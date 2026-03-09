Résultat municipale 2026 à Ivry-sur-Seine : infos clés de l'élection et campagne des candidats

Qui est candidat à Ivry-sur-Seine pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Ivry-sur-Seine sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Atef Rhouma
Atef Rhouma Liste divers gauche
Ivry plus belle, ma ville
  • Atef Rhouma
  • Laëtitia Caserus
  • Hervé Marcet
  • Elma Kajosevic
  • Yanis Elkifani
  • Hana Ben Farhat
  • Clément Jomie
  • Florence Heshmati
  • Ahmed Naas
  • Alyssia Arbaoui
  • Chamsse Satouri
  • Ilheme Grimaldi
  • Jacques Tran
  • Patricia Laagra
  • Simon Rauv
  • Nadira Tazdait
  • Anass Zatouni
  • Mathilde Monfrey
  • Abdelkarim Ouamri
  • Fanny Ortola
  • Abdel-Hakim Chakroune
  • Christelle Rodary
  • Julien Ribes
  • Amandine Chenal
  • Idriss Yahia
  • Samira El Himer
  • Abdelmalik Djoghlaf
  • Nisrine Ben Ramdhane
  • Djamel Djoghlaf
  • N'Gone Wague
  • Karim Ouazarf
  • Assetou Gassama
  • Romain Diwo
  • Mélissa Tail
  • Karim Rhouma
  • Séverine Incagnoli
  • Abdellah Laaguir
  • Amélie Trentin
  • Yassin Hadjeras
  • Séverine Guillemet
  • Slim Rhouma
  • Audrey Ambrosio
  • Issam Mohamed
  • Yasmina Zairi
  • Nabil Ighammar
  • Julie Marie
  • Ramzi Rhouma
  • Valérie Guillot
  • Selim Messaoudi
  • Soumaya Gaceur
  • Salah Rhouma
Catherine Gauvain
Catherine Gauvain Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Catherine Gauvain
  • Phillippe Molinié
  • Gisèle Pernin
  • Zakariyya Cammoun
  • Evelyn Gouelle
  • Jacques Mazars
  • Danielle Riché
  • Raymond Costes
  • Bernadette Thomas
  • Pascal Degenne
  • Flore Moreau
  • Virgile Gauvain
  • Florence Démoly
  • Mahfoud Challali
  • Francette Maçonnerie
  • Rémi Cappeau
  • Christelle Richard
  • Franck Soetinck
  • Graziella Cattabiani
  • Jean-Paul Racine
  • Halima Ben Ichi
  • Jérôme Demuth
  • Mélinda Luzeux
  • Paul Viau
  • Annie Dussartre
  • Thierry Legay
  • Sylvie Schavliege
  • Mohamed Zenoud
  • Sabrina Boucher
  • Yves Bourhis
  • Valérie Torney
  • Antoine Gascon
  • Elodie Ségor
  • Enzo Spezzotto
  • Dominique Desquiens
  • Alain Hay
  • Fatiha Arraj
  • Iwo Khanbabai
  • Françoise Bourhis
  • Lambert Watine
  • Nicole Balloir
  • Jean-François Rodier
  • Samira Tameri
  • Nasser Heshmati
  • Nicole Puel
  • Pierre Nadal
  • Soraya Boudia
  • Thomas Guyomard
  • Christine Lichtenauer
Philippe Bouyssou
Philippe Bouyssou Liste divers gauche
Front Populaire Ivryen Solidaire Écologique Féministe
  • Philippe Bouyssou
  • Kheira Freih Bengabou
  • Simon Veissière
  • Djeneba Sangare
  • Jean-François Claudon
  • Audrey Médeville
  • Clément Pecqueux
  • Estelle Boufala
  • Thomas Miele
  • Méhadée Bernard
  • Karim Mastouri
  • Malika Zediri
  • Guillaume Spiro
  • Mounia Chouaf
  • Nourdine Khaled
  • Maryse Dorra
  • Jubaïd Ahamed
  • Fabienne Oudart
  • Louis Maziere
  • Ouarda Kirouane
  • Ayoub Ragbi
  • Francine Colson
  • Bertrand Quinet
  • Fenda Diarra
  • Philippe Malheiro
  • Alexandra Mortet
  • Léo Janis-Tournier
  • Farida Hanaizi
  • Abdelhalim Saad
  • Sahra Zidelkhile
  • Sébastien Scarpinato
  • Claire Milleville
  • Vincent Garreau
  • Sarah Ouisti
  • Guillaume Ruchaud
  • Kiruththiga Santhalingam
  • Théophile Bornet
  • Célia Riffaud
  • Sébastien Pralin
  • Nabila El Kifani
  • Simon Desprez
  • Morgane Pellereau
  • Jean-Luc Carbonari
  • Émilie Lepeytre
  • Virgile Gueguen
  • Sabrina Anatole
  • Chris Den Hond
  • Khadija Lemtargi
  • Simon Le Coeur
  • Lauriane Monchatre
  • Malek Naili
Kevin Nader
Kevin Nader Liste du Rassemblement National
IVRY AVENIR
  • Kevin Nader
  • Laurence Kerros
  • Ricka Rarivoson
  • Nancy Brulot
  • Eric Gagnant
  • Annie Faudemer
  • Jean-Luc Lafaix
  • Emy Ninsaeng
  • Adrien Gault
  • Katia Dijoux
  • Eric Jardet
  • Marion Jurado
  • Nicolas Julien
  • Juliette Benisti
  • Clément Richard
  • Belinda Bet
  • Emmanuel Gaune
  • Thérésa Ferreira
  • Adrien Rogowski
  • Christiane Lepage
  • Jérôme Martine
  • Fabienne Gillet
  • Abdelhakim Megnouche
  • Patricia André
  • Thony Mortali
  • Jennifer Layrac
  • Killian Patin
  • Danielle Pierrard
  • Aymerick Pitou
  • Françoise Delépine
  • Philippe Mastrojanni
  • Perle Cyrille
  • Andy Mathey
  • Sandrine Pottez
  • Redouane Bouziane
  • Magali Le Jallé
  • Xavier Belin
  • Christiane Fernandes
  • David Ha
  • Valérie Saadalaoui
  • Karim Barek-Nourine
  • Catherine Quignot
  • Mohamed Soumahoro
  • Marie-Claude Leblanc
  • Mokhtar Benali
  • Patricia Bonnasseau
  • Georges Taynoff
  • Andréas Tiffany Rarivoson
  • Rémi Evrard
  • Nicole Rahmonni
Ophélie Le Bras
Ophélie Le Bras Liste divers gauche
ALTERNATIVE CITOYENNE
  • Ophélie Le Bras
  • Koceïla Brinis
  • Sandrine Otina
  • Dessé Coulibaly
  • Radia Belkhir
  • Cheick Toure
  • Nadine Certain
  • Massinissa Brinis
  • Alexandra Kuyangana Mbongo
  • Antoine Menant
  • Koursia Mohamed
  • Fousseny Traore
  • Assetou Diakite
  • Jordan Evrard
  • Nadradda Croiziers de Lacvivier
  • Joyce Houala
  • Fatoumata Samoura
  • Haytem Guerin
  • Pulcherie Messy
  • Anouar El Hosry
  • Morgane Tefaine
  • Sofiane Serinet
  • Camilia Slimani
  • Mohamed Cisse-Diaby
  • Djeneba Traore
  • Noah Jules-Gaston
  • Manel Douich
  • Nazim Guerin
  • Diane Dimoto
  • Alan Oyele-Miazou
  • Khadija Slama
  • Kamel Seoudi
  • Rania Kounnib
  • Alexis Catalan
  • Dina Hassan
  • Moussa Berethe
  • Julie Assoman
  • Abdoulaye Sacko
  • Tenzin Dhamcho
  • Jaouad Hadj Bouziane
  • Leslie Dimoto
  • Mohamed Chérif Ziani
  • Maëva Kancel
  • Issa Tchouaga
  • Aksaya Vijayakumar
  • Reda Sasso
  • Aïssata Keïta
  • Moctar Yatabare
  • Amélia Lulundakio Mateta
  • Saïbo Danfa
  • Sandra Belkhir
Selma Labib
Selma Labib Liste d'extrême-gauche
NPA-Révolutionnaires - Ivry ouvrière et révolutionnaire
  • Selma Labib
  • Benoît Chazerand
  • Brenda Labat
  • Gaëtan Rebierre
  • Clémence Boutarin
  • Vincent Rousseau
  • Sophie Lahorte
  • Laurent Watier
  • Françoise Euxibie
  • Thierry Hance
  • Élodie Aboutrad
  • Thomas Monkemeier
  • Annie Rouizi
  • Daniel Garcia Garcia
  • Jocelyne Humblot
  • Thierry Mainaud
  • Héloïse Eisenberg
  • Hicham Jamaleddine
  • Hélène Cavat
  • Aurélien Gautreau
  • Bénédicte Bringtown-Agasson
  • Tom Lecacheur
  • Anne Augereau
  • Olivier Roy
  • Camille Lebrun
  • Jules Billard-Madrieres
  • Christine Guénard
  • Timothée Erard
  • Shente Zirnheld
  • Paul-Emmanuel Gautreau
  • Anne-Marie Auzou
  • Maxime Cornet
  • Laure Blanchelande
  • Romain Bosa
  • Delphine Ravry
  • Paul Legay
  • Marine Djaffardjy
  • Paul Corbineau
  • Pauline Boutarin
  • Mathieu Pageot
  • Marguerite Barbier
  • Vincent Souchon
  • Marie Albenque
  • Mathias Colomer
  • Lina Jamaleddine
  • Pierre Debû
  • Marina Borrelli
  • Killian Arquinet
  • Perrine Barrelet
  • Naïm Souilem
  • Emma Clit
Bertrand Simonin-Lacroix
Bertrand Simonin-Lacroix Liste divers droite
IVRY AVANT TOUT
  • Bertrand Simonin-Lacroix
  • Catherine Quingué
  • Valentin Aubry
  • Emmanuelle Gandin
  • David Fourdrignier
  • Yamina Ouabbas
  • Frédéric Moussard
  • Lyna Bakhta Battenini
  • Laurent Dubreuil
  • Mounayat Ahamada
  • Hugo Rincon Chavez
  • Clémence Tournois
  • Laurent Audebrand
  • Babeth Mpova Meta
  • Paul Guinard
  • Marisol Falcon Martinez
  • Cyril Millet
  • Brigitte Lauruol
  • Jean-Louis Hallé
  • Karine Montazel
  • Vincent Lesourd
  • Marie-France de Saint-Mathieu
  • Guillaume Destouches
  • Kate Valleemamode
  • Vincent Berg
  • Annie Le Franc
  • Arnaud Gervais
  • Marie-Thérèse Bouvier
  • Cyrille Ulrich Samba Pinelli
  • Colette Demoulin
  • Rami Bazazo
  • Anja Aeschlimann
  • Claude Bouvier
  • Mireille Beyneix
  • Jean Forichon
  • Yvette Villefumade
  • Thierry de la Roche
  • Danuta Kurek
  • David Baret
  • Lina Rincon Chavez
  • Florent Pipérol
  • Eliane Hallé
  • Arezki Seggar
  • Amanta Guerilus
  • Laurent Beyneix
  • Michelle Ango
  • Georges Hernandez
  • Loïsa Boppe
  • Paul Houzé
  • Nicole Guillemot
  • Georges Tchouga Ndanzi
Laurent Monfret
Laurent Monfret Liste divers gauche
Ivry En Mieux - Collectif Gem Ivry
  • Laurent Monfret
  • Rebecca Deprez
  • Rodrigue Lohier
  • Sarah Laalaj
  • Hocine Hallaf
  • Evelyne Lesens
  • François Crestaux
  • Iona Lahlou
  • David Onakaya Menge
  • Marlène Michal
  • Fayssal Benarbia
  • Aurora Lahlou
  • Faouzi Moulaï
  • Timothée Gontard
  • Alexis Lemoine
  • Farah Dremont
  • Olivier Dô
  • Hafida Douane Jabeur
  • Mohamed Aouchiche
  • Hélène Masse
  • Bertrand Thin
  • Athéa Gonin-Bernard
  • Karim El Jallab
  • Nora Hammache
  • Rachid Ninach
  • Grace Randrianarahana
  • Aly Keita
  • Florianna Kudrnova
  • Djallel Nacer
  • Leïla Hadjadj
  • Tariq Ait Amara
  • Nasima Guemache
  • Charly Chevaillier
  • Noormi Issimdar
  • Andy Onakaya Menge
  • Anne-Françoise Cabanis
  • Joël Cantaut
  • Rachel Badinter
  • Eugen Tiganu
  • Jade Nuckcheddy
  • Romain Leconte
  • Wivine Samba
  • Florian Koeltz
  • Yolande Klein-Jaupitre
  • Jean-Claude Bonnegrâce
  • Monique Seguin
  • Philippe Dessen
  • Véronique Chatard
  • Jérôme Pacaud
  • Thérèse Pourriot
  • Salvador Lopes de Barros

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Bouyssou
Philippe Bouyssou (41 élus) Ensemble pour ivry 		5 618 65,55%
  • Philippe Bouyssou
  • Nathalie Leruch
  • Atef Rhouma
  • Marie Pieron
  • Alain Buch
  • Kessa Diarra
  • Clément Pecqueux
  • Sabrina Sebaihi
  • Romain Marchand
  • Méhadée Bernard
  • Walid Badi
  • Nawel Hallaf-Isambert
  • Mehdi Mokrani
  • Rachel Lalande
  • Ousman Dansoko
  • Danièle Gilis
  • Philippe Malheiro
  • Mounia Chouaf
  • Ouissem Guesmi
  • Claire Blondet
  • Bahri Sebkhi
  • Sarah Misslin
  • Ghaïs Bertout-Ourabah
  • Fabienne Oudart
  • Mehrez Mraidi
  • Stéphanie Delafoy
  • Guillaume Spiro
  • Maryse Dorra
  • Boukary Gassama
  • Kheira Freih Bengabou
  • Bertrand Quinet
  • Ratiba Meddas
  • Bernard Prieur
  • Estelle Boufala
  • Nourdine Khaled
  • Ouarda Kirouane
  • Jean-Pierre Favier
  • Audrey Médeville
  • Moulaye Bamba
  • Coumba Macalou
  • Karim Mastouri
Sébastien Bouillaud
Sébastien Bouillaud (5 élus) Ivry autrement 		1 732 20,21%
  • Sébastien Bouillaud
  • Annie Le Franc
  • Valentin Aubry
  • Yamina Ouabbas
  • David Fourdrignier
Rachida Kaaout
Rachida Kaaout (3 élus) Ivry c'est vous 		1 220 14,23%
  • Rachida Kaaout
  • Philippe Hardouin
  • Sheerazed Boulkroun
Participation au scrutin Ivry-sur-Seine
Taux de participation 31,28%
Taux d'abstention 68,72%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 034

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Bouyssou
Philippe Bouyssou Ensemble pour ivry 		5 570 48,65%
Sabrina Sebaihi
Sabrina Sebaihi Ivry demain 		2 531 22,10%
Sébastien Bouillaud
Sébastien Bouillaud Ivry autrement 		1 569 13,70%
Rachida Kaaout
Rachida Kaaout Ivry c'est vous 		1 400 12,22%
Brenda Labat
Brenda Labat Ivry anticapitaliste et revolutionnaire 		221 1,93%
Gisèle Pernin
Gisèle Pernin Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs 		157 1,37%
Participation au scrutin Ivry-sur-Seine
Taux de participation 41,08%
Taux d'abstention 58,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 867

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Gosnat
Pierre Gosnat (35 élus) Ivry au coeur 		7 120 55,07%
  • Pierre Gosnat
  • Marie Pieron
  • Mehdy Belabbas
  • Jeanne Zerner
  • Atef Rhouma
  • Catherine Vivien
  • Pierre Martinez
  • Séverine Peter
  • Mourad Tagzout
  • Evelyne Lesens
  • Philippe Bouyssou
  • Méhadée Bernard
  • Pierre Chiesa
  • Bozena Wojciechowski
  • Romain Marchand
  • Jacqueline Spiro
  • Tariq Aït Amara
  • Fabienne Oudart
  • Bahri Sebkhi
  • Sabrina Sebaihi
  • Arthur Riedacker
  • Patricia Gambiasio
  • Stéphane Prat
  • Josée Rodrigo
  • Said Hefad
  • Fanny Sizorn
  • Romain Zavallone
  • Ana Macedo
  • Olivier Beaubillard
  • Ouarda Kirouane
  • Daniel Mayet
  • Nicole Polian
  • Mehdi Mokrani
  • Sarah Misslin
  • Ali Algül
Régis Leclercq
Régis Leclercq (6 élus) L'alternative pour ivry 		3 501 27,08%
  • Régis Leclercq
  • Annie-Paule Appolaire
  • Sébastien Bouillaud
  • Marie Andria
  • Valentin Aubry
  • Annie Le Franc
Sandrine Bernard
Sandrine Bernard (4 élus) Choisir l'avenir, l'alternance socialiste, écologiste et citoyenne 		2 306 17,83%
  • Sandrine Bernard
  • Herve Riviere
  • Therese Pourriot
  • Alexandre Vallat Siriyotha
Participation au scrutin Ivry-sur-Seine
Taux de participation 46,28%
Taux d'abstention 53,72%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,39%
Nombre de votants 13 381

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Gosnat
Pierre Gosnat Ivry au coeur 		6 512 49,69%
Régis Leclercq
Régis Leclercq L'alternative pour ivry 		2 936 22,40%
Sandrine Bernard
Sandrine Bernard Choisir l'avenir, l'alternance socialiste, écologiste et citoyenne 		2 818 21,50%
Serge Aberdam
Serge Aberdam Ivry 100% à gauche 		517 3,94%
Gisèle Pernin
Gisèle Pernin Lutte ouvriere. faire entendre le camp des travailleurs 		322 2,45%
Participation au scrutin Ivry-sur-Seine
Taux de participation 47,36%
Taux d'abstention 52,64%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,30%
Nombre de votants 13 694

