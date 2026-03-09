Résultat municipale 2026 à Ivry-sur-Seine : infos clés de l'élection et campagne des candidats
Résultat de l'élection municipale 2026 à Ivry-sur-Seine [EN DIRECT]
A Ivry-sur-Seine, le résultat de l'élection municipale 2026 est publié ce dimanche 15 mars 2026. Suivez toute l'actu jusqu'aux résultats de ces municipales 2026...
L'actu des élections municipales 2026 à Ivry-sur-Seine
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Ivry-sur-Seine ?
Qui est candidat à Ivry-sur-Seine pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Ivry-sur-Seine sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Atef Rhouma
Liste divers gauche
Ivry plus belle, ma ville
|
|
Catherine Gauvain
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Philippe Bouyssou
Liste divers gauche
Front Populaire Ivryen Solidaire Écologique Féministe
|
|
Kevin Nader
Liste du Rassemblement National
IVRY AVENIR
|
|
Ophélie Le Bras
Liste divers gauche
ALTERNATIVE CITOYENNE
|
|
Selma Labib
Liste d'extrême-gauche
NPA-Révolutionnaires - Ivry ouvrière et révolutionnaire
|
|
Bertrand Simonin-Lacroix
Liste divers droite
IVRY AVANT TOUT
|
|
Laurent Monfret
Liste divers gauche
Ivry En Mieux - Collectif Gem Ivry
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Bouyssou (41 élus) Ensemble pour ivry
|5 618
|65,55%
|
|Sébastien Bouillaud (5 élus) Ivry autrement
|1 732
|20,21%
|
|Rachida Kaaout (3 élus) Ivry c'est vous
|1 220
|14,23%
|
|Participation au scrutin
|Ivry-sur-Seine
|Taux de participation
|31,28%
|Taux d'abstention
|68,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 034
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Bouyssou Ensemble pour ivry
|5 570
|48,65%
|Sabrina Sebaihi Ivry demain
|2 531
|22,10%
|Sébastien Bouillaud Ivry autrement
|1 569
|13,70%
|Rachida Kaaout Ivry c'est vous
|1 400
|12,22%
|Brenda Labat Ivry anticapitaliste et revolutionnaire
|221
|1,93%
|Gisèle Pernin Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs
|157
|1,37%
|Participation au scrutin
|Ivry-sur-Seine
|Taux de participation
|41,08%
|Taux d'abstention
|58,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 867
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Gosnat (35 élus) Ivry au coeur
|7 120
|55,07%
|
|Régis Leclercq (6 élus) L'alternative pour ivry
|3 501
|27,08%
|
|Sandrine Bernard (4 élus) Choisir l'avenir, l'alternance socialiste, écologiste et citoyenne
|2 306
|17,83%
|
|Participation au scrutin
|Ivry-sur-Seine
|Taux de participation
|46,28%
|Taux d'abstention
|53,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,39%
|Nombre de votants
|13 381
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Gosnat Ivry au coeur
|6 512
|49,69%
|Régis Leclercq L'alternative pour ivry
|2 936
|22,40%
|Sandrine Bernard Choisir l'avenir, l'alternance socialiste, écologiste et citoyenne
|2 818
|21,50%
|Serge Aberdam Ivry 100% à gauche
|517
|3,94%
|Gisèle Pernin Lutte ouvriere. faire entendre le camp des travailleurs
|322
|2,45%
|Participation au scrutin
|Ivry-sur-Seine
|Taux de participation
|47,36%
|Taux d'abstention
|52,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,30%
|Nombre de votants
|13 694
Villes voisines d'Ivry-sur-Seine
- Ivry-sur-Seine (94200)
- Ecole primaire à Ivry-sur-Seine
- Maternités à Ivry-sur-Seine
- Crèches et garderies à Ivry-sur-Seine
- Classement des collèges à Ivry-sur-Seine
- Salaires à Ivry-sur-Seine
- Impôts à Ivry-sur-Seine
- Dette et budget d'Ivry-sur-Seine
- Climat et historique météo d'Ivry-sur-Seine
- Accidents à Ivry-sur-Seine
- Délinquance à Ivry-sur-Seine
- Inondations à Ivry-sur-Seine
- Nombre de médecins à Ivry-sur-Seine
- Pollution à Ivry-sur-Seine
- Entreprises à Ivry-sur-Seine
- Prix immobilier à Ivry-sur-Seine