
  • Sophie Deschiens
  • Frédéric Robert
  • Laurence Bourdet-Mathis
  • Jérôme Karkulowski
  • Olivia Zerah
  • Stéphane Geffrier
  • Eva Haddad
  • Bertrand Gaboriau
  • Isabelle Coville
  • Frédéric Dupont
  • Martine Rouchon
  • Jean-Baptiste Cavallini
  • Marie Combelle
  • Marley Makindu Tangu
  • Mélissa Varchosaz
  • Léopold-Claude Sanogoh
  • Hélène Courades
  • Julien Denègre
  • Frédérique Collet
  • Eddie Garo
  • Constance Braut
  • Christophe Carles
  • Maroussia Ermeneux
  • Yvon Levecq
  • Valerie Fournier
  • Corentin Poilbout
  • Françoise Sire
  • Sacha Giffa
  • Margaux Beau
  • Fabrice Fonteneau
  • Inès de Bonneval
  • Emmanuel Thurneyssen
  • Nathalie Kleinbourg
  • Alain Kouadja
  • Danielle Plassard
  • Gurvan Gaudin
  • Simone Roques
  • Alexandre Neigel
  • Martine Nelleau
  • Etienne Andre
  • Béatrice Le Blay
  • Aurélien Danis
  • Emaline Bareau
  • Aubin Leduc
  • Laurence Guiramand
  • Raphaël Yussourou
  • Callista Hortal
  • Khalid Karimi
  • Laura Petitjean
Patricia Parisis
Patricia Parisis Liste divers droite
UNIR POUR LEVALLOIS
  • Patricia Parisis
  • Julien Boisnault
  • Carol Combres
  • David Bonifacio
  • Dolorès Di Blasi
  • Antonio Brito
  • Hélène Guillou
  • Donovan Carrette
  • Alexandra Bedoiseau
  • Nicolas Chen
  • Anita Gohin
  • Mickaël Machado
  • Anaïs Combres
  • Patrick Bouchy
  • Catalina Velez
  • Arnaud Piat
  • Anaïs Jeannin
  • Alain Gauchy
  • Najwa Chekini
  • Paul-Antoine Rallier
  • Fella Belabas
  • Michel Mbessa Ayissi
  • Sylvie Millot
  • Louis Braun Amor
  • Nawal Ghalaïmia
  • Vincent Jabut
  • Mylène Cabas
  • Mathis Leviel
  • Aïda Benalycherif
  • Kevin Gohin
  • Valérie Thubé
  • Yannick Liotard
  • Farida Mohammedi
  • Florent Leviel
  • Chantal Crombez
  • André Mai
  • Corinne Meilleur
  • Nicolas Gohin
  • Nadine Lefort
  • Herbert Semenjuk
  • Caroline Siozade
  • Said Mehaddi
  • Odile Durand
  • Didier Durand
  • Josefa Pouzols Camacho
  • Cyril Blary
  • Germaine Leger
  • Daniel Gaucher
  • Catherine Zetica
  • Thierry Gance
  • Marcelle Reveillac
Mounia Inoughi
Mounia Inoughi Liste divers droite
Mounia pour Levallois
  • Mounia Inoughi
  • Renaud Vincent
  • Karine Villy
  • Antoine Corbiere
  • Sophie Elisian
  • Christophe Martinot
  • Anna Véronique El Baze
  • Yoann Bigot
  • Nathalie Lopez
  • Kamel Larkèche
  • Assia Sassi
  • Philippe Ktorza
  • Vanessa Legros
  • Robyn Brami
  • Pascale Trocellier
  • Thomas Chekroun
  • Emmanuelle Allée
  • Yves Briclet
  • Caroline Buzaglo
  • Mahendra Beezloll
  • Caroline Blanc
  • Sébastien Desplanques
  • Alexia Piccione
  • Jean-Marie Fraboulet
  • Julie Ebmayer
  • Grégory Alter
  • Catherine Habib
  • Roland Temam
  • Christine Alves
  • Jamel Habnoun
  • Pascale Robert
  • Didier Bonnaire
  • Marion Coindreau
  • Gary Sabaa
  • Alexandra Blanchard
  • Stéphane Ruaut
  • Marie Moundaya
  • Jean Noël Elisian
  • Marcelle Kabalan
  • Charles Marchais
  • Florence Roux
  • Laurent Thevenin
  • Rosa Garcia Hernan
  • Djemal Brahmi
  • Gerlinde Kuchar
  • Alan Assouline
  • Sirine Welfringer
  • Fayçal El Kadaoui
  • Solange Petit
  • Barthélemy Botta
  • Vanessa Gardye

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Agnès Pottier-Dumas
Agnès Pottier-Dumas (36 élus) Levallois au coeur - union de la droite et du centre (lr-udi-pcd-cnip-rpl-libres!) 		8 291 45,82%
  • Agnès Pottier-Dumas
  • David-Xavier Weïss
  • Sophie Deschiens
  • Stéphane Decreps
  • Klaudia Lafont
  • Pierre Chassat
  • Laurence Bourdet-Mathis
  • Philippe Launay
  • Isabelle Coville
  • Frédéric Robert
  • Eva Haddad
  • Jérôme Karkulowski
  • Ingrid Desmedt
  • Christian Mortel
  • Olivia Zerah Bugajski
  • Jean-Yves Cavallini
  • Elsa Chelly
  • Noureddine Gamdou
  • Déborah Kopaniak
  • Bertrand Gaboriau
  • Constance Braut
  • Giovanni Buono
  • Martine Rouchon
  • Bruno Fellous
  • Stéphanie Hebrard
  • Jacques Poumette
  • Marie Combelle
  • Marley Makindu Tangu
  • Karine Villy
  • Léopold Claude Sanogoh
  • Mélissa Varchosaz
  • Stéphane Chabaille
  • Sophie Elisian
  • Eddie Garo
  • Charlotte Odent
  • Julien Denègre
Arnaud De Courson
Arnaud De Courson (8 élus) Levalloisiens ensemble ! 		6 016 33,24%
  • Arnaud De Courson
  • Maud Bregeon
  • Stéphane Geffrier
  • Maroussia Ermeneux
  • Bertrand Percie Du Sert
  • Séverine Levy
  • Sacha Halphen
  • Frédérique Collet
Lies Messatfa
Lies Messatfa (5 élus) Levallois d'avenir 		3 787 20,92%
  • Lies Messatfa
  • Pascale Fondeur
  • Jean-Baptiste Cavallini
  • Aurélie Rousseau
  • Baptiste Nouguier
Participation au scrutin Levallois-Perret
Taux de participation 42,83%
Taux d'abstention 57,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 18 704

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Agnès Pottier-Dumas
Agnès Pottier-Dumas Levallois au coeur - union de la droite et du centre (lr-udi-pcd-cnip-rpl-libres!) 		6 627 34,60%
Arnaud De Courson
Arnaud De Courson Levalloissiens avec arnaud de courson 		3 982 20,79%
Maud Bregeon
Maud Bregeon Pour levallois, maintenant et demain 		2 880 15,03%
Lies Messatfa
Lies Messatfa Levallois d'avenir 		2 728 14,24%
Frédéric Léger
Frédéric Léger Levallois solidaire et ecologiste 		1 417 7,39%
Sylvie Ramond
Sylvie Ramond Faire gagner levallois - liste d'union de la droite et du centre 		1 187 6,19%
Philippe Coste
Philippe Coste Rassembler levallois 		330 1,72%
Participation au scrutin Levallois-Perret
Taux de participation 44,79%
Taux d'abstention 55,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 19 527

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Balkany
Patrick Balkany (38 élus) Au coeur de levallois, rassemblement pour levallois ump,udi,pcd 		13 226 51,56%
  • Patrick Balkany
  • Klaudia Lafont
  • Jérôme Karkulowski
  • Laurence Bourdet-Mathis
  • Pierre Chassat
  • Agnès Pottier-Dumas
  • Bertrand Percie Du Sert
  • Isabelle Coville
  • Bertrand Gaboriau
  • Eva Haddad
  • Frédéric Robert
  • Anne-Lucie Jeudi De Grissac
  • Stéphane Decreps
  • Anne-Catherine Auzanneau
  • Jean-Yves Cavallini
  • Olivia Bugajski
  • Frédéric Belot
  • Danielle Dussaussois
  • Philippe Launay
  • Sophie Deschiens
  • François-Xavier Bieuville
  • Sylvie Ramond
  • Alain Elbaz
  • Isabelle Balkany
  • David-Xavier Weiss
  • Martine Rouchon
  • Giovanni Buono
  • Ingrid Desmedt
  • Philippe Moisescot
  • Ghislaine Kouamé
  • Lionel Pennerath
  • Déborah Encaoua
  • Fadi Abou-Ghantous
  • Fabienne Delhoume
  • Christian Mortel
  • Isabelle Pereira
  • Daniel Petri
  • Karine Villy
Arnaud De Courson
Arnaud De Courson (8 élus) Levalloisiens avec arnaud de courson 		8 301 32,36%
  • Arnaud De Courson
  • Frédérique Collet
  • Michel Grall
  • Nathalie Mottez
  • Stéphane Geffrier
  • Séverine Levy
  • Jacques Poumette
  • Catherine Vaudevire
Anne-Eugénie Faure
Anne-Eugénie Faure (3 élus) Une autre histoire pour levallois 		3 421 13,33%
  • Anne-Eugénie Faure
  • Jean-Laurent Turbet
  • Dominique Cloarec
Annie Mandois
Annie Mandois A levallois-perret, vraiment a gauche, pour l'humain d'abord 		700 2,72%
Participation au scrutin Levallois-Perret
Taux de participation 63,40%
Taux d'abstention 36,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,02%
Nombre de votants 26 446

