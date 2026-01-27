Résultat des municipales 2026 à Asnières : le carnet de campagne
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Asnières-sur-Seine (27260) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
17:01 - La mairie d'Asnières agit contre un squat
À Asnières-sur-Seine, la mairie a évacué un squat qui causait des problèmes de salubrité dans une propriété privée laissée à l'abandon par son propriétaire. Après avoir échoué à obtenir sa coopération, la mairie a pris en charge le nettoyage, entraînant une facture de 18 000 € à son encontre. Le maire a souligné que cette action envoie un message fort sur les responsabilités des propriétaires. Lire sur actu.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Manuel Aeschlimann (44 élus) 100% asnières
|10 924
|56,62%
|Alexandre Brugere (4 élus) Asnieres & vous ?
|3 202
|16,59%
|Marie-Christine Baillet (3 élus) Choisir asnieres
|2 483
|12,86%
|Romain Jehanin (2 élus) Changeons notre ville !
|1 761
|9,12%
|Xavier Colson Asnieres eco* citoyens
|722
|3,74%
|Clement Mathieu Dautelle Citoyens d'asnieres ! pour une ville solidaire, durable et ouverte a l'ensemble des quartiers
|201
|1,04%
|Participation au scrutin
|Asnières-sur-Seine
|Taux de participation
|42,33%
|Taux d'abstention
|57,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|19 755
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Manuel Aeschlimann (40 élus) 100% asnieres
|13 551
|50,12%
|Sébastien Pietrasanta (13 élus) Arc républicain pour asnières
|13 481
|49,87%
|Participation au scrutin
|Asnières-sur-Seine
|Taux de participation
|61,69%
|Taux d'abstention
|38,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,46%
|Nombre de votants
|28 593
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien Pietrasanta Asnieres rassemblee
|9 287
|35,48%
|Manuel Aeschlimann 100% asnieres
|9 021
|34,46%
|Cyrille Dechenoix Mon parti c'est asnieres
|3 163
|12,08%
|Josiane Fischer Asnieres devant
|1 712
|6,54%
|Blanche Mühlmann Au centre de notre ville
|1 384
|5,28%
|Henri Massol Liste independante "front municipal pour asnieres, non a l'umps"
|1 027
|3,92%
|Francis Pourbagher Asnierois avant tout
|579
|2,21%
|Participation au scrutin
|Asnières-sur-Seine
|Taux de participation
|58,34%
|Taux d'abstention
|41,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,22%
|Nombre de votants
|27 043
