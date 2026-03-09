Résultat municipale 2026 à Champigny-sur-Marne : dernières infos de l'élection
Résultat de l'élection municipale 2026 à Champigny-sur-Marne [EN DIRECT]
A Champigny-sur-Marne, le résultat de l'élection municipale 2026 est publié ce dimanche 15 mars 2026. Suivez toute l'actu jusqu'aux résultats de ces municipales 2026...
L'actu des élections municipales 2026 à Champigny-sur-Marne
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Champigny-sur-Marne ?
Qui est candidat à Champigny-sur-Marne pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Champigny-sur-Marne sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Samir Rekab
Liste Divers
CHAMPIGNY CITOYENS VOTRE VOIX NOTRE ENGAGEMENT
|
|
Fily Keita Gassama
Liste de La France insoumise
UNION POPULAIRE INSOUMISE ET CITOYENNE
|
|
Julien Léger
Liste d'union à gauche
AGIR ENSEMBLE POUR CHAMPIGNY AVEC JULIEN LÉGER
|
|
Laurent Jeanne
Liste d'union à droite
POUR CHAMPIGNY, AVEC LAURENT JEANNE
|
|
Bruno Chiche
Liste d'extrême-gauche
Résister et regagner nos droits
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Jeanne (38 élus) Champigny alternance
|9 126
|54,03%
|
|Christian Fautre (11 élus) Ensemble pour champigny, ville ecologique et solidaire
|7 762
|45,96%
|
|Participation au scrutin
|Champigny-sur-Marne
|Taux de participation
|39,41%
|Taux d'abstention
|60,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 319
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Jeanne Champigny alternance
|5 582
|39,76%
|Christian Fautre Ensemble pour champigny - ville ecologique et solidaire
|4 902
|34,91%
|Mamadou Sy Champigny en mieux
|1 459
|10,39%
|Jean-Michel Schmitt Pour champigny
|1 176
|8,37%
|Marie Nguyen-Dinh Champigny pour tous
|769
|5,47%
|Bruno Chiche Liste d'unite ouvriere
|150
|1,06%
|Participation au scrutin
|Champigny-sur-Marne
|Taux de participation
|33,69%
|Taux d'abstention
|66,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 756
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Adenot (36 élus) Rassemblement des forces de gauche et écologiques. en avant champigny ville humaine et solidaire
|10 825
|47,73%
|
|Laurent Jeanne (11 élus) Champigny alternance
|10 012
|44,15%
|
|Jean-Marie Rougier (2 élus) Reprenons notre ville
|1 839
|8,10%
|
|Participation au scrutin
|Champigny-sur-Marne
|Taux de participation
|54,07%
|Taux d'abstention
|45,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,59%
|Nombre de votants
|23 278
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Adenot Rassemblement des forces de gauches et écologiques. en avant champigny ville humaine et solidaire
|9 121
|43,47%
|Laurent Jeanne Champigny alternance
|7 790
|37,13%
|Jean-Marie Rougier Reprenons notre ville
|2 613
|12,45%
|Yves Fuchs Entente citoyenne pour la democratie participative et l'ecologie
|1 456
|6,93%
|Participation au scrutin
|Champigny-sur-Marne
|Taux de participation
|50,22%
|Taux d'abstention
|49,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,96%
|Nombre de votants
|21 619
