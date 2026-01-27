Résultat des municipales 2026 à Créteil : suivez la campagne jusqu'aux résultats
- Dernières infos municipale à Créteil
- Résultat municipale 2020 Créteil
- Résultat municipale 2014 Créteil
- Bureaux de vote Créteil
- Créteil (toutes les informations sur la ville)
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Créteil (94000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
18:11 - Le tourisme dans le Val-de-Marne en péril
Le Comité de tourisme du Val-de-Marne fait face à une crise sans précédent, menacé de disparition après l'annonce de coupes de subventions pour 2026. La présidente a démissionné, illustrant la détresse de l'organisation qui avait généré 239 695 euros de revenu en 2024. Face à l'urgence, des solutions de partenariat sont en cours d'exploration, mais le calendrier, à l'approche des municipales, complique les décisions. Lire sur actu.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Cathala (45 élus) La vie, la ville, la planete - creteil, un futur juste
|6 680
|69,82%
|Thierry Hebbrecht (8 élus) Creteil votre ville
|2 887
|30,17%
|Participation au scrutin
|Créteil
|Taux de participation
|22,64%
|Taux d'abstention
|77,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 088
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Cathala La vie, la ville, la planete - creteil, un futur juste
|5 821
|45,45%
|Thierry Hebbrecht Creteil votre ville
|1 862
|14,53%
|Mehmet Ceylan Creteil, un nouvel elan
|1 177
|9,19%
|Sylvain Thezard Demain pour creteil
|1 098
|8,57%
|David Cousy Pour l'écologie créteil en commun
|1 096
|8,55%
|Thomas Dessalles Creteil, l'avenir en commun
|661
|5,16%
|Linda Bouifrou Osons la transition
|446
|3,48%
|Mustapha Abbaoui Ensemble au coeur de notre ville
|364
|2,84%
|Daniel Gendre Lutte ouvrière-faire entendre le camps des travailleurs
|155
|1,21%
|Martine Damien Reconquerir l'ecole et les services publics
|127
|0,99%
|Participation au scrutin
|Créteil
|Taux de participation
|30,14%
|Taux d'abstention
|69,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|13 386
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Cathala (42 élus) La passion de la ville - creteil, une passion partagée
|13 132
|58,71%
|Thierry Hebbrecht (8 élus) Agir pour vous
|6 622
|29,60%
|Gaétan Marzo (3 élus) Créteil bleu marine
|2 611
|11,67%
|Participation au scrutin
|Créteil
|Taux de participation
|46,95%
|Taux d'abstention
|53,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,44%
|Nombre de votants
|23 404
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Cathala La passion de la ville - creteil, une passion partagée
|10 459
|47,25%
|Thierry Hebbrecht Agir pour vous
|4 553
|20,57%
|Gaétan Marzo Créteil bleu marine
|2 623
|11,85%
|Marianne Boulc'h Creteil demain
|1 668
|7,53%
|Sylvie Smaniotto Gruska Osons créteil
|1 123
|5,07%
|Mustapha Abbaoui Rapprochons la ville de ses habitants
|934
|4,22%
|Daniel Gendre Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|492
|2,22%
|Farid Chibout Les citoyens se mobilisent
|280
|1,26%
|Participation au scrutin
|Créteil
|Taux de participation
|46,09%
|Taux d'abstention
|53,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,68%
|Nombre de votants
|22 978
- Créteil (94000)
- Ecole primaire à Créteil
- Maternités à Créteil
- Crèches et garderies à Créteil
- Classement des collèges à Créteil
- Salaires à Créteil
- Impôts à Créteil
- Dette et budget de Créteil
- Climat et historique météo de Créteil
- Accidents à Créteil
- Délinquance à Créteil
- Inondations à Créteil
- Nombre de médecins à Créteil
- Pollution à Créteil
- Entreprises à Créteil
- Prix immobilier à Créteil