Résultat des municipales 2026 au Mans : que va choisir Le Mans ? Dernières infos
Le résultat de l'élection municipale 2026 au Mans (72000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
14:46 - Le maire du Mans candidate à sa réélection
Stéphane Le Foll, maire PS du Mans, a annoncé officiellement sa candidature pour les élections municipales de mars 2026. Il se présente sous le slogan "Le Mans nous rassemble", mettant l'accent sur le logement, la santé et l'éducation, dans un contexte où la gauche ne parvient pas à s'unir. Sa liste sera renouvelée à 30% et sera élaborée entre janvier. Lire sur francebleu.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Le Foll (45 élus) Le mans evidemment
|14 317
|63,14%
|Marietta Karamanli (10 élus) Pour le mans, avec marietta karamanli
|8 357
|36,85%
|Participation au scrutin
|Le Mans
|Taux de participation
|27,00%
|Taux d'abstention
|73,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|24 234
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Le Foll Le mans evidemment
|13 492
|41,99%
|Marietta Karamanli Pour le mans, avec marietta karamanli
|4 256
|13,24%
|Isabelle Sévère Choisir l'ecologie pour le mans
|3 207
|9,98%
|Emmanuel Bilquez Réveiller le mans avec vous
|2 739
|8,52%
|Gilles Guerchet Le mans on y gagne avec gilles guerchet
|2 253
|7,01%
|Louis De Cacqueray-Valmenier Bâtissons le mans
|1 945
|6,05%
|Marie James Vers le mans en commun
|1 770
|5,50%
|Audrey Dolo-Canal Ensemble autr'mans
|1 559
|4,85%
|Julien Geffard Mon parti c'est le mans
|688
|2,14%
|Yves Cheère Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|217
|0,67%
|Participation au scrutin
|Le Mans
|Taux de participation
|36,44%
|Taux d'abstention
|63,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|32 716
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Boulard (40 élus) Le mans pour tous
|23 030
|45,74%
|Christelle Morançais (12 élus) Avec vous pour le mans
|21 504
|42,70%
|Louis Noguès (3 élus) Le mans bleu marine
|5 815
|11,54%
|Participation au scrutin
|Le Mans
|Taux de participation
|57,80%
|Taux d'abstention
|42,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,97%
|Nombre de votants
|53 547
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Boulard Le mans pour tous
|16 270
|34,73%
|Christelle Morançais Avec vous pour le mans
|9 904
|21,14%
|Louis Noguès Le mans bleu marine
|7 142
|15,24%
|Alain Pigeau Liste d'union de la droite et du centre
|5 315
|11,34%
|Ariane Henry Le mans renouveau citoyen
|4 260
|9,09%
|Michel Pezeril Alternative progressiste solidaire
|2 131
|4,54%
|Yves Cheère Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|1 131
|2,41%
|Pascal Le Port Carton rouge
|686
|1,46%
|Participation au scrutin
|Le Mans
|Taux de participation
|54,03%
|Taux d'abstention
|45,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,41%
|Nombre de votants
|50 047
