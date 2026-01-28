Résultat des municipales 2026 à Noisy-le-Grand : les dernières actus
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Noisy-le-Grand (93160) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats des municipales…
11:56 - La municipalité devra soutenir la réhabilitation des espaces Abraxas après les élections
Les élections municipales de 2026 à Noisy-le-Grand s'annoncent cruciales dans le cadre du projet de réhabilitation des espaces Abraxas, symbole architectural emblématique. Les travaux, bien que lancés, révèlent des enjeux financiers importants pour les copropriétaires, qui peinent à assumer le coût des rénovations. Avec des aides régionales significatives, les autorités locales travaillent à préserver ce patrimoine tout en soutenant la population. Lire sur 94.citoyens.com
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Marsigny (35 élus) Brigitte marsigny - noisy avenir
|5 444
|42,89%
|Emmanuel Constant (8 élus) A noisy respirons !
|4 128
|32,52%
|Vincent Monnier (6 élus) Projet citoyen
|3 118
|24,57%
|Participation au scrutin
|Noisy-le-Grand
|Taux de participation
|34,31%
|Taux d'abstention
|65,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 976
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Marsigny Brigitte marsigny - noisy avenir
|4 804
|35,95%
|Emmanuel Constant A noisy respirons !
|2 975
|22,26%
|Vincent Monnier Projet citoyen
|2 801
|20,96%
|Michel Pajon J'aime noisy
|1 039
|7,77%
|Fabrice Scrève Noisy solidaire a gauche vraiment
|775
|5,80%
|Michel Barbieri 2020 l'harmonie a noisy
|430
|3,21%
|Patrice Vella Rassemblement pour le réveil de noisy-le-grand
|412
|3,08%
|Joëlle O'brien Defense des services publics et de la democratie communale
|125
|0,93%
|Participation au scrutin
|Noisy-le-Grand
|Taux de participation
|36,69%
|Taux d'abstention
|63,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|13 841
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Pajon (36 élus) Rassemblés , on est + forts - avec michel pajon
|8 068
|42,90%
|Brigitte Marsigny (9 élus) Pour noisy tout simplement
|7 061
|37,54%
|Maxence Buttey (2 élus) Noisy bleu marine
|2 018
|10,73%
|Patricia Bétuel (2 élus) Noisy solidaire, à gauche vraiment!
|1 659
|8,82%
|Participation au scrutin
|Noisy-le-Grand
|Taux de participation
|53,73%
|Taux d'abstention
|46,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,09%
|Nombre de votants
|19 406
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Pajon Rassemblés , on est + forts - avec michel pajon
|6 623
|38,41%
|Brigitte Marsigny "pour noisy tout simplement"
|3 746
|21,72%
|Maxence Buttey Noisy bleu marine
|2 375
|13,77%
|Marylise Martins Marylise martins l'alternative pour noisy
|2 288
|13,27%
|Patricia Bétuel Noisy solidaire, à gauche vraiment!
|1 793
|10,40%
|Joëlle O'brien Défense des services publics et de la démocratie communale
|415
|2,40%
|Participation au scrutin
|Noisy-le-Grand
|Taux de participation
|49,43%
|Taux d'abstention
|50,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,43%
|Nombre de votants
|17 853
