Résultat municipale 2026 à Clichy : l'élection est lancée, candidats et actus

Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Clichy ?

Qui est candidat à Clichy pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Clichy sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
François Esmyot
François Esmyot Liste du Rassemblement National
CLICHY, OSONS L'AVENIR !
  • François Esmyot
  • Anaïs Lefeuvre
  • Rachid Haddadi
  • Josette Botet
  • Yves Barelli
  • Lisa Pinault
  • Dominique Lambourion
  • Sylvie Haimovici
  • Henri Mombambi
  • Maria Mendes
  • Henri Levy
  • Zedra Rahantamalalaharisoa
  • Maurice Nguyen
  • Jeannine Leclerc
  • David Lachkar
  • Iwona Borcuch
  • Luc Couraleau
  • Irégré Gatta
  • Henri Le Roux
  • Méline Urgen
  • Lucas Pinault
  • Brigitte Khalifeh
  • Jose Lavaredas
  • Claire Bentaala
  • Mitch Domingues
  • Arlena Ociepka
  • Nicolas Ghanem
  • Natalia Giron
  • François Michaut
  • Marie-Thérèse Lemoine
  • Carlos Gonçalves Carvalho
  • Marie-Hélène Tassot
  • Victor Luccini
  • Maria Da Cruz
  • Nicolas Koch
  • Armelle Gironière
  • Wojciech Rzeszutek
  • Béatrice Taïeb
  • Maxime Bonnet
  • Véronique Moinat
  • Jean Bertrand
  • Liliane Schmitt
  • Roger Cuculière
  • Monique Sanglard
  • Olivier Bidu
  • Catherine Cariller
  • Michel Bouteculet
  • Véronique Legot
  • Tapan Barua
  • Denise Le Creff
  • Alain Torossian
Léa Druet
Léa Druet Liste de La France insoumise
Faisons mieux pour Clichy
  • Léa Druet
  • Djamel Charif
  • Zaia Sahraoui
  • Hippolyte Mounier
  • Manon Bossy
  • Bilel Saidane
  • Margot Chantrel
  • Yannis Qoriche
  • Sonia Franco
  • Philippe Coepel
  • Galia Mercier
  • Gilles Catoire
  • Ariane Droulez
  • Vincent Vallée
  • Aude Rochat
  • François Galindo
  • Eileen Escandre
  • Blaky Diallo
  • Catherine Claudine Gilbert
  • Paul Duley-Haour
  • Fanny Brisson
  • Abdelghani Najem
  • Camille Riou
  • Ziad Hamdar
  • Mounia Boubaker
  • Ludo Brunel
  • Zeynabou Keita
  • Gokan Ekinci
  • Hajar Berrechid
  • Djamel Andasmas
  • Célia Tounkara Grimal
  • Thyshaant Palachandiran
  • Hajar El Mimouni
  • Ismaël Quaïsse
  • Anne Melchior
  • El Haouari Boukhari
  • Priscillia Gaudan
  • Maxime Bon
  • Lylia Anehasse
  • Kadir Ketir
  • Inès Bentenah
  • Pierre Remoissenet
  • Anne Rufo
  • Alessandro Poletti
  • Sabrina Mehouas
  • Jacques Moreaux
  • Oumou Sarr
  • Saïd Abderemane
  • Nadia Metallaoui
  • Thierry Degroux
  • Sarah Afsahi
Daniel Dutheil
Daniel Dutheil Liste d'extrême-gauche
Pour la défense des services publics et Beaujon. Contre l'économie de guerre et l'austérité.
  • Daniel Dutheil
  • Mélissa Eliazord
  • Pierre Iwanoff
  • Maria Passos
  • Bachir Baziz
  • Chloé Le Clère
  • Jérôme Guyonnet
  • Nadine Andreani
  • Tristan Camio
  • Sandie Montanari
  • Nissi Kalombo
  • Agathe Gbahou
  • Yanni Gacem
  • Ghania Kasri
  • Patrick Pasquelin
  • Olivia Calcedo
  • Karim Bennis
  • Aïcha Roumane
  • Belgacem Bouzidi
  • Meriem Boutra
  • Wilfried Gauchet
  • Zaya Gacem
  • Rachid Houha
  • Chantal David
  • Giovanny Oliveira
  • Nicole Gillard
  • Eric Louédec
  • Jacqueline Bissainthe
  • Hassan El Bghail
  • Stéphanie Renat
  • Abderrahmane Mansour
  • Tassadit Yaya
  • Patrick Eliès
  • Simone Destour
  • Michel Gauchet
  • Latifa Sakli
  • Jean-Paul Dutreilh
  • Setti de Matos
  • Didier Venoval
  • Caroline Gimard
  • Slimane Benloulou
  • Luise Mboul Ekosso
  • Serge Norasing
  • Chantale Lechevalier
  • Julien Sauge
  • Monique Victor
  • Keny Kalombo
  • Jocelyne Caratto
  • Nicolas Stourlan
Mireille Lambert
Mireille Lambert Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
  • Mireille Lambert
  • Philippe Nicolas
  • Françoise Marcel
  • Éric Chevobbe
  • Anne-Marie Sadé
  • Désiré Nogrette
  • Catherine Saintemarie
  • Jean Alsaint
  • Corinne Fichot
  • Alexandre Nunez
  • Florence Bussolari
  • Philippe Lazarevitch
  • Édith Djenadou
  • Éric Laurence
  • Marie Leroux
  • Éric Gérard
  • Khadidja Tadj
  • Louis Degroux
  • Hélène Vallecillo
  • Manuel Cartesse
  • Farida Daoud
  • Bertrand Bitouzé
  • Angèle Roché Campos
  • El Habib Gassimi
  • Mireille Djuma-Ziada
  • Pierre Nicolas
  • Simone Nerette
  • Mody Sayandé
  • Florence Bitouzé
  • Thomas Nicolas
  • Béatrice Michel
  • Zeber Dib
  • Houria Horra
  • Jacky Rénia
  • Véronique Bourdier
  • André Degroux
  • N'Galla Ann
  • Adrien Alexandre
  • Mimi Ba
  • Camilo Trujillo de Rivero
  • Justine Zahui
  • Daniel Chevret
  • Corinne Dépret
  • Mebarek Ouadah
  • Jocelyne Digaud
  • Aziz Keli
  • Geneviève Bouard
  • Layachi Mezaache
  • Florence Woods
  • Éric Garcia
  • Édith Crouzet
Paul André Rebollo Mayo
Paul André Rebollo Mayo Liste Divers
MOUVEMENT CITOYEN CLICHY ÉNERGIE
  • Paul André Rebollo Mayo
  • Alvine Etoké
  • Frédéric Pin
  • Jacqueline Astred
  • Samy Jabnouni
  • Cathye Moukoko
  • Olivier Druot
  • Sabrina Sedraia
  • Claude Feuvrier
  • Margaux Bourdier
  • Vincent Carton
  • Fatima Laouchir
  • Rémy Palazzi
  • Nadia Laouchir
  • Loïc Queval
  • Fanta Sy Sahade
  • Alfred Cohen
  • Diana Dardor
  • Jimmy Manach
  • Marianne Auguste
  • Mohd Azher Meah
  • Kahina Lakhdari
  • Anis Mekdad
  • Bozena Kochan
  • Didier Poupier
  • Jozefa Chilczuk
  • Rabah Ait Moussa
  • Lilia Lakhdari
  • Gérard Kidouchime
  • Maryam Soubai
  • Carlo Isnasni
  • Hayette Berrichi
  • Soosay Savarinadane
  • Coralie Jacquot
  • Younse Oubenaissa
  • Fatimata Barry
  • Miloud Sabbah
  • Clémentine Makougang
  • Pascal Lacourt
  • Angélique Massonnaud
  • Maxime Dervin
  • Tina Hadadi
  • Karim Mehabil
  • Olive Limmois
  • Charhan Mouheb
  • Lamia Behlouli
  • Jean-Louis Moutongo-Black
  • Virginia Soosay
  • Mouloud Iddir
Julie Martinez
Julie Martinez Liste divers gauche
Vivre Clichy
  • Julie Martinez
  • Philémon Tassel
  • Laure Buzens
  • Julien Lay
  • Hayat Bakhti
  • Hicham Dad
  • Fatma Zohra Rabiai
  • Rachid Baid
  • Lucie Delduc
  • Pierre Flecheux
  • Karima Ait-Moumaz
  • Sylvain Reymond
  • Naïma Sellam
  • Lucas Robin Chevallier
  • Agnès Collonge
  • Philippe Caron
  • Estelle Rouchon
  • Vincent Briot
  • Hélène Bru
  • Claude Lechat
  • Salsabil Moumen Mokhtary
  • Guy Delva
  • Chaïma Saleh Ragab
  • Younes Saihine
  • Laeticia Mayo
  • Alejo Verga
  • Amel Reffad
  • Simon Traymany
  • Camille Truchot
  • Théo Baland
  • Lina Ferchichi
  • Xavier Desjardins
  • Emeline Felices
  • Pierre-Charles Koumondji
  • Sophie Barbaroux
  • Julien Haure
  • Soraya Feruzi
  • Guillaume Trebosc
  • Binta Lopes Rodrigues
  • Mathieu Molka
  • Claire Riou
  • Mustapha Merabet
  • Céline Mandouze
  • Nordine Mezaache
  • Takine Camara
  • Mohamed-Amine Sahnoune
  • Hélène Filippi
  • Jean-Claude Guillou
  • Monique Dhuin
Dalila Bahmed
Dalila Bahmed Liste Les Ecologistes
Clichy demain
  • Dalila Bahmed
  • Manuel Allamellou
  • Alice Noret
  • Lucas Watelet
  • Myriam Ramit
  • Hugo Meyapin
  • Marie-Claude Fournier
  • Michel Lejeune-Mengwang
  • Élise Lachaume
  • Joël Jeanvier
  • Alicia Hammoudi
  • Nathan Seignemartin
  • Mariana Sanchez
  • Jean-François Connan
  • Douda Kerma
  • Paul Rieusset
  • Joëlle Sarouda
  • Fouad Belhadji
  • Anouchka Lima
  • Louis Trouvé
  • Izabela Zak
  • Serge Bernard
  • Virginie Perez
  • Nasser Ali Halifa
  • Sophie Gourmelon
  • Nicolas Thirion
  • Ambre Bentoumi
  • Mathieu Daubresse
  • Marie-Laure Desgre
  • Constantin Lépron
  • Fatiha Belacel
  • Daniel Hollaar
  • Chantal Ascoët
  • Simon Norgé
  • Saadia Djerrah
  • Anis Messaoudi
  • Tiffany Da Graça Mendes
  • Philippe Blanzat
  • Nadia Touati
  • Honoré Matsiona
  • Nadine Dumans
  • Mamadou Doucoure
  • Naïma Roger
  • Jean-François Péclet
  • Dounia Rami
  • Amine Moghrani
  • Justine Sagnard
  • Jean-Michel Moisant
  • Élodie Chamois
Rémi Muzeau
Rémi Muzeau Liste divers droite
REMI MUZEAU, CLICHY NATURELLEMENT
  • Rémi Muzeau
  • Alice Le Moal
  • Stéphane Cochepain
  • Evelyne Lauer
  • Patrice Pinard
  • Véronique Cabasset
  • Luc Mercier
  • Véronique Lortat-Jacob
  • Sébastien Renault
  • Danielle Ripert
  • François Morvan
  • Caroline Mercier
  • Antonio Morais
  • Capucine Candelle
  • Benoît de la Roncière
  • Marine Defaux
  • Loïc Péron
  • Marie-Ange Badin
  • Jean-Luc Brachet
  • Delphine de Paoli
  • Cédric Ané
  • Agnès Delacroix
  • Richard Vince
  • Solène Moulinec
  • Terence Groult
  • Patricia Behal
  • Michaël Albou
  • Marie-Jeanne Colombo
  • Georges Roux
  • Imane Achour
  • Olivier Descoqs
  • Marie-Astrid Albert
  • Tristan Antoine
  • Laetitia Bertho-Viano d'Angela
  • Jérémy Lepesqueur
  • Rénata Ferreira de Azevedo
  • Stéphane Foucher
  • Josette de Marval
  • Louis-Alexandre Alciator
  • Kahina Ikeni
  • Julien Bouchet
  • Karen Didier
  • Bernard Drochon
  • Elodie Descout
  • Stéphan Flourent
  • Martine Terrier
  • Sundar Monsia
  • Catherine Pamphile
  • Louis-François Gonnot
  • Cécile Malardier
  • Iliès-François Ajouid

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémi Muzeau
Rémi Muzeau (39 élus) Avec rémi muzeau, clichy naturellement 		6 292 51,94%
  • Rémi Muzeau
  • Alice Le Moal
  • Stéphane Cochepain
  • Evelyne Lauer
  • Patrice Pinard
  • Véronique Cabasset
  • Luc Mercier
  • Véronique Lortat-Jacob
  • Sébastien Renault
  • Alvine Moutongo-Black
  • Benoît De La Roncière
  • Josette De Marval
  • François Morvan
  • Caroline Mercier
  • Loïc Péron
  • Marie-Ange Badin
  • Stéphane Foucher-Alaqui
  • Anne-Charlotte Pierard
  • Julien Bouchet
  • Danielle Ripert
  • Pierre-Marie Gouygou-Vieillefosse
  • Patricia Behal
  • Antonio Morais
  • Imane Achour
  • Georges Roux
  • Marie-Astrid Albert
  • Guillaume Porcheron
  • Capucine Candelle
  • Adrien Deudon
  • Marine Defaux
  • Richard Vince
  • Agnès Delacroix
  • Pierre Lespagnol
  • Solène Moulinec
  • Maxence Ducroquet
  • Marie-Jeanne Colombo
  • Michaël Albou
  • Delphine De Paoli
  • Cédric Ané
Alain Fournier
Alain Fournier (7 élus) Clichy en commun 		3 343 27,59%
  • Alain Fournier
  • Charlotte Niewiadomski
  • Aïssa Terchi
  • Alice Noret
  • Hicham Dad
  • Naïma Sellam
  • Michel Lejeune-Mengwang
Paul Rieusset
Paul Rieusset (3 élus) Clichy au coeur du changement 		1 525 12,58%
  • Paul Rieusset
  • Clotilde Vega-Ritter
  • Jean-Luc Brachet
Oussama Adref
Oussama Adref Agir pour ne plus subir a clichy la garenne 		382 3,15%
Liliane Pradier
Liliane Pradier Rassemblement pour clichy 		314 2,59%
Mireille Lambert
Mireille Lambert Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		163 1,34%
Daniel Dutheil
Daniel Dutheil "clichy pour les travailleurs, pas pour les speculateurs pour une ville 100% public" liste soutenue par le parti ouvrier indépendant démocratique (poid) 		94 0,77%
Participation au scrutin Clichy
Taux de participation 41,22%
Taux d'abstention 58,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 494

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Catoire
Gilles Catoire (30 élus) Clichy solide et solidaire avec gilles catoire liste de la gauche rassemblée 		5 706 32,67%
  • Gilles Catoire
  • Catherine Beregovoy-Cottineau
  • Nicolas Monquaut
  • Catherine Alfarroba
  • Réda Belhouchat
  • Danielle Ripert
  • Emmanuel Allamellou
  • Michelle Pagès
  • Serge Bernard
  • Fatma-Zohra Rabiai-Mezaache
  • Jean-Pierre Auffret
  • Corinne Picca
  • Abderrahman Achibane
  • Clotilde Vega-Ritter
  • Ansoumany Sylla
  • Lynda Belhadi
  • Régis Lang
  • Samia Idri
  • Julien Perez
  • Monique Dhuin
  • Philippe Caron
  • Roberte Dumas Marguery
  • Rodolphe Oppenheimer
  • Samia Louaki
  • Ludovic Planté
  • Marion Garnier
  • Jean-Luc Brachet
  • Kandji Guidiala
  • Patrick Vié
  • Corinne Gaudré
Rémi Muzeau
Rémi Muzeau (7 élus) Oxygène 		5 434 31,12%
  • Rémi Muzeau
  • Agnès Collonge
  • Stéphane Cochepain
  • Agnès Delacroix
  • Luc Mercier
  • Alice Le Moal
  • Rachid Haddadi
Didier Schuller
Didier Schuller (6 élus) Agir ensemble pour clichy 		4 323 24,75%
  • Didier Schuller
  • Mireille Gitton
  • Patrice Pinard
  • Alvine Moutongo-Black
  • Azise Setterahmane
  • Annabel Galinie
Marie-Claude Fournier
Marie-Claude Fournier (2 élus) Clichy citoyenne 		1 998 11,44%
  • Marie-Claude Fournier
  • Aïssa Terchi
Participation au scrutin Clichy
Taux de participation 57,83%
Taux d'abstention 42,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,63%
Nombre de votants 18 119

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Catoire
Gilles Catoire Clichy solide et solidaire avec gilles catoire liste de la gauche rassemblée 		4 175 25,25%
Rémi Muzeau
Rémi Muzeau Oxygène 		3 619 21,89%
Didier Schuller
Didier Schuller Agir pour tous 		3 426 20,72%
Marie-Claude Fournier
Marie-Claude Fournier Clichy citoyenne 		1 883 11,39%
Mireille Gitton
Mireille Gitton J'aime clichy unie 		1 332 8,05%
Rémi Carillon
Rémi Carillon Clichy bleu marine 		1 082 6,54%
Jean-Claude Moingt
Jean-Claude Moingt Pour vous, avec vous, clichy autrement 		670 4,05%
Mireille Lambert
Mireille Lambert Lutte ouvriere faire entendre le camps des travailleurs 		246 1,48%
Frédéric Le Bellour
Frédéric Le Bellour Unite resistance reconquete contre la politique du gouvernement et de l'union europeenne soutenue par le parti ouvrier independant 		99 0,59%
Participation au scrutin Clichy
Taux de participation 54,73%
Taux d'abstention 45,27%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,59%
Nombre de votants 17 147

