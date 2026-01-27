Résultat des municipales 2026 à Asnières : le carnet de campagne

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Manuel Aeschlimann Manuel Aeschlimann (44 élus) 100% asnières 10 924 56,62%
Alexandre Brugere Alexandre Brugere (4 élus) Asnieres & vous ? 3 202 16,59%
Marie-Christine Baillet Marie-Christine Baillet (3 élus) Choisir asnieres 2 483 12,86%
Romain Jehanin Romain Jehanin (2 élus) Changeons notre ville ! 1 761 9,12%
Xavier Colson Xavier Colson Asnieres eco* citoyens 722 3,74%
Clement Mathieu Dautelle Clement Mathieu Dautelle Citoyens d'asnieres ! pour une ville solidaire, durable et ouverte a l'ensemble des quartiers 201 1,04%
Participation au scrutin Asnières-sur-Seine
Taux de participation 42,33%
Taux d'abstention 57,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 19 755

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Manuel Aeschlimann Manuel Aeschlimann (40 élus) 100% asnieres 13 551 50,12%
Sébastien Pietrasanta Sébastien Pietrasanta (13 élus) Arc républicain pour asnières 13 481 49,87%
Participation au scrutin Asnières-sur-Seine
Taux de participation 61,69%
Taux d'abstention 38,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,46%
Nombre de votants 28 593

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien Pietrasanta Sébastien Pietrasanta Asnieres rassemblee 9 287 35,48%
Manuel Aeschlimann Manuel Aeschlimann 100% asnieres 9 021 34,46%
Cyrille Dechenoix Cyrille Dechenoix Mon parti c'est asnieres 3 163 12,08%
Josiane Fischer Josiane Fischer Asnieres devant 1 712 6,54%
Blanche Mühlmann Blanche Mühlmann Au centre de notre ville 1 384 5,28%
Henri Massol Henri Massol Liste independante "front municipal pour asnieres, non a l'umps" 1 027 3,92%
Francis Pourbagher Francis Pourbagher Asnierois avant tout 579 2,21%
Participation au scrutin Asnières-sur-Seine
Taux de participation 58,34%
Taux d'abstention 41,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,22%
Nombre de votants 27 043
