Résultat municipale 2026 à Neuilly-sur-Seine : les infos de dernière minute des élections

Qui est candidat à Neuilly-sur-Seine pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Neuilly-sur-Seine sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Benoît Aguelon
Benoît Aguelon Liste divers droite
GENERATIONS NEUILLY AVEC BENOIT AGUELON
  • Benoît Aguelon
  • Sabine Amsellem
  • Laurent Martin Saint Léon
  • Béatrice Homo
  • Hugo Braillon
  • Marie-Pierre Ribrioux
  • Alexis Semmama
  • Béatrice Jean
  • Christophe Reymond
  • Céline Yanni
  • Gilles Vincent Du Laurier
  • Catherine Defabianis
  • Romain Delettrez
  • Karine Dal Medico
  • Olivier Soubie
  • Evelyne Alliaume
  • Aaron Tordjeman
  • Éléonore Perez
  • Marc Lara
  • Christine Mame
  • Romain Baufle
  • Anne-Marie Avré
  • Côme Marinetti
  • Virginie Manuel
  • François Lemarié
  • Daniela Benhamou
  • Hervé Boulmier
  • Hélène Des Clers
  • Jean-Paul Blanc
  • Fanny Adjadj
  • Jérôme de Cherade de Montbron
  • Isabelle Laraque
  • David Pere
  • Brigitte Suzanne Huéber
  • Yves Dalicier-Schooyst
  • Guislaine Matte
  • Gabriel Lardenois
  • Margaret Dalicier
  • Michaël Malka
  • Isabelle Vincent
  • Alain Kapel
  • Isabelle Cattan
  • Mikael Amsellem
  • Lynda Achille
  • Patrick Bloch
Fayza Basini
Fayza Basini Liste divers droite
NOUVEL ÉLAN POUR NEUILLY
  • Fayza Basini
  • Gabriel Riveline
  • Céline Hangard
  • Olivier Portier
  • Sandra Kaplan
  • Eric Becque
  • Salomé Chelli Enriquez
  • Jacques Le Chatelier
  • Noa Nebot
  • Jean Deschamps
  • Danielle Dinah Benattar
  • Alexander Vic
  • Salomé Ricard
  • Bernard Lassus
  • Ambre Rosenthal
  • Pierre Bessiere
  • Victoria Ullmann
  • Daniel Kaplan
  • Sandrine Debordes
  • Anas Mbasso
  • Chloé Hangard
  • Matthieu Deschamps
  • Valérie Guesnon
  • Cadmiel Tchandeu Fosso
  • Marie-Caroline Pujade
  • Pierre-Marc Seyewetz
  • Océane Benyaïch
  • Theophane Dutheil
  • Céline Boulay
  • Vincent Champion
  • Mina Rida
  • Al-Iyad Hallaj
  • Johanna Hazout
  • Sandy Mathias
  • Shany Berreby
  • Anthony Abitbol
  • Myriam Belhouari
  • Rayane Rhougaya
  • Marina Reimchen
  • Alexandre Riveline
  • Élodie Gourmelon
  • Karim Sifer
  • Isabelle Pras
  • Arnaud Saget
  • Carole Kettani
Lorraine Stumm
Lorraine Stumm Liste Reconquête !
A la reconquête de Neuilly-sur-Seine
  • Lorraine Stumm
  • Laurent Dhavernas
  • Nathalie Vilain
  • Etienne Charton
  • Anne-Laure Jacq
  • Yves Humbert
  • Anne Loiret
  • Pierre Loiret
  • Marie Leandri
  • Gérard Lepeuple
  • Camille Patel
  • Renaud-Dominique Bain-Thouverez
  • Geneviève Surier
  • Samuel Naccache
  • Catherine Trine
  • Jean-Philippe Palau
  • Marie-Laure Affif
  • Nicolas Prod'Homme
  • Marcelle Cohen-Trouillard
  • Julien Boukhors
  • Julie Doykos
  • Alain-François Burel
  • Marie-Claude Duparc
  • Hugues Clerget
  • Laurence Hannoun
  • Eyal Cohen
  • Hyldie Kabile
  • Pierre Cohen-Hadad
  • Catherine Maamri
  • Benjamin Danan
  • Léone Rubechini
  • Pierre Dutilleul
  • Anne Saliou
  • Claude Hamon
  • Françoise Sultan
  • Arnaud Pariès
  • Denise Trouslot
  • Pierre Quarré
  • Martine Blanchin
  • Robert Roffé
  • Marielle Boullard-Stumm
  • Jacques Traut
  • Marie Houzé
  • Jean-Alfred Warlin
  • Agnès Ribadeau Dumas
Claire Colombani
Claire Colombani Liste d'union à gauche
Neuilly Bouge !
  • Claire Colombani
  • Eric Defline
  • Axelle Cognet
  • Mathéo Baradat
  • Elisa Goldrat
  • Antoine Chaussat
  • Marie Brannens
  • Thierry Hubert
  • Dominique Prehu
  • Diego de Jesus
  • Eléonore de Diego-Brésit
  • Alain Schneider
  • Agathe Quenard
  • Demetrio Speranza
  • Odile Sidem
  • Alioune Kamara
  • Edmée de Saint-Blanquat
  • Ariel Illouz
  • Françoise Nardon
  • Kamal Bayramzadeh
  • Catherine Burgaud
  • Vincent Defresne
  • Pascale Florence
  • Emmanuel Ricordeau
  • Clotilde Hubert
  • Jean-Claude Laens
  • Anna Skvarkova
  • Pierre Jacquemot
  • Margaret Galbraith
  • Stefano Casadio
  • Florence Navelet
  • Maxime Lespinasse
  • Ariane Quenard
  • Iliass Mamouni Alaoui
  • Marie-Paule Belle
  • Adrien Dupuis-Hepner
  • Anna Popiel
  • Jean-Pierre Henry
  • Elsa Cotte
  • Simon Brannens
  • France Guerin
  • Antoine Borde
  • Sophia Vauclin
  • Arthur Bougeard
  • Laurence Besse
Jean-Christophe Fromantin
Jean-Christophe Fromantin Liste divers droite
FROMANTIN 2026
  • Jean-Christophe Fromantin
  • Laurence Michelangeli
  • Jean-François Puget
  • Virginie Klein
  • François Le Stang
  • Ariane Gelle
  • Jacques Sibeud
  • Valérie Perrier-Elmassian
  • Jean-Pascal Tranié
  • Maryline Sfedj
  • Lucas Véran
  • Alexandra Fourcade
  • Philippe Dardier
  • Maëva Afriat
  • Jean de Roquette-Buisson
  • Emmanuelle d'Orsay
  • Jean-Philippe Dumont
  • Mireille Bertrand
  • Rémi Cheymol
  • Constance Le Grip
  • Eric Lewin
  • Inès Saint-Macary
  • Franck Morel
  • Sarah Besnainou
  • Vincent Garreta
  • Stéphanie Morel
  • Isaac Gabai
  • Agathe Benhamou
  • Anthony Dodeman
  • Patricia de Lastelle
  • Jean-François Rouzières
  • Elena Le Vacon
  • Laurent Azoulai
  • Stéphanie Flaisler
  • Gilles de la Motte
  • Sandrine de Brem
  • Patrick Pessis
  • Alexandra Watenberg
  • Stanislas Betoux
  • Emmanuelle Silve-Tardy
  • Mickaël Maia
  • Marie-Laure Charles
  • Charles Innocenti
  • Monique Aquilina
  • Vincent Lanata

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Christophe Fromantin
Jean-Christophe Fromantin (41 élus) Fromantin 2020 		7 883 60,25%
  • Jean-Christophe Fromantin
  • Emmanuelle D'orsay
  • Jean-François Puget
  • Alexandra Fourcade
  • Marc Warnod
  • Ariane Gellé
  • Jacques Gilbert Sibeud
  • Virginie Klein
  • François-Xavier Dupont
  • Marie-Claude Le Floc'h
  • François Le Stang
  • Inès Saint-Macary
  • Eric Schindler
  • Maryline Sfedj
  • Lucas Veran
  • Laurence Michelangeli
  • Jean-Philippe Dumont
  • Mireille Bertrand
  • Stéphane Alardet
  • Alia Atieh
  • Gilles Gourlez De La Motte
  • Stéphanie Anita Morel
  • Jean De Roquette-Buisson
  • Marie-Laure Charles
  • Rémi Cheymol
  • Stéphanie Flaisler
  • Vincent Garreta
  • Marie-Anne Puyperoux
  • Philippe Giry-Deloison
  • Marie-Noëlle Barre
  • Franck Keller
  • Emmanuelle Marie-Laure Silve-Tardy
  • Philippe Dardier
  • Monique Aquilina
  • Isaac Gabaï
  • Anaïs Solet
  • Eric Lewin
  • Véronique De Fougeroux
  • Daniel Bilalian
  • Patricia De Lastelle
  • Pierre Aubry
Florence Maurin-Fournier
Florence Maurin-Fournier (4 élus) Reunir neuilly 		1 931 14,76%
  • Florence Maurin-Fournier
  • Dov Michel Zerah
  • Constance Le Grip
  • Arnaud Teullé
Jean-François Rouzières
Jean-François Rouzières (2 élus) Vivre neuilly ! 		1 284 9,81%
  • Jean-François Rouzières
  • Fayza Basini
Thierry Hubert
Thierry Hubert (1 élu) Neuilly. ensemble pour l'ecologie 		753 5,75%
  • Thierry Hubert
Anthony Dodeman
Anthony Dodeman (1 élu) Reveillons neuilly 		669 5,11%
  • Anthony Dodeman
Bernard Lepidi
Bernard Lepidi Bernard lepidi pour neuilly 		283 2,16%
Eva Cohen-Tanugi
Eva Cohen-Tanugi Neuilly notre commune 		279 2,13%
Participation au scrutin Neuilly-sur-Seine
Taux de participation 35,99%
Taux d'abstention 64,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 13 269

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Christophe Fromantin
Jean-Christophe Fromantin (42 élus) En mouvement pour neuilly 		13 536 66,54%
  • Jean-Christophe Fromantin
  • Alexandra Fourcade
  • Pierre-Adrien Babeau
  • Nathalie Etzenbach-Huguenin
  • Jacques Pirson
  • Marie-Claude Henrotin-Le Floc'h
  • Michel Legmann
  • Maryline Sfedj
  • Philippe Karsenty
  • Emmanuelle D'orsay
  • Olivier Larmurier
  • Virginie Klein
  • Serge Vinent-Garro
  • Ariane Gellé
  • François Le Stang
  • Mireille Bertrand
  • François-Xavier Dupont
  • Laurence Michelangeli
  • Gilles Gourlez De La Motte
  • Françoise Descheemaeker
  • Marc Warnod
  • Alia Atieh
  • Patrick Gautrat
  • Marie-Claude Leboulanger
  • Pierre Juston
  • Marie-Noëlle Barre
  • Philippe Giry-Deloison
  • Claude Bénézit
  • Stéphane Alardet
  • Véronique De Fougeroux
  • Eric Schindler
  • Emilie Quintin
  • Jean-Philippe Dumont
  • Julie Auffret-Muller
  • Rémi Cheymol
  • Marie-Laure Souplet
  • Jean De Roquette-Buisson
  • Marie-Anne Buchette-Puyperoux
  • Damien De Foucault
  • Anne Willot
  • Bertrand Besse
  • Caroline Monin
Bernard Lepidi
Bernard Lepidi (4 élus) J'aime neuilly 		3 685 18,11%
  • Bernard Lepidi
  • Florence Maurin-Fournier
  • Arnaud Teullé
  • Valérie Gallais
Franck Keller
Franck Keller (2 élus) Unis pour neuilly 		1 630 8,01%
  • Franck Keller
  • Michelle Sauvan
Marie Brannens
Marie Brannens (1 élu) Neuilly-solidarite-ecologie 		1 490 7,32%
  • Marie Brannens
Participation au scrutin Neuilly-sur-Seine
Taux de participation 53,82%
Taux d'abstention 46,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,02%
Nombre de votants 20 760

