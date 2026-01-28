Résultat des municipales 2026 à Noisy-le-Grand : les dernières actus

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte Marsigny Brigitte Marsigny (35 élus) Brigitte marsigny - noisy avenir 5 444 42,89%
Emmanuel Constant Emmanuel Constant (8 élus) A noisy respirons ! 4 128 32,52%
Vincent Monnier Vincent Monnier (6 élus) Projet citoyen 3 118 24,57%
Participation au scrutin Noisy-le-Grand
Taux de participation 34,31%
Taux d'abstention 65,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 976

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte Marsigny Brigitte Marsigny Brigitte marsigny - noisy avenir 4 804 35,95%
Emmanuel Constant Emmanuel Constant A noisy respirons ! 2 975 22,26%
Vincent Monnier Vincent Monnier Projet citoyen 2 801 20,96%
Michel Pajon Michel Pajon J'aime noisy 1 039 7,77%
Fabrice Scrève Fabrice Scrève Noisy solidaire a gauche vraiment 775 5,80%
Michel Barbieri Michel Barbieri 2020 l'harmonie a noisy 430 3,21%
Patrice Vella Patrice Vella Rassemblement pour le réveil de noisy-le-grand 412 3,08%
Joëlle O'brien Joëlle O'brien Defense des services publics et de la democratie communale 125 0,93%
Participation au scrutin Noisy-le-Grand
Taux de participation 36,69%
Taux d'abstention 63,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 13 841

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Pajon Michel Pajon (36 élus) Rassemblés , on est + forts - avec michel pajon 8 068 42,90%
Brigitte Marsigny Brigitte Marsigny (9 élus) Pour noisy tout simplement 7 061 37,54%
Maxence Buttey Maxence Buttey (2 élus) Noisy bleu marine 2 018 10,73%
Patricia Bétuel Patricia Bétuel (2 élus) Noisy solidaire, à gauche vraiment! 1 659 8,82%
Participation au scrutin Noisy-le-Grand
Taux de participation 53,73%
Taux d'abstention 46,27%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,09%
Nombre de votants 19 406

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Pajon Michel Pajon Rassemblés , on est + forts - avec michel pajon 6 623 38,41%
Brigitte Marsigny Brigitte Marsigny "pour noisy tout simplement" 3 746 21,72%
Maxence Buttey Maxence Buttey Noisy bleu marine 2 375 13,77%
Marylise Martins Marylise Martins Marylise martins l'alternative pour noisy 2 288 13,27%
Patricia Bétuel Patricia Bétuel Noisy solidaire, à gauche vraiment! 1 793 10,40%
Joëlle O'brien Joëlle O'brien Défense des services publics et de la démocratie communale 415 2,40%
Participation au scrutin Noisy-le-Grand
Taux de participation 49,43%
Taux d'abstention 50,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,43%
Nombre de votants 17 853
