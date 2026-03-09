Résultat municipale 2026 à Levallois Perret : une élection particulière, candidats et dernières infos
Résultat de l'élection municipale 2026 à Levallois-Perret [EN DIRECT]
A Levallois-Perret, le résultat de l'élection municipale 2026 est publié ce dimanche 15 mars 2026. Suivez toute l'actu jusqu'aux résultats de ces municipales 2026...
L'actu des élections municipales 2026 à Levallois-Perret
11:46 - Levallois-Perret condamne les actes antisémites durant la campagne
À Levallois-Perret, des inscriptions antisémites ont été découvertes sur la permanence du candidat aux élections municipales, Alain Uzan. Cet acte choquant a suscité l'indignation, avec des soutiens d'autres candidats et de la maire Agnès Pottier-Dumas. La police enquête pour retrouver les responsables de ces actes haineux. Lire sur actu.fr
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Levallois-Perret ?
Qui est candidat à Levallois-Perret pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Levallois-Perret sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Geoffroy Rondepierre
Liste Reconquête !
A la reconquête de Levallois
|
|
Lies Messatfa
Liste divers centre
Tous Levallois !
|
|
Baptiste Nouguier
Liste d'union à gauche
Levallois en Commun
|
|
Alain Uzan
Liste Divers
Vivre ensemble à Levallois
|
|
Agnès Pottier-Dumas
Liste d'union à droite
Levallois au Coeur
|
|
Patricia Parisis
Liste divers droite
UNIR POUR LEVALLOIS
|
|
Mounia Inoughi
Liste divers droite
Mounia pour Levallois
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Agnès Pottier-Dumas (36 élus) Levallois au coeur - union de la droite et du centre (lr-udi-pcd-cnip-rpl-libres!)
|8 291
|45,82%
|
|Arnaud De Courson (8 élus) Levalloisiens ensemble !
|6 016
|33,24%
|
|Lies Messatfa (5 élus) Levallois d'avenir
|3 787
|20,92%
|
|Participation au scrutin
|Levallois-Perret
|Taux de participation
|42,83%
|Taux d'abstention
|57,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|18 704
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Agnès Pottier-Dumas Levallois au coeur - union de la droite et du centre (lr-udi-pcd-cnip-rpl-libres!)
|6 627
|34,60%
|Arnaud De Courson Levalloissiens avec arnaud de courson
|3 982
|20,79%
|Maud Bregeon Pour levallois, maintenant et demain
|2 880
|15,03%
|Lies Messatfa Levallois d'avenir
|2 728
|14,24%
|Frédéric Léger Levallois solidaire et ecologiste
|1 417
|7,39%
|Sylvie Ramond Faire gagner levallois - liste d'union de la droite et du centre
|1 187
|6,19%
|Philippe Coste Rassembler levallois
|330
|1,72%
|Participation au scrutin
|Levallois-Perret
|Taux de participation
|44,79%
|Taux d'abstention
|55,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|19 527
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Balkany (38 élus) Au coeur de levallois, rassemblement pour levallois ump,udi,pcd
|13 226
|51,56%
|
|Arnaud De Courson (8 élus) Levalloisiens avec arnaud de courson
|8 301
|32,36%
|
|Anne-Eugénie Faure (3 élus) Une autre histoire pour levallois
|3 421
|13,33%
|
|Annie Mandois A levallois-perret, vraiment a gauche, pour l'humain d'abord
|700
|2,72%
|Participation au scrutin
|Levallois-Perret
|Taux de participation
|63,40%
|Taux d'abstention
|36,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,02%
|Nombre de votants
|26 446
