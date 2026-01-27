Résultat des municipales 2026 à Créteil : suivez la campagne jusqu'aux résultats

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Cathala Laurent Cathala (45 élus) La vie, la ville, la planete - creteil, un futur juste 6 680 69,82%
Thierry Hebbrecht Thierry Hebbrecht (8 élus) Creteil votre ville 2 887 30,17%
Participation au scrutin Créteil
Taux de participation 22,64%
Taux d'abstention 77,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 088

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Cathala Laurent Cathala La vie, la ville, la planete - creteil, un futur juste 5 821 45,45%
Thierry Hebbrecht Thierry Hebbrecht Creteil votre ville 1 862 14,53%
Mehmet Ceylan Mehmet Ceylan Creteil, un nouvel elan 1 177 9,19%
Sylvain Thezard Sylvain Thezard Demain pour creteil 1 098 8,57%
David Cousy David Cousy Pour l'écologie créteil en commun 1 096 8,55%
Thomas Dessalles Thomas Dessalles Creteil, l'avenir en commun 661 5,16%
Linda Bouifrou Linda Bouifrou Osons la transition 446 3,48%
Mustapha Abbaoui Mustapha Abbaoui Ensemble au coeur de notre ville 364 2,84%
Daniel Gendre Daniel Gendre Lutte ouvrière-faire entendre le camps des travailleurs 155 1,21%
Martine Damien Martine Damien Reconquerir l'ecole et les services publics 127 0,99%
Participation au scrutin Créteil
Taux de participation 30,14%
Taux d'abstention 69,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 13 386

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Cathala Laurent Cathala (42 élus) La passion de la ville - creteil, une passion partagée 13 132 58,71%
Thierry Hebbrecht Thierry Hebbrecht (8 élus) Agir pour vous 6 622 29,60%
Gaétan Marzo Gaétan Marzo (3 élus) Créteil bleu marine 2 611 11,67%
Participation au scrutin Créteil
Taux de participation 46,95%
Taux d'abstention 53,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,44%
Nombre de votants 23 404

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Cathala Laurent Cathala La passion de la ville - creteil, une passion partagée 10 459 47,25%
Thierry Hebbrecht Thierry Hebbrecht Agir pour vous 4 553 20,57%
Gaétan Marzo Gaétan Marzo Créteil bleu marine 2 623 11,85%
Marianne Boulc'h Marianne Boulc'h Creteil demain 1 668 7,53%
Sylvie Smaniotto Gruska Sylvie Smaniotto Gruska Osons créteil 1 123 5,07%
Mustapha Abbaoui Mustapha Abbaoui Rapprochons la ville de ses habitants 934 4,22%
Daniel Gendre Daniel Gendre Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 492 2,22%
Farid Chibout Farid Chibout Les citoyens se mobilisent 280 1,26%
Participation au scrutin Créteil
Taux de participation 46,09%
Taux d'abstention 53,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,68%
Nombre de votants 22 978
