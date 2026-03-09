Résultat municipale 2026 à Champigny-sur-Marne : dernières infos de l'élection

Voir aussi :
Sommaire

Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Champigny-sur-Marne ?

Qui est candidat à Champigny-sur-Marne pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Champigny-sur-Marne sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Samir Rekab
Samir Rekab Liste Divers
CHAMPIGNY CITOYENS VOTRE VOIX NOTRE ENGAGEMENT
  • Samir Rekab
  • Dyhia Abdi
  • Guy-Roger Houangné
  • Hafidha Belfitouri
  • Yacine Rezki
  • Lyna Nguyen
  • Rachid Ould Yahia
  • Madeleine Correa
  • Romaric Ndimba
  • Djouher Sadoun
  • Nadir Kaci
  • Sandra Lin
  • Jason Boivin
  • Malika Kadi
  • Kevin André Kuziama
  • Meryem Heraif
  • Loïc Sele
  • Assia Chanane
  • Ilias Meite
  • Lamia Berdjou
  • Adrien Poux
  • Maud Laurie Vouteau
  • Nader Hamed
  • Linda Kaci
  • Ibrahima Kane
  • Assia Ghrib
  • Mantasser Bellil
  • Corine Nicole Gaviot
  • Djamel Zared
  • Marie-Dine Petit-Homme
  • Housmane Sarr
  • Séréna Kachir
  • Wahib Mebarki
  • Sita Keita
  • Kamel Rezki
  • Sarah Chetioui
  • Julien Jahier
  • Tatiana Ursu
  • Idriss Merhem
  • Sonia Touati
  • Adam Bouachour
  • Meriam Jebbari
  • Miguel Kakou
  • Safia Touati
  • Lyes Abrah
  • Sonia Cherigui
  • N'Guyen Mohamed
  • Jasmine Souffir Salfati
  • Florian Alexis Bricout
  • Josiane Mézière
  • Daniel Donineaux
Fily Keita Gassama
Fily Keita Gassama Liste de La France insoumise
UNION POPULAIRE INSOUMISE ET CITOYENNE
  • Fily Keita Gassama
  • Thierry Guintrand
  • Teresa Garcia
  • Yvon Lurier
  • Laure Guenaoui
  • Hugo Zann
  • Viviane Bestard
  • Nader Ajoyev
  • Fatoumata Dieng
  • Salim Laggoune
  • Djamila Belaïd
  • Etienne Dubois
  • Nawel Yaiche
  • Salla Dembele
  • Sarah Meziti
  • Miloud Mfoihaya
  • Stéphanie Mendy
  • Maël Reynaud
  • Bérénice Millereau
  • Jean-Philippe Vaudru
  • Anne-Sophie Morin
  • Abdelkarim Zergoug
  • Laura Mouandza
  • Carlos Malem
  • Nahed Harrat
  • Jean-Marc Helfen
  • Charlène Mercier
  • Eva Delbecq
  • Simone Biaudet
  • Eric Ezana
  • Catherine Glatigny
  • Bruno Delion
  • Sabrina Abdelaziz
  • Kyrian Dale
  • Patricia Guilmard
  • Bouanani Acher
  • Darlene Setham
  • Didier Vincenti
  • Stéphanie Ermine
  • Paul Chanel
  • Stéphanie Olinger
  • Saël Guillerme
  • Cyndie Miralles
  • Pierrick Le Lagadec
  • Catherine Moulignier
  • Appolinaire Ngolongolo
  • Raja Ettijani
  • Maxime Leiber
  • Maïté Tutusaus
  • Claude Moll
  • Isabel Mendes
Julien Léger
Julien Léger Liste d'union à gauche
AGIR ENSEMBLE POUR CHAMPIGNY AVEC JULIEN LÉGER
  • Julien Léger
  • Caroline Adomo
  • Mamadou Sy
  • Rosalie de Jesus Morgado
  • Matthieu Lamotte
  • Charlotte Malek
  • Tidjan Jacquin Beaudoin
  • Zohra Kassou
  • Rémi Brouté
  • Chrysis Caporal
  • Sylvain Gueguin
  • Leslie Ribon
  • Jean-Jacques Mailler
  • Michèle Mango
  • Yann Le Brech
  • Anne-Marie Marty
  • Yves Fossi
  • Ingrid Hemmen
  • Walid Ben Abed
  • Martine Luans
  • Guy-Sosthène Myamballat
  • Niouma Assetou Camara
  • Akli Mazouzi
  • Sabrina Bouchemoua
  • Roger Zylberberg
  • Elsa Renoux
  • Olivier Marchais
  • Sabine Meyer
  • Youssouf Kassim
  • Fatima Bofdil
  • Abdelkader Elmahroug
  • Lucie Attali-Vacher
  • Olivier Delaunay
  • Elisa Maria Sabino
  • Mahamadou Coulibaly
  • Pauline Thomas
  • Francisco Guerrier
  • Fanny Becvort
  • Christian Chauve
  • Thérèse Ittah
  • Choudjay Soimadou
  • Zouina Issad
  • Philippe Barre
  • Géraldine Aati
  • Idarousse Idjihadi
  • Véronique Rodrigues
  • Marcel Ceren
  • Zinaba Doudja
  • Gilles Pinault
  • Clara Diaz
  • Sofian Hocine
Laurent Jeanne
Laurent Jeanne Liste d'union à droite
POUR CHAMPIGNY, AVEC LAURENT JEANNE
  • Laurent Jeanne
  • Aurore Thiroux
  • Michel Duvaudier
  • Catherine Mussotte-Guedj
  • Saphir Akkouche
  • Christine Arron
  • Patrice Latronche
  • Sabrina Abchiche
  • Grégory Goupil
  • Asma Ashraf
  • Yohann Picot
  • Céline Theophile
  • Léon Ngande
  • Odile Le Thies
  • Wilfrid Bastin
  • Sophie Amar
  • Philippe Dubus
  • Martine Sanz
  • Henrique Fernando Ferreira Ribeiro
  • Caroline Boichot
  • Philippe Lhoste
  • Geneviève Carpe
  • David Slimovici
  • Cristina de Oliveira Capitao
  • Thomas Szollosi
  • Delphine Bertrand
  • Yannick Bantsimba
  • Isabel Da Silva Cipriano
  • Jean-Claude Forhan
  • Tatiana Saussereau
  • Xavier Anciaux
  • Anna-Maria-Luminita Antonie
  • Arif Hiridjee
  • Inès Castellar
  • Alain Mesnager
  • Isabelle Deiss
  • Bernard Roland Achille Gaudiere
  • Jacqueline Benahmed
  • Pascal Rémi Eouzan
  • Maria Teresa Moreira Marques
  • Hicham Dahmane
  • Nibisha Thayanandan
  • Yann Viguie
  • Raymonde Duverger
  • Samuel Bouchet
  • Mylène Benoliel
  • Philippe Boulay
  • Evelyne Sailland
  • Hassan Amine Allal
  • Marie Parlouar
  • Jean-Louis Besnard
Bruno Chiche
Bruno Chiche Liste d'extrême-gauche
Résister et regagner nos droits
  • Bruno Chiche
  • Eliza Tosoni
  • Florian Honore
  • Sandra Audin
  • Jordan Toure
  • Véronique Saint-Cloud
  • Abdouraman Aoudou Pacco
  • Christine Filaine
  • Antonio Cardoso
  • Yacine Dangou
  • Thierry Audin
  • Aymeline Verbesselt
  • Mohammed Attoumi
  • Sandrine Mehdi
  • Yves Berthon
  • Kenza Lekadou
  • Bilel Lakhal
  • Asma Abdourazakou Moumine
  • Mayama Samba
  • Sophie Menczyk
  • Flo Triphene Bissingou
  • Anne Borgard
  • Ludovic Herpstu
  • Khadra Chergui
  • Marvin Boucaud
  • Vanessa Rainnouard
  • Théo Méline
  • Marie Vignerol
  • Mouade Karram
  • Marie-Louise Honore
  • Joseph Tosoni
  • Sandrine Gaucher
  • Laurent Demauret
  • Brigitte Cerveaux
  • Abdoulaye Diakhate
  • Gaëlle Gallart
  • Thierry Polixene
  • Manuella Jourdren
  • Adrien Choffe
  • Jacqueline Marbin-Fulrad
  • Claude Martinais
  • Patricia Golitin
  • Andrea Inglese
  • Fatoumata Diabate
  • Patrice-Mickael Perdrix
  • Tiffany Raitif
  • Mohand Akli Ouali
  • Sophie Miguel
  • Michaël Herpstu
  • Laura Audin
  • Emmanuel Angelot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Jeanne
Laurent Jeanne (38 élus) Champigny alternance 		9 126 54,03%
  • Laurent Jeanne
  • Aurore Thiroux
  • Michel Duvaudier
  • Catherine Mussotte-Guedj
  • Saphir Akkouche
  • Céline Theophile
  • Wilfrid Bastin
  • Rosalia Morgado
  • Léon Ngande
  • Tatiana Saussereau
  • Yohann Picot
  • Sabrina Abchiche
  • Yann Viguie
  • Christine Arron
  • Philippe Lhoste
  • Sophie Amar
  • Bernard Gaudiere
  • Geneviève Carpe
  • Patrice Latronche
  • Raymonde Duverger
  • Philippe Dubus
  • Jacqueline Benhamed
  • Henrique Ribeiro
  • Emmanuelle Ngande
  • David Slimovici
  • Delphine Bertrand
  • Franck Baron
  • Mylène Benoliel
  • Lionel Vedrine
  • Marie Parlouar
  • Philippe Boulay
  • Muriel Degager-Phalanchere
  • Grégory Goupil
  • Evelyne Sailland
  • Alain Chataud
  • Didière Donatien
  • Jorge De Almeida Costa Fontelas
  • Cristina De Oliveira
Christian Fautre
Christian Fautre (11 élus) Ensemble pour champigny, ville ecologique et solidaire 		7 762 45,96%
  • Christian Fautre
  • Chrysis Caporal
  • Mamadou Sy
  • Caroline Adomo
  • Yvon Lurier
  • Valérie Zelioli
  • Jean-Jacques Mailler
  • Hala Masmoudi-Lajnef
  • Sylvain Solaro
  • Jeannick Le Lagadec
  • François Titov
Participation au scrutin Champigny-sur-Marne
Taux de participation 39,41%
Taux d'abstention 60,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 17 319

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Jeanne
Laurent Jeanne Champigny alternance 		5 582 39,76%
Christian Fautre
Christian Fautre Ensemble pour champigny - ville ecologique et solidaire 		4 902 34,91%
Mamadou Sy
Mamadou Sy Champigny en mieux 		1 459 10,39%
Jean-Michel Schmitt
Jean-Michel Schmitt Pour champigny 		1 176 8,37%
Marie Nguyen-Dinh
Marie Nguyen-Dinh Champigny pour tous 		769 5,47%
Bruno Chiche
Bruno Chiche Liste d'unite ouvriere 		150 1,06%
Participation au scrutin Champigny-sur-Marne
Taux de participation 33,69%
Taux d'abstention 66,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 14 756

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Adenot
Dominique Adenot (36 élus) Rassemblement des forces de gauche et écologiques. en avant champigny ville humaine et solidaire 		10 825 47,73%
  • Dominique Adenot
  • Caroline Adomo
  • Christian Fautre
  • Jeannick Le Lagadec
  • Yves Fuchs
  • Valerie Techer
  • Jean-Louis Besnard
  • Fily Keita Gassama
  • François Cocq
  • Marie Kennedy
  • Clément Vache
  • Patricia Ahanda
  • Mamadou Sy
  • Chrysis Caporal
  • Patrick Le Guillou
  • Maria Isabel Flores Racmachers
  • Philippe Sudre
  • Valérie Zelioli
  • Belhacen Blimi
  • Danielle Lurier
  • Christophe Gaigne
  • Sergine Lefief
  • Gérard Lambert
  • Sengul Karaca
  • Jean-Jacques Guignard
  • Stephanie Dupre
  • Gauthier Lahore
  • Sabine Vacher
  • Martin Kuengienda
  • Anne Doussin
  • Laurent Letourneux
  • Corine Michineau
  • François Besnard
  • Gisèle Gamet
  • Sylvain Solaro
  • Régine Ceran
Laurent Jeanne
Laurent Jeanne (11 élus) Champigny alternance 		10 012 44,15%
  • Laurent Jeanne
  • Isilda De Amorin Silva
  • Alain Chevalier
  • Sophie Amar
  • Michel Duvaudier
  • Aurore Thiroux
  • Franck Baron
  • Marie Nguyen-Dinh
  • Jean-Barthelemy Mouanga
  • Armelle Iost
  • Yann Viguie
Jean-Marie Rougier
Jean-Marie Rougier (2 élus) Reprenons notre ville 		1 839 8,10%
  • Jean-Marie Rougier
  • Virginie Recher
Participation au scrutin Champigny-sur-Marne
Taux de participation 54,07%
Taux d'abstention 45,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,59%
Nombre de votants 23 278

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Adenot
Dominique Adenot Rassemblement des forces de gauches et écologiques. en avant champigny ville humaine et solidaire 		9 121 43,47%
Laurent Jeanne
Laurent Jeanne Champigny alternance 		7 790 37,13%
Jean-Marie Rougier
Jean-Marie Rougier Reprenons notre ville 		2 613 12,45%
Yves Fuchs
Yves Fuchs Entente citoyenne pour la democratie participative et l'ecologie 		1 456 6,93%
Participation au scrutin Champigny-sur-Marne
Taux de participation 50,22%
Taux d'abstention 49,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,96%
Nombre de votants 21 619

Villes voisines de Champigny-sur-Marne

En savoir plus sur Champigny-sur-Marne