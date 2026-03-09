Résultat municipale 2026 à Clichy : l'élection est lancée, candidats et actus
Résultat de l'élection municipale 2026 à Clichy [EN DIRECT]
A Clichy, le résultat de l'élection municipale 2026 est publié ce dimanche 15 mars 2026. Suivez toute l'actu jusqu'aux résultats de ces municipales 2026...
L'actu des élections municipales 2026 à Clichy
11:11 - Un scandale avant les élections municipales
À Clichy, avant les élections municipales de 2026, Léa Druet, candidate LFI, fait face à un scandale lorsque l'un de ses colistiers, Ibrahim D., est condamné à 30 mois de prison pour séquestration et extorsion. Ce dernier a été impliqué dans l'enlèvement d'une jeune femme sous la menace d'un couteau. Malgré la situation, la liste est validée et ne peut plus être modifiée avant le 15 mars. Lire sur leparisien.fr
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Clichy ?
Qui est candidat à Clichy pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Clichy sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
François Esmyot
Liste du Rassemblement National
CLICHY, OSONS L'AVENIR !
|
|
Léa Druet
Liste de La France insoumise
Faisons mieux pour Clichy
|
|
Daniel Dutheil
Liste d'extrême-gauche
Pour la défense des services publics et Beaujon. Contre l'économie de guerre et l'austérité.
|
|
Mireille Lambert
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
|
|
Paul André Rebollo Mayo
Liste Divers
MOUVEMENT CITOYEN CLICHY ÉNERGIE
|
|
Julie Martinez
Liste divers gauche
Vivre Clichy
|
|
Dalila Bahmed
Liste Les Ecologistes
Clichy demain
|
|
Rémi Muzeau
Liste divers droite
REMI MUZEAU, CLICHY NATURELLEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rémi Muzeau (39 élus) Avec rémi muzeau, clichy naturellement
|6 292
|51,94%
|
|Alain Fournier (7 élus) Clichy en commun
|3 343
|27,59%
|
|Paul Rieusset (3 élus) Clichy au coeur du changement
|1 525
|12,58%
|
|Oussama Adref Agir pour ne plus subir a clichy la garenne
|382
|3,15%
|Liliane Pradier Rassemblement pour clichy
|314
|2,59%
|Mireille Lambert Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|163
|1,34%
|Daniel Dutheil "clichy pour les travailleurs, pas pour les speculateurs pour une ville 100% public" liste soutenue par le parti ouvrier indépendant démocratique (poid)
|94
|0,77%
|Participation au scrutin
|Clichy
|Taux de participation
|41,22%
|Taux d'abstention
|58,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 494
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Catoire (30 élus) Clichy solide et solidaire avec gilles catoire liste de la gauche rassemblée
|5 706
|32,67%
|
|Rémi Muzeau (7 élus) Oxygène
|5 434
|31,12%
|
|Didier Schuller (6 élus) Agir ensemble pour clichy
|4 323
|24,75%
|
|Marie-Claude Fournier (2 élus) Clichy citoyenne
|1 998
|11,44%
|
|Participation au scrutin
|Clichy
|Taux de participation
|57,83%
|Taux d'abstention
|42,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,63%
|Nombre de votants
|18 119
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Catoire Clichy solide et solidaire avec gilles catoire liste de la gauche rassemblée
|4 175
|25,25%
|Rémi Muzeau Oxygène
|3 619
|21,89%
|Didier Schuller Agir pour tous
|3 426
|20,72%
|Marie-Claude Fournier Clichy citoyenne
|1 883
|11,39%
|Mireille Gitton J'aime clichy unie
|1 332
|8,05%
|Rémi Carillon Clichy bleu marine
|1 082
|6,54%
|Jean-Claude Moingt Pour vous, avec vous, clichy autrement
|670
|4,05%
|Mireille Lambert Lutte ouvriere faire entendre le camps des travailleurs
|246
|1,48%
|Frédéric Le Bellour Unite resistance reconquete contre la politique du gouvernement et de l'union europeenne soutenue par le parti ouvrier independant
|99
|0,59%
|Participation au scrutin
|Clichy
|Taux de participation
|54,73%
|Taux d'abstention
|45,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,59%
|Nombre de votants
|17 147
