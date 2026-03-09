Résultat municipale 2026 à Neuilly-sur-Seine : les infos de dernière minute des élections
Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuilly-sur-Seine [EN DIRECT]
A Neuilly-sur-Seine, le résultat de l'élection municipale 2026 est publié ce dimanche 15 mars 2026. Suivez toute l'actu jusqu'aux résultats de ces municipales 2026...
L'actu des élections municipales 2026 à Neuilly-sur-Seine
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Neuilly-sur-Seine ?
Qui est candidat à Neuilly-sur-Seine pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Neuilly-sur-Seine sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Benoît Aguelon
Liste divers droite
GENERATIONS NEUILLY AVEC BENOIT AGUELON
|
|
Fayza Basini
Liste divers droite
NOUVEL ÉLAN POUR NEUILLY
|
|
Lorraine Stumm
Liste Reconquête !
A la reconquête de Neuilly-sur-Seine
|
|
Claire Colombani
Liste d'union à gauche
Neuilly Bouge !
|
|
Jean-Christophe Fromantin
Liste divers droite
FROMANTIN 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Christophe Fromantin (41 élus) Fromantin 2020
|7 883
|60,25%
|
|Florence Maurin-Fournier (4 élus) Reunir neuilly
|1 931
|14,76%
|
|Jean-François Rouzières (2 élus) Vivre neuilly !
|1 284
|9,81%
|
|Thierry Hubert (1 élu) Neuilly. ensemble pour l'ecologie
|753
|5,75%
|
|Anthony Dodeman (1 élu) Reveillons neuilly
|669
|5,11%
|
|Bernard Lepidi Bernard lepidi pour neuilly
|283
|2,16%
|Eva Cohen-Tanugi Neuilly notre commune
|279
|2,13%
|Participation au scrutin
|Neuilly-sur-Seine
|Taux de participation
|35,99%
|Taux d'abstention
|64,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|13 269
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Christophe Fromantin (42 élus) En mouvement pour neuilly
|13 536
|66,54%
|
|Bernard Lepidi (4 élus) J'aime neuilly
|3 685
|18,11%
|
|Franck Keller (2 élus) Unis pour neuilly
|1 630
|8,01%
|
|Marie Brannens (1 élu) Neuilly-solidarite-ecologie
|1 490
|7,32%
|
|Participation au scrutin
|Neuilly-sur-Seine
|Taux de participation
|53,82%
|Taux d'abstention
|46,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,02%
|Nombre de votants
|20 760
