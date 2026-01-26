Résultat des municipales 2026 au Mans : que va choisir Le Mans ? Dernières infos

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Le Foll Stéphane Le Foll (45 élus) Le mans evidemment 14 317 63,14%
Marietta Karamanli Marietta Karamanli (10 élus) Pour le mans, avec marietta karamanli 8 357 36,85%
Participation au scrutin Le Mans
Taux de participation 27,00%
Taux d'abstention 73,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 24 234

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Le Foll Stéphane Le Foll Le mans evidemment 13 492 41,99%
Marietta Karamanli Marietta Karamanli Pour le mans, avec marietta karamanli 4 256 13,24%
Isabelle Sévère Isabelle Sévère Choisir l'ecologie pour le mans 3 207 9,98%
Emmanuel Bilquez Emmanuel Bilquez Réveiller le mans avec vous 2 739 8,52%
Gilles Guerchet Gilles Guerchet Le mans on y gagne avec gilles guerchet 2 253 7,01%
Louis De Cacqueray-Valmenier Louis De Cacqueray-Valmenier Bâtissons le mans 1 945 6,05%
Marie James Marie James Vers le mans en commun 1 770 5,50%
Audrey Dolo-Canal Audrey Dolo-Canal Ensemble autr'mans 1 559 4,85%
Julien Geffard Julien Geffard Mon parti c'est le mans 688 2,14%
Yves Cheère Yves Cheère Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 217 0,67%
Participation au scrutin Le Mans
Taux de participation 36,44%
Taux d'abstention 63,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 32 716

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Boulard Jean-Claude Boulard (40 élus) Le mans pour tous 23 030 45,74%
Christelle Morançais Christelle Morançais (12 élus) Avec vous pour le mans 21 504 42,70%
Louis Noguès Louis Noguès (3 élus) Le mans bleu marine 5 815 11,54%
Participation au scrutin Le Mans
Taux de participation 57,80%
Taux d'abstention 42,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,97%
Nombre de votants 53 547

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Boulard Jean-Claude Boulard Le mans pour tous 16 270 34,73%
Christelle Morançais Christelle Morançais Avec vous pour le mans 9 904 21,14%
Louis Noguès Louis Noguès Le mans bleu marine 7 142 15,24%
Alain Pigeau Alain Pigeau Liste d'union de la droite et du centre 5 315 11,34%
Ariane Henry Ariane Henry Le mans renouveau citoyen 4 260 9,09%
Michel Pezeril Michel Pezeril Alternative progressiste solidaire 2 131 4,54%
Yves Cheère Yves Cheère Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 1 131 2,41%
Pascal Le Port Pascal Le Port Carton rouge 686 1,46%
Participation au scrutin Le Mans
Taux de participation 54,03%
Taux d'abstention 45,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,41%
Nombre de votants 50 047
